Stati Uniti

I prezzi della benzina in aumento colpiscono fortemente i processi di distribuzione e consegna della cannabis, così i più grandi marchi e compagnie si danno all’elettrico

Quando Ari Cohen stava progettando di lanciare la società di consegna della cannabis Doobba, con sede a Denver, ha assunto un broker di auto per aiutarlo a decidere tra una Prius, Honda o Subaru.

«Il broker ci ha consigliato che probabilmente la Subaru Impreza sarebbe stata la scelta migliore, ed è quello che abbiamo attualmente», ha detto.

Ma questo era prima che l’invasione russa dell’Ucraina il mese scorso mandasse i prezzi del greggio a salire sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014.

E Cohen ora si sta chiedendo se avrebbe dovuto scegliere la Prius, più efficiente dal punto di vista dei consumi.

L’impennata dei prezzi della benzina sta mettendo sotto pressione le compagnie nordamericane di consegna della cannabis, molte delle quali stanno già lottando per essere redditizie mentre pagano alte tasse normative e costi operativi.

Secondo l’American Automobile Association, il prezzo medio della benzina normale a partire da martedì è salito a 4,24 dollari al gallone rispetto ai 2,88 dollari al gallone di un anno fa.

Le stesse forze di mercato stanno giocando in Canada.

Secondo la Canadian Automobile Association, il prezzo medio nazionale è passato da una media di 1,21 dollari canadesi (96 centesimi) per litro un anno fa a CA$1,72 per litro ora.

«Ho modellato un aumento del 30% dei prezzi del gas e l’ho messo in conto, ma ovviamente è salito molto più del 30% nell’ultimo anno», ha detto Cohen, che ha co-fondato Doobba con sua moglie.

«Così ora stiamo solo parlando di come risolvere questo problema per noi stessi. Aggiungiamo un costo di servizio al consumatore? Includiamo una tassa sul carburante? Quali altre opzioni abbiamo?».

L’elettrico potrebbe essere un investimento degno

Owen Allerton, il fondatore e CEO di Highland Cannabis a Kitchener, Ontario, ha aperto il suo negozio nel gennaio 2021, più o meno nel periodo in cui una nuova ondata di COVID-19 ha alzato la testa, mandando la provincia di nuovo in isolamento.

Con i bambini a casa, il cattivo tempo invernale e altri fattori, ha deciso di offrire la consegna per garantire che i clienti fossero in grado di ottenere ciò di cui avevano bisogno, facendo pagare 5 CA$ per consegna con un minimo di 25 CA$ per ordine per assicurarsi di poter coprire la benzina e il risarcimento per l’autista, che, per legge, deve essere un dipendente.

Un imprenditore eco-consapevole, Allerton ha investito in una Tesla X, ma ha anche fatto affidamento su veicoli a gas per garantire che le consegne andassero bene durante il primo anno di attività.

Ma a dicembre, l’ondata del coronavirus omicron si è combinata con il maltempo per far salire di nuovo la domanda di consegne, questa volta con prezzi del gas più alti di sempre.

«Abbiamo pensato, ‘Questo è pazzesco’. Abbiamo pagato quattro volte quello che sarebbe stata una rata mensile dell’auto», ha detto Allerton dell’aumento dei prezzi del gas.

«Così siamo andati da Tesla e abbiamo ordinato anche una Model 3. E ora abbiamo due piccole Tesla nella flotta, per così dire».

«Ed è stato fantastico. Il personale ama guidarla. Voglio dire, li fa impazzire».

Prima che il negozio apra, Allerton porta la Model 3 alla stazione di ricarica locale, a soli 10 minuti da casa sua. Carica l’altra Tesladurante la notte a casa.

Ha pagato un extra per la versione “extended range” della Model 3, che dà a lui e al suo staff circa 519 chilometri (poco più di 344 miglia) – a meno che fuori non faccia molto freddo, il che può togliere circa 100 chilometri (62 miglia) all’autonomia.

La Model 3 ha anche pratiche funzionalità che rendono più facile la consegna, come:

– Essere in grado di inserire indirizzi nel GPS per creare un percorso in anticipo.

– La possibilità di limitare la velocità.

– Una funzione che gli permette di vedere la posizione dell’auto su un’app nel caso in cui un membro dello staff abbia bisogno di assistenza stradale.

«I prezzi sono saliti proprio quando abbiamo preso l’auto», ha detto Allerton, stimando che ha anche pagato circa CA$5.000 per la compensazione dei dipendenti e il gas a dicembre. «L’abbiamo avuta giusto in tempo».

Will Brophy, il capo delle operazioni della società di vendita all’ingrosso di cannabis Nabis, con sede a San Francisco, ha detto che lui e il suo team hanno iniziato a considerare come potrebbero passare all’elettrico.

Ma i semirimorchi come il Cascadia di Freightliner partono da 160.000 dollari, e l’attuale autonomia di viaggio della flotta elettrica e dei veicoli commerciali potrebbe essere troppo limitata per le esigenze dell’azienda.

Nabis ha 75 veicoli che viaggiano 50.000-100.000 miglia ogni mese in tutto lo stato, consumando fino a 20.000 galloni di carburante al mese.

Fortunatamente, la recente crescita delle entrate ha aiutato l’azienda a sostenere una parte dei costi.

Ma oltre a ridurre i costi dove possibile, il salto dei prezzi del carburante ha mangiato il budget del buffer di Nabis risparmiato per circostanze impreviste.

