Ucraina: i 3 premier europei e i 3 mediatori

Mentre in Ucraina i combattimenti continuano, un minimo spiraglio di pace, invero molto confusa, sembra comparire.

Sembra davvero di assistere a due commedie diverse recitate contemporaneamente. Da un lato, infatti, Volodymyr Zelenski continua la sua brillante propaganda, parlando addirittura a vari Parlamenti, pronunciando frasi incendiarie, salvo ‘lasciarsi sfuggire’ che la partecipazione dell’Ucraina alla NATO è cosciente che è impossibile, ma, al tempo stesso, chiede di poter disporre di aerei da combattimento e di rinunciare alla NATO ma con garanzie. Su ciò torno più avanti, perché, credo, è un punto importante. Dall’altra parte, la Russia continua a premere con molta (a mio parere non tutta) forza sugli ucraini, ma sembra accettare o ‘tollerare‘ le mediazioni di cui parlo più avanti.

Insomma, un classico colpo al cerchio e alla botte, un dire e non dire. Però, a ben vedere, si tratta di caute, molto caute aperture ad un dialogo.

La Russia mantiene la sua attività militare di pressione sulle principali città ucraine, ma non vi entra. Il che può essere un segno di stanchezza delle forze russe, ma anche, al contrario, un segno della non volontà da parte russa di massacrare ulteriormente la popolazione civile. Ovviamente, mentre lo scrivo, mi sembra di sentire le voci irate di quelli che ritengono che, essendo Vladimir Putin un delinquente, è solo la sua incapacità di azione a decidere le sue scelte.

Ciò che sembra verosimile, a prima vista, è che la situazione sta, seppur lentamente, cambiando.

Intanto c’è da registrare una maggiore vicinanza dell’Europa all’Ucraina. La visita a Kiev dei tre premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, segna un salto di qualità, dato che mostra disponibilità, almeno di una parte dell’Europa, per assurdo quella euroscettica, di contribuire ad una attività di pacificazione.

Rimane, invece, poco chiaro come mai nessun altro Stato europeo abbia partecipato ad una ‘missione‘ simile. Lo dico perché gli Stati che hanno partecipato alla missione sono Stati che nei confronti dell’Europa hanno posizioni discutibili, nel senso che non sono tra gli Stati fautori di una maggiore centralizzazione dei poteri a favore della UE, anzi, sono appunto gli euroscettici. e uno di loro, la Polonia, è appena stata ‘condannata’ dalla Corte di Giustizie UE, per la sua inaffidabilità democratica.

In altre parole, la decisione di quella iniziativa potrebbe essere molto meno generosa di quanto sembri, e molto più tesa ad ottenere dei vantaggi dalla UE, la quale ha tutt’altro che benedetto l’iniziativa. L’obiettivo dei tre, e della Polonia in particolare, potrebbe essere quello di ridurre la pressione su di loro perché tornino al rispetto delle norme in materia di democrazia e di diritti dell’uomo violati. Il che potrebbe rivelarsi un grosso problema per l’Europa come istituzione e renderebbe molto più difficile la realizzazione di quella Unione europea più verticalizzata che è nelle intenzioni di Emmanuel Macron e di Mario Draghi … forse -e anche questa potrebbe essere una conseguenza nefasta di questa folle guerra- non più tanto di Olaf Scholz, che ha lanciato una politica massiccia di riarmo, garantendo alle armi il 2% di PIL all’anno, una cifra mostruosa.

È, però, bene precisare. Un aumento delle capacità militari di uno Stato membro della Ue così importante, può facilmente essere ‘venduto’ come un aiuto alla formazione della ‘difesa europea’ e, quindi, rivelarsi un fatto positivo per l’Europa, ma potrebbe anche indurre (e non sarebbe la prima volta nella storia!) ad una volontà di giocare da primattore se non da solista.

Ciò detto, le possibilità di trovare una soluzione pacifica pare che vi sia, tanto che parrebbe certo che tre soggetti, tre Stati, starebbero lavorando per facilitare una pacificazione, insomma parrebbe stiano facendo o cercando una mediazione: la Turchia, la Cina ed Israele.

