L’agenda dell’amministrazione Biden è in crisi. I problemi del tavolo della cucina, come i prezzi elevati di cibo e gas, nonché un rallentamento economico, stanno minacciando la sua agenda interna. Con prospettive incerte per le elezioni di medio termine, gli sforzi legislativi legati al cambiamento climatico e molte altre questioni sono in pericolo esistenziale. La politica estera di Biden nei confronti di Russia e Ucraina è parte del problema, in particolare il suo uso delle sanzioni.

Anche con un preavviso sostanziale dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’amministrazione Biden non sembrava considerare l’impatto che gli effetti di ricaduta della guerra – e della risposta degli Stati Uniti – avrebbero avuto sull’economia globale, che stava ancora vacillando per la pandemia.

Sebbene Biden non sia responsabile della brutale invasione della Russia, è responsabile degli effetti della politica di Washington ed è in grado di aiutare ad affrontare gli effetti negativi della guerra in generale. E la guerra e le sanzioni occidentali alla Russia hanno avuto un certo effetto, facendo salire alle stelle i prezzi dell’energia, spinti dalla speculazione e da alcune interruzioni nella fornitura di petrolio e gas russo.

L’invasione ha anche peggiorato i continui problemi nelle catene di approvvigionamento internazionali a causa della pandemia e ne ha anche causati altri, come la grave interruzione dei mercati alimentari. Questi problemi hanno avuto un impatto sugli americani.

I prezzi del gas lo dimostrano bene. Anche se leggermente in calo rispetto ai massimi di inizio estate, i prezzi sono ancora circa $ 1,20 in più rispetto a gennaio. Questi prezzi elevati del gas sono un fattore determinante dell’inflazione. Nell’ultima versione dell’Indice dei prezzi al consumo, i prezzi del gas hanno contribuito per il 2,1% all’inflazione annuale; sei mesi fa, questo era solo l’1,4 percento. E, in generale, i prezzi sono aumentati più rapidamente nel 2022 rispetto al 2021. Sono aumentati in media dello 0,51 per cento nella prima metà del 2021 e dello 0,53 per cento nella seconda metà (rispettivamente circa il 6,3 per cento e il 6,7 per cento su base annua). , eppure durante i primi sei mesi del 2022 – comprendendo il preludio e poi l’invasione dell’Ucraina – questo è balzato allo 0,78% al mese (9,8% all’anno).

Questo impone un costo elevato, soprattutto per gli americani più vulnerabili. E mentre i prezzi elevati del gas possono catalizzare alternative a basse emissioni di carbonio, possono anche essere controproducenti in una società dipendente dall’auto come gli Stati Uniti, erodendo il sostegno politico all’azione sui cambiamenti climatici e rendendo più fattibili progetti di trivellazione precedentemente antieconomici.

La risposta della Casa Bianca è stata deludente. Biden ha recentemente affermato che gli americani dovranno affrontare prezzi elevati del gas per “il tempo necessario” per respingere l’avanzata di Putin in Ucraina, ma anche che l’amministrazione sta facendo “tutto il possibile per ridurre questo dolore alla pompa”. Eppure non è stato fatto molto che possa esercitare una pressione al ribasso duratura sul prezzo del gas. Le misure per incoraggiare il passaggio all’energia pulita sono positive ma non daranno frutti per anni. Anche la promozione di nuove perforazioni offshore non lo farà, ed è un passo pericoloso nella direzione sbagliata.

Altre politiche, come l’esenzione dalla tassa sul gas e le carte di rimborso, non sembrano andare avanti e hanno i loro aspetti negativi. Una lettera con parole forti ai dirigenti petroliferi statunitensi per chiedere sollievo non sembra aver prodotto alcun risultato.

Altri strumenti interni per affrontare l’inflazione potrebbero essere controproducenti. La Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, recentemente riconfermato alla presidenza da Biden, ha fissato le aspettative per una serie di aumenti dei tassi di interesse volti a rallentare l’economia al ribasso dei prezzi. Tuttavia, come hanno notato economisti e funzionari eletti, questi aumenti potrebbero far precipitare il Paese in una recessione, danneggiare i lavoratori e, soprattutto, non fare nulla per affrontare i problemi di fondo che guidano l’inflazione, che sono la carenza e i prezzi delle materie prime e dell’energia.

La soluzione globale di Biden è fare appello all’Arabia Saudita per aumentare la produzione di petrolio, il che richiede di tornare indietro su diverse promesse. È importante sottolineare che, sebbene i sauditi siano felici di ottenere concessioni dall’amministrazione Biden, non hanno la capacità di produrre una quantità significativa di petrolio aggiuntivo a breve termine. Da gennaio, i sauditi hanno aumentato la produzione solo di circa mezzo milione di barili al giorno, ovvero circa il 5%.

