L’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina ha fatto eco in tutto il mondo, ma riserva preoccupazioni per le cinque ex Repubbliche sovietiche dell’Asia centrale: Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan. Tutti hanno stretti legami economici e culturali con la Russia, ma hanno anche motivi per diffidare di ciò che Vladimir Putin ha fatto in Ucraina.

Per prima cosa, le sanzioni occidentali intese a paralizzare la macchina da guerra del Cremlino potrebbero causare seri danni collaterali nella regione. Negli ultimi decenni, milioni di persone dall’Asia centrale sono emigrate in Russia in cerca di lavoro. Oggi, i soldi che mandano a casa tengono a galla le economie più piccole della regione. Il Kirghizistan e il Tagikistan, due dei Paesi più poveri dell’Asia, fanno affidamento sulle rimesse per tra un quarto e un terzo delle loro economie complessive. La maggior parte proviene dalla Russia.

Ma ora, con le sanzioni previste per ridurre l’economia russa fino al 7% quest’anno, milioni di quelle persone potrebbero essere senza lavoro. La Banca mondiale afferma già che le rimesse al solo Kirghizistan e Tagikistan diminuiranno fino al 30% quest’anno.

C’è di più, dice Erica Marat, specialista regionale presso l’Università della Difesa Nazionale degli Stati Uniti, c’è una vera paura di cosa potrebbe accadere se un gran numero di migranti o cittadini russi di seconda generazione decidessero di tornare a casa in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione ufficiale in Tagikistan, ad esempio, è già al 7%.

«Non abbiamo mai visto una popolazione così numerosa tornare a casa», ha affermato Marat, «e tutti sperano che non accada perché destabilizzerebbe molte cose. È solo un enorme jolly».

Allo stesso tempo, l‘invasione russa costituisce un precedente spaventoso. La vista di Putin che invade un Paese vicino con il pretesto di proteggere i russi etnici, solleva alcune questioni scomode per i Paesi dell’Asia centrale, i quali, come l’Ucraina, hanno tutte proprie minoranze etniche russe considerevoli.

Ciò è particolarmente vero in Kazakistan, dove i russi costituiscono circa il 30% della popolazionee sono fortemente concentrati nelle regioni settentrionali che confinano con la Russia. Importanti funzionari russi in passato si sono chiestise il Kazakistan sia un Paese reale, un’eco delle opinioni di Putin sull’Ucraina.

All’interno della regione, tutti si muovono con cautela, ma alcuni più di altri. Nessuno ha criticato apertamente Putin, ovviamente. E il Kirghizistan e il Tagikistan, entrambi dipendenti anche dalle truppe russe per la sicurezza, sono rimasti particolarmente muti. Il Kazakistan e l’Uzbekistan, ricchi di energia, le prime due economie della regione, hanno navigato un po’ più vicino al vento, dichiarando sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina e inviando aiuti diretti al Paese.

Il Kazakistan, da parte sua, ha persino rifiutato una richiesta russa di inviare truppe in Ucraina, una mossa sorprendente per il Presidente Kassym-Jomart Tokayev, che la Russia ha salvato da una rivolta popolare pochi mesi fa.

In parte, dice Marat, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Tokayev vuole dimostrare, per quanto attentamente, che in realtà non è totalmente legato a Mosca. Il Kazakistan è sempre stato orgoglioso di avere una politica estera ‘multi-vettoriale’, bilanciando attentamente i suoi legami con Russia, Cina e Occidente. Potrebbe anche essere un gioco più astuto per attirare le imprese occidentali che stanno fuggendo dalla Russia ma desiderano rimanere nella regione.

Nel complesso, gli Stati dell’Asia centrale sono in una sorta di limbo, in attesa di vedere quanto sono gravi le ricadute economiche in Russia e fino a che punto Putin cerca davvero di spingersi in Ucraina. Tutti capiscono che ora vivono con una Russia nuova e più isolata a livello internazionale, afferma Marat, ma è una Russia a cui sono ancora legati in molti modi. La mentalità prevalente in questo momento, dice, è ansiosamente pragmatica: ‘Come viviamo?’.