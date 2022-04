Una società georgiana in collaborazione con il ministero dell’Informazione digitale ucraino sta vendendo tutto il territorio russo virtualmente tramite l’uso di token non fungibili (NFT), un oggetto da collezione digitale basato sulla tecnologia blockchain, per trollare Putin e fornire fondi all’Ucraina.

Per iniziare, l’azienda mette all’asta 2.443 regioni e città della Russia nella criptovaluta Ethereum. Finora ha venduto 23 regioni per un prezzo totale di 18.704 dollari USA. Chi desidera effettuare un tale acquisto può farlo selezionando un luogo sulla mappa interattiva che l’azienda ha pubblicato online su russiaforsale.org/.

Successivamente, afferma la società, metterà in vendita virtuale i principali pezzi dell’architettura russa come il Cremlino e i vari palazzi di Putin; e in seguito, ha in programma di mettere in vendita la mummia di Lenin, sempre con tutti i proventi destinati ad aiutare l’Ucraina.

Secondo il sito web della compagnia, questo rappresenta “una risposta all’aggressione imperialista russa… Putin è noto per aver conquistato il territorio di un altro paese. Quindi, diamogli un assaggio della sua stessa medicina”. E tutte le indicazioni sono che questo progetto e altri simili stanno effettivamente aiutando l’Ucraina.

Il tracker di criptovalute Elliptic afferma che da quando Putin ha lanciato la sua estesa invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, “decine di milioni di dollari di donazioni di criptovaluta” sono confluite nelle casse ucraine.

Per molti, tali vendite di criptovalute sono un’incognita esotica. Ma come spiega RFE/RL nel riportare questo, “Gli NFT sono essenzialmente la prova della proprietà di risorse virtuali e le loro vendite sono salite alle stelle negli ultimi anni, inclusi 69 milioni di dollari per un collage digitale di 13 anni dell’artista e grafico americano Mike Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple.

L’azienda georgiana afferma di avere terre russe disponibili per l’acquisto in tutte le forme e dimensioni per adattarsi a qualsiasi interesse o portafoglio.