Chi guarda la televisione russa per seguire la guerra in Ucraina vive in una realtà alternativa. I commentatori delle stazioni televisive russe di proprietà dello stato hanno diffuso la falsità secondo cui l’Ucraina sta organizzando falsi attacchi alle proprie città per far sembrare che la Russia sia l’aggressore. Le emittenti di notizie russe hanno anche affermato che l’esercito russo che ha preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl è stato fatto per impedire all’Ucraina di fabbricare un’arma nucleare.

Le stazioni indipendenti che hanno osato coprire la guerra in modo imparziale sono state messe a tacere. A marzo il Cremlino ha promulgato una legge federale che rende illegale la trasmissione deliberata di “informazioni fuorvianti” e la partecipazione a “screditare l’uso delle forze armate della Federazione Russa”. Ciò ha provocato un blackout mediatico indipendente in Russia questa primavera.

Ma una luce familiare ora brilla altrove, anche se fiocamente. Dozhd (TV Rain), la rete televisiva russa rinnegata critica nei confronti della guerra in Ucraina, trasmette nuovamente da Riga, in Lettonia, attraverso il suo canale YouTube. Le operazioni sono riprese a luglio dopo la chiusura di Dozhd a marzo. Il suo staff è uscito dal set durante la sua ultima trasmissione dalla Russia. Il sito web di Dozhd è stato bloccato dall’ufficio del procuratore generale che ha accelerato la fine della stazione in Russia.

I russi trascorrono molto tempo a guardare i telegiornali. Il contenuto di questi programmi offre una finestra su come le persone in Russia sono indottrinate a pensare a questioni come la guerra in Ucraina. La maggior parte della copertura delle notizie è tutt’altro che equa ed equilibrata e con la scomparsa delle voci indipendenti, il Cremlino e i suoi alleati nei media possono coprire meglio le onde radio con la propaganda. Ciò consente al regime di rimanere al potere e alle masse di essere fuorviate e messe a tacere. I notiziari televisivi possono quindi scrivere la storia mentre i notiziari più liberali vengono banditi e messi a tacere o hanno un impatto ridotto.

Il fondatore di Dozhd, il giornalista Mikhail Zygar, ha pubblicato a marzo una lettera aperta firmata da diversi giornalisti che chiedevano la fine della guerra in Ucraina. La nomenklatura russa dell’Agenzia federale delle comunicazioni ha affermato che Dozhd stava “incitando all’estremismo, abusando dei cittadini russi, provocando un’interruzione di massa della calma e della sicurezza pubblica e incoraggiando le proteste”. Il “crimine” iniziale commesso da Dozhd si riferiva alla situazione in Ucraina come a una “guerra” invece dell’espressione approvata dal governo “operazione militare speciale“.

Dozhd ha obiettivi inebrianti di trasmettere alla fine non solo da Riga, ma anche da Amsterdam, Parigi e Tbilisi. Ma la realtà politica e tecnologica della situazione probabilmente consentirà ai cittadini russi solo di guardare clandestinamente il canale YouTube di Dozhd utilizzando una rete privata virtuale, una forma rischiosa di resistenza a Internet. Ma i russi stanno scaricando reti private virtuali a una velocità di centinaia di migliaia al giorno, anche se il governo sta reprimendo i siti che offrono reti private virtuali per il download.

Il ministero della Giustizia russo ha ritenuto che Dozhd fosse un agente straniero nell’agosto 2021. Ciò ha richiesto alla rete di registrarsi presso il governo e di acconsentire a controlli regolari. All’inizio di quell’estate, Dozhd è stato espulso dal pool dei media che copriva le gesta di Vladimir Putin dopo aver trasmesso continuamente l’attività del dissidente Alexei Navalny e dei suoi sostenitori.

Dopo lo sciopero durante l’ultima giornata di notizie di quest’anno, i lavoratori di Dozhd si sono imbarcati per altri paesi e hanno pianificato la loro prossima mossa. Un provocatorio Tikhon Dzyadko, redattore capo dell’organizzazione, ha detto alla National Public Radio: “Dobbiamo continuare a diffondere informazioni e verità ai russi e al pubblico di lingua russa. Non sappiamo dove. Non sappiamo come. Non sappiamo quando. Ma sicuramente prima o poi, piuttosto prima che poi, continueremo a trasmettere”.

