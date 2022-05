La guerra in Ucraina ha messo in luce il fondamentale fallimento dell’opinione pubblica occidentale nel comprendere la vera natura della Russia moderna. Molti osservatori internazionali ritengono ancora che la Russia sia un attore razionale e credono che le politiche di pacificazione possano porre fine al conflitto in Ucraina. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.

In realtà, né i liberali dal cuore sanguinante né i realisti irriducibili capiscono veramente Vladimir Putin. Non riescono a riconoscere che è un cleptocrate autoritario a cui non importa degli interessi nazionali della Russia e si concentra invece sul suo potere e sulla sua ricchezza. Nasconde questo interesse personale dietro una facciata di nazionalismo revisionista russo che aiuta a garantire il sostegno popolare al suo governo criminale.

Come ho sostenuto nel mio libro, ‘Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy’, ​​la politica personale di Putin combina autoritarismo e cleptocrazia. Ha bisogno della guerra non per rendere di nuovo grande la Russia, ma per aumentare la sua popolarità e giustificare le sue politiche interne repressive. Putin teme anche l’ascesa di un’Ucraina democratica e vede l’integrazione euro-atlantica del Paese come una minaccia esistenziale al proprio regime autoritario.

Comprendere Putin è la chiave per formare politiche occidentali efficaci nei confronti di Russia e Ucraina. Gli ucraini tendono a capire Putin molto bene, ma sorprendentemente pochi occidentali lo fanno. Un certo numero di luoghi comuni sbagliati devono essere affrontati e sfatati se l’Occidente desidera che la Russia abbia ragione.

Un problema chiave quando si ha a che fare con Putin è la paura occidentale dell’escalation. Il dittatore russo ne è ben consapevole e la sfrutta sempre di più fino a quando non ha vinto o è stato sconfitto. L’Occidente non deve quindi cercare di evitare l’escalation, ma dovrebbe dimostrare la disponibilità all’escalation sempre più rapidamente. Questo è l’unico modo per garantire che Putin fallisca e vinca l’Ucraina.

I timori occidentali di ‘provocare Putin’ sono particolarmente inutili. Per questo motivo, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rifiutato di consegnare armi letali all’Ucraina. I membri dell’attuale amministrazione statunitense sembrano abbracciare la stessa idea imperfetta. Nel frattempo, argomenti simili dominano il dibattito in Europa e alimentano uno stato d’animo di eccessiva cautela che serve solo a incoraggiare Putin.

È difficile vedere una logica in queste preoccupazioni. Putin ha iniziato una guerra non provocata e ingiustificata, ma è l’Occidente che non deve provocarlo? Tale pensiero è essenzialmente un appello a consentire una vittoria russa e accettare la sconfitta ucraina. Invece, la parola ‘provocazione’ dovrebbe essere ritirata dalla discussione occidentale su Putin.

Un’idea altrettanto da gentiluomini è l’idea che l’Occidente debba permettere a Putin di salvare la faccia. Davvero? Putin non è un gentiluomo. Conduce guerre di aggressione e ordina spietatamente la distruzione di intere città. L’Occidente non può scendere a compromessi su crimini contro l’umanità su questa scala. Al contrario, Putin deve essere sconfitto. L’unico linguaggio che capisce è il linguaggio di una forza travolgente.

Molti politici e commentatori occidentali fuorviati continuano a chiedere all’Ucraina di negoziare con Putin. Il problema di questa posizione è che lo stesso Putin si è costantemente rifiutato di incontrare, negoziare o persino parlare al telefono con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Putin ha anche dimostrato in modo definitivo che la sua parola non ha valore e non si sente obbligato a mantenere nessuna delle sue promesse. Per decenni, Putin ha violato regolarmente accordi internazionali dopo accordi mentre difendeva pubblicamente la sua condotta con bugie a viso scoperto e smentite ovviamente non plausibili. Perché preoccuparsi di concludere un altro accordo senza valore con questo personaggio senza legge?

Gli appelli occidentali alla neutralità ucraina sono altrettanto inutili. L’Ucraina è stata neutrale durante i suoi trent’anni di indipendenza e non ha mai avuto prospettive serie di entrare a far parte della NATO. Lungi dal temere l’integrazione dell’Ucraina nella NATO, Putin ha invaso il Paese proprio perché non era un membro della NATO e non aveva ricevuto un sostegno militare sufficiente dall’alleanza.

L’adesione alla NATO rimane l’unica garanzia di sicurezza credibile per l’Ucraina. Finlandia e Svezia hanno tratto l’ovvia conclusione dall’invasione russa e ora hanno abbandonato decenni di neutralità. Escludere legami più stretti tra NATO e Ucraina non farà che incoraggiare un’ulteriore aggressione russa in Ucraina e altrove.