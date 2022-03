Quando un anziano Abe Osheroff ha ricordato perché, da ragazzo di 21 anni del quartiere Brownsville di Brooklyn, si era offerto volontario per unirsi alle Brigate internazionali nella guerra civile spagnola nel 1936, l’ha inquadrata come una decisione etica personale.

“Alcuni dei miei amici stavano già andando. Alcuni di loro erano stati uccisi e feriti. … Poi ho cominciato a vedere le immagini di quello che stava succedendo. … Bombardamenti, civili che vengono intonacati dappertutto. Sapevo che se non fossi andato, mi sarei vergognato per tutta la vita”.

Oggi, le sue parole sembrano riecheggiare quelle di individui di tutto il mondo disposti a rischiare la vita per aiutare l’Ucraina nella sua disperata lotta contro l’invasione russa.

“Seduto e senza fare nulla? Ho dovuto farlo quando l’Afghanistan è andato in pezzi, e questo ha pesato molto su di me. Dovevo recitare”, ha confessato un veterano degli Stati Uniti a un giornalista del New York Times prima di dirigersi verso est.

Incoraggiati dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, i volontari si stanno iscrivendo – secondo alcuni rapporti, a migliaia – per unirsi ai ranghi di quella che The Guardian ha definito “la brigata internazionale più significativa dalla guerra civile spagnola”.

Il Guardian non è il primo a tracciare un’analogia tra la Spagna degli anni ’30 e l’Ucraina di oggi. Ma per quanto sia allettante confrontare i due, farlo fa più oscurare che spiegare un aspetto del conflitto.

In alcuni casi, vedo l’analogia basarsi su paragoni distorti ereditati dalla Guerra Fredda; in altri, sembra essere guidato da un palese opportunismo.

Somiglianze a livello di superficie

La guerra civile spagnola scoppiò nell’estate del 1936 dopo che un tentativo di colpo di stato militare, guidato dal generale Francisco Franco, non riuscì a rovesciare il governo del Fronte popolare, una coalizione liberal-progressista che era stata democraticamente eletta alla guida della Seconda Repubblica spagnola . Ma mentre il governo repubblicano è riuscito a mantenere le città più grandi della Spagna e circa la metà del territorio nazionale, i ribelli di destra hanno preso il controllo dell’altra metà. Hanno intrapreso una sanguinosa guerra.

Le forze repubblicane hanno affrontato un esercito ribelle ben attrezzato che la Germania nazista e l’Italia fascista avevano fornito di soldati, aerei, armi e carri armati. Al contrario, altre democrazie hanno lasciato la repubblica a se stessa, con più di due dozzine di paesi che hanno firmato un patto di non intervento. La repubblica è stata anche esclusa dal mercato internazionale delle armi, lasciando solo l’Unione Sovietica e il Messico come fonti di supporto militare. Dopo la sconfitta della repubblica nel 1939, una dittatura militare repressiva guidata da Franco governò la Spagna per i successivi 36 anni.

Osheroff è stato uno dei circa 2.800 volontari statunitensi – e più di 35.000 da tutto il mondo – che si sono riversati in Spagna per aiutare a combattere il fascismo. Questi combattenti stranieri furono in gran parte reclutati attraverso organizzazioni comuniste, sebbene molti non fossero comunisti. Ciò che avevano in comune era la loro ferma opposizione a tutto ciò che rappresentava il fascismo. All’arrivo in Spagna, i volontari divennero membri pienamente integrati dell’esercito repubblicano spagnolo, dove la maggior parte di loro prestò servizio in una delle cinque brigate internazionali.

Proprio come nella guerra civile spagnola, le città ucraine vengono bombardate e i civili muoiono, mentre gli attaccati stanno mettendo in piedi una difesa inaspettatamente persistente contro un nemico molto più forte. Come in Spagna, la guerra sta producendo flussi apparentemente infiniti di profughi. E, come in Spagna, la guerra sembra riflettere un insolito grado di chiarezza morale – “È un conflitto che ha un chiaro lato positivo e negativo”, ha detto un veterano degli Stati Uniti al New York Times – mentre il destino del mondo sembra essere sospeso in bilico.

Motivati ​​dalla solidarietà di classe

Eppure le analogie storiche non sono mai perfette, raramente utili e spesso fuorvianti. Per prima cosa, la geopolitica di oggi ha pochi collegamenti con gli anni ’30. Nel 1936 non c’era la NATO, solo una Lega delle Nazioni debole e inefficace e nessuna minaccia di guerra nucleare.

