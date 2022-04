L’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca sta trasformando l’architettura di sicurezza dell’Europa, così come le priorità strategiche della NATO e il suo atteggiamento di difesa e deterrenza.

L’aggressione della Russia e la risposta della NATO, aumentano la possibilità di un’escalation intenzionale o involontaria in Europa.

Sia che ciò prenda la forma di un accresciuto conflitto in Ucraina, di una maggiore tensione su tutto o parte del fianco orientale della NATO, dall’Ucraina e dal Mar Nero alla regione baltica e all’estremo nord, o in domini non cinetici e sottosoglia, capire come questi potrebbero degradare la stabilità transatlantica è fondamentale.

Questo studio cercherà di identificare i gradini chiave sulla scala dell’escalation intorno alla guerra in Ucraina; valutare come l’attuale crisi potrebbe intensificarsi all’interno dell’Ucraina e attraverso il fianco orientale della NATO;esplorare come la posizione degli Stati Uniti e della NATO può prevenire o limitare l’escalation; offrire raccomandazioni su come gli Stati Uniti e la NATO possono adattare la loro strategia,posizione e attività per gestire le dinamiche dell’escalation.

In risposta all’invasione dell’Ucraina, l’Occidente ha imposto sanzioni pungenti, sconvolgendo l’economia russa e costringendo il Cremlino a bruciare le sue riserve finanziarie. Le principali banche russe sono state disconnesse da SWIFT, il sistema internazionale che facilita le transazioni finanziarie, mentre alcuni oligarchi sono stati sanzionati. Molti alleati e partner hanno fornito ingenti aiuti finanziari e materiali, sotto forma di finanziamenti, nonché sistemi anticarro e di difesa aerea e altre attrezzature militari, per rafforzare la resistenza ucraina. Questa assistenza ha contribuito a rafforzare una già robusta difesa ucraina, che ha inflitto pesanti perdite all’esercito russo. Vladimir Putin ora affronta la reale possibilità di un’offensiva in stallo, o addirittura di una sconfitta totale.

In questa circostanza, la Russia ha ancora carte da giocare. Il fallimento in Ucraina mette a rischio la sopravvivenza politica di Putin ed è quindi improbabile che si ritiri. È più probabile che le sue attuali difficoltà provochino un’escalation all’interno o intorno all’Ucraina, sia nel regno militare che in altri domini. Man mano che sale la scala dell’escalation, la tolleranza al rischio di Putin aumenterà, come sicuramente capiranno i suoi subordinati chiave. I rischi finali, tuttavia, sono la rimozione dall’incarico, la reclusione o persinol’esecuzione. Di conseguenza, è molto più probabile che Putin faccia pressioni più forti in Ucraina, piuttosto che acconsentire a un accordo negoziato che lo lasci senza guadagni tangibili.

La seguente discussione sulle opzioni di escalation russa è collegata all’andamento della campagna in Ucraina e presenta scenari alternativi basati sul progresso o sul fallimento della Russia e sul grado in cui l’Occidente fornisce un supporto critico e/o un intervento diretto. I passaggi scalari sono descritti in ordine crescente di gravità e rischio. Seguono le opzioni di risposta per controllare o mitigare l’escalation russa. È importante notare che le prospettive o ‘lenti’ russe, ucraine e occidentali su ciò che è escalation possono differire in modo significativo sia nel tempo che nello spazio. Questo fattore deve essere tenuto presente quando si valutano le azioni avversarie.

Mentre Putin e i suoi consiglieri senior valutano le opzioni, le condizioni sul campo guideranno il loro calcolo. Se l’esercito russo dovesse riuscire a recuperare la sua posizione e riprendere il progresso, per quanto incerto, potrebbero essere tenute in riserva opzioni più estreme. Se la campagna si evolverà in un conflitto ‘congelato‘, come il Donbas ma su scala più ampia, l’attenzione di Putin si sposterà sulla destabilizzazione del regime di Volodymyr Zelenskyy a Kiev e sulle sanzioni. Se l’Ucraina dovesse ottenere un successo decisivo nel recupero del suo territorio nazionale, la sopravvivenza di Putin potrebbe essere a rischio e gli incentivi ad adottare misure più dure e ad alto rischio aumenteranno. L’escalation a ciascuno dei ‘gradini’ sottostanti dipenderà dalla percezione e dalla valutazione di Putin, di come sta procedendo la campagna e dalle prospettive di successo o fallimento finali.

Sebbene speculativo,

– una valutazione secondo cui la campagna si è temporaneamente bloccata e sono necessari approcci diversi per riprendere slancio;

– una valutazione che la campagna si sia completamente bloccata e che la ripresa sia improbabile senza misure più estreme;

– una valutazione che la sconfitta è imminente e che Putin potrebbe perdere il potere, mettendo tutte le sue opzioni sul tavolo.

Mentre il conflitto si trascina, le azioni della NATO e dell’Unione Europea (UE) possono essere decisive in un modo o nell’altro.

PRIMO GRADINO

Stiamo già assistendo al primo round di escalation, mentre Putin comprende il fallimento della sua invasione iniziale. Le forze russe hanno parzialmente o completamente circondato città ucraine chiave come Kharkiv, Mariupol e altre. In assenza di un decisivo successo militare sul campo, hanno fatto ricorso ad attacchi indiscriminati e ad atrocità in aree civili per provocare terrore e spezzare la volontà di resistenza dell’Ucraina. Queste misure suggeriscono un’indifferenza per l’opinione pubblica internazionale che potrebbe diventare ancora più pronunciata nelle settimane e nei mesi a venire. A breve termine, un’ulteriore perdita di energia, cibo, medicine e carburante imporrà crudeli difficoltà alla popolazione civile. Attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l’assedio di Mariupol (che ha ucciso migliaia di civili), e gli attacchi a siti culturali come il Memoriale dell’Olocausto di Babi Yar a Kiev chiariscono la situazione.

Quando l’evacuazione dei civili diventa più difficile o cessa, la pressione sul Presidente Zelenskyy affinché capitoli o accetti termini duri (come la resa del territorio ucraino, l’impegno a non aderire alla NATO o all’UE e la presenza di truppe russe in Ucraina -come in Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldova) si intensificherà. La Russia ha anche iniziato a lanciare attacchi nell’Ucraina occidentalevicino al confine polacco, segnalando che ulteriori tentativi di fornire aiuti letali all’Ucraina saranno contrastati. Minacce per aumentare i livelli di allerta nucleare; il movimento di missili balistici intercontinentali mobili (ICBM ) per le strade di Mosca; il reclutamento di soldati siriani e mercenari stranieri; e l’apparente ‘stop loss’ dei soldati arruolatil’avvicinarsi della fine dei loro periodi contrattuali, rappresentano l’espansione o l’escalation del conflitto.

Grandi potenze come Cina, India e Brasile finora non sono riuscite a condannare la Russia, ma è improbabile che forniscano supporto militare. La Federazione Russa non ha attuato gravi attacchi informatici, interrotto le consegne di energia o le esportazioni agricole, incarcerato in gran numero cittadini stranieri o inadempiente sui prestiti dovuti a banche estere. Queste e molte altre opzioni di escalation possono essere attuate man mano che gli eventi si svolgono e Putin diventa più disperato.

[Continua qui]