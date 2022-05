Durante i primi tre mesi della guerra russo-ucraina, la capacità dell’Ucraina di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia ha sbalordito il mondo degli osservatori e ha portato a crescenti speculazioni sul fatto che l’invasione di Vladimir Putin si concluderà con una sconfitta.

Allo stesso tempo, la situazione in mare rimane significativamente più favorevole per il Cremlino e richiede urgente attenzione internazionale. Il blocco russo dei porti ucraini del Mar Nero sta strangolando l’economia del Paese e minaccia anche di innescare una crisi di sicurezza alimentare globale impedendo alle esportazioni agricole ucraine di raggiungere i mercati internazionali. Se questo problema non viene affrontato, nei prossimi mesi causerà carestia in tutto il mondo.

Sfortunatamente, l’Ucraina ha tradizionalmente trascurato la questione della sicurezza marittima. Dopo l’inizio delle ostilità con la Russia nel 2014, la spesa militare è rimasta prevalentemente concentrata sul miglioramento delle forze di terra del Paese. Tuttavia, l’importanza del Mar Nero non può essere sopravvalutata come porta d’ingresso per le esportazioni ucraine verso il mondo esterno. Da febbraio 2022 questo gateway è chiuso.

Mentre la Russia gode di una quasi completa superiorità navale nel Mar Nero settentrionale, l’Ucraina è stata in grado di assicurarsi una serie di importanti vittorie marittime negli ultimi tre mesi di ostilità. Il successo più sorprendente è stato l’affondamento dell’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva, che è stata colpita dai missili ucraini Nettuno lanciati da una batteria costiera. L’Ucraina ha anche colpito ripetutamente le forze russe all’Isola dei Serpenti e ha danneggiato o affondato navi russe nelle acque circostanti.

La lotta prolungata per l’Isola dei Serpenti riflette il ruolo vitale svolto da questo piccolo sperone roccioso nella battaglia per dominare la più ampia regione del Mar Nero. La Russia ne riconosce chiaramente il significato e ha cercato di catturare l’Isola dei Serpenti il primo giorno di guerra, portando a uno scambio leggendario e provocatorio tra una nave da guerra russa e la piccola guarnigione ucraina. Se la Russia è in grado di consolidare la sua presa sull’Isola dei Serpenti, servirà come base per i sistemi missilistici che permetterebbero al Cremlino di controllare gran parte del Mar Nero insieme allo spazio aereo attraverso l’Ucraina meridionale.

Mentre il mondo democratico ha raccolto la sfida di armare l’Ucraina per resistere all’aggressione russa a terra, il coinvolgimento internazionale nella guerra in mare è stato più limitato. Il contributo più significativo finora è stato la decisione della Turchia nei primi giorni del conflitto di far rispettare i termini della Convenzione di Montreux del 1936 e di chiudere il Bosforo e lo Stretto dei Dardanelli alle navi da guerra russe.

Prima dello scoppio delle ostilità, gli Stati Uniti avevano fornito all’Ucraina un certo numero di navi. Più recentemente, la Gran Bretagna ha incluso sistemi missilistici navali nei suoi pacchetti di aiuti militari per l’Ucraina, ma questi sistemi devono ancora arrivare. Nel frattempo, il previsto acquisto di una nave da guerra corvetta dalla Turchia non ha prodotto risultati prima dell’inizio della guerra.

Nonostante i moderati successi ucraini e le battute d’arresto localizzate per la Russia, le prospettive complessive in mare rimangono altamente sfavorevoli per l’Ucraina. Il blocco russo del Mar Nero sta avendo un impatto devastante sull’industria agricola ucraina, che è il motore dell’intera economia del Paese. Con una capacità alternativa limitata e solo rotte terrestri disponibili, gli agricoltori ucraini non sono in grado di spedire il 90% delle esportazioni di grano.

Ciò ha gravi implicazioni per le forniture alimentari globali. L’Ucraina è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo e una superpotenza agricola emergente che nutre centinaia di milioni di persone. A meno che il blocco russo del Mar Nero non venga posto fine, gli esperti prevedono una crisi crescente nei prossimi mesi con conseguenze particolarmente devastanti per i paesi più poveri. “Milioni di persone in tutto il mondo moriranno perché questi porti vengono bloccati”, ha avvertito all’inizio di maggio David Beasley, capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.

Chiaramente, la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov sono elementi critici di qualsiasi accordo di pace postbellico. È altrettanto chiaro che il mondo non deve aspettare la fine della guerra prima di affrontare la questione dello sblocco dei porti ucraini.