Oltre a essere bandito in Russia, un’altra sfida per Dozhd è che la maggior parte dei russi riceve le notizie dalla televisione, non da YouTube. Un sondaggio del Levada Center nel 2018 ha rivelato che uno schiacciante 85% dei russi guarda la televisione per le notizie. Il 47% dei russi guarda Channel One e il 44% preferisce Rossiya One, secondo l’analisi condotta da Statista, una società tedesca specializzata nell’analisi dei dati.

La copertura della guerra su Channel One gestita dal governo è stata sciovinista, il che è prevedibile, ma alcuni commenti sono stati particolarmente sopra le righe. Dmitry Kiselyov di Channel One, noto come “il portavoce di Putin”, all’inizio di maggio ha esaltato le virtù del nuovo siluro nucleare Poseidon dell’esercito russo dopo aver incolpato gli inglesi per il loro sostegno all’Ucraina nella guerra. Questa diatriba includeva una minaccia contro il Regno Unito che prometteva un attacco con siluri che avrebbe affogato il Regno Unito sotto uno tsunami nucleare di 500 metri. Kiselyov ha detto: “Un tale sbarramento da solo porta dosi estreme di radiazioni. Dopo aver superato le isole britanniche, trasformerà tutto ciò che potrebbe essere rimasto di loro in un deserto radioattivo”.

Questa non è la prima volta che Kiselyov minaccia il Regno Unito con armi nucleari. A maggio, la testa parlante ha presentato una grafica animata che ritraeva un attacco del tipo di olocausto nucleare contro la Gran Bretagna. «Solo un lancio, Boris», ha detto Kiselyov, «e l’Inghilterra se n’è andata. Una volta per tutte. Perché giocare con noi?”

La Russia, come molti paesi, ha una storia di mobilitazione di propaganda di guerra. I film risalenti a “La corazzata Potemkin” di Sergei Eisenstein nel 1925 sono stati particolarmente salienti nella vita russa. La televisione di stato apparve nel 1934. La successiva propaganda sovietica mostrò ai futuri leader politici un percorso da seguire che includeva glorificare la patria e alimentare il furore patriottico. Nel 1998, l’emittente televisiva NTV ha presentato il suo documentario sul 25° anniversario della sempre popolare serie di spionaggio sovietica Semnadstat’ mgnovenii vesny (“Seventeen Moments of Spring”). Ambientato alla fine della seconda guerra mondiale (conosciuta in Russia come la Grande Guerra Patriottica), il protagonista del programma, l’intrepida spia Maxim Isaev, si intrufola nelle alte sfere della gerarchia nazista per portare avanti la causa dell’Unione Sovietica. Lo spettacolo è stato rilasciato nel 1973 ed è stato una sensazione. Ha attirato almeno cinquanta milioni di spettatori durante la sua corsa in dodici parti su Program One. L’autore Arkady Ostrovsky ha detto che il programma era così popolare che la vita sovietica è stata messa in pausa alle 19:30 quando è andato in onda. “Le strade delle città sovietiche si sono svuotate, il tasso di criminalità è diminuito e il consumo di elettricità è aumentato. È stato ritrasmesso ogni anno prima e dopo il crollo sovietico”, ha scritto Ostrovsky nel suo libro L’invenzione della Russia.

Uno degli spettatori era il ventunenne Vladimir Putin, che era affascinato dalla serie, secondo Ostrovsky. Putin rimase affascinato da una carriera nel KGB, proprio ciò che Yuri Andropov voleva nella sua campagna di propaganda progettata per migliorare l’immagine dell’iconica agenzia di spionaggio sovietica. Quando Putin divenne capo dell’FSB, era appena uscito il documentario di NTV su “Seventeen Moments of Spring”.

Le implicazioni geopolitiche del consumo di notizie in Russia

Cosa riserva il futuro per le notizie in onda in Russia? Probabilmente Dozhd non farà breccia nei russi comuni a meno che non stiano guardando con reti private virtuali. È più facile guardare il telegiornale sull’insensato ma patriottico Channel One. La guerra porta a una propaganda ancora maggiore, quindi aspettati una dieta costante di commenti bellicosi che metta l’esercito russo nella migliore luce.

Dozhd può sperare di attirare i millennial liberali e i membri della Generazione Z, in particolare quei giovani che hanno una vena ribelle, ma le generazioni più anziane sono probabilmente perse dal loro amore per gli organi dei media agitprop russi.

