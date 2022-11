Ucraina: i nemici della pace non sono in Russia

Una volta, intorno al ’68, quando il linguaggio era spesso molto diretto, ma tutto sommato ‘ingenuo’ rispetto a quello odierno, si sarebbe detto “ma che aspettano ad andare a nascondersi?”

Infatti: che aspettano? Parlo dei signori Enrico Letta e Carlo Calenda, che si ‘placcano’ a vicenda come due lumache in amore, e quando uno dice l’altro dice o chiosa, quando si aspetta che l’altro dica dice, tanto prima o poi dirà anche l’altro, e così via. A sentire loro -a dire il vero non solo loro- quando si inseguono nel dire sciocchezze sesquipedali, alle quali credono fermamente e che dicono con grande serietà, le cose che dicono sembrano scolpite nella pietra dei secoli. Che poi, con la coerenza che li distingue, negano dieci minuti dopo con un altro insulso tweet. Appunto, perchè da quando è entrato nel gioco politico Twitter (che ora ha le spunte blu, non ho capito perché e con quale autorità le metta e chi le metta!), dire una cavolata è cosa di trenta secondi: prendi il telefonino, incorporato in ogni politicante all’altezza della mano, come le pistole nel West e spari la sciocchezza, senza manco dire “mani in alto”.

Del resto questa volta non soli, perché, si dice che anche la mitica Presidente del Consiglio, abbia colto l’occasione a Bali, durante gli incontri del G20, per parlare con severità dell’orrendo missile, anzi, due missili dell’orrido Vladimir Putin, sparato sul sacro suolo della Polonia, invece di andarsi a fare un bagno con la figlioletta portata a farsi una bella vacanza al sole, adorabile piccina!

Credo, però, che la predetta, come anche gli altri a Bali e a Roma, siano rimasti, come direbbero loro, basiti nel sentire zio Biden dire di stare tranquilli e di non mettere subito gli elmetti.

E qui un inciso è indispensabile, perché per una volta ‘l’addormentato Joe’ (tranquilli non offendo nessuno è il nomignolo che gi dà Trump) ha subito capito, o meglio, hanno capito i suoi tirapiedi un po’ più seri, che era meglio stare calmi. E infatti, sono bastate un paio di ore, per capire che il cattivo Putin non c’entrava nulla, cosa evidente fin dall’inizio, e che addirittura probabilmente si trattava di pezzi di missile russo intercettato da missili ucraini o, anche questo non è escluso se non sbaglio (e non sbaglio), di missili ucraini tout court.

Sarebbe interessante seguire la ridda di voci che sono partite subito, ma specialmente la immediata e prontissima (al limite del sospetto, dico da buon napoletano) reazione del signor Volodymyr Zelenski che invoca riunioni della NATO (della quale non fa parte) della UE, delle Nazioni Unite, e non so di chi altri, spiegando che quella è la prova della volontà russa di scatenare la guerra, di arrivare a Berlino, e che ora tutti devono correre a soccorrere l’Ucraina, altro che pace.

Anche il Governo polacco del signor Andrzej Duda non esita un momento a sbraitare di attacco premeditato, di immediate improrogabili azioni della NATO art. 5 del trattato, poi si corregge, ex art. 4 (cioè riunione dei Ministri della NATO), poi ancora attenua le parole anche a causa del gelido comunicato russo in cui si spiega che la Polonia sarebbe stata perfettamente in grado, fin dal primo minuto, di dire la verità … cioè che il missile era ucraino, ‘caduto’ in territorio polacco per uno ‘sfortunato incidente’ e aggiunge testualmente Duda: «Siamo in contatto diretto con i nostri alleati della Nato. Sottolineo: non abbiamo prove precise che ci permettano di concludere che si è trattato di un attacco alla Polonia», altro che! Ma poi, un po’ di veleno non se lo lascia sfuggire e aggiunge pensoso: «L’incidente in Polonia è il risultato del massiccio lancio di missili russi sull’Ucraina»: cattiva Russia che fa la guerra bombardando gli avversari.

Una cosa, come spesso fanno i politicanti, mezza vera e mezza fasulla. Vero che su quei cieli i missili si sprecano, falso che da quello derivi la ‘caduta‘ di quello sulla Polonia, perché quello è un missile proprio ucraino, anzi, meglio, un missile russo, venduto all’Ucraina tempo fa e ora caduto lì per sbaglio … certo gli artiglieri ucraini dovevano essere sotto l’effetto di molta vodka (polacca ovviamente, in Ucraina quella russa si usa per pulire i fucili), visto che il Donbass e la Russia sono esattamente dalla parte opposta!

Ma insomma la finisco qui, tanto poi usciranno diecimila altre spiegazioni spiritose.

Il problema, però, è serio come non mai. A parte la debolezza dei nervi dei politicanti italiani e non solo, perfino Emmanuel Macron è dovuto intervenire a Bali per calmare tutti, o forse solo la figlioletta del nostro Presidente del Consiglio, non so, ma certo lo ha fatto.

Sia stato o meno sparato intenzionalmente, quel missile sta lì a dimostrare che nella situazione attuale, tutto può succedere, ma proprio tutto. A cominciare dal fatto che a qualcuno la pace non piaccia e non sappia trovare altro modo per prolungare la guerra (e quindi gli ‘aiuti’ europei e statunitensi) che lanciare missili in Polonia. Beninteso, potrebbe anche qualche oppositore di Putin ad averlo fatto, ma la cosa è poco probabile data la distanza, la difficoltà di realizzare una cosa del genere.

È venuto, in altre parole, il momento -e non si può più tergiversare- di fermare le armi, e anche la solita tesi rediviva statunitense della volontà di solo ‘contenere‘ la Russia (un concetto superato dalla storia e specialmente dai fatti) ha fatto il suo tempo, ma specialmente è divenuta essa stessa pericolosissima: questa guerra è il frutto del ‘contenimento‘, che ha accerchiato una Russia indebolita dai colpi di Stato interni e dai cambiamenti di regime, ma che non ha mai perso la convinzione di essere una grande potenza e di poterlo dimostrare anche a costo di usare le armi … finora nonché convenzionali, vecchie. Quanto potrà durare anche con un ennesimo cambiamento di regime, che non mi sembra si profili, al massimo un colpo di Stato che tolga Putin e metta un altro, allievo di Putin, allievo di Pietro il Grande, di Caterina, ma anche di Boris Godunov.

I nemici della pace non sono in Russia, che lo si creda o no, ma altrove, e forse in una Ucraina piena della illusione di un appoggio indefinito per la riconquista di territori non tanto chiaramente ucraini.

E, a parte ciò, un errore può sempre scappare, una frase in più può generare reazioni. È finito il tempo del poker: ora si devono raccogliere le carte e fare i conti e, un po’ alla volta, iniziare una partita di Burraco!

Una cosa così elementare e ovvia penso che possano capirla perfino il signor Presidente del Consiglio, il signor Ignazio Benito La Russa, il signor Matteo Salvini, ma mi voglio rovinare, perfino il signor Carlo Calenda. Su Letta avrei più di un dubbio, ma per fortuna se ne va (pare!), ma il mistero più fitto è sul successore, che non sarà frutto di un congresso, cioè di una discussione leale a viso aperto, ma di convulse e contorte manovre di potentati vari che si contendono il successo a colpi di machete, un’arma non per nulla che uccide! Che poi li chiamino voti, bah!, tutto sta a intendersi.