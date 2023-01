Ucraina: i progressi nella costruzione della nazione sono la rovina di Putin

Perché Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina? La maggior parte dei commentatori internazionali insiste ancora nel vedere la guerra attraverso i prismi paralleli del risorgente imperialismo russo e dell’espansione della NATO dopo la Guerra Fredda. Tuttavia, nessuno di questi fattori arriva al vero cuore dell’argomento. In realtà, la devastante invasione lanciata il 24 febbraio 2022 è stata principalmente una disperata reazione russa allo storico progresso dell’Ucraina nella costruzione della nazione.

L’abitudine diffusa di sottovalutare la nazione ucraina ha portato a percezioni fuorvianti del conflitto odierno e un’enfasi eccessiva sulla politica della Grande Potenza. Tale pensiero sminuisce il fatto che il popolo ucraino sia direttamente responsabile della recente uscita del proprio paese da secoli di dominazione russa e abbia consapevolmente scelto un futuro democratico ed europeo. Questa è la ragione ultima per cui Putin ha lanciato il più grande conflitto armato in Europa dalla seconda guerra mondiale, e continuerà a rimodellare il panorama geopolitico molto tempo dopo la fine dell’invasione criminale della Russia.

Tutti i Paesi sono definiti da esperienze comuni che li guidano come nazioni e determinano il loro destino futuro. Nel caso dell’Ucraina, è possibile identificare una serie di momenti chiave e tendenze importanti negli ultimi tre decenni di indipendenza che hanno posto saldamente il Paese sulla strada dello sviluppo democratico e dell’integrazione euro-atlantica.

Ciò ha portato l’Ucraina post-sovietica a un confronto sempre più intenso con la Russia di Putin, che vede l’attuale traiettoria ucraina come una minaccia esistenziale al proprio marchio di imperialismo autoritario. Se l’ex cuore imperiale dell’Ucraina riuscisse a liberarsi dal Cremlino, ciò minerebbe drasticamente l’influenza della Russia su altri vicini come la Moldavia e la Bielorussia insieme ai Paesi dell’Asia centrale e del Caucaso meridionale. Nel peggiore dei casi, l’integrazione dell’Ucraina nel mondo occidentale potrebbe fungere da catalizzatore per il crollo della stessa Federazione Russa.

La divisione della civiltà dell’Ucraina moderna dalla Russia autoritaria è iniziata con il referendum del dicembre 1991, che ha prodotto un voto schiacciante a favore dell’indipendenza ucraina. Questa importante questione è stata decisa non con la violenza ma alle urne, a seguito di un ampio dialogo pubblico. Il referendum del 1991 ha dato il tono politico all’Ucraina indipendente e ha stabilito trasferimenti pacifici di potere attraverso mezzi democratici come principio fondamentale per il nuovo Paese indipendente.

Il clima politico dell’Ucraina non è sempre stato così ordinato, naturalmente. Ciò è particolarmente vero per le numerose occasioni in cui la Russia ha cercato di interferire direttamente. La Rivoluzione arancione dell’Ucraina del 2004 e la Rivoluzione della dignità del 2014 si distinguono come punti di svolta particolarmente importanti nel rapporto in disfacimento tra Kiev post-sovietica e Mosca. Queste rivoluzioni hanno evidenziato la determinazione del pubblico ucraino a impedire alla Russia di far deragliare lo sviluppo democratico del paese.

Fondamentalmente, entrambe le rivoluzioni sono state movimenti di base innescati dagli interventi russi che cercavano di impedire l’integrazione europea dell’Ucraina e di riportare il paese verso una forma di governo più autoritaria. In entrambe le occasioni, gruppi sempre più ampi all’interno della società civile ucraina si sono impegnati gli uni con gli altri e hanno imparato a cooperare, spesso allacciando legami con altre regioni del Paese.

Queste rivolte di potere popolare hanno segnato il consolidamento della società civile ucraina e hanno evidenziato la capacità di azione collettiva del Paese. Di conseguenza, la società civile ha ora un elevato senso di autoefficacia e di capitale sociale. Le due rivoluzioni dell’Ucraina indipendente hanno stabilito il principio democratico del governo del popolo non solo in teoria ma anche in pratica, evidenziando i percorsi politici divergenti della Russia post-sovietica e dell’Ucraina.

Un altro punto di svolta cruciale nel percorso di costruzione della nazione dell’Ucraina è stata l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e il successivo intervento armato di Mosca nella regione del Donbass dell’Ucraina orientale. Ciò ha fatto molto per minare il sentimento filo-russo e rafforzare l’identità ucraina in tutto il paese.

