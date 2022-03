Vladimir Putin ha invocato la storia per giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte del suo paese. Per cementare quel messaggio in Patria, il suo regime sta alimentando la propaganda del pubblico nazionale insistendo sul fatto che l’esercito russo combatte “contro il nazismo” in tutto il mondo.

Nel tentativo di garantire che questo messaggio prenda piede tra i giovani del Paese, il Ministero dell’Istruzione russo ha recentemente annunciato l’intenzione di creare un corso unico di storia unificato per “correggere la presentazione della storia nelle università”. Il corso, che sarà obbligatorio per tutti gli studenti, si propone di “infondere in un giovane orgoglio per la nostra storia, coinvolgimento in una cultura più che millenaria, consapevolezza dell’eredità delle gesta e delle realizzazioni dei propri antenati”.

Ma l’uso tendenzioso della storia da parte del presidente russo si basa su una lettura altamente selettiva. Nei discorsi pronunciati prima dell’invasione, Putin ha affermato che l’Ucraina è “una parte inalienabile della nostra storia, cultura e spazio spirituale”. Questo tema, sviluppato politicamente in Russia negli ultimi due decenni, sottolinea l’eredità comune del cosiddetto “mondo russo”. Questo spazio storico-culturale immaginario è incentrato sulla santa trinità di Bielorussia, Ucraina e Russia, che affondano tutte le loro radici nell’antico principato di Kyivan Rus’.

Putin sostiene anche che Lenin ei bolscevichi hanno promesso agli ucraini il proprio stato semplicemente per consolidare il potere. In effetti, critica le politiche sovietiche nei confronti dell’Ucraina e delle altre repubbliche titolari dell’URSS chiedendosi perché fosse necessario “fare doni così generosi, del tipo che anche i nazionalisti più zelanti non si erano mai sognati prima”. Tali accuse, tuttavia, ignorano la realtà secondo cui lo sviluppo dell’identità nazionale e della coscienza politica ucraine precede in modo significativo la formazione dell’Unione Sovietica.

Per rafforzare le pretese della Russia come paladini della lotta contro il fascismo, Putin ha altresì sottolineato i “sacri” sacrifici compiuti dal popolo sovietico per sconfiggere il nazismo e la necessità di sacrifici simili oggi: “I vostri padri, nonni e bisnonni non hanno combattuto i nazisti occupanti e non ha difeso la nostra comune madrepatria in modo che i neonazisti di oggi potessero prendere il potere in Ucraina”.

Invadendo l’Ucraina, sta anche rifiutando l’eredità degli Accordi di Belovezha del 1991 tra Russia, Bielorussia e Ucraina, che hanno portato alla fine dell’Unione Sovietica e hanno delimitato i confini degli stati post-sovietici. Questo è qualcosa che Putin ha definito “la più grande catastrofe geopolitica” del secolo scorso. Lo scopo del revisionismo storico di Putin è sfidare l'”umiliante” perdita dello status di grande potere risultante dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Infine, Putin insiste sul fatto che, dopo aver acquisito l’indipendenza, le autorità ucraine hanno approfittato economicamente della Russia mentre “costruiscono la loro statualità negando tutto ciò che ci unisce, cercando di distruggere la mentalità e la memoria storica di milioni di persone, di intere generazioni che vivono in Ucraina”. Chiunque abbia familiarità con la politica litigiosa dell’Ucraina post-sovietica, dove il potere si è spostato regolarmente tra interessi regionali più o meno suscettibili di rapportarsi con Mosca, comprenderà la perfidia di quest’ultima affermazione.

L’uso della storia da parte di Putin

Le distorsioni storiche di Putin sono caotiche e confuse. La crisi in Ucraina è contemporaneamente presentata come “colpa” dell’Occidente – o Lenin, o dei nazionalisti ucraini. Ma mai la Russia. Semmai, queste affermazioni sottolineano quanto sia profonda l’ambizione di Putin di riportare la Russia al suo “giusto” posto nel pantheon delle nazioni. Tuttavia, il presidente russo appare pronto a utilizzare ogni riferimento storico necessario per giustificare le sue politiche ciniche.

Ora Putin vuole che questi messaggi siano incorporati nel curriculum educativo russo. Ma, come ha dimostrato la nostra ricerca, la misura in cui tali narrazioni prendono effettivamente piede nella società rimane incerta. Il nostro sondaggio del 2021 ha rivelato che una diversità di punti di vista storici continua a persistere in Russia.

Ma mettere in discussione la narrativa storica ufficiale in Russia oggi può portare a gravi conseguenze. Già nel 2014 una legge rendeva illegale criticare le azioni dell’Armata Rossa nella seconda guerra mondiale. Facendo eco a questa ingiunzione, una legge approvata all’inizio di marzo 2022 minaccia di punire le critiche alle azioni dell’esercito russo in Ucraina con fino a 15 anni di reclusione.

Guerre storiche

L’ossessione delle élite russe per la storia fa parte della guerra in Ucraina. Nel corso delle ultime settimane è diventato chiaro quanto siano diametralmente opposte le narrazioni storiche prevalenti dei due paesi e quanto siano manipolate. In effetti, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha recentemente annunciato che in agosto si terrà in Russia una “conferenza antifascista internazionale” per “unire gli sforzi della comunità internazionale nella lotta contro l’ideologia nazista e il neonazismo in tutte le sue manifestazioni nella moderna mondo”.

Il dialogo su come interpretare le eredità dell’era sovietica era ancora possibile prima dell’invasione dell’Ucraina. Ma la retorica della guerra del Cremlino, che spinge la linea sul “genocidio” in atto contro i russofoni nell’est dell’Ucraina e la necessità di “denazificazione” della politica ucraina ha gravemente danneggiato le prospettive di riconciliazione storica tra le due società.

Fare riferimento alle eredità del passato come giustificazione per le decisioni politiche odierne è spesso efficace: tali appelli innescano riflessi emotivi e contribuiscono a pensare alla politica in termini di rivalità e difesa. L’ironia all’interno della tragedia della situazione attuale è che Putin passerà sicuramente alla storia come la figura che ha fatto di più per unire il popolo ucraino (sebbene contro la Russia) di qualsiasi altro nella memoria recente.