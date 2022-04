La sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite era attesa da tempo, anche senza l’uccisione di massa di civili innocenti nella città ucraina di Bucha.

Un Paese che avvelena o altrimenti elimina i suoi critici in patria e all’estero e soffoca la libertà di stampa, espressione e associazione non dovrebbe qualificarsi per un seggio nel Consiglio.

Un rapido sguardo all’appartenenza attuale e passata al Consiglio spiega perché il voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la sospensione della Russia, come molteplici aspetti della guerra in Ucraina, solleva lo spettro del doppio standard.

Gli attuali membri Cina ed Emirati Arabi Uniti sono, insieme alla Russia, tra i peggiori violatori dei diritti umani al mondo.

La Cina ha brutalmente represso la sua popolazione musulmana turca nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang nel tentativo di sinicizzare la propria identità etnica e religiosa. La Cina ha anche costruito uno stato di sorveglianza in cui viene negato il libero accesso alle informazioni e ai diritti umani fondamentali.

Così hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti, la cui opposizione all’Islam politico li ha persuasi ad aiutare a rovesciare il primo e unico governo egiziano eletto democraticamente e a sostenere devastanti guerre civili in Libia e Yemen.

L’Arabia Saudita è stata un membro del Consiglio per i primi cinque anni dell’intervento militare del regno in Yemen, che ha innescato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo nella nazione più povera del mondo arabo.

L’Arabia Saudita ha perso il voto nel 2020 per un altro mandato, meno a causa della guerra in Yemen e più a causa dell’uccisione nel 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

“Il prolungato conflitto in Yemen ha ucciso quasi un quarto di milione di persone direttamente o indirettamente a causa di cibo, assistenza sanitaria e infrastrutture inadeguate. Ha incluso attacchi illegali dopo attacchi illegali, con case, ospedali, scuole e ponti tra gli oggetti civili che le parti in guerra hanno preso di mira”, ha affermato il ricercatore yemenita di Human Rights Watch Afrah Nasser.

La signora Nasser ha accusato entrambi i protagonisti della guerra, la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran.

Aumentando le speranze per la fine della guerra durata otto anni, questa settimana i partner in guerra hanno concordato un cessate il fuoco di due mesi. Tuttavia, quelle speranze sono state smorzate dal rifiuto degli Houthi di impegnarsi con un consiglio presidenziale appena creato che è stato autorizzato dal presidente dello Yemen riconosciuto a livello internazionale, Abed Rabbo Mansour Hadi.

Niente di tutto ciò, scusa o sminuisce le azioni della Russia.

Tuttavia, i doppi standard esposti dalla sospensione della Russia al Consiglio per i diritti umani vanno oltre la questione se il Consiglio debba disporre di un test adeguato e analogo alla valutazione britannica dei candidati direttori del National Health Service Trust o dei potenziali proprietari di club in i suoi vari campionati di calcio.

I doppi standard sollevano anche questioni che vanno oltre la differenza tra l’accoglienza concessa da Europa e Stati Uniti ai rifugiati ucraini rispetto a quelli in fuga dalle guerre in Siria, Libia e Yemen o la volontà del paese occidentale di contrastare l’occupazione straniera, come in il caso del Marocco e del Sahara occidentale o di Israele e della Palestina.

Il problema per gli Stati Uniti e l’Europa è che l’Ucraina ha messo sotto i riflettori la loro incapacità di affrontare i doppi standard apparentemente ipocriti in modi che altri conflitti non hanno fatto.

È probabile che il fallimento influenzi la battaglia più ampia per un nuovo ordine mondiale bipolare o multipolare tra Stati Uniti e Cina, ora che la Russia si è effettivamente rimossa dall’equazione.

L’impatto era già visibile nel confronto dei modelli di voto nella condanna del mese scorso dell’invasione russa dell’Ucraina da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella sospensione di questo mese dell’appartenenza russa al Consiglio per i diritti umani.

L’assemblea ha condannato l’invasione, con 141 paesi che hanno votato a favore, cinque contro e 35 astenuti. Tuttavia, quei numeri sono scesi a 93 favorevoli, 24 contrari e 58 astenuti nel voto sul Consiglio.

Alla base del contrasto ci sono entrambi i punti interrogativi sul processo di sospensione dell’adesione alla Russia come differenze più fondamentali su ciò che costituisce un diritto umano che è venuto alla ribalta con l’ascesa di più leader mondiali civilizzazionisti.

Singapore, l’unica nazione del sud-est asiatico ad aderire alle sanzioni statunitensi ed europee nei confronti della Russia, si è astenuta dal voto del Consiglio in attesa dei risultati di una commissione d’inchiesta internazionale che esamina le violazioni dei diritti umani in Ucraina. Singapore ha affermato in precedenza di aver aderito alle sanzioni per sostenere lo stato di diritto.

“Non possiamo accettare la violazione da parte del governo russo della sovranità e dell’integrità territoriale di un altro stato sovrano. Per un piccolo stato come Singapore, questo non è un principio teorico, ma un pericoloso precedente”, ha affermato il ministero degli Esteri di Singapore all’inizio del russo invasione.

I leader civilizzazionisti, inclusi i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, e i primi ministri indiano e ungherese Narendra Modi e Victor Orban, pensano in termini di diritti collettivi piuttosto che individuali; governo autoritario se non autocratico; e confini esterni e/o interni definiti a livello nazionale piuttosto che di civiltà.

Il divario era evidente con paesi come la Cina e, naturalmente, la Russia che hanno votato contro la sospensione dell’adesione della Russia al Consiglio per i diritti umani e l’astensione dell’India. Ma, cosa interessante, ampiamente considerata come l’amico più intimo di Putin in Europa, l’Ungheria ha votato a favore.

La messa in luce delle differenze tra democratici e civilizzazionisti premia maggiormente la coerenza, l’integrità e l’aderenza ai principi e aumenta il costo del mantenimento di doppi standard.

La battaglia tra democratici e civilizzazionisti, o ciò che l’editorialista del New York Times David Brooks chiama autocrati, “non è solo un conflitto politico o economico. È un conflitto su politica, economia, cultura, status, psicologia, moralità e religione contemporaneamente… Per definire questo conflitto in modo più generoso, direi che è la differenza tra l’enfasi dell’Occidente sulla dignità personale e gran parte del resto del l’enfasi mondiale sulla coesione comunitaria”, ha affermato Brooks.