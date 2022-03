Michael Kimmage, professore di storia alla Catholic University of America e Visiting Fellow del think tank German Marshall Fund of the United States, già consulente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il 23 marzo 2022 è stato chiamato in audizione dalla Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE), meglio nota come Helsinki Commission, sul tema ‘Contenere la Russia’.

Il German Marshall ha pubblicato il testo integrale dell’intervento di Kimmage. Di seguito ripubblichiamo integralmente il testo in lingua italiana.

L’invasione russa dell’Ucraina, lanciata il 24 febbraio 2022, ha alterato la dinamica strategica dell’Europa.

Prima di questa invasione, l’Europa ha dovuto affrontare l’instabilità nel sud a causa dei flussi migratori. In Ucraina, una guerra di lunga durata era rimasta irrisolta per otto anni fino gennaio 2022. Questi non erano affatto piccoli problemi. Ma erano più facilmente gestibili della situazione attuale: una guerra su larga scala in Ucraina condotta dalla Russia con l’assistenza della Bielorussia; una leadership russa tutt’altro che avversa al rischio e le cui vere intenzioni strategiche sono difficili da leggere; un forte sforzo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per incoraggiare e rifornire l’esercito ucraino; una vasta gamma di possibilità di escalation derivanti dall’intento russo, da un incidente o dal desiderio di uno o più attori in questo conflitto di risolvere questa crisi militare.

La politica estera degli Stati Uniti, dal 1945 e dal crollo dell’Unione Sovietica, nel 1991, ha cercato un’Europa intera, libera e in pace. Gli Stati Uniti devono ora adattarsi a un’Europa che vive all’ombra della guerra.

Per coloro che effettuano riaggiustamenti strategici la storia può essere utile. In particolare, la dottrina del contenimento della Guerra Fredda è rilevante per la politica estera americana contemporanea. Il contenimento sorse alla fine degli anni ’40 in risposta alle sfide presentate dall’Unione Sovietica, prima di tutto in Europa. Il contenimento era esplicitamente una dottrina creata per l’era nucleare, in cui stiamo ancora vivendo. Nella primavera del 2022, un nuovo impegno per il contenimento può contribuire alla politica statunitense della Russia. Può fornire chiarezza strategica; può collegare l’esercito con le aspirazioni politiche; e il contenimento può aiutare a descrivere ciò che la politica statunitense non è. Il significato principale del contenimento era l’ambizione di contenere l’Unione Sovietica. Per sopravvivere e prosperare nell’era nucleare, gli Stati Uniti hanno dovuto a volte contenersi, come dovranno fare contro la Russia di Putin.

CONTENIMENTO DELLA GUERRA FREDDA:

(1) Il contenimento è stato forgiato per far fronte a una situazione strategica completamente nuova. La sfida presentata dall’Unione Sovietica era la sua combinazione di potenza militare , i suoi eserciti che avevano conquistato mezza Europa durante la guerra, e il suo fascino politico . Quando George Frost Kennan ha escogitato il contenimento , si è preoccupato per questa combinazione di potere politico e militare -che, ad esempio, un’elezione in Italia potesse portare alla vittoria comunista e che sulla scia di questa vittoria l’Unione Sovietica potesse iniziare a prendere il controllo dell’Italia. Questa combinazione di potere politico e militare era potenzialmente problematica in tutto il mondo.



(2) Il contenimento rifletteva un disaccordo all’interno del governo degli Stati Uniti sulla sua corretta interpretazione . Kennan sentiva che gli Stati Uniti dovevano fare tutto il possibile, apertamente e di nascosto, per diminuire il fascino del comunismo in quei luoghi in cui l’influenza sovietica avrebbe potuto diffondersi. Una questione centrale era l’adesione al movimento comunista in buona fede da parte di popoli, partiti e Paesi che si aprivano al dominio dell’Unione Sovietica o della Cina di Mao. Altri hanno inteso il contenimento più come una strategia militare, come un obbligo di respingere la diffusione dell’influenza militare sovietica (o cinese). Questo disaccordo ha tracciato la dicotomia politico-militare all’interno della strategia di contenimento.



(3) Il contenimento è stato proattivo . Implicava il coordinamento della forza militare americana , dell’intelligence e della diplomazia . Ciò potrebbe significare la difesa attiva di Berlino Ovest all’inizio della Guerra Fredda. Potrebbe significare la guerra in Corea o in Vietnam. Potrebbe significare un’azione segreta in Paesi come il Guatemala o l’Iran. Potrebbe significare la battaglia per i cuori e le menti: sostegno all’indipendenza nazionale dietro la cortina di ferro; pubblicità per lo stile di vita americano; alleanze fatte con comunità religiose dal Vaticano ai ‘ mujaheddin ‘ dell’Afghanistan. Il contenimento ha dato una direzione e uno scopo alla politica estera degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda .



(4) Il contenimento era più proattivo in quei luoghi che non erano ancora comunisti . Nei domini contesi della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno applicato strenuamente i suoi numerosi poteri. Kennan pensava che l’Unione Sovietica fosse troppo repressiva per sopravvivere per sempre e non abbastanza russa per sopravvivere per sempre. Kennan non ha identificato il contenimento con la promozione della democrazia . Né si aspettava che una Russia post-sovietica diventasse una democrazia . Il successo del contenimento è stato un successo solo con l’Unione Sovietica e mai con la Cina. Non solo la Cina non è crollata. La sua influenza è cresciuta enormemente negli ultimi decenni. La Cina non è mai stata contenuta.



(5) Il contenimento era una politica a lungo termine . Per Kennan, la resa incondizionata era un risultato concepibile in alcune guerre, ma spesso era la cornice sbagliata per la guerra. Molte guerre, ha osservato come storico, si concludono con accordi negoziati. Kennan non credeva che gli Stati Uniti potessero sconfiggere l’Unione Sovietica a titolo definitivo . Quindi non dovrebbe cercare la resa incondizionata. La convinzione di Kennan assunse un nuovo significato quando l’Unione Sovietica ottenne l’accesso alle armi nucleari nel 1949 e quando i costi del confronto diretto con l’Unione Sovietica divennero esorbitanti. Il contenimento ha fatto appello alla pazienza e all’impegno diplomatico con l’Unione Sovietica (quando possibile). Il contenimento era un atto di equilibrio .

LA SITUAZIONE GENERALE ORA

(1) La sfida che la Russia di Putin presenta è in parte militare e in parte politica . La sfida militare è acuta. Dal 2008, quando la Russia ha invaso la Georgia, Putin ha perseguito una politica estera espansiva. La sua modernizzazione militare gli ha dato la capacità di impegnarsi in un conflitto militare convenzionale in Ucraina (nel 2014), di fare una mossa di spedizione in Siria (a partire dal 2015) e di organizzare una massiccia invasione dell’Ucraina (nel 2022). La retorica di Putin suggerisce che potrebbe essere disposto ad applicare la forza convenzionale o usare armi nucleari al di fuori dell’Ucraina. A questo il Cremlino può aggiungere gli strumenti del soft power, che vanno dalla sensibilizzazione alla diaspora russa, dalle reti all’interno del mondo del cristianesimo ortodosso, agli sforzi palesi e nascosti per manipolare l’ordine politico e lo spazio informativo dei paesi al di fuori della Russia.



(2) È difficile vedere la minaccia politica che la Russia incarna come fondamentalmente destabilizzante . Ciò che colpisce della guerra del 2022 in Ucraina è l’ incapacità della Russia di catturare la narrazione . Ha avuto un certo successo in Cina , in India e nel Sud del mondo . Tuttavia, non è riuscito completamente a persuadere le popolazioni europee. Solo con difficoltà Putin può separarsi dalle azioni del suo esercito invasore. Putin ha rivitalizzato le relazioni transatlantiche in modi che minano i suoi stessi interessi . La minaccia della Russia nel 2022 è prevalentemente militare ed è meno che globale: la Russia non sta andando bene in Ucraina. La questione centrale, quindi, è fino a che punto si spingerà militarmente la Russia in Ucraina e fino a che punto i progetti militari di Putin su questo Paese possono essere contrastati.

(3) La Guerra Fredda è un eccellente precedente per combinare le responsabilità sovrapposte del governo . In primo luogo oggi c’è la dimensione militare e la conseguente necessità di fornire all’esercito ucraino tutto ciò di cui ha bisogno per resistere e prevalere. La guerra della Russia in Ucraina ha anche una componente politico-diplomatica cruciale. Questo per garantire che la vera storia della guerra sia raccontata e raccontata a un vasto pubblico, per ricordare al pubblico la posta in gioco della guerra e per costruire l’alleanza più ampia possibile a sostegno dell’Ucraina. Lo strumento chiave per gli Stati Uniti e i suoi alleati sono le sanzioni economiche. La politica militare, diplomatica ed economica dovrà essere ben coordinata.

(4) Gli Stati Uniti hanno un notevole ruolo in Ucraina . Il suo sostegno sta dando speranza all’Ucraina. Non meno essenziale è l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza europea attraverso la NATO e attraverso altri canali. Gli Stati Uniti hanno molto meno ruolo in Russia. La scomparsa di Putin potrebbe essere una manna per gli Stati Uniti: la prospettiva di una democrazia russa dovrebbe rimanere in vista. Ma un nuovo muro di Berlino è stato eretto in Europa, e ridurrà drasticamente l’influenza degli Stati Uniti all’interno della Russia. È probabile che le sanzioni inaspriscano la popolazione russa. La politica estera degli Stati Uniti dovrà riconoscere severi limiti in termini di ciò che può essere realizzato in Russia.