L’Ucraina non può porre fine al blocco semplicemente prendendo di mira le restanti navi da guerra russe e sperando in altri successi simili all’affondamento della Moskva. Anche senza la potenza della flotta del Mar Nero, la Russia potrebbe ancora imporre un blocco dei porti meridionali dell’Ucraina minacciando di prendere di mira le navi mercantili con aviazione e missili. Senza una soluzione definitiva, gli assicuratori internazionali si rifiuteranno semplicemente di coprire il rischio della navigazione da o verso i porti ucraini.

L’unica soluzione praticabile in questo momento è la creazione di una zona marittima protetta imposta dalla comunità internazionale. Ci sono una varietà di opinioni di esperti su come raggiungere questo obiettivo, molti dei quali fanno affidamento sulle capacità della NATO. Una delle opzioni citate più frequentemente comporterebbe la creazione di un corridoio di navigazione umanitario pattugliato da navi e aerei della NATO per garantire la sicurezza del trasporto commerciale.

Se risultasse troppo difficile raggiungere un consenso all’interno della NATO per tale iniziativa, si potrebbe creare una coalizione di Paesi partecipanti allo scopo. Con la sicurezza alimentare globale in gioco e milioni di vite a rischio, sarebbe teoricamente possibile giustificare una mossa del genere respingendo le accuse di intervento diretto nella guerra russo-ucraina.

Naturalmente, la prima questione riguardante le zone marittime protette sarebbero le regole di ingaggio sia per le navi che per gli aerei. Se venissero attaccati dalla Russia, si impegnerebbero in un combattimento diretto?

Si tratterebbe essenzialmente di una replica del precedente dibattito riguardante una No-Fly Zone sull’Ucraina, che si è concluso con un totale rifiuto dell’idea. In particolare, molto è cambiato da quando una No-Fly Zone è stata esclusa a marzo. Dopo quasi tre mesi di pesanti perdite e umiliazioni militari in Ucraina, il Cremlino ha attualmente scarso interesse a provocare un confronto diretto con la NATO.

La reputazione della Russia come superpotenza militare è già stata notevolmente ridotta dagli eventi in Ucraina. È tempo che i leader della NATO riconoscano che Putin è un bullo che si nutre della loro cautela. In realtà, non ha stomaco per uno scontro diretto che la Russia non può permettersi.

Oltre agli ostacoli politici, ci sono anche una serie di problemi pratici da superare prima che possa essere imposta una zona marittima protetta. Anche durante il tempo di pace, le navi militari di nazioni non appartenenti al Mar Nero possono entrare nel Mar Nero solo per periodi limitati. Con la Convenzione di Montreux ora in vigore, le navi da guerra non possono affatto entrare nel Mar Nero.

Senza alcuna possibilità realistica di rinegoziare i termini della Convenzione di Montreux, la soluzione più semplice sarebbe che la Marina turca assumesse un ruolo guida nel fornire le navi necessarie per far rispettare una zona marittima protetta. Anche altri membri della NATO come Bulgaria e Romania potrebbero contribuire, mentre navi più piccole di altri Paesi partecipanti potrebbero entrare nel Mar Nero attraverso il fiume Danubio. Nel frattempo, il controllo dello spazio aereo sul Mar Nero potrebbe essere gestito da una coalizione di Paesi che utilizzano le basi NATO esistenti nella regione.

L’unica alternativa a un corridoio marittimo imposto militarmente sarebbe un accordo diplomatico con il Cremlino. I rapporti indicano che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sta attualmente tentando di negoziare con Mosca un parziale allentamento del blocco al fine di riavviare le esportazioni di grano ucraine. Tuttavia, qualsiasi accordo significherebbe probabilmente un allentamento delle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina, che molti considerano una concessione completamente inaccettabile e pericolosa che servirebbe solo a incoraggiare ulteriori atti di aggressione russa.

A meno che il blocco di Putin nel Mar Nero non venga interrotto, l’economia ucraina subirà gravi danni e i Paesi di tutto il mondo dovranno presto affrontare la prospettiva della carestia. Questo è un valido argomento per un intervento internazionale immediato.

L’unica domanda è se esiste la volontà politica di rischiare un confronto con il Cremlino. Le limitate capacità militari della Russia sono state brutalmente smascherate in Ucraina, ma molti leader occidentali rimangono comunque riluttanti a sfidare Putin così direttamente nel Mar Nero. Questa eccessiva cautela rischia di estendere la carneficina in Ucraina e provocare una crisi alimentare globale.