Si sta arrivando al punto in cui Brophy potrebbe dover considerare di aumentare le spese di consegna per i clienti al dettaglio dell’azienda.

«Abbiamo pensato di aggiungere una sovrattassa sul carburante e potremmo ancora farlo», ha detto Brophy.

Ma stiamo cercando di fare tutto il possibile per assicurarci che i nostri costi rimangano bassi, perché sappiamo che anche il resto della catena di rifornimento viene pizzicato in altri modi”.

«E non vogliamo sottoporre i nostri partner a uno stress eccessivo. Perché lo stanno sentendo anche in altre parti del loro business».

Più difficile per i licenziatari di equità

Quando era un adolescente, Michael Diaz-Rivera è stato condannato per traffico di cannabis e, a causa del suo reato, non ha potuto partecipare all’industria legale della cannabis in Colorado.

Questo fino all’anno scorso, quando Denver ha riservato le sue prime licenze di consegna della cannabis a persone che erano state colpite dalla guerra alla droga. Ha lasciato il suo lavoro di insegnante per iniziare Better Days Delivery.

Diaz-Rivera ha investito in una Nissan Leaf per le sue consegne, un veicolo elettrico che, come ha detto, non ha l’autonomia che vorrebbe e non va bene nei giorni più freddi del Colorado.

E può essere difficile cercare di caricarlo nella sua zona.

Anche senza gestire gli alti prezzi del gas, Diaz-Rivera ha detto che è stata una lotta per portare partner al dettaglio, e sta facendo solo circa cinque consegne al giorno.

Di conseguenza, sta cercando altre opportunità per generare entrate, forse vendendo merch o accessori per la cannabis o coltivando un business di consegne B2B.

Christopher Fevry, l’amministratore delegato di Your Green Package, con sede nel Massachusetts, ha detto che i prezzi della benzina sono semplicemente un’altra barriera al successo in una lunga lista affrontata dalla sua azienda, che ha co-fondato con sua moglie, Lourdharry Pauyo.

Ma poiché non c’è molto che possano fare sui prezzi del carburante e i veicoli elettrici costano $15.000-$20.000 in più rispetto alle auto a gas, spera di cambiare altre barriere costose.

Più significativamente, il requisito statale che due dipendenti devono essere presenti in ogni veicolo di consegna significa che sta pagando il doppio della compensazione, dell’assicurazione e dei benefici dei dipendenti per ogni consegna.

Ogni autista deve anche essere dotato di una telecamera per il corpo, e ogni auto ha una telecamera che registra i filmati di sicurezza.

«Ci sono state probabilmente migliaia di consegne di cannabis fatte in California, Nevada e altri stati che richiedono un solo autista senza problemi“, ha detto.

«Ma, in questo momento, questa è la cosa che ci uccide di più. Perché anche se i prezzi della benzina salissero, se non dovessimo pagare due persone nel veicolo, potremmo cavarcela. Possiamo stare bene“.

Eaze guarda al quadro generale

Eaze, con sede a San Francisco, era originariamente un’azienda di sole consegne che recentemente si è integrata verticalmente.

Anch’essa sta sentendo la pressione dell’aumento dei prezzi del gas, che l’azienda segue attraverso l’app Eaze driver e le unità GPS.

Nei mercati più grandi di Eaze, California e Michigan, l’azienda non ha bisogno di comprare la propria flotta di veicoli.

L’amministratore delegato Rogelio Choy ha notato che l’assicurazione è comunque proibitiva a causa dell’illegalità federale della cannabis negli USA.

Ma, con i piani di espansione in Colorado e Florida quest’anno, dove è obbligatorio possedere veicoli per consegnare la cannabis, l’azienda starà considerando quali veicoli funzioneranno meglio con i prezzi della benzina così alti come sono.

E, finora, l’azienda non ha aumentato le tariffe per il consumatore per paura di danneggiare le vendite.

«Il cliente è fondamentale per Eaze e siamo consapevoli che l’inflazione e l’aumento dei prezzi del gas hanno un impatto simile sui nostri clienti, che crediamo abbia portato a un calo del mercato della cannabis legale in generale dal quarto al primo trimestre“, ha detto Choy.

«Stiamo valutando come affrontare al meglio il brusco e inaspettato aumento dei prezzi del gas, come ad esempio supplementi incrementali, ma Eaze si impegna a mantenere i costi per i clienti il più bassi possibile“.

Consigli per gli operatori delle consegne

Oltre ad assicurarsi di avere un piano di riserva per qualsiasi spesa aziendale imprevista – cosa che potrebbe essere particolarmente utile nell’imprevedibile industria della cannabis – ci sono alcune altre considerazioni da fare quando si tratta di spese di gas e consegna.

Vale la pena considerare i veicoli elettrici, ma i modelli meno costosi possono avere un’autonomia inferiore e un servizio clienti e infrastrutture di ricarica meno affidabili.

Le aree rurali potrebbero non averle affatto, e anche il freddo influisce sulla gamma e sull’affidabilità di alcune auto elettriche.

Un veicolo ibrido potrebbe fornire una migliore resa chilometrica conservando anche il carburante.

Assicurarsi che i contratti con i partner come i rivenditori non siano fissati nella pietra e possano essere soggetti a rinegoziazione in caso di aumento dei costi è una buona idea.

