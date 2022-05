La guerra di sottomissione russa contro l’Ucraina ha complicato le relazioni georgiano-ucraine, ufficialmente descritte come una ’partenariato strategico’, in modi inaspettati. Mentre i due vicini russi minacciati sembrano condividere le stesse prospettive di sicurezza regionale, le tensioni in corso tra di loro sono state esacerbate dal malcontento di Kiev per la portata e la natura del sostegno del governo georgiano all’Ucraina mentre combatte per la sua sopravvivenza. A loro volta, i rimproveri della parte ucraina hanno finito per mettere l’uno contro l’altro politici e cittadini georgiani, con l’opposizione e la popolazione in generale ampiamente elogiate da Kiev per il suo fermo sostegno all’Ucraina, e il partito al governo Georgian Dream (GD) ha apertamente criticato per ciò che I funzionari ucraini si sono caratterizzati come un sostegno insufficiente nato da una paura prepotente della Russia.

“In effetti, ci sono momenti in cui i cittadini non sono il governo, ma meglio [del]governo”, ha twittato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in risposta a una manifestazione pro-Ucraina su larga scala tenutasi spontaneamente a Tbilisi poco dopo il lancio della ri- invasione dell’Ucraina (Civil.ge, 26 febbraio). L’affermazione di Zelenskyy è stata successivamente seguita da dichiarazioni di diversi alti funzionari e organi di intelligence ucraini, che accusavano le autorità georgiane di eludere le sanzioni anti-russe dell’Occidente e criticavano la Georgia per la sua riluttanza ad aprire un “secondo fronte” contro la Russia sul suo territorio (vedi EDM, 21 aprile).

Secondo due persone vicine al presidente Zelenskyy, David Arakhamia (il leader della fazione parlamentare del partito al governo Servo del popolo) e il consigliere presidenziale Mikhailo Podolyak, il rifiuto del governo georgiano di imporre sanzioni alla Russia è guidato dai legami commerciali della fondatrice e miliardaria di GD Bidzina Ivanishvili in Russia. Di conseguenza, Arakhamia ha invitato i leader dell’Unione Europea e degli Stati Uniti a sanzionare Ivanishvili e i suoi beni in Occidente. Il legislatore ucraino ha anche respinto la visita della delegazione parlamentare multipartitica georgiana Ucraina a metà aprile come teatro politico (Civil.ge, 24 aprile; Georgian Journal, 26 aprile; Jamnews, 3 maggio; vedi EDM, 28 aprile).

Oleksiy Arestovych, il consigliere del capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, ha adottato un approccio diverso, affermando che “la Georgia ha un’opportunità storica per riconquistare l’Abkhazia e l’Ossezia meridionale”. Ha sostenuto che l’attuale governo georgiano non oserebbe aprire un simile “secondo fronte”, ma ciò sarebbe stato possibile se l’ex presidente Mikheil Saakashvili e il suo partito United National Movement (UNM) fossero ancora al potere a Tbilisi (Voice of America, 27 aprile). Si può vedere una sorprendente somiglianza tra tale retorica proveniente dai funzionari ucraini e le dichiarazioni dei partiti di opposizione georgiani e del settore civile: entrambi chiedono al governo della GD una posizione più chiara nei confronti della Russia e degli sviluppi in Ucraina. Eppure tale pressione ha spinto GD ad attribuire i rimproveri di Kiev all’influenza di ex funzionari dell’UNM incriminati o perseguiti (in primo luogo, sottintendendo Saakashvili), che l’Ucraina ha protetto e concesso posizioni elevate nei suoi organi statali (Civil.ge, 2 marzo).

Inoltre, GD ha cercato di demonizzare le fazioni dell’opposizione interna, etichettandole collettivamente come un ‘partito di guerra’ disposto a trascinare la Georgia in ostilità devastanti con la Russia. Come conseguenza di tale retorica, la crescente paura della guerra ha notevolmente inclinato l’umore della maggioranza della popolazione a favore della politica di GD, che è diventata ampiamente considerata a livello nazionale come pragmatica. In particolare, la dichiarazione di Arestovich che proponeva la reintegrazione forzata dell’Abkhazia ha provocato aspre critiche nei circoli sociali e politici abkhazi, ma ha apprezzato il rifiuto del governo georgiano di intensificare il conflitto: “un passo importante per l’intero Caucaso meridionale”. Tuttavia, alcuni politici ed esperti georgiani si sono lamentati della rapida chiusura della “finestra di opportunità” per riconquistare le regioni secessioniste. (Ekho Kavkaza, 30 aprile, 6 maggio).

