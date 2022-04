La pace in Ucraina potrebbe essere ancora lontana. Posto che non ci sia da stupirsi che, come in tutte le trattative e tanto più in una situazione come questa, gli umori e le dichiarazioni siano altalenanti, un po’ per tattica, un po’ per quanto effettivamente accade ai tavoli, sono molti gli analisti che considerano che le trattative saranno ancora lunghe. Nei giorni scorsi da Mosca era stata fatta filtrare la data del 9 maggio per la chiusura delle operazioni militari, fondato o meno il rumors, resta il fatto che un accordo di pace richiede tempo. E guerra e pace paiono, in questa fase, quasi un tutt’uno, la seconda dipende dalla prima, e la prima oramai non può più prescindere, nel suo svolgersi, dalla seconda all’orizzonte.

L’esercito russo ha dichiarato di essere passato a una nuova fase della sua cosiddetta ‘operazione militare speciale‘ in Ucraina, sostenendo che sta spostando la sua attenzione sulla regione del Donbass, per «intensificare le operazioni nelle aree prioritarie» e «completare l’operazione per la totale liberazione del Donbass».

Alcuni analisti sostengono che potrebbe trattarsi invece di una sorta di pausa funzionale alla riorganizzazione. I segnali che arrivano dal campo, ci dicono le cronache, sembrano confermare le dichiarazioni ufficiali russe. Ieri, riferisce ‘CNN‘, «funzionari ucraini hanno riferito di pesanti bombardamenti di un certo numero di città ucraine, in particolare nelle regioni di Luhansk e Donetsk nel Donbass, e intorno alla città nord-orientale di Kharkiv». A sostenerlo sono parecchie fonti ucraine. «Oleh Synyehubov, capo dell’amministrazione militare della regione di Kharkiv, ha dichiarato: “Negli ultimi giorni le truppe russe hanno colpito 47 volte con artiglieria, mortai, carri armati e colpi nelle aree di Piatihatky, Oleksiyivka e l’area residenziale del distretto di Kharkiv Traсtor Plant. Sono stati registrati circa 380 bombardamenti da Grad e Smerch [artiglieria a razzo]. A Saltivka, il nemico ha danneggiato il gasdotto, c’è stato un grave incendio e i soccorritori hanno lavorato per localizzarlo». «Anche i governatori militari ucraini nelle regioni di Luhansk e Donetsk hanno riferito di pesanti bombardamenti giovedì in mezzo a un apparente spostamento dell’esercito russo per reindirizzare gli sforzi militari nella regione del Donbas. “Riteniamo che il trasferimento di tecnologia [militare] nella nostra direzione stia iniziando ora”, ha affermato Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk».

Se si sta entrando effettivamente in una fase nuova del conflitto, in primo luogo proprio in riferimento alle trattative per la pace, serve capire verso dove sta andando la guerra. In qualche modo lo ha fatto intendere lo stesso Vladimir Putin, quando, nel corso del colloquio telefonico con Mario Draghi, secondo quanto riferito da Draghi stesso, il Presidente russo avrebbe detto che i tempi per un cessate il fuoco non sono maturi. Quando saranno dunque maturi? Quali esiti sul campo si attende Mosca?

Pochi giorni fa, il 28 marzo, ‘Foreign Policy‘ ha pubblicato l’esito di un giro di consultazioni con, afferma la testata, una «dozzina di funzionari statunitensi ed europei, nonché con importanti analisti militari ed esperti regionali», sul come potrebbe evolvere il conflitto. Una serie di cinque scenari sono emersi.

UN SANGUINOSO STALLO

«Nonostante l’invio di quasi 200.000 soldati in Ucraina, la Russia è stata ostacolata dalle proprie inefficienze e dalla feroce resistenza ucraina. A un mese dall’inizio del conflitto, le forze russe si sono impadronite di margini di territorio lungo i confini orientali dell’Ucraina e sono riuscite a catturare solo una delle principali città ucraine, Kherson sulla costa meridionale». L’avanzata di Mosca su Kiev è in stallo da settimane.

A fronte di questo stato di cose, è «improbabile che la Russia sia in grado di salvare la sua operazione militare», anche se rifornimenti e rinforzi potrebbero complicare la controffensiva ucraina.

«Uno degli scenari più probabili è uno stallo, in cui nessuna delle parti è in grado di ottenere notevoli guadagni territoriali, ma cerca di logorare l’altra, in una guerra di logoramento.

James Stavridis, ammiraglio della Marina degli Stati Uniti in pensione ed ex comandante in capo degli Stati Uniti e delle forze della NATO in Europa, hanno sottolineando che l’aeronautica e fuochi a lungo raggio tengano in piedi i russi, “la loro fanteria è sul campo da molto tempo e soffre della mancanza di un eccellente supporto logistico, una pessima combinazione. Probabilmente ricadranno essenzialmente nel Donbas e affermeranno che questo è stato il loro obiettivo fin dall’inizio”, ha affermato.