E, infine, guardare il quadro completo: Come l’aumento dei costi per il consumatore o la diminuzione della retribuzione dei dipendenti potrebbe avere un impatto sul business nel suo complesso è importante.

L’aumento dei costi per i consumatori potrebbe significare che comprano meno, e anche i dipendenti stanno lottando con i prezzi più alti alla pompa, sia nel loro tempo libero che nel tragitto verso il lavoro.

Prima di aumentare i prezzi, prendete in considerazione la riduzione dei costi in qualsiasi altro luogo possibile, dalla difesa di regolamenti più accessibili, alla riduzione delle tasse o delle spese amministrative.

Stati Uniti

Il 2022 potrebbe essere l’anno della marijuana farmaceutica

L’anno scorso si è rivelato interessante per l’intera industria della cannabis.

In particolare, l’emergere di grandi aziende farmaceutiche che entrano nello spazio ha riportato l’attenzione sulla cannabis medica e l’ha fatta uscire dall’ombra del mercato dell’uso per adulti.

C’è la convinzione che il passaggio legale della marijuana per adulti renda obsoleto il mercato della cannabis medica.

Tuttavia, questo non è quello che abbiamo imparato dal 2021, e il 2022 sembra essere l’anno in cui la cannabis farmaceutica diventerà un importante motore di mercato.

Un anno di grandi accordi

I pochi accordi del 2021 nelle fusioni e acquisizioni della cannabis farmaceutica hanno oscurato tutte le M&A ricreative degli ultimi anni:

– Jazz Pharmaceuticals ha iniziato l’anno con l’acquisizione di GW Pharmaceuticals per 7,2 miliardi di dollari.

– Alla fine dell’anno, Pfizer ha concluso un accordo per comprare Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari.

– Dermapharm Holding SE in Germania ha comprato la filiale di cannabinoidi C3 di Canopy Growth per 116 milioni di dollari canadesi.

– Teva Pharmaceuticals ha fatto un accordo preliminare di distribuzione con Cannbit-Tikun Olam di Israele.

Ad essere onesti, la fusione Tilray-Aphria ha creato la più grande compagnia di cannabis per uso adulto del mondo per fatturato, con una valutazione combinata di circa 8 miliardi di dollari ad un certo punto.

Allo stesso modo, ci sono stati molti accordi notevoli nel mercato ricreativo nel periodo precedente al crollo del 2019, tra cui:

– L’investimento da 4 miliardi di dollari di Constellation Brands in Canopy Growth e il successivo acquisto da parte di Canopy di Acreage Holdings per 3,4 miliardi di dollari.

– Aurora Cannabis che acquista MedReleaf per 2,5 miliardi di dollari.

– L’investimento di 1,8 miliardi di dollari di Altria Group in Cronos Group (che è anche farmaceutica).

– L’acquisto di Grassroots Cannabis da parte di Curaleaf Holdingsin un affare da 875 milioni di dollari.

Mentre la maggior parte di questi accordi si sono rivelati sopravvalutati dopo il crollo, i buyout farmaceutici hanno mostrato i loro muscoli nel 2021.

Alcuni grandi giocatori come Aurora e Tilray-Aphria hanno anche virato nel 2021 verso la marijuana farmaceutica, mentre la maggior parte delle aziende canadesi di cannabis e gli operatori multistatali hanno anche goduto di una crescita esplosiva nel mercato ricreativo.

I pivot degli operatori ricreativi verso le applicazioni farmaceutiche della cannabis hanno coinvolto l’acquisto da parte di Curaleaf di Emmac Life Sciences in un affare da 286 milioni di dollari e l’accattivante Clever Leaves SPAC.

Anche la superpotenza del tabacco Philip Morris ha segnalato un continuo interesse nel mercato farmaceutico della cannabis con investimenti come Syqe Medical.

Tuttavia, Canopy Growth e altre compagnie canadesi hanno gettato la spugna sulla cannabis farmaceutica per concentrarsi sul mercato ricreativo.

Anche Big Tobacco e Big Alcohol stanno segnalando un interesse operativo principalmente nel mercato dell’uso per adulti con mosse come l’investimento di Constellation Brand in Canopy Growth, l’investimento di British American Tobacco in Organigram Holdings e altri ingressi, da Molson Coors nel CBD al seltz al THC di Pabst Blue Ribbon al lancio di una bevanda al THC da parte di Heineken.

Spazio per crescere

Sia il mercato della cannabis medica che quello ricreativo hanno molto lavoro da fare, considerando che le politiche proibizioniste che sono state in vigore per decenni stanno iniziando solo ora a sgretolarsi a livello globale.

Il voto delle Nazioni Unite alla fine del 2020 per riclassificare la cannabis ha aperto la strada all’ingresso dei farmaci nello spazio internazionale.

Gli usi potenziali della cannabis nelle applicazioni farmaceutiche sono ormai accettati quasi in tutto il mondo e sono un motore primario per la legalizzazione in Europa.

Mentre la cannabis ricreativa ha spazzato la maggior parte del Nord e Sud America e ha creato i primi rumori in Germania, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Svizzera nell’UE, resta da vedere se le applicazioni della cannabis medica saranno accettate globalmente come farmaci registrati e testati che i medici di tutto il mondo possono prescrivere.

Nel frattempo, il dominio degli Stati Uniti e del Canada nelle vendite di cannabis ricreativa è difficile da ignorare: Questi due paesi rappresentano quasi l’80% delle entrate del mercato globale in questo spazio.