Inoltre, i volontari che si unirono alle Brigate Internazionali nel 1936 dall’Europa, dalle Americhe, dal Medio Oriente e dall’Asia avevano poco in comune con i veterani di combattimento e i nazionalisti ucraini che si iscrivono oggi e la cui politica, come riportato da NPR, è vaga e potrebbe inclinarsi a destra o all’estrema destra. Mentre l’invasione russa viola chiaramente la sovranità ucraina, coloro che difendono l’Ucraina rappresentano ideologie che coprono l’intero spettro politico.

Al contrario, pochissimi dei volontari in Spagna avevano addestramento o esperienza militare. E se Osheroff sapeva che la guerra di Spagna era anche sua da combattere, era, come ha spiegato, perché era cresciuto immerso nella politica progressista.

Lui e i suoi compagni di brigata erano guidati dalla solidarietà internazionalista che è alla base del movimento operaio, ma sapevano anche di avere un interesse personale nella lotta. Molti di loro erano ebrei e immigrati; appartenevano a una generazione che, come ha scritto la storica Helen Graham, stava resistendo “ai tentativi, da parte del fascismo, da solo o in coalizione, di imporre con violenza gerarchie etniche e di classe vecchie e nuove in tutto il continente”.

L’analogia vacilla anche in altri modi. Il mezzo milione di profughi spagnoli fuggiti dalla Spagna negli ultimi mesi di guerra non è stato accolto a braccia aperte. Il governo francese li ha rinchiusi nei campi di concentramento, mentre la maggior parte dei paesi del mondo ha chiuso i propri confini, con alcune eccezioni degne di nota, come il Messico. Durante l’occupazione tedesca della Francia, ben 15.000 repubblicani spagnoli internati in Francia furono deportati nei campi nazisti, dove morirono circa 5.000.

Eppure nel 1945, quando l’Europa fu liberata dal fascismo, gli Alleati decisero di lasciare in pace Franco e di lasciargli mantenere la presa sulla Spagna. Negli anni ’50, Franco era diventato un alleato degli Stati Uniti nella Guerra Fredda.

Storia distorta

Quella stessa Guerra Fredda ha rimodellato il modo in cui è stata raccontata la storia della guerra civile spagnola. Negli Stati Uniti, è diventato comune dipingere i volontari antifascisti come imbroglioni comunisti. Nel 1984, il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan disse che gli americani in Spagna si erano schierati dalla parte sbagliata.

Spinti dalla guerra in Ucraina, alcuni di questi cliché della Guerra Fredda stanno tornando nel giornalismo mainstream. Il giornalista del New York Times che copre i combattenti internazionali di Zelenskyy, ad esempio, ha scritto che l’avventura degli americani in Spagna, “spesso romanticizzata come un valoroso preludio alla lotta contro i nazisti”, era “finita male”. In realtà, molti di coloro che combatterono il fascismo in Spagna si unirono agli eserciti alleati nella seconda guerra mondiale. Altri costituirono la spina dorsale dei movimenti di resistenza nei territori occupati dai nazisti e dai fascisti.

Invocare la guerra civile spagnola per inquadrare l’invasione dell’Ucraina come uno scontro tra fascismo e antifascismo, inoltre, gioca nella narrativa del Cremlino, che cerca di ritrarre la “operazione militare speciale” come uno sforzo per “denazificare” il suo vicino occidentale.

Ironia della sorte, una delle invocazioni più opportunistiche dell’analogia storica si è verificata nella stessa Spagna. All’inizio di marzo 2022, quando la coalizione di governo progressista spagnola ha deciso di inviare armi al governo Zelenskyy, il più grande quotidiano del paese, El País, ha pubblicato un editoriale di sostegno in cui affermava: “Oggi, le armi per difendere l’Ucraina sono le armi che ha fatto la Seconda Repubblica spagnola non ho 80 anni fa. In effetti, la controversa decisione di fornire armi stava dividendo la coalizione di governo; l’invocazione del giornale alla battaglia della Repubblica spagnola è stato un ovvio tentativo di porre fine al dibattito.

Se c’è un modo in cui si applica l’analogia ucraina con la Spagna, è il tragico modo in cui il paese viene utilizzato come procuratore in una battaglia tra le grandi potenze mondiali.

Nel luglio del 1937, il regista olandese Joris Ivens, la giornalista Martha Gellhorn e il romanziere Ernest Hemingway visitarono la Casa Bianca per proiettare “The Spanish Earth”, il documentario di Ivens sulla guerra. Dopo aver visto il film, Gellhorn ha ricordato in una lettera del 1938 che il presidente Franklin D. Roosevelt ha osservato: “La Spagna è un sacrificio necessario per tutti noi”.

Lo stesso terribile destino sembra essere riservato all’Ucraina e al suo popolo.