Tre Paesi vicini alla Russia, e ciò potrebbe essere un fatto molto positivo ed opportuno perché, viste le reazioni del cosiddetto mondo occidentale alle azioni russe, il meno che ci si possa attendere è che la Russia non si fiderebbe mai di una mediazione fatta dai Paesi che sono in guerra con la Russia.

I tre Stati, però, potrebbero indicare una serie di soluzioni non proprio della migliore specie, almeno per un elemento: la realizzazione dell’autodeterminazione interna in Ucraina, ma anche di quella esterna. Nel senso che potrebbe quella mediazione condurre all’imposizione (perché solo così si potrebbe realizzare) dell’accettazione della separazione, completa o parziale, di Donbass, Crimea e Odessa dall’Ucraina.

Questo immagino sarà il centro della trattativa, anche se la storia insegna che è quanto meno molto difficile che i ‘fatti compiuti’ vengano eliminati. Intendo dire, che in una possibile soluzione di pace, sarà a dir poco difficilissimo (e quindi prolungherà i tempi) ottenere che la Russia lasci i territori che ormai ha acquisito. Certo, di fronte ad una Ucraina sconfitta (almeno di fatto) quel risultato sarebbe più agevole, ma sulla sconfitta evidente (o addirittura una resa, ormai impossibile, almeno finché ci sarà Zelenski) mi pare non ci si possa contare.

Quei tre Stati ‘mediatori‘, non solo non sono campioni di democrazia, ma sono ‘violatori persistenti‘ del diritto internazionale.

Mi spiego, ma sono cose ovvie e note. La Turchia, dopo un finto colpo di Stato, ha un regime politico che definire democratico sarebbe ridicolo, e, per di più, ha condotto una guerra di conquista di parte del territorio settentrionale della Siria, per poter continuare senza troppa fatica nella lotta contro i curdi, diciamo pure, nel quasi massacro dei curdi ai quali non intende permettere l’esercizio dell’autodeterminazione. La Cina, lo sappiamo bene che quanto a democrazia ha idee tutte sue e in politica estera occupa e detiene territori che non le appartengono (si pensi solo al Tibet) e ne vuole assumere un altro, che a stretto rigore gli competerebbe, ma che ormai è da troppo tempo indipendente. Quanto ad Israele, parliamo pure, se si vuole, di Stato democratico, ma non privo di discriminazioni, e specialmente, in politica estera, occupante violentemente della Palestina, salvo Gaza della quale dispone a proprio piacimento, ma che si è annessa illegittimamente Gerusalemme, parte della Palestina, e ora pretende anche di fare lo stesso con parte del territorio siriano, oltre ad essere lo Stato che periodicamente bombarda l’Iran millantandone la costruzione di centrali nucleari.

Ma comunque una mediazione c’è. E quindi, almeno su un cessate il fuoco si può sperare. Poi sarà la politica internazionale e la forza dei partecipanti a recitare la sua parte. Ora è troppo presto per immaginare soluzioni.

Un’ultima parola sulle garanzie richieste dall’Ucraina in caso di rinuncia alla NATO. Nessuno, credo, sia in grado di offrire garanzie, né di strutturare mezzi per rassicurare l’eventuale Ucraina smilitarizzata e neutrale, perché è ovvio che una certa smilitarizzazione sarà inevitabile. Ma la garanzia potrebbe esservi e forte. E potrebbe essere l’Europa: un accesso rapido alla UE (in uno dei miei articoli sulla situazione attuale l’ho proposto già parecchio tempo fa) che, a quel punto, varrebbe ben di più di qualunque altra garanzia e della stessa NATO.

Allo stato dei fatti, però, è indispensabile (per poca che sia la mia fiducia nei ‘mediatori’) che si arrivi ad un vero e certo cessate il fuoco, che, tra l’altro, permetterebbe di valutare effettivamente la dimensione della distruzione di vite umane di questa guerra, dato che per ora le dimensioni effettive del macello, da ambo le parti, è ignoto alla Comunità internazionale.