Ma l’Europa mostrerà il maggior progresso nella cannabis farmaceutica.

Con quasi un intero globo che si è visto negare l’accesso alla cannabis medica, il 2022 sarà un altro anno da blockbuster per l’intera industria, dato che più paesi e stati degli USA saranno online e le aziende farmaceutiche innoveranno in un altro ciclo di sviluppi progressivi.

Stati Uniti

Il Nuovo Messico sulla rampa di lancio per avviare il mercato dell’uso adulto della marijuana che vale 400 milioni di dollari per attrarre la lucrosa clientela dei texani

Il New Mexico si appresta a lanciare il più recente mercato nazionale della marijuana per adulti il 1° aprile, con l’obiettivo di fornire abbondanti opportunità alle piccole imprese locali nel primo stato a stabilire un’industria dell’uso per adulti accanto al Texas.

Ci si aspetta che le vendite raggiungano i 400 milioni di dollari entro cinque anni, con le imprese di marijuana del Nuovo Messico che probabilmente beneficeranno dei vicini texani che attraverseranno il confine per comprare prodotti di cannabis ricreativa.

Il secondo Stato più popoloso della Nazione è un vero e proprio deserto della marijuana, con un piccolo e limitato mercato della marijuana medica.

Al contrario, il lancio del New Mexico per l’uso da parte degli adulti arriva un anno dopo che i legislatori statali hanno approvato una legge di legalizzazione ricreativa.

Tutte le imprese autorizzate possono iniziare le vendite il 1° aprile, anche se molti nuovi produttori e rivenditori stanno ancora costruendo le loro operazioni o ottenendo le approvazioni comunali.

Di conseguenza, l’introduzione dell’uso per adulti per le nuove imprese con licenza dovrebbe essere più graduale che per gli operatori di marijuana medica esistenti.

Il programma del Nuovo Messico prevede licenze illimitate, categorie di microimprese e uno sconto sulla tassa di licenza per i rivenditori che accettano prodotti di cannabis in consegna da un produttore di microimprese.

Il programma ha anche delle disposizioni per proteggere l’ambiente in uno stato arido dove l’acqua è considerata particolarmente preziosa.

I richiedenti la licenza devono dimostrare di avere una fonte d’acqua o diritti per soddisfare i loro bisogni, e i funzionari statali hanno detto che sono in cantiere regole di efficienza energetica.

Ma il programma di equità sociale dello stato non è ancora in atto, e, come in altri nuovi mercati per l’uso degli adulti, persistono le preoccupazioni per le potenziali carenze di approvvigionamento.

MJBizDaily si aspetta che le vendite per uso adulto aumentino gradualmente da 100 a 125 milioni di dollari nel primo anno a 325-400 milioni di dollari entro il quinto anno del programma.

Ci si aspetta che i texani giochino un ruolo chiave nell’alimentare le vendite. I rivenditori del Nuovo Messico hanno aperto un negozio vicino al confine con il Texas.

«I nostri studi mostrano che il 40-42% di tutta la cannabis per uso adulto verrà da acquisti fuori dallo Stato, in particolare dal Texas», ha detto l’anno scorso a Santa Fe New Mexican Duke Rodriguez, amministratore delegato della più grande azienda di cannabis dello stato, Ultra Health, con sede in Arizona.

Lo Stato ha avuto 38 milioni di visitatori nel 2019 prima della pandemia di COVID-19.

Focus sulle piccole imprese

Kristen Thomson, direttrice della New Mexico Division of Cannabis Control, ha detto che la forte attenzione dello stato per le microimprese «significa avere in gioco le piccole imprese locali».

«Siamo qui per facilitare un’industria che sia focalizzata sui valori del New Mexico e concentrata sulle startup», ha detto, mentre allo stesso tempo ci assicuriamo che i 35 operatori di cannabis medica integrati verticalmente dello stato siano supportati.

«Stiamo facendo spazio alle imprese di tutte le dimensioni», ha aggiunto.

Riflettendo questo mix, i nuovi licenziatari approvati la scorsa settimana includono 35 produttori e 35 micro-produttori. Un micro-produttore è limitato a 200 piante.

«Nel complesso, il Nuovo Messico ha fatto un ottimo lavoro nello sviluppare i regolamenti e nell’andare avanti in modo ponderato», ha detto Jordan Wellington, un avvocato di Vicente Sederberg, con sede a Denver, e un partner della politica aziendale e degli affari pubblici affiliata, VS Strategies.

“Sono stati riflessivi su tutta la linea su come bilanciare gli interessi per creare una politica che benefici i New Mexicans”.

Per esempio, il fatto che il Nuovo Messico non abbia un limite alle licenze statali “permetterà una maggiore imprenditorialità e opportunità per tutti nello stato”, ha detto Wellington.

«Le licenze per le microimprese e la consegna hanno il potenziale per abbassare le barriere all’entrata, e l’abbassamento delle barriere all’entrata migliorerà l’equità sociale».

Il programma di equità sociale è progettato per aiutare le microimprese idonee ad avere finanziamenti per l’avvio, ma un piano non è ancora in atto.

I legislatori hanno stanziato 5 milioni di dollari per un programma di prestiti e sovvenzioni per microimprese e hanno richiesto allo stato di presentare un piano di equità sociale.

