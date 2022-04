Il 24 febbraio 2022, intorno alle 5 del mattino ora di Mosca, su ordine di Vladimir Putin, l‘esercito russo ha lanciato una guerra non provocata contro l’Ucraina.

Non c’è alcuna possibilità per noi di cadere nella trappola propagandistica del Cremlino e accettare di aggirare il termine guerra per questa aggressione e usare l’espressione di Mosca.

La re-invasione della Russia lanciata a terra, dall’aria e dal mare è il più grande attacco di uno Stato contro un altro Stato in Europa dopo la seconda guerra mondiale. L’invasione del 2014 non va dimenticata ed è per questo che abbiamo usato il termine re-invasione che, altrimenti, si ritrova nei media internazionali.

Dalla sua dimensione militare, il conflitto si è manifestato in campo economico, diplomatico, mediatico e sociale nei Paesi direttamente coinvolti, ma con riverberi in quasi tutti i Paesi del mondo.

Il presente approccio tratterà prevalentemente gli aspetti militari senza trascurare gli aspetti essenziali in altri campi

PERCHÉ LA RUSSIA HA ATTACCATO L’UCRAINA?

Da quando il Presidente Putin ha pronunciato il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007 , era abbastanza ovvio che la Russia non avrebbe accettato gli sviluppi geopolitici seguiti alla caduta del muro di Berlino e avrebbe cercato di ristabilire la sua sfera di influenza perduta soprattutto in Europa.

Presto, nell’agosto 2008 , il conflitto in Georgia è seguito quasi senza reazioni da parte delle democrazie occidentali e ciò ha incoraggiato Mosca ad annettere la Crimea nel 2014 , e ad occupare parzialmente le regioni dell’Ucraina orientale , regioni che sono state successivamente dichiarate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. A nche quella volta la reazione della comunità internazionale è stata piuttosto debole , con sanzioni superficiali contro la suddetta aggressione.

È possibile che, incoraggiato da quella reazione, e molto probabilmente calcolando male le conseguenze del lancio della guerra contro l’Ucraina, nonché della situazione interna dell’Ucraina, Putin credesse di poter replicare in tutta l’Ucraina la situazione incontrata in Crimea, e di poter impostare un regime fantoccio filo-moscovita entro pochi giorni dal lancio dell’offensiva.

Putin ha preso la decisione di attaccare l’Ucraina viste le iniziative che il Paese ha fatto per aderire all’UE e alla NATO, sebbene fossero già previste nella costituzione ucraina del 2019.

IL MODO IN CUI SI SVOLGE IL CONFLITTO

Tuttavia , dopo il primo giorno di guerra , le forze di terra russe persero il momento iniziale dell’offensiva per mancanza di carburante (alcune fonti non confermate parlano di militari russi barattando carburante con alcol), di munizioni e persino di viveri . Si stima inoltre che il primo scaglione delle truppe russe includesse non solo militari scarsamente addestrati , ma anche una leadership altrettanto scarsa .

L’offensiva è stata lanciata contemporaneamente in quattro direzioni:

Verso Kyiv (circa 2,8 milioni di abitanti) dalla Bielorussia (circa 90 km a nord) e più a est, dal territorio russo;

Verso Harkiv , seconda città dell’Ucraina (circa 1,4 mil. abitanti) da est, dal territorio russo, a meno di 30 km dal confine russo;

Da sud, dalla Crimea e dal Mar Nero, perseguendo la chiusura della costa ucraina del Mar Nero realizzando il collegamento terrestre tra Russia e Crimea e occupando Odessa (terza città dell’Ucraina, con più di 1 milione di abitanti).

L’offensiva terrestre è iniziata contemporaneamente al lancio di 160 missili da terra, dall’aria e dal mare, oltre a due ondate di attacco aereo (circa 80 bombardieri e caccia di scorta), per un totale di 400 attacchi nelle prime 24 ore che ha preso di mira 15 comandamenti e centri di comando, 18 unità di difesa aerea, 11 aeroporti e sei basi militari.

Al termine della prima giornata di combattimenti, l’isola dei serpenti (0,15 Km 2), che dista 45 km dalla costa rumena, era stata occupata. La guarnigione ucraina lì (circa 15 militari) è stata catturata e inizialmente è stato annunciato che i militari erano stati uccisi. Questa stessa azione dimostra l’importanza che la Russia attribuisce alla piccola isola. Le immagini satellitari mostrano che una marina militare russa è entrata nel piccolo porto dell’isola.