“C’è la probabilità di uno scenario in cui Putin non può vincere, ma si rifiuta anche di perdere”, ha affermato William Taylor, studioso del think tank United States Institute of Peace ed ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina. “Potrebbe semplicemente trasformarsi in una sanguinosa situazione di stallo”.

Molti analisti temono che la guerra possa diventare più brutale e gli attacchi alle aree civili più indiscriminati poiché la Russia cerca di intaccare il morale dell’Ucraina e costringerla a fare concessioni nei negoziati»

«Come andrebbe a finire una guerra di logoramento? “La risposta onesta è che dipende”, ha detto Michael Kofman, un esperto dell’esercito russo con il think tank CNA. “Ho sentito persone dire che favorisce la Russia perché ha più manodopera e materiale. Ho sentito persone dire che favorisce l’Ucraina perché l’Ucraina ha una determinazione più forte e la Russia non ha la forza lavoro per occupare il Paese. Questi sono tutti fattori”«».

SPARTIZIONE DELL’UCRAINA

«Il generale Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence della difesa ucraina, ha avvertito che Mosca potrebbe cercare di dividere l’Ucraina in territori occupati e non occupati e “creare la Corea del Nord e del Sud in Ucraina”.«»

Un «funzionario europeo ha affermato di temere che la città assediata di Mariupol nel sud-est dell’Ucraina possa cadere entro una settimana,dando alle forze russe un forte punto d’appoggio da cui partire per spingere a nord, collegandosi con le forze provenienti da sud di Kharkiv. “La mia ipotesi è che una volta che avranno i territori del Donbass e del Donetsk, inizieranno a negoziare, perché hanno già perso molti soldati”, ha detto, parlando in condizione di anonimato. Una tale mossa potrebbe lasciare circondate le truppe ucraine che operano nella cosiddetta area dell’operazione delle forze congiunte (JFO) nell’Ucraina orientale.

“Penso che l’area da guardare nel prossimo futuro sia la battaglia di Mariupol, ma la battaglia molto più significativa è nel Donbass mentre la Russia tenta di accerchiare le forze ucraine nel JFO”, ha detto Kofman. “Se ci riusciranno, l’Ucraina perderà una parte sostanziale della sua potenza di combattimento. Questo è l’unico fronte in cui le forze russe hanno fatto progressi”. Il secondo funzionario europeo ha stimato che circa il 40 per cento delle forze ucraine è attualmente di stanza nell’area. Ciò impedirebbe alle truppe ucraine circondate di rafforzare le città più a ovest, come Kiev, e consentirebbe alla Russia di spingere per una maggiore autonomia oltre le cosiddette repubbliche popolari a Donetsk e Luhansk, la cui difesa Putin ha usato come giustificazione per la guerra. Sequestrare ulteriore territorio nella regione darebbe a Putin una narrazione da vendere al pubblico russo.

Ma è più probabile che l’Ucraina conduca una feroce insurrezione piuttosto che cedere agli occupanti russi, hanno detto funzionari ed esperti a ‘Foreign Policy‘, soprattutto dopo la fine di un’intensa guerra che potrebbe vedere le truppe russe completamente esauste. E il pubblico ucraino, che ora vede la vittoria come un possibile risultato, è improbabile che acconsenta a un accordo di pace anticipato che cede porzioni di territorio alla Russia».

«Eppure alcuni esperti pensano che qualcosa sulla falsariga delle partizioni europee del passato, come in Finlandia nel 1939 e nei Balcani negli anni ’90, sia una possibilità sempre più reale. “Tutti odieranno quel risultato”, ha detto Stavridis a ‘Foreign Policy’ in una e-mail. “Putin, perché avrà miseramente mancato di prendere l’intero Paese; gli ucraini perché perdono una fetta del loro Paese e l’Occidente perché dovremo revocare alcune sanzioni per concludere l’affare. Ma questa è diplomazia, e con un avversario armato di armi nucleari, la vittoria assoluta è estremamente difficile”».

VITTORIA DECISIVA

«Un mese di errori militari ha indebolito lo slancio della Russia e messo a nudo le inadeguatezze nella qualità delle sue truppe, rifornimenti, equipaggiamento e logistica, portando molti esperti di difesa e sicurezza in Occidente a concludere che una vittoria russa su vasta scala, cioè la completa occupazione dell’Ucraina e la caduta del governo filo-occidentale dell’Ucraina, è altamente improbabile.