L’amministrazione Biden ha anche ampiamente esercitato pressioni per e celebrato l’aumento della produzione di petrolio da parte del gruppo noto come OPEC Plus all’inizio di giugno. Tuttavia, questo adeguamento delle quote – per un totale di 1,3 milioni di barili al giorno – stava semplicemente andando avanti con aumenti già programmati e potrebbe non essere nemmeno in grado di essere riempito. Inoltre, la celebrazione della Casa Bianca è profondamente ironica perché la decisione richiedeva l’approvazione della Russia, la cui industria petrolifera gli Stati Uniti mirano a paralizzare. Questa strategia non ha senso.

Quindi, cosa può fare Biden per questi problemi? Per cominciare, Biden dovrebbe capire che le sue politiche riguardano molto più degli americani e dovrebbe guardare a cosa sta succedendo nel resto del mondo. La situazione è piuttosto cupa.

L’Europa, seguendo l’esempio di Washington nel tentativo di isolare la Russia, sta lottando per limitare la sua dipendenza dal gas naturale russo. L’eurozona è diretta verso la calamità economica. Gran parte del mondo in via di sviluppo è in gravi difficoltà, alla mercé degli alti prezzi di cibo ed energia e degli sforzi della Federal Reserve per combattere l’inflazione negli Stati Uniti. Circa 345 milioni di persone nel mondo ora affrontano una fame acuta. I tassi di interesse statunitensi più elevati non aiutano, causando fuga di capitali e facendo precipitare i Paesi in crisi valutarie e del debito. Le proteste sono scoppiate in tutto il mondo.

Nonostante questa difficile situazione, Biden ha a sua disposizione diversi strumenti semplicemente riformando la propria politica estera. Ad esempio, le sanzioni dell’era Trump contro Iran e Venezuela – paradossalmente più severe di quelle contro la Russia – potrebbero essere allentate. Ciò potrebbe produrre un modesto aumento della produzione a breve termine e forse fino a 2,5 milioni di barili in più al giorno in 12-24 mesi. Ci sono poche ragioni per credere che ci siano aspetti negativi reali e significativi per l’allentamento di queste sanzioni da parte di Biden; in Venezuela sono profondamente impopolari anche tra i gruppi di opposizione; l’Iran Deal, che Trump ha lasciato bruscamente, è stato un risultato diplomatico caratteristico del Presidente Obama.

In questo contesto, aumentare la produzione mondiale di petrolio, rompere con la politica estera illegale e immorale e sostenere gli alleati in Europa è vantaggioso per tutti.

Successivamente, Biden potrebbe riconsiderare le sue politiche nei confronti dell’Ucraina e della Russia in modo più ampio. Le sanzioni alla Russia non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati e hanno invece gettato il mondo in crisi come danno collaterale. Biden l’ha definita una lotta tra democrazia e autoritarismo, ma anche questo si ritorce contro: la maggior parte del mondo non è interessata a rispettare le sanzioni o a prendere posizione. I sondaggi mostrano che anche il pubblico americano preferisce che Biden affronti le questioni che contano per loro piuttosto che essere ulteriormente coinvolto in quella che l’amministrazione stessa ha affermato sarà una lunga guerra.

Quindi, mentre l’invasione entra nel suo sesto mese e mentre la Russia si radica ulteriormente in Ucraina, molti esperti stanno esortando l’amministrazione a lavorare per porre fine alla guerra attraverso la diplomazia, o almeno per limitare l’impatto e i rischi della guerra sull’Ucraina e sul mondo .

Sia rifiutare il manuale di Trump in Venezuela e Iran sia assumere una posizione diversa nei confronti della guerra in Ucraina sarebbero passi concreti che Biden potrebbe intraprendere per alleviare gran parte delle sofferenze in tutto il mondo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Potrebbe anche mobilitare sostegno per il mondo sostenendo una nuova emissione di diritti speciali di prelievo tramite il Fondo monetario internazionale per aiutare ad affrontare le crisi alimentari, energetiche e del debito che non scompariranno dall’oggi al domani.

Ma quello che è chiaro è che più sanzioni non sono la risposta; raramente lo sono. Questa volta potrebbero benissimo gettare il mondo in un ulteriore caos. Con i piani occidentali per limitare il prezzo del petrolio russo all’orizzonte, speriamo che Biden traccia un percorso più responsabile, uno che riconosca che ciò che è meglio per il mondo è anche nel suo stesso interesse politico. Gli americani, e il resto del mondo, staranno meglio.