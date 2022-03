Ucraina: guerra e pace per interposta persona

Al margine del conflitto in Ucraina, sul quale le valutazioni giornalistiche, sociologiche, strategiche, tattiche, geopolitologiche, parastoriche, spionistiche, propagandistiche (la gran parte) e chi più ne ha più ne metta, siamo ad una storia simile alle sceneggiate per il Covid. Gli ‘esperti’, da una parte, e i politicanti dall’altra, danno il meglio di sé in considerazioni pensose e avventurose, tutte accomunate da una certezza granitica: ‘io sono la verità’, ‘io ho la verità’, punto. C’è addirittura chi, dall’alto della sua scienza e coscienza, scopre l’acqua calda (se non altro perché già svelata da me e chi sa quanti altri, infinite volte), e cioè che di fronte a questo disastro politico, l’unica cosa che noi possiamo fare per salvare qualcosa della nostra esistenza futura, è stringere al massimo i rapporti tra i Paesi europei, fare questa benedetta unione europea di tipo federale, o meglio confederale, se necessario ‘a due velocità’, per potere assumere una voce unica e indipendente. Ripeto, l’ho scritto mille volte, il segreto è l’indipendenza, indipendenza da … tutti e tutto.

La realtà l’ha firmata il signor Xi Jinping, in modo graziosamente brutale, quando ha detto soavemente ad un Joe Biden balbettante e minacciante a vuoto: «spetta a chi ha messo il guinzaglio al collo della tigre il compito di toglierlo». In maniera meno fantasiosa si esprimono i massimi politici cinesi, al livello del Ministero degli Esteri, che criticano il modo in cui gli USA hanno gestito la questione, considerandoli responsabili sostanzialmente del conflitto. Per sovrammercato, mentre i due Presidenti parlano, una portaerei cinese passeggia nello stretto di Taiwan. Tutto ciò mentre Vladimir Putin, che indossa, come rilevano gli acuti notisti italiani, un cappotto di gran prezzo, celebra non tanto sé stesso, quanto l’annessione della Crimea di fronte a oltre centomila persone, pagate, spiega il solito acuto notista italiano, che sa anche quanto pagate: 500 rubli e … una minestra calda! Suvvia, siamo seri: è propaganda? La minestra calda, poi!

Ma, scusate, invece e per parlare seriamente, dopo una cosa del genere, si può ragionevolmente pensare che la Russia accetti di lasciare la Crimea? E si può ragionevolmente pensare che la Cina cerchi di convincere la Russia a fermare la guerra?

L’unico che può fare finire la guerra -l’unico, lo ripeto- è Biden. Perché la guerra non è tra Russia e Ucraina, come sarebbe logico e, diciamo così, giusto, ma tra USA e Russia. In quest’ordine, perché, seriamente parlando, sono gli USA che ‘fanno‘ la guerra alla Russia per interposta persona (come quasi sempre del resto) per costringerla in confini ristretti e irti di missili. Non per nulla, non solo gli USA hanno ‘invitato’ gli europei a sparare sulla Russia (e a sbeffeggiare Putin), ma addirittura, per la prima volta o quasi nella sua storia, alla prossima riunione della NATO parteciperà Biden in persona. Perchè? Ma ovvio: per tenere stretto il guinzaglio al collo degli europei, dei quali non si fida.

Insomma, la situazione è di una estrema complessità, come si vede oggi e come ho cercato di mostrare pure io da tempo. Certo, non essendo io abbastanza famoso, sfuggo alle ironie di basso conio di Massimo Gramellini, che, a quanto pare, non si sottrae all’ordine di scuderia che viene da Washington di parlare male della Russia, anzi, di Putin e della ‘sua guerra’, anche se lo fa da par suo (benché scivolando sul volgaruccio) quando dice, tra l’altro e con riferimento al povero professor Alessandro Orsini, «Spiace per gli altri aspiranti al titolo, ma la vera star del Pacinarcisismo è lui, grazie alla faccia sofferta e a quel tono di voce tra l’assertivo e il piagnucoloso con cui ricostruisce le cause della guerra ucraina dai tempi di Gengis Khan». Spiace, sì spiace vedere una persona di grande valore, di grande cultura, di grande umanità scendere a questo livello, al livello, per intenderci, di un Roberto Cingolani qualunque, odiatore della storia, come Gramellini, con ‘argomentazioni’ di livello salviniano, se non addirittura meloniano.