Da fonti non ufficiali posso dire che prima dell’inizio dell’invasione, c’era una proposta alla parte americana che la NATO istituisse un radar e una guarnigione simbolica sull’isola per proteggerla ed evitarne l’occupazione, proposta che è stata respinta dalla Romania.

Le forze speciali russe in uniforme e abiti civili sono state avvistate nel centro di Kiev, mentre i paracadutisti in atterraggio da elicotteri cercavano di occupare l’aeroporto di Hostomel situato a nord-ovest della capitale. Inizialmente le forze russe riuscirono ad occupare l’aeroporto, ma alla fine della giornata di combattimento le forze ucraine ripresero il controllo dell’obiettivo.

Ad eccezione degli attacchi missilistici a lunga distanza, quasi tutti gli obiettivi iniziali dell’invasione furono mancati. La difesa aerea ucraina non è stata completamente annientata e non tutti gli aeroporti sono stati disabilitati. Le forze ucraine mantennero, in larga misura, la loro libertà di movimento e mantennero le loro posizioni.

Le riserve ucraine e le sue difese territoriali si sono mobilitate in men che non si dica. Le truppe da sbarco russe e le forze speciali dislocate in profondità nel territorio ucraino furono isolate dalle truppe schierate sul fronte e il rifornimento delle prime, soprattutto con munizioni, fu reso più difficile.

Dal modo in cui le operazioni si stavano svolgendo,era chiaro che la Russia non era riuscita a integrare nelle migliori circostanze alcuni moderni strumenti di guerra -elettronici, informatici e spaziali nell’offensiva terrestre.

All’invasione parteciparono inizialmente circa 150.000 militari russi (quasi 200 battaglioni), cioè una forza importante, ma lanciare operazioni in 15 direzioni diverse significava diminuire la forza in ogni direzione offensiva. Molto probabilmente, gli aerei russi hanno sottovalutato la resistenza dell’esercito ucraino.

Di seguito presentiamo la situazione e l’evoluzione del territorio controllato dalla Russia due settimane dopo l’inizio dell’invasione.

Non entreremo nei dettagli riguardanti le operazioni militari e soprattutto le perdite citate da ciascuna parte, tenendo presente una citazione che dice che «la verità è la prima a morire in caso di guerra», ma dal modo in cui le operazioni sono state eseguite per data, si possono trarre alcune importanti conclusioni:

L’esercito ucraino ha ottenuto importanti progressi nell’addestramento e nell’equipaggiamento, rispetto alla situazione del 2014, e ha opposto una resistenza che l’esercito invasore non si aspettava ;

La difesa era organizzata su aree che godevano di un’estesa indipendenza di comando e flessibilità logistica rispetto al comando ultracentralizzato dell’esercito russo ;

L’ equipaggiamento anticarro e di difesa aerea inviato a Kiev era estremamente efficiente contro i carri armati, i caccia e gli elicotteri russi;

Lo scarso comando delle truppe russe del primo scaglione e presumibilmente il morale basso di quest’ultimo , fecero decidere alla più alta leadership militare dell’invasione , di inviare generali russi vicino alla linea di contatto e questo spiega il fatto che, entro il 26 marzo, i cecchini ucraini ha ucciso circa 15 militari russi di alto rango tra cui sei generali . Si presume che siano stati individuati a causa dell’inosservanza delle regole di comunicazione e abbiano utilizzato il cellulare per entrare in contatto con alcuni subordinati;

La Russia non è stata in grado di ottenere la supremazia aerea sull’intero territorio ucraino e molto probabilmente non ha abbastanza piloti altamente qualificati pronti per un conflitto su così vasta scala;

Dal 19 e 20 marzo la Russia ha iniziato a utilizzare i missili ipersonici Kinjal e Kaliber lanciati dal Mar Caspio, dal Mar Nero e dallo spazio aereo per colpire alcuni obiettivi tattici (depositi di munizioni e carburante, un centro di addestramento per le forze speciali ucraine e probabilmente mercenari) . Ciò ha dimostrato la volontà del Presidente Putin di ottenere quanto prima risultati importanti nell’operazione offensiva . Secondo alcuni rapporti (non del tutto confermati), una percentuale importante (anche più del 50%) dei missili da crociera lanciati non è esplosa sui loro bersagli;

