Ucraina, il confronto con la Russia e la Grande Strategia degli Stati Uniti

Nell’ultimo anno si sono verificati due cambiamenti discreti ma drammatici nella strategia degli Stati Uniti: gli Stati Uniti non cercano più di dare priorità alla cooperazione con la Russia e non si aspettano più di prevenire una maggiore cooperazione Russia-Cina. Il sostegno all’Ucraina diventa fondamentale come parte di una strategia complessiva progettata per degradare le capacità russe. Questi sviluppi, a loro volta, modelleranno e limiteranno le opzioni a disposizione degli Stati Uniti nel prossimo decennio.

Negli ultimi trent’anni, la politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia ha oscillato tra la speranza che una Russia post-sovietica potesse diventare un partner quasi alla pari degli Stati Uniti e le preoccupazioni sulla capacità della Russia di aumentare i costi e frustrare le preferenze degli Stati Uniti per Europa e Medio Oriente. Lo sforzo di “resettare” le relazioni USA-Russia durante il primo mandato dell’amministrazione Obama è avvenuto sullo sfondo delle elezioni ucraine che hanno portato Viktor Yanukovich al potere a Kiev, e dei suoi sforzi per trovare un equilibrio tra il desiderio dell’Ucraina di una maggiore integrazione economica con l’Europa e rassicurare la Russia sulla sua agenda di sicurezza.

Quando la Rivoluzione Maidan del 2014 ha fornito un rifiuto popolare del regime di Yanukovich, lo sforzo di Obama per ripristinare le relazioni è diventato insostenibile. In risposta a una rinnovata spinta all’integrazione occidentale da parte dei governi ucraini post-Yanukovich, Vladimir Putin ha fatto ricorso alla forza per prendere il controllo della Crimea e fomentare rivolte nel sud-est dell’Ucraina progettate per destabilizzare il paese e forzarne la federalizzazione. Da questo punto in poi, il partenariato USA-Russia è diventato politicamente insostenibile.

Tuttavia, durante gli ultimi anni dell’amministrazione Obama, dell’amministrazione Trump e nel primo anno dell’amministrazione Biden, la politica della Russia è rimasta bloccata tra coloro che sostenevano un più deciso respingimento contro un Cremlino “revisionista”, con la Russia ora identificata come ” grande potenza” concorrente degli Stati Uniti – e coloro che cercano di trovare modi per gestire la concorrenza e limitare il confronto, sulla base del fatto che Washington doveva poter concentrare maggiormente la sua attenzione su Iran e Cina. Mentre gli Stati Uniti intensificavano la pressione delle sanzioni su Teheran, ad esempio, accettavano tranquillamente che l’energia russa avrebbe colmato le lacune, anche se ciò significava rafforzare le risorse a disposizione di Mosca. E la Russia era ancora vista come un partner necessario in qualsiasi coalizione a lungo termine intesa a bilanciare l’ascesa della Cina.

L’aperta invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, tuttavia, ha posto fine al dibattito. Anche in assenza di una formale dichiarazione politica, i segnali politici sono abbastanza chiari: gli Stati Uniti non credono più che sia possibile portare avanti qualsiasi programma di partenariato con la Russia, almeno sotto Putin, e che una Russia che continua a esercitare un il mix di capacità di potenza hard, soft e sharp crea ostacoli per gli Stati Uniti. Pertanto, gli Stati Uniti, attraverso sanzioni, politica commerciale, strumenti finanziari e supporto militare diretto all’Ucraina, stanno cercando di degradare gli strumenti di governo russi. Se la Russia non può essere, dal punto di vista di Washington, un partner alla pari, allora deve essere ridotta allo status di un concorrente non alla pari.

Ridurre le capacità di grande potenza della Russia ha anche la priorità rispetto a prevenire o disincentivare una più stretta intesa tra Mosca e Pechino. In sostanza, gli Stati Uniti sono disposti ad accettare che la Cina possa ottenere una spinta temporanea dall’accesso aggiuntivo a basso costo alle risorse naturali russe (e che Pechino possa offrire un’ancora di salvezza parziale per mantenere la posizione di Mosca). La scommessa è che il degrado a lungo termine delle capacità russe ridurrà il livello di sostegno che Pechino potrebbe aspettarsi dalla sua partnership con Mosca.

Oltre a cercare di ridurre i livelli complessivi di potere nazionale della Russia, gli Stati Uniti sembrano anche impegnarsi per il rinnovamento a lungo termine dello stato ucraino. Il livello di sostegno militare, economico e finanziario a Kiev va oltre una serie di missioni più limitate di indebolimento delle capacità russe a favore della costruzione dell’Ucraina come stato di prima linea del 21° secolo contro una Russia ora ritenuta implacabilmente ostile, e per questo ha rinnovato l’Ucraina per acquisire una serie di capacità simili a quelle possedute da Corea del Sud, Taiwan o Israele. In altre parole, un’Ucraina che può sostenere un livello impressionante di capacità militare e tecnologica e avere la base economica per sostenere la sua posizione.

Anche se l’amministrazione Biden potrebbe non approvare apertamente l’approccio dei ” tre fari ” dell’ex segretario di Stato Mike Pompeo, l’idea è che l’importanza dell’Ucraina per gli Stati Uniti aumenterà poiché dovrebbe fungere da ancora del baluardo orientale del mondo euro-atlantico (come fa Israele per il Medio Oriente e Taiwan per l’Asia orientale). Con il recente rilascio della nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone e il relativo white paper sulla difesa immaginando una rete di partnership per collegare il bacino indo-pacifico con la regione euro-atlantica e identificando la difesa dell’Ucraina come centrale in questo sforzo, l’Ucraina si sta muovendo per assumere un ruolo più centrale nella geopolitica e come parte degli sforzi degli Stati Uniti e alleati contenere la sfida della Cina indipendentemente da come ciò potrebbe influire sulle relazioni degli Stati Uniti con Mosca.

Da George HW Bush al primo anno di presidenza di Joe Biden, la politica statunitense ha cercato di bilanciare il desiderio dell’Ucraina di relazioni più strette con il mondo euro-atlantico mantenendo un rapporto di cooperazione con Mosca. Nei suoi incontri con Volodymyr Zelensky e Putin nell’estate del 2021, Biden ha tentato di gestire questo equilibrio. La decisione di Putin di lanciare l'”operazione militare speciale” nel febbraio 2022 ha portato a termine questo sforzo. Il sostegno americano all’Ucraina e lo sforzo concomitante per indebolire le capacità russe superano qualsiasi possibile vantaggio che gli Stati Uniti potrebbero ricevere da un rapporto di cooperazione con Mosca, e i rischi di una più stretta intesa Russia-Cina sono meno pressanti del contenimento degli sforzi della Russia per modificare forzatamente il post -Ordine della Guerra Fredda.