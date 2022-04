A giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, l’Amministrazione Biden è sempre più impegnata a utilizzare il conflitto in Ucraina per condurre una guerra per procura contro la Russia, con l’obiettivo di indebolire o addirittura distruggere lo Stato russo.

Ciò significherebbe l’adozione da parte dell’America di una strategia che ogni Presidente degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda si è dato molto da fare per evitare: la sponsorizzazione della guerra in Europa, portando con sé il rischio acuto di un’escalation verso il confronto militare diretto tra Russia e NATO, che potrebbe finire in una catastrofe nucleare.

Il rifiuto degli Stati Uniti e della NATO di sostenere le ribellioni armate contro il dominio sovietico nell’Europa orientale non era ovviamente basato su alcun tipo di riconoscimento della legittimità del governo comunista e del dominio sovietico, ma semplicemente su un calcolo ostinato dei terribili rischi connessi all’America, l’Europa e l’umanità in generale.

Una nota di cautela, tuttavia, mentre c’è un notevole disagio in settori della società russa per una guerra aggressiva contro gli ucraini -che Mosca dopotutto afferma essere un ‘popolo fraterno’- una guerra contro i tentativi americani di danneggiare e soggiogare la Russia è molto più forte appello pubblico .

Durante la sua visita a Kiev questa settimana, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono vedere «la Russia indebolita nella misura in cui non può fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l’Ucraina».

Lo stesso giorno, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato alla televisione russa che fornendo all’Ucraina armi pesanti, la NATO è ora «in sostanza» coinvolta in una guerra per procura con la Russia.

Lavrov ha paragonato la situazione in termini di pericolo nucleare alla crisi dei missili cubani. Potremmo fare bene a ricordare in questo contesto quanto l’umanità sia arrivata molto vicina all’annientamento nucleare nell’autunno del 1962. A un certo punto, il destino del mondo è dipeso dalla saggezza e dalla cautela di un solo ufficiale di marina sovietico a bordo di un sottomarino da attacco nucleare: Comandante (poi ammiraglio) Vassily Arkhipov (il personaggio interpretato da Liam Neeson nel film sull’incidente nucleare dell’anno precedente sul sottomarino K-19, di cui Arkhipov era stato l’ufficiale esecutivo).

Vale la pena di esaminare in dettaglio due delle osservazioni di Lloyd Austin. Il primo è che l’indebolimento della Russia è necessario per impedirle di ripetere la sua invasione dell’Ucraina altrove. Questa affermazione è priva di significato, ipocrita o entrambe le cose. Non vi è alcun segno che la Russia voglia o possa effettivamente invadere altri Paesi. Per quanto riguarda un attacco alla NATO, la misera prestazione dell’esercito russo in Ucraina avrebbe dovuto chiarire con assoluta certezza che si tratta di una fatua chimera. Se la Russia non può conquistare città a meno di 20 miglia dal confine della Russia, l’idea di un attacco alla NATO è ridicola.

Per quanto riguarda Georgia, Moldova e Bielorussia, detiene già le posizioni di cui ha bisogno in questi Paesi. La presenza militare della Russia in Armenia e nel Nagorno Karabakh è su richiesta degli stessi armeni, ed è infatti essenziale per proteggerli dalla Turchia e dall’Azerbaigian. Quando si tratta di combattere l’estremismo islamista in Asia centrale e altrove, gli interessi della Russia e quelli dell’Occidente sono di fatto allineati.

Lloyd Austin ha anche affermato che i funzionari statunitensi credono che l’Ucraina possa «vincere» la guerra con la Russia con il giusto equipaggiamento e il supporto dell’Occidente. La domanda è cosa significa ‘vincere’. Se significa preservare l’indipendenza dell’Ucraina, la libertà di aderire all’Unione Europea e la sovranità sulla grande maggioranza del territorio ucraino, allora questo è un obiettivo legittimo e necessario. In effetti, grazie al coraggio ucraino e alle armi occidentali, è già stato raggiunto in larga misura.

L’obiettivo originario di Mosca di rovesciare il governo ucraino e soggiogare l’intera Ucraina è fallito completamente. Date le perdite subite dall’esercito russo, sembra altamente improbabile che la Russia possa conquistare altre grandi città ucraine, per non parlare dell’intera Ucraina.

Se tuttavia ciò che si intende per vittoria è la riconquista ucraina –con l’aiuto occidentale– di tutte le aree perse a causa della Russia e dei separatisti sostenuti dalla Russia dal 2014, allora questa è una ricetta per una guerra perpetua, e perdite e sofferenze mostruose per gli ucraini. L’esercito ucraino ha combattuto magnificamente in difesa delle sue aree urbane, ma attaccare le posizioni difensive russe trincerate in aperta campagna sarebbe una questione molto diversa.