(5) La brutalità della guerra di Putin, la prima grande guerra nell’era dei social media, ha generato un immenso clamore morale e politico. Ciò ha contribuito a fondare la politica delle sanzioni e l’assistenza militare all’Ucraina. La protesta ha il potenziale per favorire soluzioni rapide. Eppure i vecchi dilemmi strategici della Guerra Fredda sono ancora in vigore . La Russia possiede il più grande esercito convenzionale d’Europa e gli Stati Uniti non sono nella posizione di sconfiggerlo in Ucraina, per non parlare della Russia stessa. Un’escalation verso il conflitto nucleare non è fuori questione . Il contenimento deve bloccare la Russia in Europa contenendo il suo formidabile potere militare e politico relativamente modesto .

CONTENIMENTO OGGI

(1) La Russia non è la superpotenza globale che era l’Unione Sovietica . Il contenimento della Russia non diventerà il principio ordinatore della politica statunitense come lo era il contenimento dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. È meglio non sopravvalutare le capacità della Russia, soprattutto alla luce di quanto sia andata male la guerra per la Russia. L’errore strategico di Putin potrebbe fornire agli Stati Uniti opportunità per migliorare le relazioni con la Turchia e , anche se questo sarà complicato, con la Cina . In questione non è solo il compito di contenere il potere russo. In gioco c’è anche il compito di gestire e, a volte, sfruttare la debolezza che la Russia ha portato su di sé conducendo una guerra costosa, criminale e in definitiva impossibile da vincere.

(2) Putin ha dimostrato di essere più sconsiderato di qualsiasi altro leader sovietico. La tecnica migliore per contenere la Russia è sfruttare l’incoscienza di Putin . Ciò può tradursi nella costruzione di considerevoli alleanze in Europa e in Asia, il cui obiettivo sarà quello di degradare la macchina bellica russa attraverso sanzioni e attraverso la prevenzione del trasferimento tecnologico. Il pensiero a lungo termine che è andato al contenimento è essenziale: il rallentamento della modernizzazione militare della Russia può aiutare o meno a porre fine alla guerra. Renderà più difficile per la Russia intraprendere altre guerre.

(3) La narrativa che giustifica il contenimento deve essere costantemente aggiornata . Questo è di particolare importanza per i membri del Congresso, che sono in stretto contatto con i loro elettori. Dovrebbe essere chiaro dall’opinione pubblica americana che la guerra della Russia in Ucraina non solo viola la sovranità ucraina, e non provoca solo il caos con il popolo ucraino. È un assalto alla capacità di libertà e di autogoverno dell’Ucraina.

(4) Il contenimento non ha mai assunto il rapido crollo dell’avversario sovietico. Il suo valore era il modo in cui aiutava a gestire le relazioni tra Washington e Mosca, a onorare gli interessi e i valori fondamentali degli Stati Uniti e a garantire che questa relazione non scivolasse mai in un conflitto militare diretto, che la Guerra Fredda rimanesse fredda. Anche se Putin dovesse cadere nel bel mezzo della sua guerra o nelle sue conseguenze, è probabile che venga sostituito da altro rappresentante della linea dura, ed è probabile che i servizi militari e di sicurezza mantengano la loro presa. Le sanzioni dovrebbero essere inserite in una politica di contenimento non perché avviino il cambio di regime , ma perché consentiranno a Washington di affrontare abilmente il regime che è lì al Cremlino .

(5) L’attrattiva più profonda del contenimento è la sua connessione a obiettivi raggiungibili . Il cambio di regime è irraggiungibile. La vittoria totale in Ucraina è fuori portata. La sconfitta della Russia sul campo di battaglia è fuori portata. La resa della Russia in Ucraina è fuori portata. Eppure la Russia è un Paese vulnerabile in tanti modi . Si è reso molto più vulnerabile scegliendo di combattere la guerra sbagliata in Ucraina. La Russia può essere facilmente superata nello spazio delle informazioni. L’economia russa soffrirà molto a causa delle sanzioni e ciò limiterà la potenza militare russa nel tempo. Alla Russia può essere impedito di vincere in Ucraina; potrebbe già essere stato impedito di vincere, in gran parte perché l’esercito ucraino sa per cosa sta combattendo. Inoltre, l’aiuto degli Stati Uniti e degli alleati fornito all’Ucraina è simile all’aiuto degli Stati Uniti dato al Regno Unito nei primi due anni della seconda guerra mondiale. È l’ancora di salvezza dell’Ucraina, e questa assistenza militare è un perfetto esempio di contenimento in azione. Il successo politico non va misurato con le fantasie massimaliste, in cui Putin e con lui la potenza militare russa escono di scena. Il potere russo è qui per restare. Il successo delle politiche dovrebbe essere misurato rispetto all’obiettivo molto più raggiungibile di contenere questo potere.