Tuttavia, la New Mexico Finance Authority, che erogherà i fondi, sta ancora elaborando i dettagli.

Preoccupazioni per l’approvvigionamento

Inoltre, alcuni sono preoccupati che il programma del New Mexico per l’uso da parte degli adulti possa inizialmente sperimentare carenze nell’offerta e saturazione della vendita al dettaglio.

Nel tentativo di soddisfare la domanda prevista, i regolatori statali della cannabis hanno emesso una regola d’emergenza a gennaio che ha raddoppiato i limiti del numero di piante.

Ma i funzionari dell’industria dicono che ci vorrà un po’ di tempo perché i coltivatori espandano le loro strutture e aumentino la loro produzione.

Ultra Health, il più grande operatore di cannabis medica dello stato, ha detto di essere «cautamente ottimista sui benefici a lungo termine della legalizzazione della cannabis nel Nuovo Messico».

«Tuttavia, ci aspettiamo che il breve termine sia abbastanza brutto, dati i limiti dell’offerta e l’eccessiva saturazione del mercato in termini di vendita al dettaglio», ha detto il direttore marketing di Ultra Health, Marissa Novel.

Novel ha notato che, alla settimana scorsa, gli operatori MMJ legacy avevano 171 dispensari nel Nuovo Messico.

Ultra Health da sola ha 29 di questi dispensari, con l’intenzione di averne 33 nei punti vendita prima del lancio delle vendite per l’uso da parte degli adulti il 1° aprile.

Inoltre, lo stato ha approvato 69 nuove licenze di vendita al dettaglio a partire dalla settimana scorsa, secondo Thomson.

«La vendita al dettaglio è satura, specialmente ad Albuquerque», ha detto Novel, notando che la costruzione di serre e magazzini è un «gioco a lungo termine».

Thomson vede la situazione in modo diverso.

Ha detto che la Divisione di Controllo della Cannabis non si aspetta carenze di prodotti o scaffali dei negozi vuoti, ma ha notato che sono in atto misure di salvaguardia se le forniture dovessero scarseggiare.

«Se ci sarà una carenza, la fornitura andrà prima ai pazienti medici», ha detto la Thomson.

Ha detto che i regolatori lavoreranno sui dettagli di come implementare questi controlli con i funzionari dell’industria.

Programma di equità in attesa

«Prevediamo che il 1° aprile l’industria avrà un aspetto molto simile a quello attuale», ha aggiunto Thomson.

«Ciò che è eccitante è come sarà tra sei mesi e un anno da ora, quando i piccoli produttori artigianali e i piccoli negozi al dettaglio apriranno in tutto lo Stato».

Wellington ha detto che non sa se Albuquerque avrà troppi negozi, «ma penso che alcune delle preoccupazioni che spesso sentiamo sulla sovrasaturazione del mercato siano esagerate».

Il punto cruciale del sistema economico degli Stati Uniti è che sarà il mercato a decidere, ha notato.

«Avere ‘troppe’ imprese può creare un ambiente commerciale difficile, ma averne troppo poche crea anche problemi significativi aprendo la porta al mercato illegale per persistere».

I proprietari della Carver Family Farm, una microimpresa a nord-est di Albuquerque, sono sicuri della loro capacità di ritagliarsi una quota di mercato.

I tre soci – Matt Muñoz, Erika Brown e suo marito, Andrew Brown – si stanno concentrando sulla produzione di cannabis artigianale.

Hanno una licenza di microimpresa integrata, il che significa che possono anche lavorare e gestire un negozio al dettaglio nel loro sito di 6.500 metri quadrati.

Hanno coltivato il loro primo raccolto, sono in fase di taglio e hanno detto che apriranno le porte ai clienti il 1° aprile.

Hanno in programma di aggiungere una cucina più tardi per produrre prodotti infusi.

Le strutture sono state difficili da trovare, e i tre non sanno ancora se saranno in grado di approfittare del programma di equità sociale dello Stato.

I partner hanno detto che il loro business si concentra sull’allevamento delle proprie varietà coltivate organicamente e tagliate a mano e sul miglioramento dell’esperienza del cliente con eventi.

Hanno detto che alcuni dei loro amici artisti stanno aiutando a condurre l’apertura.

«Vogliamo che i clienti abbiano un’esperienza completa», ha detto Erika Brown, responsabile delle relazioni operative dell’azienda.

Il successo verrà dal «prodotto e dalla capacità di brandizzare», ha aggiunto Andrew Brown, il responsabile della coltivazione.

I Brown hanno coltivato marijuana medica per più di un decennio con una licenza di produzione personale.

«Non volevamo competere (con gli Ultra Healths del mondo)», ha detto Muñoz, responsabile dell’innovazione e delle finanze.

«Loro sono un po’ il mercato della Bud Light, mentre noi siamo il mercato dei microbirrifici».

Stati Uniti

Diamanti grezzi: come assumere lavoratori nel settore della cannabis che abbiano precedenti penali

“Equità sociale” è la parola d’ordine dell’industria legale della cannabis in questi giorni, con governi e aziende di tutte le dimensioni che rendono omaggio all’idea che le persone più danneggiate dalla guerra alla droga – in particolare le persone di colore – dovrebbero essere le prime a raccogliere i benefici economici della legalizzazione.

Un modo diretto per lavorare verso questo obiettivo è quello di assumere dipendenti che hanno precedenti penali per reati legati alla marijuana.

