L’invasione russa dell’Ucraina ha dominato i titoli dei giornali globali negli ultimi sei mesi. Ma al di là delle infinite immagini strazianti di morte e distruzione, si sta svolgendo una straordinaria storia di coraggio e resilienza ucraini che deve essere vista per essere veramente apprezzata.

Visitare l’Ucraina in tempo di guerra è un’esperienza estrema che non è certamente per i deboli di cuore. In effetti, molti probabilmente lo troverebbero inappropriato o inadatto. Tuttavia, un viaggio nell’odierna Kiev offre l’opportunità di assistere alla storia del mondo in divenire fornendo al contempo agli ucraini un significativo supporto morale e materiale.

Essendo appena tornato da un viaggio di due settimane nella capitale ucraina, posso consigliare Kiev in tempo di guerra come una destinazione indimenticabile per chiunque abbia un interesse per la storia ed è pronto a lasciare la propria zona di comfort. Naturalmente, è importante sottolineare i gravi rischi per la sicurezza che ciò comporta. L’invasione della Russia è in corso e parti dell’Ucraina che oggi sono pacifiche potrebbero essere soggette a qualche forma di attacco domani. Detto questo, durante la mia visita di fine luglio e inizio agosto, mi sono sentito spesso più in pericolo di essere investito da uno scooter elettrico che da un missile russo.

Raggiungere Kiev è diventato scomodo a causa della cancellazione di tutti i voli per l’Ucraina. Tuttavia, ci sono numerose linee di autobus e treni che operano da città dell’Europa centrale come Varsavia e Praga. Se arrivi dall’Europa occidentale, dal Nord America o oltre, potrebbe essere una buona idea pianificare una sosta in Europa centrale prima della tappa finale del tuo viaggio verso la capitale ucraina.

All’arrivo a Kiev, l’ho trovata sorprendentemente simile alla tranquilla città che avevo chiamato casa per gran parte degli ultimi due decenni. A dire il vero, l’umore e il ritmo della capitale ucraina sono cambiati dall’inizio dell’invasione russa a febbraio. Ci sono meno persone in giro e più segni visibili di povertà nelle strade. Il coprifuoco è in vigore dalle 23:00 alle 05:00, mentre le regolari sirene dei raid aerei continuano a interrompere la routine quotidiana.

La minaccia di bombardamenti aerei rimane il più grande pericolo per i residenti e gli ospiti della capitale ucraina. Kiev ha un sistema di difesa aerea relativamente buono con un solido record di intercettazione di missili russi, ma gli attacchi aerei possono e si verificano. Questo aiuta ad alimentare uno stato d’animo di tensione che funge da sfondo permanente alla vita quotidiana.

Allo stesso tempo, con il fronte della guerra a centinaia di chilometri di distanza, c’è anche un senso di normalità in città e la sensazione che le persone siano determinate a godersi la vita. Il trasporto pubblico è meno affollato che in tempo di pace, ma l’eccellente sistema della metropolitana di Kiev continua a funzionare con orari ridotti. I servizi di taxi sono nuovamente operativi, così come le banche, le farmacie e la maggior parte dei negozi. La carenza di benzina che ha portato a mobilità ridotta e lunghe code durante i primi mesi di guerra è ormai dimenticata da tempo. Allo stesso modo, i supermercati sono più o meno forniti.

Il centro di Kiev è colorato come sempre, con molti bar e caffè aperti per affari e venditori ambulanti che vendono fiori, gelati e bevande fresche ai passanti. I prezzi sono aumentati notevolmente dall’inizio della guerra, ma i visitatori con valuta straniera troveranno comunque Kiev una destinazione molto conveniente a causa del conseguente calo del tasso di cambio della valuta grivna ucraina.

Prima dell’invasione russa, Kiev stava emergendo per la prima volta come uno dei gioielli gastronomici dell’Europa orientale. Nonostante le attuali condizioni in tempo di guerra, la capitale ucraina rimane un posto fantastico per cenare fuori. L’ampia selezione di eccellenti ristoranti georgiani è particolarmente difficile da battere, con la superba cucina caucasica offerta a prezzi molto competitivi.

D’estate, Kiev rimane una città senza rivali con eleganti viali e un’abbondante vita nel parco, nonché chilometri di splendide spiagge sabbiose che costeggiano il fiume Dnipro. Sono stato contento, ma per niente sorpreso, di notare che la guerra genocida di Vladimir Putin ha fatto ben poco per scoraggiare gli appassionati di pesca di Kiev, che continuano a costeggiare le sponde del fiume e i ponti del Dnipro in modo consacrato.

Ci sono abbastanza avvisi per assicurarti di non dimenticare mai la vicinanza del più grande conflitto armato d’Europa dalla seconda guerra mondiale. Ciò include una forte presenza di polizia e militari in tutta la città. Parti del distretto governativo centrale di Kiev sono chiuse al pubblico. È possibile che ti venga chiesto di mostrare il passaporto in uno dei numerosi posti di blocco rimanenti. Nonostante queste comprensibili misure di sicurezza, l’atmosfera rimane straordinariamente amichevole e sorprendentemente rilassata date le circostanze.

Un settore turistico alle prime armi in tempo di guerra sta gradualmente emergendo dentro e intorno alla capitale ucraina. Molti visitatori si recano nella periferia di Kiev per assistere alle scene dei crimini di guerra russi e rendere omaggio alle vittime. La città stessa ha diverse mostre all’aperto con una serie di carri armati russi catturati e altre armi da guerra in mostra.

Anche se vale la pena vedere questi luoghi, il vero valore di una visita a Kiev deriva dall’osservazione della storia europea che prende forma in tempo reale. È probabile che la guerra attualmente in corso nell’Europa orientale segnerà il capitolo finale di trecento anni di dominio imperiale russo sull’Ucraina e confermerà l’emergere del paese come democrazia europea genuinamente indipendente. Dato lo status dell’Ucraina come la più grande nazione interamente situata in Europa, ciò ha profonde implicazioni per l’intero continente.

Geopolitica a parte, questa è anche una storia umana estremamente avvincente di persone comuni che difendono il proprio paese da avversità schiaccianti. Per settimane tra febbraio e marzo, Kiev è stata una città fortezza attaccata dall’avanzata delle truppe russe. Come tutti gli ucraini, i kiivan sono ben consapevoli che Putin cerca di estinguere la statualità ucraina e cancellare l’identità ucraina. Visitare Kiev in questo momento significa essere solidali con loro.

L’intera nozione di turismo di guerra è spesso giustamente derisa come sfruttatrice e non etica, ma fare un viaggio nella Kiev di oggi non significa restare a bocca aperta davanti agli orrori della guerra. È un’opportunità per assistere personalmente a una delle storie più straordinarie della storia europea moderna, dimostrando anche sostegno a una nazione il cui spirito indomito ha preso l’immaginazione del mondo intero. Gli ucraini accoglieranno con favore i dollari turistici aggiuntivi, ma saranno ancora più felici di vedere che non sono soli.

La versione originale di questo intervento è qui.