Ciò non significa, tuttavia, che sia probabile una vittoria completa dell’Ucraina. L’esercito ucraino ha impressionato gli esperti con la sua determinazione e tattiche superiori, ma è ancora sconfitto e senza armi. E Putin non ha fornito alcuna indicazione che il pesante tributo per l’esercito russo -per non parlare della catastrofe umanitaria causata dalla sua invasione- avrebbe spinto Mosca a un completo ritiro.

“Potremmo immaginarli in stallo o non andare più lontano, ma non è che saranno sconfitti militarmente”, ha affermato Samuel Charap, esperto di problemi di sicurezza russa con la Rand Corp. Tuttavia, non tutti sono così pessimisti sulle prospettive di una vittoria ucraina. “È troppo presto per dirlo, ma non lo escluderei”, ha detto Taylor. “C’è una grande possibilità che l’esercito russo non riesca a risolvere i suoi problemi principali”, ha aggiunto. “Non posso dare una percentuale, ma c’è una probabilità diversa da zero che l’esercito russo possa semplicemente sgretolarsi”».

ACCORDO DI PACE

«Con la vittoria militare totale che sembra sfuggire a entrambe le parti, il modo più probabile in cui la guerra si concluderà è attraverso una sorta di accordo di pace. “È molto probabile che questo finisca con un accordo negoziato, la domanda è quando e in quali termini”, ha detto Charap».

«”Penso che il campo di battaglia sarà l’evento di stimolazione”, ha detto Townsend. “Devono [Russia e Ucraina] essere pronte, devono essere abbastanza esauste da sedersi e iniziare a parlare“. Anche se la Russia cerca di accumulare riserve per continuare il suo assalto», «l’esaurimento di entrambe le parti sul campo di battaglia potrebbe portare a sporadici cessate il fuoco, hanno detto gli esperti. “Potremmo ottenere qualche cessate il fuoco qua e là”, ha affermato Dmitri Alperovitch, esperto di sicurezza informatica presso Silverado Policy Accelerator. “Potremmo assistere a un cessate il fuoco tattico. Ma non durerà”.

Il governo di Zelensky potrebbe anche dover affrontare una maggiore pressione da parte dei grandi Paesi europei per cercare un accordo di pace mentre la guerra continua a provocare il caos economico globale, in particolare alla pompa di benzina».

Un alto funzionario della sicurezza europea ha detto: «“Abbiamo l’esperienza che la pace in condizioni russe significa che hai più vittime che durante la guerra”, “Questo è ciò che sta iniziando ad accadere a Kherson”».

EVENTO CIGNO NERO

«Per definizione, lo scenario più difficile da prevedere, ma che potrebbe avere un profondo impatto sul corso della guerra, è un cosiddetto evento da cigno nero come l’uso di armi chimiche o nucleari o il cambio di regime a Mosca».

Tatiana Stanovaya, studiosa del Carnegie Moscow Center e fondatrice della società di analisi R.Politik, ha affermato di non riuscire a pensare a nessun caso precedente in cui Putin fosse stato veramente messo all’angolo a causa di una delle sue mosse. “Non abbiamo alcuna esperienza per dire come si comporterà Putin in una situazione del genere”, ha detto».

Biden ha detto che c’è una «vera minaccia» che la Russia possa usare armi chimiche in Ucraina. E i funzionari europei fanno eco a questi timori. «Per quanto triste sia la possibilità, alcuni analisti affermano che potrebbe non alterare il corso generale della guerra, ma solo peggiorarne il catastrofico bilancio umanitario».

«Ex alti funzionari militari hanno detto a ‘Foreign Policy‘ che la Russia potrebbe usare armi chimiche sul campo di battaglia come atto di disperazione, a causa della volontà dei militari di prendere di mira i civili. È noto che la Russia usa armi chimiche contro i dissidenti, come il leader dell’opposizione Alexei Navalny, e contro i disertori all’estero.

“Se arrivano al punto di essere così disperati … potrebbero essere abbastanza stupidi da usare armi chimiche”, ha detto James Foggo, un ammiraglio in pensione che comandava la 6a flotta della Marina degli Stati Uniti, responsabile per l’Europa e l’Africa , e che ora guida il think tank del Center for Maritime Strategy presso la Navy League degli Stati Uniti. “Ci vorrà una risposta molto più forte da parte delle Nazioni occidentali.E non ho una buona idea di quale sarebbe quella risposta”.