Le aziende di cannabis che fanno il passo più lungo della gamba per assumere questi lavoratori raccomandano:

– Spargere la voce attraverso le organizzazioni della comunità.

– Preparare con cura gli annunci di lavoro per dare il benvenuto ai candidati con precedenti penali.

– Organizzare fiere del lavoro e workshop su misura per aiutare questi candidati ad avere successo.

Lavorare per assumere e formare dipendenti con condanne può pagare dividendi in termini di lavoratori esperti e motivati, dicono queste aziende.

Kika Keith, fondatrice e CEO del rivenditore di marijuana Gorilla Rx Wellness di South Central Los Angeles e membro del consiglio della Minority Cannabis Business Association, ha detto che circa il 10% dei suoi dipendenti sono stati precedentemente incarcerati, e portano una preziosa esperienza nei loro ruoli.

«Penso che sia un mercato maturo che aspetta di essere sfruttato», ha detto Keith.

«Tutto quello che dovevamo fare era insegnare la conformità e i regolamenti, insegnare il lato della politica».

«Ora si parla di diamanti allo stato grezzo, gente che ha relazioni, conosce l’impianto, sa come funzionano gli acquisti».

I vantaggi di dare una seconda possibilità

Il rivenditore di cannabis di Boston Pure Oasis assume anche lavoratori con precedenti penali, ha detto il co-proprietario Kobie Evans, spiegando che l’azienda «(crede) nel dare alle persone una seconda possibilità».

«Le persone con precedenti penali sono sicuramente molto preziose in questo settore – specialmente con la cannabis – perché si cercano davvero esperti in materia, persone che possano parlare in modo intelligente del prodotto», ha detto.

Un dipendente di Pure Oasis aveva un caso penale aperto relativo ai graffiti, ha detto Evans.

«Quelle competenze si sono trasferite anche nel nostro business, perché ha fatto alcune opere d’arte per diverse installazioni, e questo è stato prezioso».

L’esperta di reclutamento Kara Bradford ha detto che le aziende di cannabis sono diventate più aperte ad assumere coloro che hanno precedenti penali perché riconoscono i potenziali benefici.

Bradford, il co-fondatore e CEO dell’agenzia di risorse umane per la cannabis Viridian Staffing, ha detto che poiché molte altre industrie ancora non assumono lavoratori con una storia criminale, «come aziende di cannabis, fornendo queste opportunità e trattando bene questi dipendenti, probabilmente avrete anche un dipendente che è fedele e che sarete in grado di trattenere».

La ritenzione dei dipendenti è importante in un mercato del lavoro ristretto, ha aggiunto.

«In qualsiasi mercato del lavoro, ma specialmente in questo mercato del lavoro, la capacità di trattenere i lavoratori può significare la differenza tra mantenere le porte aperte e ridurre le ore del negozio a causa di non avere abbastanza lavoratori».

Potenziali benefici commerciali a parte, c’è anche un forte argomento morale per l’assunzione di coloro che hanno condanne penali legate alla cannabis.

«Quando si buttano via le persone e non si dà loro modo di guadagnarsi da vivere, allora si crea un ciclo in cui non possono provvedere alla loro famiglia e l’intero ciclo si ripete», ha detto Nichole Upshaw, vicepresidente esecutivo delle risorse umane per la società multistatale di marijuana Jushi Holdings.

Suggerimenti per il reclutamento

Keith della Gorilla Rx ha detto che il suo successo nell’assumere lavoratori della cannabis precedentemente incarcerati è nato da un processo di assunzione proattivo e intenzionale.

«Le persone non entrano semplicemente dalla tua porta, giusto?», ha detto.

«Devi avere un impegno per avere un impatto sociale».

Per Keith, questo significava visitare i consigli di quartiere e i centri di sviluppo della forza lavoro nella sua zona per diffondere la parola che voleva assumere candidati svantaggiati.

Pure Oasis’ Evans ha trovato il successo nelle assunzioni con fiere del lavoro progettate per essere amichevoli per i candidati con una storia criminale, nonché con annunci di lavoro che spiegano che coloro che hanno precedenti penali sono i benvenuti a fare domanda.

Ha anche suggerito di raggiungere le organizzazioni non profit locali, i difensori pubblici e i lavoratori sociali che lavorano con le persone recentemente incarcerate.

«Penso che si tratti di essere creativi e davvero aggressivi nel cercare di raggiungere questo obiettivo», ha detto.

Upshaw di Jushi ha detto che l’azienda ha tenuto un evento di tutta la giornata per le comunità di colore in Pennsylvania l’anno scorso, con conferenze sulla scrittura del curriculum e finti colloqui di lavoro.

Hanno in programma un evento simile quest’anno.

«Se fossi un singolo operatore, o se avessi solo un paio di negozi – mettiti in contatto nel settore, e non farlo da solo», ha consigliato Upshaw.

Anche la MSO privata Terrapin ha avuto successo con le fiere del lavoro, ha detto Peter Marcus, il vicepresidente delle comunicazioni dell’azienda.

Prima di tenere una fiera del lavoro in Michigan, la società con sede in Colorado ha offerto uno speciale workshop sull’equità sociale in collaborazione con il gruppo di difesa dell’equità sociale dell’industria della cannabis The Color of Cannabis.

L’evento includeva un consulente di carriera che offriva consigli sui colloqui e sulla costruzione del curriculum.

