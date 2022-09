Questa mattina, il Presidente russo Vladimir Putin ha parlato alla Nazione -discorso atteso già ieri sera e poi rinviato.

Nel suo intervento, oltre a sottolineare come l”operazione militare speciale’ sia stata necessaria per la sicurezza della Russia, ha fatto due annunci. In ordine di importanza: immediata mobilitazione parziale e sostegno ai separatisti ucraini che intendono convocare i referendum nelle aree occupate dell’Ucraina orientale.

I referendum di fatto aprono la strada all’annessione formale di aree di territorio ucraino da parte della Russia, dopo quasi sette mesi di guerra.

La mobilitazione parziale dei cittadini russi e una mossa che minaccia di intensificare la guerra in Ucraina, e, anche considerando le cocenti sconfitte che l’esercito russo ha subito sul terreno nelle ultime settimane, incattivirla. Nè, in queste ore, sono mancate considerazioni sul possibile uso di armi nucleari.

Non meno pericoloso è l’altro annuncio, quello del sostegno ai referendum. La comunità internazionale, prima ancora che Putin dichiarasse ufficialmente il sostegno russo all’iniziativa dei separatisti, ha immediatamente respinto i referendum, bollandoli come illegali nell’ottica del diritto internazionale. Anche da qui la pericolosità politica della decisione del Cremlino.

La Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica popolare di Luhansk (LPR), che il Presidente Vladimir Putin ha riconosciuto come Stati indipendenti poco prima dell’invasione del 24 febbraio, hanno affermato di volere il referendum sull’adesione alla Russia. Tali referendum si dovrebbero tenere dal 23 al 27 settembre.

Anche le regioni di Kherson e Zaporizhia, che devono ancora essere riconosciute come Stati indipendenti dalla Russia, hanno dichiarato che terranno il proprio referendum, e sempre tra il 23 e il 27 settembre.

Insieme, le quattro regioni che hanno annunciato i loro piani referendari costituiscono circa il 18% del territorio ucraino.

La Russia controlla più di 90.000 kmq di territorio, ovvero circa il 15% dell’area totale dell’Ucraina, un territorio all’incirca la dimensione dell’Ungheria o del Portogallo.

Il precedente è rappresentato dalla Crimea. La Russia ha annesso la Crimea nel 2014. Con la Crimea e il territorio nelle altre quattro regioni, la Russia guadagnerebbe un’area delle stesse dimensioni dello Stato americano della Pennsylvania.

La leadership dell’autodichiarata Repubblica popolare di Luhansk, oggi, ha dichiarato di aver elaborato i suoi piani per tenere il referendum. La LPR, sul suo canale Telegram, ha affermato che sarebbero stati allestiti 461 seggi elettorali nella regione di Luhansk e altre 181 località per i residenti della LPR sul territorio della Russia.

La LPR ha anche affermato che «osservatori stranieri lavoreranno nella LPR al referendum sulla questione dell’adesione della repubblica alla Russia».

Qui scatta il problema politico. Se Mosca, a seguito dei referendum, includesse le quattro regioni alla Russia, l’Ucraina -e potenzialmente anche i suoi sostenitori occidentali-, se proseguisse con la guerra, nel tentativo di riprendersi quelle aree, Kiev combatterebbe contro la Russia stessa. Ciò aumenterebbe il rischio di un confronto militare diretto tra la Russia e la NATO, uno scenario che secondo il Presidente USA, Joe Biden, potrebbe portare alla terza guerra mondiale, perché i membri della NATO forniscono armi e forniscono informazioni all’Ucraina.

E’ in questa ottica che la mossa russa di affrettare l’adesione formale di questo altro grosso pezzo di territorio ucraino, secondo l’ottica occidentale, rappresenta «una grande escalation pochi giorni dopo la sconfitta sul campo di battaglia potenzialmente più significativa della guerra russa nell’Ucraina nord-orientale».

Il tutto aggravato dal fatto che insieme alla dichiarazione di sostegno ai referendum, Putin ha dichiarato l’immediata mobilitazione parziale, che, secondo il Ministero della difesa russo, riguarderà circa 300mila riservisti. A meno che l’Ucraina accetti di smettere di combattere per riprendersi il territorio perduto, la Russia avrebbe così risorse umane militari (e non di primo pelo) da impegnare per difendere le regioni appena annesse, che non sono ancora del tutto sotto il controllo russo.

C’è dell’altro. Putin nel suo discorso ha detto: «Il nostro Paese dispone anche di vari mezzi di distruzione e in alcune componenti più moderne di quelle dei Paesi NATO, e se l’integrità territoriale del nostro Paese è minacciata, useremo sicuramente tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo».