Un’altra possibilità che i funzionari statunitensi ed europei temono, è uno scenario in cui la Russia utilizzi un’arma nucleare a basso rendimento in Ucraina. I funzionari che hanno parlato con ‘Foreign Policy‘ hanno sottolineato di ritenere che uno scenario del genere sia ancora molto improbabile, ma hanno affermato che i pianificatori della difesa occidentali devono ancora pianificare tutte le possibili contingenze. Qualsiasi attacco nucleare potrebbe alterare il corso della guerra e cambiare drasticamente la risposta dell’Occidente, mettendo potenzialmente la NATO su un piede di guerra con la Russia».

«L’ultimo evento shock che potrebbe cambiare radicalmente il corso della guerra è se Putin dovesse essere estromesso dal potere, anche se la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che ciò sia improbabile in questa fase. Putin è stato a lungo paranoico riguardo al cambio di regime e per anni ha cercato di circondarsi di una cerchia di burocrati e oligarchi leali che non avrebbero sfidato il suo potere. Una rivolta popolare di massa sembra altrettanto improbabile, hanno affermato i funzionari e gli esperti». La dissidenza in queste settimane è stata soffocata con massicci arresti. «Semmai, il leader russo potrebbe dover affrontare pressioni più acute da parte di coloro che sostengono la guerra. “Non ha paura delle proteste contro la guerra, ha paura delle manifestazioni a favore della guerra”, ha detto Stanovaya.

Sebbene ci siano state alcune defezioni di alto livello dall’élite russa, come Anatoly Chubais, un veterano riformatore degli anni ’90 che ha servito come inviato per il clima di Putin, le prospettive di un colpo di Stato d’élite sembrano lontane. “Non credo che qualcuno nell’ambiente di Putin possa davvero andare contro di lui. Tutte queste persone che gli sono molto vicine ora, che sono in contatto con lui, la pensano allo stesso modo di Putin”, ha detto Stanovaya».

Questi sono gli scenari di dove potrebbe andare la guerra in corso. Ciascuno di questi scenari dovrà, ça va sans dire, approdare poi alla pace. I problemi sono i tempi -quanto tempo ci vorrà perchè i protagonisti si convincano a trattare seriamente e arrivino a una conclusione delle trattative- e quale pace.

Stephen M. Walt, editorialista di ‘Foreign Policy‘ e docente di relazioni internazionali all’Università di Harvard, propone di concentrarsi sulla qualità della pace: «l’obiettivo finale dovrebbe essere la risoluzione del conflitto, non solo la fine dei combattimenti, ma un accordo politico che renda meno probabile una replica in futuro». Non prima di aver guardato, con realismo, l’attuale stato dell’arte e da ciò dedurre almeno alcune considerazioni di fondo sulle quali non perdere tempo nella trattativa: «La Russia non otterrà un satellite ucraino conforme o un ‘impero eurasiatico’ incentrato su Mosca che lo includa. L’Ucraina non riavrà la Crimea, né la piena adesione alla NATO. Gli Stati Uniti un giorno dovranno rinunciare a cercare di portare altri Stati nella NATO».

Per raggiungere l’obiettivo serve il realismo della pace, ovvero capirne la convenienza. «La ragione più ovvia per cui le grandi potenze cercano di risolvere i conflitti in corso è rimuovere i problemi esistenti dall’attuale agenda di politica estera. I realisti riconoscono che nuovi problemi sono sempre in agguato dietro il prossimo angolo, e ogni problema o conflitto che puoi chiudere ora è qualcosa di cui non dovrai preoccuparti quando scoppia una nuova crisi».

Ci sono poi motivazioni collaterali «Un secondo motivo per risolvere i conflitti è proteggere gli alleati e gli amici coinvolti in una disputa regionale o che potrebbero esserne coinvolti. Rendendoli più sicuri, saranno in una posizione migliore per aiutarti in altri modi». «Terzo, per definizione, la risoluzione dei conflitti riduce il rischio di escalation indesiderate». «Quarto,aiutare a fermare una guerra in corso è un modo ideale per una grande potenza di dimostrare la sua influenza e la sua capacità di lavorare per il bene superiore». «Quinto, un mondo in cui conflitti e guerre sono endemici è un mondo in cui il commercio e gli investimenti non possono fluire in modo sicuro o libero». «Infine, ma non meno importante, la risoluzione dei conflitti è auspicabile perché riduce la sofferenza umana e accresce la dignità umana».

Questi punti non sono un argomento a favore della ‘pace a qualsiasi prezzo‘, sottolinea Walt. Né si può accettare che sia pace quella di un cessate il fuoco temporaneo. Altresì, «riconoscere le virtù della risoluzione dei conflitti non significa negare che gli Stati a volte traggono vantaggio dal contrario».

Il ‘trucco’, conclude Stephen M. Walt, «saràescogitare un accordo con cui le parti saranno disposte a convivere in perpetuo e non cercheranno di ribaltare alla prima occasione. Questa è una sfida formidabile».