«L’intero obiettivo era quello di fornire un aiuto, il giusto background, le giuste capacità del curriculum, le giuste capacità di fare colloqui, per poi, una settimana dopo, andare alla fiera del lavoro. … E abbiamo finito per assumere sette delle 12 persone che hanno partecipato al workshop», ha spiegato.

Marcus ha anche consigliato alle aziende di pensare attentamente a come creare e pubblicare le loro descrizioni del lavoro.

«Come state scrivendo le vostre descrizioni del lavoro? Dove state pubblicando quelle descrizioni di lavoro?», ha chiesto.

«State facendo pubblicità nei giornali della comunità che fanno appello al pubblico nero e marrone?»

Marcus, che ha avuto una condanna penale per tentato acquisto di marijuana prima di unirsi a Terrapin, ha sottolineato l’importanza di rendere le seconde opportunità disponibili per tutti.

«Ho avuto una carriera giornalistica di successo prima di questo, quindi sono stato molto fortunato, ma sono anche bianco», ha detto.

«Quindi c’è più privilegio e più opportunità che vengono da me, solo per default. … È diventato molto importante per me espandere questa equità ad altri che l’hanno sperimentata».

Assunzione equa complicata dalle leggi locali

Bradford di Viridian Staffing ha avvertito che le leggi statali e comunali potrebbero limitare la capacità di un’azienda di assumere dipendenti con precedenti penali, o almeno quelli con specifici tipi di condanne.

«In alcuni Stati, potrebbero avere un processo di identificazione che blocca molti individui che hanno quelle condanne penali dal lavorare con la cannabis», ha detto.

Altre giurisdizioni potrebbero permettere ai lavoratori della cannabis con precedenti penali, ha detto, ma con uno strato extra di burocrazia.

«In Michigan, se c’è un’accusa pendente o una condanna negli ultimi 10 anni per un reato legato alle sostanze controllate, il licenziatario deve ottenere il permesso dall’Agenzia di regolamentazione della marijuana del Michigan, e il loro processo è molto soggettivo», ha notato Bradford.

D’altra parte, impiegare lavoratori con condanne per cannabis potrebbe effettivamente facilitare il processo di licenza in alcuni posti.

Per esempio, i richiedenti l’equità sociale di Los Angeles dovrebbero impiegare una certa percentuale di “lavoratori di transizione”, che include quelli con precedenti penali.

Allo stesso modo, Pure Oasis di Evans ha citato i requisiti del Massachusetts che i candidati alla licenza di cannabis presentano i loro piani per aiutare coloro che sono stati danneggiati dalla proibizione della cannabis, comprese le persone con condanne per droga.

Keith di Gorilla Rx ha detto che tali requisiti di equità possono allinearsi bene con le pratiche di impiego.

Se, infatti, stai dicendo: «Ascolta, ho intenzione di reclutare e formare persone provenienti da queste aree con un impatto sproporzionato”, tutto d’un tratto, questo è il tuo piano di benefici per la comunità», ha detto.

Tuttavia, Keith ha detto che Los Angeles non ha fatto rispettare il suo mandato di assunzione di equità sociale, aggiungendo che è importante per i governi statali e cittadini garantire che tali decreti siano rispettati.

«Questo è creare equità nell’industria e diversità, e questo è cruciale».

Stati Uniti

Come l’industria statunitense della cannabis ha superato due anni di sconvolgimenti pandemici

Per molti dirigenti dell’industria della cannabis, è stata una corsa all’impazzata da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 una pandemia globale nel marzo 2020.

Dopo essere salite a livelli record quell’anno, le vendite di marijuana hanno da allora rallentato da un galoppo ad un ritmo “più normale”.

Allo stesso tempo, le strategie commerciali che hanno preso piede durante la pandemia – ordini online, consegne, ritiro sul marciapiede, drive-thrus – sono rimaste in giro ma non sono usate così ampiamente ora che molte restrizioni della pandemia sono state rimosse.

«Ci siamo tutti ripresi abbastanza bene nella seconda metà del 2020», ha detto Scot Lee, capo delle operazioni di Theory Wellness, una società di cannabis con sede a Stoneham, Massachusetts.

“L’inizio del 2021 è stato accolto con assegni di stimolo e molti programmi diversi per aiutare a sostenere le persone, e questo ha continuato ad aiutare a garantire che il business rimanesse stabile”.

L’industria della marijuana affronta lo sconvolgimento

Dopo che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato una pandemia globale, gran parte degli Stati Uniti ha iniziato le restrizioni di blocco – una mossa che ha alterato drammaticamente il panorama del business della cannabis.

Il Massachusetts ha temporaneamente chiuso i suoi rivenditori di cannabis per adulti, per esempio. Stati come il Nevada hanno permesso solo il ritiro e la consegna sul marciapiede.

A Denver, il sindaco ha annunciato che i negozi al dettaglio di marijuana ricreativa nella città dovevano chiudere per fermare la diffusione del coronavirus, poi ha invertito la rotta ore dopo dopo che la gente si è messa in fila per isolati per rifornirsi di cannabis.

Al contrario, i mercati legali di marijuana in 32 Stati e Washington DC sono stati autorizzati a rimanere aperti durante gli ordini statali di restare a casa, secondo il Marijuana Policy Project.

Poi sono arrivati gli stimoli e i controlli sull’occupazione, poiché il governo americano ha cercato di mantenere il denaro in circolazione in tutta l’economia per contrastare i licenziamenti e un numero incalcolabile di imprese chiuse.