Inoltre, poiché la Russia ha annesso la Crimea e la stragrande maggioranza del popolo russo crede che questo sia territorio nazionale russo, nessun futuro governo russo potrebbe accettare di rinunciarvi.L’obiettivo della completa vittoria ucraina, quindi, implica davvero la distruzione dello Stato russo, qualcosa che l’arsenale nucleare russo esiste per impedire.

Vi è tuttavia un’ambiguità fatale implicata in tali affermazioni. Perché se quello che suggeriscono è un impegno degli Stati Uniti ad aiutare l’Ucraina a continuare a combattere fino a quando l’Ucraina non avrà riconquistato ‘tutto’ il territorio preso dalla Russia dal 2014, inclusa la Crimea, allora ciò implica una guerra permanente con la distruzione dello Stato russo come obiettivo; a meno del crollo dello Stato russo, nessun governo russo cederà la Crimea e, per ragioni geografiche, nessuna vittoria ucraina sul campo può portare a questo.

Inoltre, mentre la Cina è stata finora molto contenuta nel suo sostegno alla Russia sull’Ucraina, Pechino non potrebbe tollerare una strategia statunitense mirata alla distruzione dello Stato russo e al conseguente completo isolamento della Cina.



Una strategia statunitense di utilizzare la guerra in Ucraina per indebolire la Russia è ovviamente del tutto incompatibile con la ricerca di un cessate il fuoco e persino di una soluzione di pace provvisoria. Richiederebbe a Washington di opporsi a qualsiasi accordo del genere e di continuare la guerra. E in effetti, quando alla fine di marzo il governo ucraino ha avanzato una serie molto ragionevole di proposte di pace , la mancanza del sostegno pubblico degli Stati Uniti per esse è stata estremamente sorprendente.

A parte ogni altra cosa, un trattato di neutralità ucraino (come proposto dal Presidente Zelensky) è una parte assolutamente inevitabile di qualsiasi accordo, ma indebolire la Russia significa mantenere l’Ucraina come alleato de facto degli Stati Uniti. La strategia statunitense indicata da Lloyd Austin rischierebbe che Washington venga coinvolta nel sostenere i sostenitori della linea dura nazionalista ucraina contro lo stesso Presidente Zelensky.

A causa delle perdite subite dall’esercito russo, sembra possibile che una volta che la Russia avrà conquistato l’intero Donbass (supponendo che possa anche farlo), Mosca passi sulla difensiva militarmente e offra un cessate il fuoco come base iniziale per negoziati di pace. L’Occidente dovrà quindi affrontare una scelta netta: tra accettarlo e usare mezzi economici per fare pressione sulla Russia affinché offra condizioni accettabili; o dall’altro incoraggiare e armare l’Ucraina per lanciare una massiccia controffensiva.

Per quanto tempo la Russia accetterebbe una tale strategia occidentale prima di decidere di intensificare gli attacchi, nel tentativo di terrorizzare gli europei in particolare facendoli separare dall’America e cercando una soluzione di pace? Anche se si potesse evitare la guerra diretta tra Russia e Occidente, per quanto tempo sopravviverebbe l’unità occidentale in queste circostanze? Finora, gli attacchi russi volti a interdire le forniture di armi occidentali sono stati confinati nel territorio ucraino. Quali sarebbero le conseguenze se venissero estese al territorio polacco? E se l’Ucraina utilizzasse le armi occidentali per lanciare attacchi alla Russia stessa, come ha suggerito (con quasi folle irresponsabilità) il viceministro della Difesa britannico?

Durante la Guerra Fredda, nessun Presidente degli Stati Uniti ha mai dimenticato che Washington e Mosca insieme hanno la capacità di distruggere la civiltà umana e persino di porre fine alla razza umana. Per questo motivo, prima l’Amministrazione Truman e poi l’Amministrazione Eisenhower hanno adottato la strategia di ‘contenere’ l’Unione Sovietica in Europa, e non cercare di ‘arrestare’ il potere sovietico attraverso il sostegno armato alle insurrezioni antisovietiche nell’Europa orientale.

I nostri leader di oggi dovrebbero ricordarlo. Dovrebbero anche ricordare che quando entrambe le parti si sono impegnate in una guerra per procura al di fuori dell’Europa, le conseguenze sono state disastrose per loro stessi e ancora più disastrose per le povere persone sul terreno che sono diventate le pedine di questi programmi di grande potere. Non abbiamo davvero imparato nulla dalla storia?