Ritengo che l’Ucraina benefici di importanti informazioni riguardanti il dispiegamento e il movimento delle forze d’invasione russe fornite da satelliti e altri mezzi da parte di alcuni Stati della NATO;

I servizi di controspionaggio dell’Ucraina in generale e quelli militari in particolare sono riusciti dopo il 2014 a contrastare le azioni dell’FSB e del GRU sia all’interno della classe politica locale che in particolare all’interno dell’esercito ucraino (nel 2014 l’Ucraina aveva dovuto sciogliere la 15 Brigata Aviotrasportata accusata di tradimento);

Dopo le prime tre settimane dall’inizio dell’invasione, si nota un certo cambiamento nella quota dei bersagli colpiti dai missili e dall’aviazione russi in quanto mirano a diminuire le capacità di rifornimento e di comunicazione e dei movimenti delle truppe ucraine; inoltre, le truppe posizionate ai margini nord di Kiev hanno avviato lavori di ingegneria, segno che l’offensiva estesa sulla capitale non è imminente.

Una questione interessante che vale la pena menzionare è quella dei mercenari stranieri. Già il 27 febbraio, l’Ucraina ha fatto appello ai combattenti stranieri affinché si unissero alla cosiddetta ‘Legione straniera’. Un numero importante di volontari ha affollato le ambasciate ucraine all’estero e circa 20.000 persone di 52 Paesi hanno offerto i loro servizi. Il loro status all’interno dell’esercito ucraino non è noto e Kiev ha promesso loro la cittadinanza ucraina, incentivi sociali e uno stipendio non rivelato. Sembra che 3.000 americani, 1.000 canadesi, 600 cechi, 100 scozzesi oltre a georgiani, polacchi, tedeschi, israeliani e altri si siano già arruolati. Secondo alcune fonti, dopo il 20 marzo il numero dei candidati è diminuito drasticamente e quasi nessun nuovo volontario ha presentato domanda.

L’11 marzo il Presidente Vladimir Putin ha chiesto al ministro della Difesa Sergei Shoigu di facilitare il transito dei militari provenienti dal Medio Oriente che desiderano combattere in Ucraina al fianco della Russia. Tra coloro che desiderano arruolarsi sono menzionati 16.000 volontari paramilitari siriani e membri del 5 ° Corpo. È possibile che combattenti dell’Hezbollah libanese e di Hamas si uniscano ai volontari siriani. Anche altri mercenari potrebbero essere stati reclutati dalla Libia, secondo un’intesa raggiunta durante la recente visita a Mosca del generale libico Khalifa Haftar. Il pagamento medio di questi combattenti è stimato tra 300 e 500 dollari al mese e deve essere pagato dal budget russo.

Non crediamo che la partecipazione dei mercenari, da nessuna delle parti, possa avere un’influenza importante sul modo in cui si svolgono le operazioni militari in quanto sono svantaggiati dal fatto che non conoscono il terreno, la lingua e avranno probabilmente importanti problemi culturali.

Dalle informazioni e dalle prese di posizione delle due parti, dalle valutazioni e dalle analisi di fonti quanto più obiettive possibili, è sempre più chiaro che la Russia finirà l’invasione e si ritirerà dalla maggior parte dei territori occupati, operazioneche si concluderà al più tardi intorno al 7 maggio 2022. Un primo segnale in tal senso è stato dato il 25 marzo 2022 dal discorso del capo della Direzione Operativa Principale di Stato Maggiore dell’Esercito della Federazione Russa , il colonnello gen Serghei Rudskoy.

È probabile che nelle prossime settimane le forze russe si concentreranno sul circondare il gruppo di forze ucraine situato vicino all’ovest delle regioni separatiste e sul garantire un collegamento terrestre tra la costa del Mar d’Azov e la Crimea. Il discorso del generale Rudskoy offre già un primo sguardo sulla giustificazione russa per la fine, in un prossimo futuro, dell’invasione dell’Ucraina proclamando appunto la ‘vittoria’ –il raggiungimento degli obiettivi fissati all’inizio del conflitto.

[La seconda e ultima parte sarà pubblicata l’8 aprile 2022]