La guerra incoraggia anche i russi a radunarsi attorno alla bandiera e denigrare l’Occidente. Il Carnegie Endowment for the International Peace ha rilevato che il sentimento antiamericano in Russia corrispondeva ed è salito a livelli elevati durante quattro anni diversi: 1998, 2003, 2008 e 2014-2015. Sono stati anni in cui gli Stati Uniti e la Russia hanno avuto forti disaccordi sui rispettivi interventi militari in Kosovo e Iraq (Stati Uniti), Georgia (2008) e Ucraina (2014-2015).

Il Levada Center ha intervistato 3.000 russi in merito alle loro opinioni sulla guerra ad aprile. Il 68% ha affermato di sostenerlo. Ma i ricercatori di Levada erano scettici sulle proprie scoperte e hanno concluso che molti russi non dicono la verità nei sondaggi.

Durante la ricerca sulla copertura mediatica statale russa della guerra in Iraq durante la scuola di specializzazione, ho trovato livelli di antiamericanismo quando Putin ha criticato e resistito all’invasione degli Stati Uniti. Mentre guardavo molte ore di telegiornali russi, ho anche notato come Putin abbia dominato la copertura. Non avrei dovuto essere sorpreso, ma sono rimasto comunque sbalordito quando trenta minuti di fila di programmazione di un episodio del telegiornale sono stati dedicati agli incontri che Putin ha condotto con i suoi tecnocrati. Non c’è stata alcuna interruzione dalla riunione e nessun taglio e taglio di citazioni dalla sua dimostrazione di leadership. Il telegiornale era l’incontro e l’incontro era il telegiornale. Era Putin in azione nel 2003. Questo ha mostrato che l’uomo aveva il controllo del governo. Combina la copertura del leader in ambienti rustici all’aperto senza maglietta e otterrai il meglio da ciò che è importante per molti russi: un presidente che potrebbe tenere in riga burocrati e oligarchi, proiettare potere e stabilità, giocando anche a hockey o cavalcando . Le immagini televisive rafforzavano un’immagine severa e aspra che ricordava alla gente “Seventeen Moments of Spring”, un eroe per le masse che appariva ogni sera in TV.

La programmazione si è concentrata sui ritratti di forza e debolezza. La TV di stato russa è considerata forte e patriottica. Channel One può minacciare il Regno Unito e farla franca perché il programma di armi nucleari russo è un simbolo di forza nazionale. Allo stesso modo, anche le serie di spionaggio russe sono un simbolo di forza nazionale.

In alternativa, Dozhd è percepito come debole. Le rappresentazioni di Navalny sono considerate deboli. L’atto di Dozhd che lascia la Russia e fugge nei Paesi baltici è considerato debole. Putin e i suoi alleati lo sanno. Dozhd è, per legge, un agente estero. Il suo esilio in Lettonia ha rafforzato l’idea che il canale televisivo anticonformista sia davvero sotto l’influenza straniera. Il loro mezzo, YouTube, fa anche parte di Google e Alphabet, entità americane che la Russia può respingere.

Molti telespettatori russi sembrano credere che rivendicare il territorio per la Russia sia un’impresa fondamentale in Ucraina. Dal momento che, secondo Channel One, la Russia è una potenza mondiale, perché scherzare con una trasmissione controrivoluzionaria come Dozhd quando puoi stare bene con il tuo paese guardando la TV statale. È probabile che molti giovani non manchino nemmeno Dozhd, se in primo luogo guardassero. Dozhd è sopravvissuta alla sua utilità come fonte multimediale concorrente a meno che le persone che scaricano e guardano la televisione con reti private virtuali non continuino ad aumentare. Sarà esiliato in Lettonia per sempre, giocando un piccolo ruolo nel futuro della Russia, che è proprio quello che vogliono Putin e i suoi alleati. Channel One e i suoi simili hanno sconfitto Dozhd. È difficile vedere un futuro in cui Dozhd possa effettivamente far luce sulla corruzione russa e dire la verità al potere con la sua fugace presenza su YouTube. La gente può non aver parlato, ma il governo sì. Channel One è lo sbocco che scrive la storia.

Molti in Occidente non sono consapevoli del potere dei notiziari televisivi in ​​Russia. La gente si chiede come la popolazione in generale della Russia possa sostenere la guerra, ma a causa della mancanza di voci indipendenti che sottolineino la realtà su ciò che sta accadendo in Ucraina, molti russi non hanno idea di quale sia la verità. Questo è il motivo per cui l’analisi dei notiziari televisivi in ​​Russia è così importante da studiare. Nessuna guerra può essere perseguita senza il sostegno pubblico, ma se alla popolazione non viene mostrata la verità, può verificarsi un periodo perpetuo di combattimenti.