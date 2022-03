Per i media e più in generale per il pubblico, lo scoppio della guerra crea un urgente bisogno di incolpare e identificare i cattivi. Esprimere tali giudizi aiuta a dare un senso a un evento altrimenti inspiegabile. Offre la certezza che l’universo morale rimane intatto, con una linea luminosa che separa il bene e il male.

Questa regola si applica certamente al caso dell’invasione dell’Ucraina. La Russia è l’aggressore e il presidente Vladimir Putin è un cattivo uscito direttamente dal casting centrale: su questo punto, l’opinione negli Stati Uniti e in Europa è quasi unanime. Anche in un’epoca secolare, sappiamo da che parte sta Dio.

Eppure tali giudizi sbrigativi raramente resistono alla prova della storia. Con il passare del tempo, la chiarezza morale lascia il posto all’ambiguità. Le narrazioni chiare assumono una complessità finora sconosciuta. Le linee luminose si confondono.

La prima guerra mondiale illustra il punto. Il conflitto iniziò con l’invasione della Francia da parte dell’esercito tedesco. Quando la guerra finalmente finì, gli Alleati vittoriosi accusarono la Germania di “colpa di guerra”, un giudizio che ebbe ben poco oltre a preparare il terreno per un conflitto ancora più disastroso due decenni dopo. Si è scoperto che nel 1914 c’erano stati molti sensi di colpa da aggirare. Tra le diverse nazioni che parteciparono a quella guerra, nessuna poté dichiararsi innocente.

Una simile corsa al giudizio sull’Ucraina inibirà inevitabilmente la nostra comprensione delle origini e delle implicazioni della guerra, con conseguenze potenzialmente pericolose. Sì, l’aggressione russa merita una condanna diffusa. Eppure gli Stati Uniti non possono assolversi dalla responsabilità di questa catastrofe. In effetti, il conflitto esprime un giudizio sulla politica americana del dopo Guerra Fredda. Quella politica è ora culminata in un massiccio fallimento diplomatico.

Il fallimento è derivato da due difetti che permeano l’arte di governo americana contemporanea. Il primo riguarda l’ipocrisia e il secondo una propensione al superamento.

Le condanne di Putin sottolineano il suo disprezzo per ciò che i funzionari statunitensi amano chiamare un “ordine internazionale basato sulle regole”. L’invasione russa dell’Ucraina viola “norme” apparentemente sacrosante che proibiscono l’aggressione militare e richiedono il rispetto della sovranità nazionale.

Questo è piuttosto ricco proveniente dagli Stati Uniti, per usare un eufemismo. Durante la guerra al terrorismo post-11 settembre, le amministrazioni successive hanno stabilito le proprie regole e stabilito le proprie norme, ad esempio, intraprendendo una guerra preventiva a dispetto dell’opinione pubblica internazionale. Se l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è un crimine, come credo sia, allora come dovremmo classificare l’invasione americana dell’Iraq nel 2003?

Putin sembra intenzionato a usare la violenza per imporre il “cambio di regime” a Kiev, installando lì la sua leadership preferita. I funzionari dell’amministrazione Biden esprimono indignazione per quella prospettiva, e giustamente. Eppure il cambio di regime coercitivo intrapreso nel totale disprezzo del diritto internazionale è stato centrale nel playbook americano negli ultimi decenni. Qualunque siano le intenzioni dichiarate di Washington, la democrazia, i valori liberali e i diritti umani non hanno prosperato, né nei Balcani, né in Afghanistan, in Iraq o in Libia.

Forse non dovremmo sorprenderci di tali incongruenze. Dopotutto, l’ipocrisia è endemica della politica, sia interna che internazionale. Più preoccupante è la difficoltà che i responsabili politici statunitensi hanno nel valutare accuratamente gli interessi statunitensi e confrontarli con gli interessi degli altri. È qui che si verifica il superamento.

Considera questa semplice definizione della frase “interesse vitale”: un luogo o una questione per cui vale la pena lottare. Putin ha ripetutamente identificato l’Ucraina come un interesse russo vitale, e non senza ragione.

Il presidente Biden è stato altrettanto chiaro nell’indicare che non considera l’Ucraina per cui valga la pena combattere. Cioè, non si qualifica come un interesse vitale degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha rifiutato di ammettere la legittimità dell’affermazione della Russia. In termini concreti, ha respinto la richiesta di Putin che la marcia verso est della NATO, aggiungendo ai suoi ranghi varie ex repubbliche sovietiche e alleati, dovrebbe cessare senza incorporare l’Ucraina, che la Russia considera un cuscinetto essenziale.

L’argomento avanzato da diverse recenti amministrazioni statunitensi secondo cui l’espansione della NATO non rappresenta una minaccia per la sicurezza russa non supera il test di annusamento. Presuppone che gli atteggiamenti degli Stati Uniti nei confronti della Russia siano benigni. Non lo sono e non lo sono da decenni. Presuppone inoltre che Mosca non abbia interessi se non per quanto consentito dagli Stati Uniti. Nessun governo responsabile permetterà a un avversario di determinare la sua gerarchia di interessi.

Intromettendosi casualmente nella politica ucraina negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno effettivamente incitato la Russia a intraprendere la sua sconsiderata invasione. Putin merita ampiamente le critiche che gli vengono attualmente rivolte. Ma la politica statunitense è stata sia negligente che irresponsabile.

Come spesso accade, questa è una guerra non necessaria. Ma gli Stati Uniti non sono una parte innocente più dei paesi europei che nel 1914 inciamparono in guerra.