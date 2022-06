Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno buttando benzina al fuoco in Ucraina per perpetuare la crisi e incatenare la Russia a sanzioni a lungo termine e pressioni militari. Questa brutale battaglia è di gran lunga la più grande guerra diretta dalla Seconda Guerra Mondiale tra l’Occidente e la Russia e avrà conseguenze geostrategiche decisive per il mondo e in particolare per l’Europa. Quasi 75 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e 45 anni dopo la fine della Guerra Fredda, la mentalità dei leader statunitensi non è cambiata e insistono ancora sull’ostilità ideologica.

Gli Stati Uniti chiedono ad altri Paesi di allentare le tensioni e fermare la corsa agli armamenti, mentre sei delle dieci maggiori compagnie di armi del mondo sono americane. Dal 1999 al 2020, il numero dei membri della NATO è aumentato da 16 a 30, circondando la Russia su un’area di oltre 3.000 chilometri. Gli Stati Uniti hanno speso più di 6,4 trilioni di dollari dal 2001 in guerre in più di 85 Paesi, provocando oltre 800.000 morti, di cui 335.000 civili e 37 milioni di sfollati. Questi costi astronomici spesso avvantaggiano le cinque principali società armate statunitensi: Lockheed, Boeing, Raytheon Technology, Northrop Grumman e General Dynamics, poiché i loro valori azionari sono aumentati di oltre il 58% negli ultimi due decenni.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno preparato gradualmente la trappola dell’Ucraina per la Russia, cercando di separare la prima dalla seconda. Washington, con l’Ucraina sotto il suo controllo, voleva il sopravvento su Cina e Russia, rimanendo una potenza mondiale senza rivali.

Durante una recente visita a Varsavia, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha difeso l’espansione verso est della NATO e ha sottolineato che la NATO è un’alleanza difensiva che non intende distruggere la Russia. Questo mentre i leader statunitensi negli ultimi due decenni hanno affermato che “la NATO non avanzerà verso l’Europa orientale nemmeno di un centimetro”. Certo, gli Stati Uniti sono ben consapevoli di non poter depredare facilmente un vasto territorio di oltre 17 milioni di chilometri quadrati con un grande arsenale nucleare e un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza anche attraverso la NATO. Ma gli Stati Uniti possono ricorrere a sanzioni per indebolire il Cremlino politicamente, economicamente e persino ideologicamente e spingere il Paese verso la disintegrazione.

Secondo Castellum.AI, un centro di elaborazione dati per il monitoraggio delle sanzioni internazionali, dal 2014 sono state imposte più di 5.500 sanzioni alla Russia. Nelle prime due settimane dopo l’inizio della guerra in Ucraina, sono state imposte alla Russia 2.778 nuove sanzioni. Questi dati strani e incredibili mostrano chiaramente che l’obiettivo finale degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali non è altro che creare una ‘rivoluzione colorata in Russia’ e alla fine disintegrare il Paese.

Naturalmente, il problema principale per gli Stati Uniti nei confronti la Russia è prima di tutto al loro interno. Repubblicani e Democratici, come nella Guerra Fredda, non sono pienamente d’accordo sul raggiungimento di questo obiettivo. Ad esempio, quando Ronald Reagan annunciò la Strategic Defense Initiative (SDI), o Star Wars Initiative nel 1983, intendeva indebolire e mandare in bancarotta l’economia dell’ex Unione Sovietica con una corsa agli armamenti spaziali.

Nel ventesimo secolo, quando gli Stati Uniti hanno sfoderato la loro ‘spada morbida’ sotto forma di rivoluzioni colorate e l’istituzione dei cosiddetti valori democratici, hanno perseguito la stessa ideologia della Guerra Fredda che ha portato alla ribellione, all’instabilità, alla guerra e alla povertà intorno al mondo. Il pensiero della Guerra Fredda è radicato nella Casa Bianca, nel Pentagono, nella CIA e negli alleati occidentali degli Stati Uniti, e non c’è modo di aggirarlo. Le dichiarazioni di Obama che “la Russia è solo una potenza regionale che crea solo insicurezza per i suoi vicini”; o le affermazioni di Biden che “la Russia ha preso di mira la nostra sicurezza nazionale, Putin dovrebbe essere rimosso e la Cina è il principale rivale degli Stati Uniti”, derivano tutti dal pensiero della Guerra Fredda che deve essere sempre tenuto in vita.

È stato questo pensiero radicato negli Stati Uniti che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ha completamente vanificato tutti gli sforzi dei leader della Federazione Russa, in particolare Putin, per avvicinarsi all’Occidente, in particolare all’Europa, e ha portato alla guerra in Ucraina.

Allo stesso modo, la ‘critica’ all’India a causa della sua posizione intermedia nella crisi ucraina è in linea con il pensiero della Guerra Fredda. L’India ha forti legami con la Russia e ne dipende in parte in termini di armi, energia, materie prime e questioni geopolitiche e geostrategiche. è sotto l’intensa pressione degli Stati Uniti nella crisi ucraina. Gli Stati Uniti stanno spingendo l’India a chiarire la propria posizione ribadendo lo slogan di George W. Bush durante gli attacchi dell’11 settembre: ‘O sei con noi o contro di noi’.

L’India guidata da Modi si protese verso l’Occidente poiché si sentiva minacciata dal crescente potere della Cina. Tuttavia, data la complessa geopolitica nelle regioni dell’Indo-Pacifico e dell’Eurasia, Washington teme che Nuova Delhi possa ripensare alle sue relazioni con l’Occidente e rafforzare i suoi legami con la Cina, la Russia e alcune altre potenze regionali, incluso l’Iran.

Sebbene l’India non sia un ‘alleato strategico’ della Russia e abbia sempre cercato di assumere una posizione equilibrata nelle crisi internazionali nel quadro dei paesi non allineati, gli Stati Uniti non lo considerano sufficiente e invitano New Delhi e persino la Cina a schierarsi completamente con gli Stati Uniti e l’Occidente.

D’altra parte, una rassegna della storia delle relazioni USA-Cina-India rivela un grande potenziale. La recente visita del ministro degli Esteri cinese a Delhi dopo una pausa di due anni e la spinta a ridurre le controversie di confine tra le parti hanno lanciato l’allarme per l’Occidente e gli Stati Uniti. Di conseguenza, il gruppo Quad, composto da Australia, India, Giappone e Stati Uniti ed è essenzialmente anti-cinese, ha ripreso i suoi incontri e il dialogo dopo anni di inattività e dovrebbe incontrarsi nuovamente in Giappone a giugno.

Tuttavia, è improbabile che l’incontro abbia luogo a meno che l’India non adotti una posizione a favore dell’Ucraina e del mondo occidentale come richiesto dagli Stati Uniti. Gli americani hanno ripetutamente messo in guardia nelle ultime settimane sulle ‘conseguenze’ della posizione intermedia dell’India. Queste minacce mostrano la natura complessa e imprevedibile delle relazioni tra l’Occidente e le potenze mondiali.