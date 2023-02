Ucraina: i pericoli della pace

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina compie un anno, sembra che non se ne veda la fine. Tuttavia, la domanda rimane, come si può raggiungere la pace e al più presto? Sia Kiev che Mosca continuano a perseguire atteggiamenti negoziali massimalisti per una buona ragione. Nonostante i contrattacchi ucraini riusciti negli Oblast di Kharkiv e Kherson, Mosca controlla l’intera costa dell’Ucraina con il Mar d’Azov. Indipendentemente da ciò, Kiev probabilmente si sente incoraggiata poiché è diventato chiaro dopo il coraggioso sforzo dell’Ucraina nell’ultimo anno che le forze armate russe sono intrappolate in un pantano per il quale sono mal preparate. Mentre questa guerra entra nel suo secondo anno, l’Occidente deve incoraggiare e sostenere l’Ucraina a mantenere la linea mentre si prepara alle operazioni offensive quando le condizioni sono favorevoli.

L’ex Segretario di Stato Henry Kissinger ha suscitato l’ira degli osservatori di politica estera il 23 maggio 2022, quando ha esortato l’Occidente a costringere l’Ucraina a cercare uno ‘status quo ante’ nella sua guerra con la Russia. Kissinger ha sostenuto che una sconfitta imbarazzante per la Russia in Ucraina potrebbe peggiorare la stabilità in Europa. Tuttavia, in Ucraina c’è molto di più in gioco dell’architettura di sicurezza europea. Se l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, sostiene un accordo di pace in cui la Russia ottiene anche un miglio di terra nell’Ucraina orientale, invia un messaggio ai regimi autoritari con progetti su terre straniere che possono impadronirsi della terra con la forza delle armi impunemente, quindi fintanto che lo stato invaso acconsente. Se gli Stati Uniti sostengono qualsiasi accordo di pace con qualsiasi concessione territoriale, servirà come tacito riconoscimento che l’ordine internazionale del secondo dopoguerra è morto.

Al contrario, la minaccia di un’escalation potrebbe rendere la pace un’opzione più desiderabile rispetto al mantenimento dell’ordine internazionale, soprattutto dopo il ritiro della Russia dal nuovo Trattato START. Le guerre spesso si intensificano man mano che i combattenti cercano una fine o una convalida delle risorse finora spese. Tuttavia, il Cremlino intensifica continuamente le tensioni in Europa e altrove per ottenere concessioni dall’Occidente. Il Cremlino è profondamente consapevole della paura dell’escalation dell’Occidente e inquina intenzionalmente lo spazio dell’informazione con dichiarazioni vaghe che indicano la loro volontà di intensificare la situazione se determinate condizioni sono o non sono soddisfatte dall’Occidente. Ad esempio, il Presidente russo Vladimir Putin pubblicamente ha messo le forze nucleari russe in “massima allerta” il 27 febbraio 2022 all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, apparentemente per spaventare gli Stati Uniti e la NATO. Al posto delle sue pessime capacità cinetiche, la Russia continua a fare affidamento su vaghe minacce nucleari per scoraggiare l’Occidente.

A meno che l’Occidente non intenda arrendersi al bullismo russo per il prossimo futuro, l’Occidente deve smascherare i bluff della Russia e reagire entro la soglia fissata dalla sconsiderata politica estera russa. Andando avanti, la Russia dovrebbe ridimensionarsi per paura piuttosto che per una concessione. Ad esempio, l’Occidente può rispondere all’aggressione russa con aiuti militari progettati per consentire alle capacità offensive delle forze armate ucraine di colpire nel territorio occupato e forse obiettivi militari in Russia simili al raid dell’Ucraina su un deposito di petrolio a Belgorod, in Russia, il 1 aprile 2022.

Il fatto che l’Occidente consenta a Kiev di compiere operazioni offensive non aggrava la situazione, dato che Putin ha intensificato le tensioni con l’Ucraina in una guerra su vasta scala. L’Occidente dovrebbe chiarire a Putin che più questa guerra va avanti e più rende il suo Stato meno sicuro. Dopo le prestazioni dei servizi militari e di intelligence russi in Ucraina, l’Occidente dovrebbe pensare a cos’altro non funziona nell’impresa di sicurezza nazionale russa quando valuta le future minacce dal Cremlino.

Tuttavia, lo scorso anno ha insegnato sia all’Occidente che alla Russia e all’Ucraina lezioni fondamentali sul conflitto. Sebbene l’impresa di sicurezza nazionale russa sia disfunzionale e altamente politica, la sua leadership ha imparato dai suoi errori un anno fa. La costante, anche se costosa, avanzata della Russia su Bakhmut ha dimostrato che i russi non mirano più a una vittoria rapida e irrealistica. Invece, il Cremlino spera di sopravvivere all’Ucraina e all’Occidente in termini di materiale e manodopera. A tal fine, l’Occidente ha bisogno di aumentare la sua produzione di sistemi d’arma al fine di consentire ai combattenti ucraini di impadronirsi della terra mantenendo le linee del fronte sotto un’intensa pressione. La fase di stoccaggio delle scorte della guerra russo-ucraina è terminata ed è chiaro che il conflitto è ora basato sul logoramento. L’Ucraina e la strategia dell’Occidente devono adattarsi se necessario.

Fondamentalmente, la politica di sicurezza è definita da processi decisionali ambigui e ad alto rischio. Sebbene la pace e la stabilità internazionali debbano sempre essere l’oggetto della politica di sicurezza dell’Occidente e degli Stati Uniti, la pace in sé non è un’aspirazione nobile se può produrre un mondo in cui gli Stati maligni possono fare la guerra ai loro vicini più deboli impunemente. Gli Stati occidentali, in quanto principali artefici dell’ordine internazionale basato su regole, sono responsabili del suo mantenimento. Di conseguenza, l’Occidente deve garantire che le aspirazioni revisioniste della Russia siano sconfitte in Ucraina e al tavolo dei negoziati. Putin, sebbene bugiardo sulla maggior parte delle questioni, ha ragione a temereche l’Occidente vuole “infliggere una sconfitta strategica” alla Russia. L’Occidente dovrebbe infliggere alla Russia una sconfitta strategica che riecheggia in tutto l’apparato decisionale russo, tale da cambiare la cultura strategica di Mosca da qui in poi.