Con i cinema, i ristoranti e altre forme di intrattenimento chiusi, molte persone cercarono la cannabis in grande stile.

All’inizio della pandemia e delle successive chiusure, le vendite di cannabis sono salite alle stelle nei sei mercati statunitensi per l’uso da parte degli adulti, monitorati dalla società di analisi dei dati Headset di Seattle.

Nella settimana del 16 marzo 2020, le vendite di cannabis in California, Colorado, Michigan, Nevada, Oregon e Washington erano già superiori del 38% rispetto alla prima settimana di gennaio dello stesso anno.

Dopo un breve calo alla fine di marzo, quando molti stati erano in pieno isolamento, gli acquisti hanno continuato a salire durante l’estate, raggiungendo il picco nella settimana del 31 agosto 2020, con il 59% di vendite in più rispetto alla prima settimana di gennaio.

Le vendite sono diminuite leggermente verso la fine del 2020 prima di salire di nuovo nella primavera del 2021, intorno alla festa non ufficiale dell’industria della marijuana, il 4/20.

Da allora, le vendite di cannabis negli Stati Uniti in quei mercati stanno gradualmente rallentando, forse tornando più vicino alla normalità pre-pandemia, secondo Headset.

«Abbiamo tutti iniziato a vedere più sfide nella seconda metà del 2021 e all’entrata nel 2022», ha notato Lee di Theory Wellness. «Stiamo sicuramente vedendo alcune implicazioni in cui i consumatori non hanno così tanto denaro libero da spendere».

Nuove capacità

All’inizio della pandemia, molte aziende hanno scelto – o sono state costrette – a vendere prodotti online con ritiro sul marciapiede.

Alcuni stati permisero ai rivenditori di operare finestre drive-thru.

Molte di queste pratiche hanno preso piede e rimangono in uso oggi, anche se molte restrizioni della pandemia sono state eliminate.

Al braccio di vendita al dettaglio di Copperstate Farms, Sol Flower, con sede in Arizona, il direttore senior del marketing Allie Marconi ha detto di aver visto un grande cambiamento nel comportamento dei consumatori.

Al culmine della pandemia, il 90% delle vendite dell’azienda erano online e il 10% di persona.

Ora è il contrario, il che piace a Marconi perché i clienti possono parlare di più con i venditori.

La pandemia ha costretto l’azienda a rafforzare le sue capacità di e-commerce al di là del tipico marketing via e-mail e sms.

Per esempio, una nuova funzionalità: Se un acquirente mette degli articoli in un carrello online ma non fa un acquisto, il sistema invia un promemoria via e-mail sul carrello abbandonato.

«Vorrei avere avuto nel 2020 le capacità che ho oggi», ha detto Marconi.

Il ritiro sul marciapiede è rallentato significativamente negli ultimi mesi, ma l’azienda sta cercando di aggiungere uno sportello drive-thru a una sede di vendita al dettaglio, riflettendo un cambiamento dei regolamenti legato alla pandemia.

La squadra di Marconi ha anche imparato l’importanza della reattività all’interno dell’azienda quando è iniziata la pandemia, e questo è qualcosa che spera continui.

«Essere veloci a comunicare e comunicare spesso – al nostro team e agli acquirenti – è stato qualcosa di fondamentale», ha aggiunto.

Affrontare le sfide

Proprio come mostrano i dati, Jeremy Goldstein, direttore operativo e co-fondatore dell’azienda di prodotti infusi Ripple, con sede in Colorado, ha visto il suo business crescere costantemente durante la pandemia.

Questo anche se l’azienda ha avuto più difficoltà a lanciare nuovi prodotti negli ultimi due anni perché i rivenditori non permettevano i pop-up dei venditori e il marketing in-store, in-person.

Per farvi fronte, il suo team di vendita ha preso confidenza con le videochiamate, che era un povero sostituto, ha detto Goldstein.

«Era un momento difficile per far uscire un messaggio, chiaramente, ma non impossibile», ha aggiunto.

A partire dal mese scorso, Ripple ha raddoppiato i suoi sforzi per commercializzare i prodotti partecipando a eventi di settore di persona.

Per Doug Chloupek, CEO e fondatore dell’azienda di cannabis integrata verticalmente Juva Life, con sede nella baia di San Francisco, la pandemia ha fornito un’opportunità per l’azienda di aumentare le entrate attraverso il suo servizio di consegna.

Una caratteristica che i consumatori hanno apprezzato è stata la firma senza contatto per la consegna dei prodotti, che l’azienda continuerà. I clienti possono anche richiedere che l’autista indossi guanti e maschera.

«Il COVID ha causato un turbine di cambiamenti», ha aggiunto.

Con il ritorno al lavoro e l’aumento dell’inflazione e dei prezzi della benzina, le vendite sono state in costante calo negli ultimi cinque mesi per Brandon Wiegand, direttore commerciale della Source+ a Las Vegas.

Nonostante ciò, l’azienda ha mantenuto le parti del suo business relative al bordo e alla consegna e ha migliorato la sua piattaforma di e-commerce.

Wiegand ha detto che la squadra ha imparato a comunicare meglio, e con più trasparenza, negli ultimi due anni.

«Abbiamo tutti imparato ad essere più flessibili», ha detto. «Ora sappiamo quanto possano essere difficili le cose».