L’uso della forza da parte di Putin nel 2014 ha screditato la Russia come potenziale partner mentre è servito a rimuovere gran parte della sua tradizionale base di appoggio in Ucraina. Con le opportunità economiche fortemente ridotte e il clima politico che volgeva decisamente contro Mosca, molti simpatizzanti del Cremlino nelle parti occupate del Donbass e altrove in Ucraina scelsero di trasferirsi in Russia. Altri presto rimasero delusi dalla realtà dell’occupazione russa.

Con il deterioramento delle relazioni con la Russia, sono fioriti i legami con la diaspora globale ucraina. Per decenni, il Cremlino ha cercato di ritrarre la diaspora in termini sprezzanti come una forza reazionaria che non era in contatto con le realtà ucraine contemporanee. Negli ultimi anni, gli ucraini della diaspora hanno sfatato questi stereotipi e sono serviti da ponte vitale tra il Paese e i suoi partner internazionali.

L’approfondimento dei legami con i partner occidentali dell’Ucraina ha svolto un ruolo importante nel consolidare la svolta storica del Paese verso il mondo democratico. Gran parte del sostegno che l’Ucraina ha ricevuto dal 2014 è stato condizionato dalle riforme sociali ed economiche che hanno riaffermato l’integrazione euro-atlantica del paese. Gli attori della società civile ei funzionari governativi hanno riconosciuto che queste condizioni portano a standard di vita più elevati ea una migliore qualità della vita in generale. Ciò è in netto contrasto con le relazioni con la Russia, che anche prima dello scoppio delle ostilità nel 2014 erano state a lungo associate a stagnazione e inerzia.

Dal febbraio 2022, la svolta storica dell’Ucraina verso l’Occidente è stata drammaticamente rafforzata dagli orrori precedentemente inimmaginabili dell’invasione su vasta scala della Russia. Mentre le truppe russe hanno ucciso migliaia di civili e distrutto intere città ucraine, i partner occidentali dell’Ucraina hanno offerto un’ampia gamma di aiuti essenziali e accolto milioni di rifugiati ucraini. Per molti ucraini, l’esperienza degli ultimi dieci mesi ha modificato radicalmente la percezione sia della Russia che dell’Occidente. Mentre ricorderanno a lungo la risposta occidentale con immensa gratitudine, non perdoneranno mai la Russia.

La guerra ha anche favorito l’integrazione nazionale all’interno dell’Ucraina alimentando un’interazione senza precedenti tra persone provenienti da diverse regioni del Paese. Questa integrazione ha avuto luogo mentre i missili e le bombe russe cadono ugualmente sui cittadini ucraini indipendentemente dalla loro regione, etnia o visione del mondo. Con la ferocia dell’invasione russa che costringe milioni di cittadini a fuggire dalle loro case nel Donbas, Kharkiv, Chernihiv, Kherson e in numerose altre province, si sta verificando un massiccio scambio culturale poiché diversi segmenti della popolazione vengono riuniti e uniti da un causa comune.

Questo scambio culturale si estende oltre i confini dell’Ucraina fino ai vicini europei del paese. Milioni di ucraini hanno cercato rifugio in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Stati baltici e una miriade di altri paesi europei. Il sostegno esteso da questi paesi dimostra che tutti, a loro volta, apprezzano i sacrifici attualmente compiuti dagli ucraini in difesa della sicurezza europea.

L’enorme ondata di rifugiati dal febbraio 2022 ha portato a livelli completamente nuovi di interazione tra ucraini e altri europei. Di conseguenza, le idee sbagliate precedenti vengono sostituite da una comprensione reciproca più sfumata e da un apprezzamento di quanto gli ucraini hanno in comune con la più ampia comunità europea. La crescente solidarietà e l’impegno degli ultimi dieci mesi stanno gettando le basi per quelli che si preannunciano decenni di intensificazione del partenariato e della cooperazione.

L’invasione russa dell’Ucraina è ancora lungi dall’essere conclusa, ma è già difficile vedere come Putin vorrebbe raggiungere il suo obiettivo di estinguere lo stato ucraino e costringere un’Ucraina russificata a rientrare nell’esclusiva sfera di influenza del Cremlino. Al contrario, la guerra ha drammaticamente accelerato le tendenze a lungo termine e ampliato il divario di civiltà che separa Mosca e Kiev. Una Russia ridimensionata sembra ora destinata a trascorrere un lungo periodo in isolamento internazionale, mentre l’Ucraina è decisamente sulla buona strada per consolidare la sua posizione di prezioso membro del mondo democratico.

Come ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al Congresso degli Stati Uniti durante il suo storico discorso del dicembre 2022, “I tuoi soldi non sono beneficenza. È un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”. In effetti, al momento sembrerebbe che il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina sia stato uno degli investimenti di politica estera di maggior successo nella storia americana.

La versione originale di questo intervento è qui.