Il coro, poi, batte sempre sullo stesso tasto, quando scioccamente afferma, convinto di sfondare il muro del suono, per esempio e agitando il ditino indice (sul medio sorvoliamo) «Ogni Paese libero e democratico ha il diritto di scegliere liberamente se armarsi o no e a chi allearsi». Bella frase, ripetuta in vari toni e con varie aggettivazioni, che è talmente vera da essere spudoratamente falsa. Proviamo a fare uscire l’Italia dalla NATO, così, solo per scherzo! vogliamo provare? Comunque, potrei limitarmi a chiedere perché questo alto pensiero non si applichi, che so, all’Iran, dove il braccio destro degli USA da quelle parti, bombarda continuamente quel Paese e nessuno ne parla. Oppure, come mai ci si dimentichi quello che è successo in Iraq e in Afghanistan, dove non ci si è certo preoccupati della popolazione civile e meno che mai delle loro case (quando non vengono semplicemente abbattute perché appartenenti ad avversari, impotenti!), ma dove, sostanzialmente, ci si è limitati a non farle vedere.

Oggi molti lamentano che i giornalisti non ‘vedono‘ direttamente la guerra, ma perché, quella dell’Iraq o dell’Afghanistan chi la vedeva? Purtroppo i guerreggianti non amano mai far vedere quello che fanno, e magari spiegare cosa faranno. In questo caso, anche e da ambo le parti. Questo è tutto. Possibile che si debba sempre fare un gran can-can per cose ovvie? Piuttosto si protesti perché i giornalisti non sono ammessi o sono ‘embedded’.

Certo, questo oscuramento è una prova significativa della brutalità e della rozzezza della Russia e specialmente del suo ‘zar’ Putin che, spiega compunto un certo prof. Gramaglia, diversamente da quanto fanno gli ‘americani’, non fa vedere le cerimonie rispettose di quando arrivano in patria i cadaveri dei soldati morti … Certo, spiega il giornalista che conduce un Tg di Sky, secondo loro non è neppure una guerra!

Ormai, in questa orgia di commenti indifferenti all’umanità, ma non all’egocentrismo, non si calcola più la violenza e la rozzezza cinica dei commenti sul comportamento degli scherani di Putin.

Mah, avranno ragione loro.

Sarebbe ora di maturare un po’ e, per esempio, leggere con un minimo di attenzione la famosa risoluzione della Assemblea delle Nazioni Unite, che secondo i più sarebbe stata adottata con una schiacciante maggioranza a dimostrazione dell’isolamento della Russia, anzi, di Putin. Ecco, se Gramellini me lo permette, vorrei -con un viso atteggiato al sorriso visto che a lui dispiacciono i visi tristi- fargli notare che è vero che 141 sono gli Stati a favore (compresi San Marino e Sao Tomè e Principe), è anche vero che solo 5 hanno votato contro, ma che si sono astenuti 35 Stati e ben 12 erano assenti e che la somma delle popolazioni degli astenuti e contrari è rappresentativa della larga maggioranza della popolazione mondiale. Solo per dire, che su questo aspetto del problema sarebbe utile riflettere. Non, come ovvio, per dire che sia legittima l’acquisizione di territori con la forza (cosa che fanno e hanno fatto taluni Stati, come Israele ad esempio, o la stessa Turchia che hanno votato a favore della risoluzione!) ma per notare che, appunto, la situazione è molto più complessa e richiede una considerazione molto più attenta. Anche perché io credo, e prima o poi si dovrà parlarne, che siamo ad un crinale della storia del nostro mondo, stanno cambiando gli equilibri mondiali, ma non solo sotto il profilo della forza.

Bene. Uno poi, per concludere, guarda alle reazioni delle forze politiche locali e rileva che il loro atteggiamento generale è perfettamente coerente con la politica USA, ma che, al solito, i ‘fenomeni’ tra i nostri politicanti non mancano. E infatti, da un lato Matteo Salvini, immediatamente sbraita che si debbono abolire le tasse a tutti data la gravità della situazione, e il capo degli stellini, con una coerenza degna di miglior causa, si schiera contro l’aumento delle spese militari, indispensabili per fare parte della difesa europea, ma lui è fermo ancora ai soliti pacifisti della Domenica.