Ucraina: i droni iraniani sono la chiave della strategia russa

Da quando la strategia militare della Russia si è spostata per attaccare le infrastrutture critiche dell’Ucraina, i veicoli aerei senza pilota (UVA) di fabbricazione iraniana sono stati fondamentali per lo sforzo bellico.

Aumentando il ritmo in ottobre, i modelli Shahed-136 e Shahed-131 sono stati usati per prendere di mira edifici civili e hanno danneggiato circa un terzo delle centrali elettriche del paese. Per mesi Teheran ha negato di aver fornito droni alla Russia, sottolineando la sua neutralità nella guerra. Il 5 novembre, il ministro degli esteri iraniano ha riconosciuto per la prima volta la vendita dell’attrezzatura, pur insistendo sul fatto che il trasferimento era avvenuto prima dell’inizio dell’invasione su vasta scala.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, Mosca ha ordinato oltre 2.400 dei cosiddetti “droni kamikaze”, poiché sono fabbricati per esplodere all’impatto.

Più di dieci possono essere lanciati contemporaneamente da diverse direzioni, da sud e dalla Bielorussia a nord. Volano nei cosiddetti sciami vicino al letto del fiume Dnipro da dove sono meno visibili ai radar. La Russia ha combinato questo con il lancio di missili da crociera dal territorio russo, in particolare dalle regioni di Kursk e Bryansk, e dal Mar Nero e dal Mar Caspio.

“L’obiettivo principale è saturare eccessivamente i sistemi di difesa aerea ucraini e creare un ‘rigonfiamento’ di bersagli aerei in modo che gli operatori dei sistemi semplicemente non possano far fronte al carico”, ha detto a IWPR Oleksandr Musienko, capo del Centro per gli studi legali militari.

Yurii Hnat, portavoce dell’Air Force Command dell’esercito ucraino, ha affermato che l’Ucraina ha abbattuto circa l’85% dei droni, utilizzando aviazione, missili antiaerei e mitragliatrici di grosso calibro, nonché sistemi di guerra elettronica. Al contrario, il tasso di successo nell’abbattimento di missili convenzionali è di circa il 65%.

Tuttavia, lo squilibrio dei costi conta a sfavore dell’Ucraina in questo campo. Ogni Shahed-136 a forma di triangolo costa fino a 30.000 dollari USA, rendendo conveniente per i russi inviarne molti contemporaneamente, mentre le forze ucraine usano missili di difesa aerea molto più costosi per abbatterli.

SANZIONI FORTI

L’isolamento internazionale del Cremlino lo ha spinto a cercare nuovi alleati. Sanzioni severe limitano in modo significativo le sostituzioni all’importazione di beni chiave, comprese le parti di armi, che hanno influito sulle prestazioni dell’esercito russo. Dal 24 febbraio, Mosca ha utilizzato migliaia di costosi missili balistici e da crociera a un ritmo che la sua industria militare fatica a sostenere.

Gli analisti hanno notato che la visita del presidente russo Vladimir Putin in Iran il 19 luglio ha segnalato la necessità di suggellare nuove alleanze.

Ivan Kyrychevskyi, un analista militare della società di consulenza Defense Express con sede a Kiev, ha affermato che ciò andrebbe bene per entrambe le parti.

“Teheran, come Mosca, è in isolamento internazionale, ha le sue ambizioni politiche nella regione del vicino e medio oriente, ed è anche in confronto con gli Stati Uniti”, ha continuato, osservando che la Russia è stata costretta a trasferire la sua flottiglia nel Mar Caspio concentrare le proprie risorse nel Mar Nero.

“Dopo aver ceduto posizioni nella regione [del Caspio], Mosca ha un nuovo alleato a Teheran”, ha detto Kyrychevskyi.

I legami possono essersi approfonditi, ma non sono nuovi. Per anni Mosca e Teheran hanno lavorato insieme su energia nucleare, armi e misure per aggirare le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro l’Iran, comprese quelle che Mosca aveva votato.

“Informazioni di intelligence indicano che Mosca ha fornito armi a Teheran dagli anni 2000, inclusi missili per sistemi di difesa aerea e altro”, ha detto Musienko. “Ora la Federazione Russa è diventata il principale acquirente di armi iraniane”.

Entrambi i paesi sono interessati a formare un asse di stati di fronte all’Occidente. Nel discorso di apertura dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok, Putin ha sfidato “la febbre delle sanzioni dell’Occidente, con il suo tentativo sfacciato e aggressivo di imporre modelli di comportamento ad altri Paesi, per privarli della loro sovranità e subordinarli alla loro volontà”.

ARMI CRUCIALI

L’Ucraina sta lavorando intensamente per contrastare efficacemente tali obiettivi aerei di piccole dimensioni. I partner occidentali hanno fornito sistemi di difesa aerea critici, inclusi radar altamente sensibili e apparecchiature di disturbo che interrompono la comunicazione tra il drone e i satelliti su cui è orientato. Kiev ha chiesto a Washington di fornire sistemi mobili di difesa aerea noti come C-RAM (Counter Rockets Artillery and Mortar) dotati di un radar integrato che tiene traccia delle minacce in arrivo e di un gigantesco cannone a fuoco rapido per abbatterli.

Zelensky ha affermato che la Russia ha già acquistato circa 2.400 modelli Shahed-136 e Shahed 131, e dovrebbe ricevere anche Arash-2, il drone suicida a più lungo raggio del mondo, nonché i missili balistici a corto raggio Fateh-110 e Zolfaghar.

“L’aumento della fornitura di armi da Teheran segnala certamente la carenza di risorse della Russia, in termini di personale, tecnologia e gestione”, ha osservato Kyrychevskyi. “Tuttavia, questi missili [balistici] sono pericolosi quanto l’S-300 o l’Iskander”.

Mosca, ha aggiunto, ora usa poco l’Iskander, forse per risparmiare denaro dato che ciascuno costa circa dieci milioni di dollari.

Teheran e Mosca possono negoziare anche per il trasferimento di ulteriori armi, tra cui il missile balistico Shahab-2 con un raggio di tiro fino a 500 chilometri, che è una copia dell’R-17 sovietico per il complesso missilistico Elbrus, meglio noto come Scudo.

Gli analisti mettono in guardia dal sottovalutare i rischi che questa alleanza pone. Per l’Ucraina, significa un forte aumento delle minacce militari e degli attacchi alle strutture situate in profondità nelle retrovie, in particolare alle infrastrutture critiche. Per l’Occidente ciò significa un ulteriore confronto con la Federazione Russa, che con l’aiuto dell’Iran potrà aggirare le conseguenze di alcune sanzioni. L’analisi dei droni ha mostrato che 76 dei loro componenti provenivano da 14 società con sede negli Stati Uniti, nonostante le sanzioni di Washington contro Teheran.

Sanzioni più severe sono state fondamentali, ha osservato Musienko.

“È anche importante che le autorità finanziarie competenti indaghino sulla tracciabilità dei beni e sul riciclaggio di denaro per tracciare le catene di approvvigionamento di parti e componenti che l’Iran potrebbe aver acquistato per la produzione e ‘colpire’ di conseguenza la catena di approvvigionamento”, ha affermato, aggiungendo che la commissione internazionale iraniana l’isolamento dovrebbe aumentare parallelamente al “trasferimento più rapido di tutte le possibili attrezzature di difesa aerea in Ucraina”.