«La dottrina nucleare russa consente l’uso di tali armi se viene attaccata con armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, o se lo Stato russo deve affrontare una minaccia esistenziale da armi convenzionali». Non è da escludere che Putin possa considerare come ‘minaccia essenziale‘, pur se da armi convenzionali, il tentativo ucraino di riprendersi un territorio che a quel punto sarebbe a tutti gli effetti parte integrante della Russia.

L’ex Presidente russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitry Medvedev, ha pubblicamente approvato i referendum nelle autoproclamate repubbliche del Donbass, affermando che ciò avrebbe «un enorme significato» per la «protezione sistemica» dei residenti.

«L’invasione del territorio russo è un crimine che consente di utilizzare tutte le forze di autodifesa», ha detto Medvedev sul suo canale Telegram, in un’apparente allusione al potenziale dell’escalation militare nucleare.

Altresì, si guardi allo sfondo, sicuramente peggiorativo per la tenuta della Russia. Ieri le azioni russe sono crollate al minimo in un mese, quando Mosca ha riacceso i timori sulla legge marziale con una nuova legislazione che ha inasprito le sanzioni per il personale militare. Questa mattina, poi, dopo l’intervento di Putin, la borsa di Mosca è andata in fibrillazione, facendo registrare un ulteriore calo. Il tutto su di uno sfondo di crisi economica pesantissima che sta mettendo a dura prova il Paese, e potrebbe presto trasformarsi in ribellione sociale. Le motivazioni che possono far dire a Putin che il Paese è a rischio esistenziale ci sono tutte. Nel discorso di questa mattina, sembra aver già posto le basi, quando ha detto: «L’obiettivo dell’Occidente è indebolire, dividere e infine distruggere il nostro Paese», ha detto Putin. E ha continuato: «Stanno già dicendo direttamente che sono stati in grado di dividere l’Unione Sovietica nel 1991 e ora è giunto il momento per la Russia di dividersi in una moltitudine di regioni e aree che sono fatalmente ostili l’una all’altra».

«Putin ha scommesso sull’escalation», ha affermato Tatiana Stanovaya, fondatrice della società di analisi politica R.Politik, a ‘Al Jazeera‘. «Tutto questo parlare di referendum immediati è un ultimatum assolutamente inequivocabile dalla Russia all’Ucraina e all’Occidente».

Non così sembra la pensino gli americani. John Kirby, il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per le comunicazioni strategiche, ha affermato che l’annuncio del Presidente russo Vladimir Putin sull’immediata mobilitazione parziale era «previsto» ed è un «segno che sta lottando».

«Penso che ci fossero molte cose tipiche lì dentro, molte che abbiamo già sentito prima», ha detto Kirby commentando le affermazioni di Putin sui neonazisti in Ucraina e sul fatto che per i russi l’integrità territoriale è minacciata.

L’Ucraina ha affermato che la minaccia dei referendum è stata un «ricatto ingenuo» e un segno che la Russia è spaventata. «Ecco come appare la paura della sconfitta. Il nemico ha paura e si offusca in modo primitivo», ha affermato Andriy Yermak, capo di stato maggiore del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

L’Ucraina sostiene che non si fermerà fino a quando tutti i soldati russi non saranno espulsi dal suo territorio. Kiev afferma che non accetterà mai il controllo russo sul suo territorio e ha invitato l’Occidente a fornire armi migliori e più numeroseper combattere le forze russe. Richieste che in un quadro come quello che abbiamo descritto sono pericolose per l’Occidente. Senza considerare che i migliori esperti militari, come quelli del CSIS, ragionano oramai sulla possibilità molto concreta che gli Stati Uniti stiano finendo le armi, e che l’implementazione della produzione richiederebbe anni.

Il conflitto nell’Ucraina orientale è iniziato nel 2014 dopo che un Presidente filo-russo è stato rovesciato durante la rivoluzione di Maidan in Ucraina. Dopo che le forze russe, il 27 febbraio 2014, hanno preso il controllo della Crimea, che ha una maggioranza etnica russa ed è stata trasferita in Ucraina in epoca sovietica, il 16 marzo si è tenuto un referendum sull’adesione alla Russia.

I leader della Crimea avevano dichiarato che il 97% dei votanti aveva scelto di separarsi dall’Ucraina e unirsi alla Russia. La Russia ha formalmente annesso la Crimea il 21 marzo, meno di un mese dopo l’invasione. Kiev e l’Occidente hanno, per tutti questi anni, sostenuto che il referendum aveva violato la Costituzione ucraina e il diritto internazionale. Le opposizioni che ora stanno avanzando per questi nuovi referendum sono praticamente le stesse. Ma mentre dal 2014 al febbraio 2022, le armi, ad eccezione di qualche scaramuccia, tacevano, ora il Paese è in guerra, e rischia di trascinarsi dietro una gran fetta dell’Occidente.