Si possono osservare le crescenti divisioni tra i georgiani riguardo all’Ucraina nelle discussioni sui social media e nei sondaggi dell’opinione pubblica. Secondo l’ultimo sondaggio condotto tra febbraio e marzo dal National Democratic Institute (NDI), mentre il 39% degli intervistati ritiene che la Georgia dovrebbe limitare i legami economici con la Russia, il 27% ritiene che i legami economici esistenti con la Russia dovrebbero essere mantenuti. Un’altra linea di domande ha rivelato che il 49% degli intervistati approva il rifiuto del governo GD di imporre sanzioni alla Russia, mentre il 37% disapprova e il 15% era indeciso. In ogni caso, l’80% si aspetta declino economico o difficoltà a causa della guerra in Ucraina (Ndi.org, aprile 2022).

Lo studio NDI di febbraio-marzo ha anche rilevato che il 98% dei georgiani favorisce in modo schiacciante il popolo ucraino e l’87% ha sentimenti positivi nei confronti del governo ucraino, nonostante gli attriti di quest’ultimo con GD (Ndi.org, aprile 2022). Tuttavia, gli ultimi attacchi verbali dei funzionari di Kiev, che hanno irritato molti georgiani comuni, potrebbero aver alterato in qualche modo queste cifre. Un sondaggio simile commissionato nello stesso periodo dall’International Republican Institute (IRI) ha rilevato che il 53% degli intervistati considera la risposta del governo GD a sostegno dell’Ucraina completamente o in qualche modo sufficiente, il 44% la considera completamente o alquanto insufficiente e il 4% è indeciso (Civil.ge, 24 aprile; Iri.org, 27 aprile).

Anche gli esperti georgiani sono stati divisi su come rispondere ai rimproveri provenienti da Kiev. Alcuni hanno chiesto una maggiore comprensione umana della retorica ansiosa che esce dall’Ucraina perché quel paese è in guerra. Allo stesso tempo, hanno criticato GD per aver coltivato la paura della guerra con la Russia e demonizzato l’opposizione per mantenere il potere. Questo gruppo di commentatori ha anche rimproverato alle autorità georgiane la loro eccessiva cautela e il loro atteggiamento vago nei confronti delle sanzioni anti-russe e della guerra in Ucraina, inclusa la riluttanza a introdurre un regime di visti per i cittadini russi.

Più in generale, le discussioni di questi esperti sono incentrate sul fatto che la Georgia sia con la comunità occidentale a difesa dell’Ucraina o meno. (JAM-News, 16 marzo). Gli specialisti dall’altra parte della divisione riconoscono che le richieste dell’Ucraina di aprire un “secondo fronte” contro la Russia nel Caucaso meridionale potrebbero far parte di uno schema più ampio volto ad accelerare la sconfitta della Russia. Ma chiedono a GD di impegnarsi più apertamente con il pubblico e spiegare meglio le decisioni limitate del governo riguardo all’Ucraina (Tbiliselebi, 4 maggio; Rezonansi, 6 maggio).

Le continue critiche dei funzionari ucraini, che coincidono sempre più con l’agenda politica dell’opposizione georgiana, potrebbero alimentare la percezione pubblica che Kiev cerchi di facilitare il ‘cambio di regime’ in Georgia. Nel frattempo, insistere costantemente sulle sanzioni contro la Russia non fa che aumentare le incomprensioni tra i partner occidentali. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Georgia, Kelly Degnan, ha specificamente avvertito che le accuse mosse dalle autorità ucraine alla Georgia dovrebbero procedere attraverso “canali ufficiali” (Agenda.ge 16 aprile). Il coinvolgimento proattivo dei partner occidentali potrebbe rivelarsi cruciale per spezzare la spirale discendente nelle relazioni georgiano-ucraine. Sebbene nessuna delle due parti sia stata del tutto irreprensibile, chiaramente il danno subito dalla relazione bilaterale è dannoso per entrambe.