Prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, molti osservatori hanno rilevato la schiacciante potenza di combattimento della Russia e hanno pensato che la Russia avrebbe ottenuto una rapida vittoria.

Poiché la Russia ha un budget per la difesa di 62 miliardi di dollari e detiene vantaggi numerici in sistemi d’arma come carri armati, artiglieria, elicotteri d’attacco e aerei, molti analisti si sono chiesti non se la Russia vincesse, ma quanto velocemente lo avrebbe fatto.

Ciò che questi osservatori e analisti meno esperti non stanno prendendo in considerazione è che le prestazioni in tempo di guerra sono influenzate da qualcosa di più del funzionamento dei sistemi d’arma.

Il successo in battaglia è anche una funzione della strategia, dell’impiego operativo, della dottrina, dell’addestramento, della leadership, della cultura e della volontà di combattere.

La Russia deteneva e continua a detenere un vantaggio numerico schiacciante in termini di manodopera e sistemi d’arma, ma l’Ucraina detiene il vantaggio in ogni altro fattore.

La competenza militare dell’Ucraina spiega ampiamente perché la Russia non è riuscita a impadronirsi di Kiev e Kharkiv e perché i tentativi della Russia di impadronirsi della totalità delle province di Donetsk e Luhansknella sua ultima offensiva a est probabilmente falliranno.

Dopo la sua misera prestazione nel 2014 contro la Russia, quando le manifestazioni di gruppi filo-russi nella regione ucraina del Donbass si sono trasformate in una guerra tra l’esercito ucraino e i separatisti sostenuti dalla Russia, l’Ucraina ha condotto una revisione completa del suo sistema di sicurezza e difesa.

Il rapporto che ne è seguito ha portato l’ex Presidente Petro Poroshenko a emanare il Bollettino di difesa strategica dell’Ucraina nel maggio 2016.

Il bollettino imponeva una riforma ampia e radicale in tutto l’establishment della difesa, con l’obiettivo di produrre una forza in grado di funzionare secondo gli standard NATO entro il 2020.

Nei sei anni successivi, l’Ucraina ha riformato le sue forze armate con l’aiuto di consiglieri, addestratori e attrezzature occidentali. Dal 2016 al 2018 ho ricoperto il ruolo di funzionario esecutivo del consigliere senior per la difesa degli Stati Uniti in Ucraina e ho potuto assistere ad alcune di queste riforme.

In quella posizione ho incontrato dozzine di membri dell’establishment della sicurezza ucraina, tra cui l’allora Presidente Poroshenko e l’allora Ministro della Difesa Stepan Poltorak.

Era chiaro che i leader ucraini temevano un’invasione russa su larga scala e sapevano di avere poco tempo per fare difficili riforme in cinque categorie: comando e controllo, pianificazione, operazioni, medicina e logistica e sviluppo professionale della forza.

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, l’Ucraina aveva costruito una forza professionale ben guidata con una cultura che incoraggiava l’iniziativa dei leader minori sul campo di battaglia.

Queste iniziative si verificano quando gli ordini originali sul campo di battaglia non sono più rilevanti o si adattano alla situazione mutevole.

Prima che venissero emanate le riforme, i luogotenenti e i capitani che stavano conducendo i combattimenti sul campo non erano in grado di prendere decisioni e dovevano chiedere il permesso prima di poter agire.

Beneficiando di otto anni di combattimenti nel Donbass e di sei anni di addestratori e consiglieri occidentali, l’esercito ucraino nel 2022 non era lo stesso del 2014, con grande sorpresa della Russia. In effetti, era di gran lunga superiore all’esercito russo in quasi ogni misura tranne che per le dimensioni.

Di conseguenza, l’ultima invasione russa ha contrapposto una forza grande, ma scarsamente addestrata, a una forza molto più piccola ma ben addestrata, ben guidata e motivata.

Mentre la guerra si sposta verso est, i livelli di competenza, formazione, leadership, cultura e motivazione ucraini rimangono costanti.

Anche i livelli di truppe e equipaggiamento russi rimangono costanti e le loro forze mal guidate non possono essere riparate in settimane o mesi. L’Ucraina ha impiegato sei anni per riformare le sue forze armate.

Molti resoconti dei media si sono concentrati sul fatto che lo spostamento delle forze russe dal nord dell’Ucraina per supportare le operazioni nell’est aumenterà le probabilità di successo della Russia nell’occupare la regione orientale dell’Ucraina.

Tuttavia, ciò che spesso viene ignorato è che anche l’Ucraina è in grado di spostare le forze a est. Certo, un piccolo elemento delle forze ucraine rimarrà a difendere Kiev. Ma altri si sposteranno a est, il che significa che è improbabile che il rapporto complessivo tra le forze russe e ucraine cambi molto a meno che la Russia non decida di imbarcare ancora più truppe.

Allo stesso modo, la Russia non sembra in grado di cambiare il modo in cui impiega le sue truppe quando incontrano la dura resistenza ucraina.

Sebbene si sia parlato molto della nomina del generale Alexander Dvornikov al comando delle operazioni russe in Ucraina, la sua promozione sembra essere cambiata poco sul campo. Le operazioni delle ultime settimane hanno dimostrato che la Russia è ancora incapace di eseguire attacchi su larga scala che si traducano nel controllo russo sul territorio ucraino.

L’unico vero cambiamento che dà speranza alla Russia è il terreno geografico.

Il territorio nel nord dell’Ucraina è costituito in gran parte da zone umide, che hanno costretto la Russia a rimanere sulle strade e quindi limitato il numero di rotte che avrebbero potuto utilizzare per avanzare su Kiev.

Il terreno a est contiene più spazio aperto e consentirebbe alla Russia di spostare le sue truppe e carri armati lungo più rotte invece di una.

Una chiave per tenere a bada questa forza molto più grande da parte dell’Ucraina è la capacità di sostituire rapidamente l’equipaggiamento militare che viene esaurito o distrutto.

Gli aiuti occidentali dall’inizio della guerra nel febbraio 2022 sono stati assolutamente fondamentali per il continuo successo dell’Ucraina. Le esigenze dell’Ucraina non sono cambiate da allora.

Come ha spiegato il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante un incontro con i funzionari della NATO nell’aprile 2022, la sua lista dei desideri contiene solo tre voci. Sono armi, armi e armi.

L’Ucraina può probabilmente resistere, a condizione che possa ottenere di più di tutto. Ma dati gli interrogativi sulla stabilità della fornitura da parte degli Stati Uniti di missili anticarro Javelin, ottenere più armi non è una garanzia.