Mio marito ed io abbiamo insegnato ai nostri figli che in ogni successo e fallimento nella vita, devi avere la tua parte. Nessuno fallisce o riesce completamente senza aiuto, e ci vuole coraggio morale per possedere quelle parti dei tuoi errori e fallimenti che sono tuoi e per riconoscere la parte dei tuoi successi e vittorie che non sarebbe potuta accadere senza l’aiuto degli altri.

E così è per i successi e gli insuccessi nazionali. Qui mi assumo il deplorevole compito di evidenziare quella parte della guerra russa in Ucraina riconducibile agli Stati Uniti; una guerra che ci piace pensare che inizi il 24 febbraio 2022; ma che in realtà è iniziato con l’inaspettato — da parte della maggior parte degli analisti in Occidente — crollo dell’URSS nel 1991. Due argomenti sono cruciali qui.

In primo luogo, mentre l’amministrazione di George H.W. Bush ha gestito con grazia la politica del crollo dell’URSS e ha trattato gli stati successori dell’Unione Sovietica, in particolare la Russia, con rispetto, i suoi successori si sono dimostrati incapaci di resistere alla tentazione di cantare e pavoneggiarsi per il crollo dell’URSS e, così facendo, hanno avviato un modello di mancanza di rispetto e di ignoranza delle preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza che si estendevano dalla campagna aerea della NATO contro la Serbia nel 1999, attraverso l’assalto russo alla Georgia in 2008, alla sua annessione della Crimea nel 2014, alla sua invasione dell’Ucraina nel febbraio di quest’anno.

Il crollo dell’URSS, e con esso l’accesso senza precedenti alle prove della sua lunga discesa da un apice di superpotenza negli anni ’60 a un’ombra decadente della sua antica grandezza, ha portato molti negli Stati Uniti a liquidare la Russia come una dittatura corrotta, sebbene con armi termonucleari. Questa mancanza sequenziale del QI sociale statunitense si è rivelata, in una parola, stupida.

In secondo luogo, l’11 settembre ha avviato un rapido cambiamento dei principi chiave della politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e della politica interna degli Stati Uniti verso un maggiore controllo del governo da parte dei discendenti ideologici di coloro che nel 1945 sostenevano l’uso della potenza militare americana per ‘arretrarsi’ l’Armata Rossa dall’Europa orientale con la forza e si oppose alle argomentazioni di ‘contenimento’ di George F. Kennan.

In politica estera, l’amministrazione di George W. Bush ha guidato prima gli Stati Uniti nell’uso della forza – una politica che ho definito ‘diplomazia cinetica’ – che privilegia la forza sulla diplomazia. Ciò ha portato a un problema di profezia che si autoavvera: i conservatori religiosi islamici hanno attaccato gli Stati Uniti e i loro alleati, il che ha conferito potere ai conservatori religiosi cristiani interni, che hanno poi insistito sull’uso eccessivo della forza militare statunitense all’estero, che ha poi stimolato più attacchi, un modello che è continuato attraverso le amministrazioni Obama e Trump. Ma fino a quando l’amministrazione Biden non ha avuto il coraggio di ritirare finalmente gli Stati Uniti dall’Afghanistan, nessun Presidente degli Stati Uniti ha voluto rischiare di essere quello alla cui sorveglianza un fallimento politico ha fatto sembrare una debolezza risparmiare il martello militare.

L’amministrazione di George W. Bush ha anche accelerato l’espansione della NATO contro le proteste inizialmente private e poi pubbliche della Federazione Russa. (Gli Stati Uniti erano già stati qui: ricordate che nell’autunno del 1950, la Repubblica popolare cinese di Mao avvertì Truman che qualsiasi ulteriore avanzata delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti verso il fiume Yalu avrebbe portato la Cina a entrare nella guerra di Corea. MacArthur ha insistito per “vittoria” e l’intervento della Cina nel dicembre del 1950 diede inizio alla più lunga ritirata nella storia militare statunitense.)

L’amministrazione Bush ha poi dato via libera ad una vergogna eterna agli Stati Uniti autorizzando la tortura dei suoi prigionieri e incarcerando i suoi nemici senza processo. Essa, e i suoi successori fino a Biden, hanno continuato una guerra in Afghanistan che, con l’eccezione dell’aggressione sessuale, ha portato a tutti i ‘crimini di guerra’ di cui la Russia è stata legittimamente accusata in Ucraina, anche se su scala minore, e, a differenza della Russia, crimini di guerra non intenzionali.

Quindi, purtroppo, gli Stati Uniti hanno una grande responsabilità per l’attuale guerra in Ucraina. Sono state le loro stesse politiche, e l’acquiescenza della Gran Bretagna, a facilitare l’ascesa, e poi a sostenere il consolidamento, di una plutocrazia corrotta in Russia. È stata la nostra espansione eccessivamente ambiziosa e in definitiva non necessaria della NATO che ha minato l’opposizione al leader russo Vladimir Putin all’interno della Russia e ha attivato legittime preoccupazioni per la sicurezza russa. Ed è stato il nostro stesso esempio di ‘danno collaterale’ in Afghanistan e in Iraq a far dubitare a Putin del perché la Russia fosse tenuta a un doppio standard in Siria, e ora così tragicamente in Ucraina.

Per essere chiari, tuttavia, Vladimir Putin e la Russia hanno la parte del leone nella responsabilità della guerra: sia per il fatto della guerra che per l’assalto intenzionale ai non combattenti. La provocazione può essere stata reale e gli Stati Uniti possiedono sicuramente una parte di responsabilità, ma non ne consegue che iniziare una guerra contro un altro stato sovrano sia una risposta appropriata. Qualunque sia il risultato in termini militari, di certo non mostra alcun segno di miglioramento della sicurezza nazionale russa.

Quando George Kennan tentò di illuminare la psicologia di Stalin e gli interessi strategici della Russia nel suo famoso ‘Long Telegram’ del 1948, sostenne che la strategia degli Stati Uniti e degli alleati sarebbe dovuta essere guidata dalla risposta a una domanda centrale: l’URSS era principalmente insicura o aggressiva? Se fosse stato insicura e fosse stata minacciata, saremmo finiti nella terza guerra mondiale. Se fosse stata aggressiva e l’avessimo placata, avremmo finito m per perdere Europa, Giappone e Filippine a causa dell’aggressione sovietica. Alla fine, come politica estera, il contenimento si è rivelato la risposta ideale: ha funzionato ugualmente bene contro uno Stalin aggressivo o insicuro.

Come politica interna, tuttavia, richiedeva pazienza: per gli americani, una nazione sempre impaziente, un costo davvero molto alto da sopportare. Richiedeva anche che gli americani soffrissero la consapevolezza che così tanti popoli del mondo devono poter languire nell’oppressione orwelliana – un pensiero intollerabile solo se si crede che gli Stati Uniti e i loro alleati possiedano il potere di porre fine a quell’oppressione, cosa che non hanno fatto avere allora e non avere ora. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno condotto con violenza per 30 anni, e ciò si è rivelato insufficiente per salvare le donne afghane dall’oppressione talebana.

Infine, il contenimento previene la Terza Guerra Mondiale, è vero, ma lascia anche i fautori vulnerabili all’argomentazione perenne e conservatrice degli ‘affari incompiuti’; lo stesso argomento utilizzato dall’amministrazione W. Bush per invadere, conquistare e occupare l’Iraq nel 2003. È un argomento che probabilmente incontreremo di nuovo una volta che i combattimenti in Ucraina si saranno fermati ea meno che non accettiamo ciò che possediamo prima della guerra in Ucraina.