Gli Stati Uniti se la sono cavata a metà con l’Ucraina. Questo è il quadro che emerge dall’ampio nuovo reportage del ‘Washington Post‘ sul percorso che ha portato all’invasione russa dell’Ucraina.

Il ‘Post‘ avanza una narrazione che l’Amministrazione Biden senza dubbio abbraccia: che l’Intelligence Community si è comportata in modo superbo nel fornire un preavviso alla Casa Bianca sulla tempesta in arrivo e che la Casa Bianca ha fatto tutto ciò che era in suo potere per fermare questa invasione prima che iniziasse con parlare duro con i leader russi, fornire un solido supporto militare all’Ucraina e lavorare per organizzare un fronte unito tra gli alleati della NATO.

Questa rappresentazione suona solo parzialmente vera.

Certamente, il record sull’invasione russa rappresenta un clamoroso successo per l’intelligence americana. E i responsabili politici hanno sfruttato il tempo concesso dai primi e accurati avvertimenti dell’Intelligence Community per preparare l’Ucraina e gli alleati della NATO all’imminente attacco. In assenza di tale preparazione, il tentativo iniziale della Russia di impadronirsi di Kiev e spazzare via rapidamente il governo Zelensky dal potere avrebbe potuto avere molto più successo.

Tuttavia, gli sforzi dell’amministrazione Biden per evitare del tutto la guerra risultano piuttosto carenti.

Come ha affermato il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov nelle settimane precedenti l’invasione, per la Russia «la chiave di tutto è la garanzia che la NATO non si espanda verso est». Ma da nessuna parte nel resoconto del ‘Post‘ si fa menzione del fatto che la Casa Bianca abbia considerato di offrire compromessi concreti riguardo alla futura ammissione dell’Ucraina nella NATO.

In effetti, prima del suo incontro video con Vladimir Putin, lo scorso dicembre, mentre le forze russe si stavano ammassando vicino ai confini ucraini e Putin chiedeva a Washington di rinunciare ad accettare l’Ucraina nella NATO, Joe Biden ha chiarito la sua posizione alla stampa della Casa Bianca: Non accettare la linea rossa di nessuno. Dopo quella riunione video, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha spiegato il ragionamento di Biden: «Sostiene la proposta che i Paesi dovrebbero poter scegliere liberamente con chi associarsi».

Ciò è coerente con ciò che Derek Chollet, consigliere del Segretario di Stato Antony Blinken, ha detto al podcast ‘War On the Rocks‘ ad aprile: i compromessi sulle aspirazioni NATO dell’Ucraina non erano «sul tavolo» nei colloqui USA-Russia che hanno portato all’invasione.

Invece, secondo il ‘Post‘, Biden ha detto a Putin nel video incontro che «è improbabile che l’Ucraina aderisca alla NATO in tempi brevi». L’implicazione non dichiarata dal ‘Post‘ era che tale assicurazione privava Putin di qualsiasi motivo legittimo di preoccupazione. Ironia della sorte, tuttavia, l’affermazione di Biden probabilmente ha aumentato piuttosto che diminuire l’allarme di Putin. I livelli di fiducia tra Washington e Mosca sono da tempo prossimi allo zero e il Cremlino crede che gli Stati Uniti utilizzino assicurazioni equivoche sulle intenzioni americane come copertura per approfondire il loro coinvolgimento militare in Ucraina e altrove lungo la periferia della Russia. Putin comprende bene che se Washington si oppone all’adesione dell’Ucraina alla NATO, Kiev non può essere ammessa. L’implicito suggerimento di Biden secondo cui gli Stati Uniti mancano di potere su questa questione era destinato a suonare vuoto.

L’apparente convinzione dell’Amministrazione Biden che le minacce di sanzioni economiche draconiane e rigide contromisure militari avrebbero potuto indurre Putin a ripensare ai costi e ai benefici di un’invasione, è stata un’interpretazione errata fondamentale delle percezioni della minaccia della Russia. Mosca ha chiarito per anni che considera l’adesione dell’Ucraina e della Georgia alla NATO come una linea rossa, qualcosa che minaccerebbe i principali interessi di sicurezza della Russia. In Georgia, nel 2008, e di nuovo in Ucraina nel 2014, aveva dimostrato di essere disposta a usare la forza per prevenire tali esiti.

Tentare di dissuadere la Russia dall’applicare quella linea rossa era una ipotesi stupida. Gli interessi nazionali vitali sono proprio questo: questioni percepite come essenziali per la sopravvivenza di una Nazione. Al contrario, mentre Washington può aver considerato desiderabili le aspirazioni NATO di Kiev, nessun analista serio le considerava una questione esistenziale per Washington.

«L’Ucraina è un interesse centrale russo, ma non americano, quindi la Russia sarà sempre in grado di mantenere un dominio in escalation», come Jeffrey Goldberg ha descritto il punto di vista dell’allora Presidente Obama sulla questione nel 2016.

Data questa realtà, e dato che il team di Biden aveva inizialmente proclamato l’obiettivo di rendere «stabili e prevedibili» le relazioni degli Stati Uniti con la Russia in modo da potersi concentrare sull’ascesa della Cina, esplorare un compromesso avrebbe avuto senso. L’incapacità di Washington di cercare un risultato diplomatico reciprocamente accettabile in Ucraina, è particolarmente sorprendente, data la proposta di Zelensky, per un accordo settimane dopo l’invasione russa, che l’Ucraina si dichiarasse Stato neutrale, né alleato all’Occidente né alla Russia, con la sua sicurezza garantita da un gruppo di garanti internazionali.

Un compromesso sull’allargamento della NATO avrebbe evitato quella che si sta rivelando una tragedia in Ucraina per tutti i soggetti coinvolti? Non possiamo saperlo. Ma gli americani meritano delle risposte reali sulla riluttanza a esplorarne una. L’ articolo del ‘Post‘ è l’ultimo di una lunga serie di rapporti su questo conflitto che non riesce a porre le domande giuste.