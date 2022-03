Quando i nazionalisti serbi si sono radunati nei Balcani questo mese a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina, hanno ripetuto le affermazioni del Cremlino sul ‘genocidio’ commesso contro i russofoni nell’Ucraina orientale e la necessità di ’denazificare’ il Paese.

Ironia della sorte, tuttavia, l’analisi di foto e video degli eventi in Serbia, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro mostra che molti dei partecipanti appartengono a organizzazioni note per flirtare con il neonazismo, per negare il genocidio e per glorificare i criminali di guerra condannati.

La pattuglia popolare di estrema destra e anti-migranti è stato uno dei principali gruppi dietro una marcia filo-russa nella capitale serba, Belgrado, il 4 marzo, chiedendo ai serbi di mettersi dietro “il popolo russo e bielorusso nella sua lotta contro i nazisti e il governo filo-occidentale di Kiev”.

Descrivendo serbi e russi come ‘fratelli’, Damnjan Knezevic della People’s Patrol ha detto alla folla: “Non importa quanto ci facciano pressioni… è solo una goccia nell’oceano per un’anima slava”.

Knezevic, che in precedenza ha parlato contro migranti e rifugiati, vaccinazione COVID-19 e integrazione con Unione Europea e Nato, ha indossato la lettera Z sulla giacca, simbolo di sostegno alla guerra russa in Ucraina.

La folla ha cantato i nomi del Presidente russo Vladimir Putin e del comandante serbo-bosniaco in tempo di guerra Ratko Mladic, che sta scontando l’ergastolo per genocidio e altri crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia del 1992-95.

Tra i manifestanti c’erano membri serbi del famigerato club di motociclisti Night Wolves, sostenuto dal Cremlino, e un certo numero di individui precedentemente accusati di aver combattuto a fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Darko Sper, un attivista della coalizione delle ONG Civic Vojvodina, ha detto a BIRN che la manifestazione a Belgrado è stata il risultato di una cooperazione di lunga data tra tali organizzazioni e la Russia.

“Sin dalla prima volta che sono scesi in strada, hanno sempre sostenuto la ‘Madre Russia’ e hanno affermato che la Serbia appartiene alla Russia, non all’Unione Europea”, ha detto Sper, il cui gruppo ha organizzato manifestazioni a sostegno dell’Ucraina.

Background criminali

Srdjan Letic ha viaggiato dalla città bosniaca di Brcko per partecipare alla manifestazione a Belgrado, secondo le immagini pubblicate sui social media. Letic è il leader di Sveti Georgije, con sede vicino a Brcko e che sostiene di svolgere attività umanitaria con l’aiuto di due auto regalate dall’ambasciata russa in Bosnia.

Letic è noto anche alla polizia, essendo stato condannato nel 2013 per aver commesso un atto sessuale con un minore e nel 2007 per falsificazione di banconote e commercio di armi. Nel gennaio di quest’anno è stato condannato a sei mesi di carcere per aver causato gravi lesioni fisiche, ma non ha ancora iniziato la pena.

“Il popolo serbo non ha dimenticato tutto ciò che Vladimir Putin ha fatto per la sopravvivenza del popolo serbo”, ha pubblicato l’organizzazione di Letic sotto una foto della manifestazione.

Rivolgendosi alla folla, Mladen Obradovic, leader del bandito gruppo di estrema destra serbo Obraz, ha detto:

“Oggi la Russia è un faro di libertà. Ecco perché noi, i serbi, abbiamo l’obbligo di stare al fianco della nostra Madre Russia”.

Obraz è stato messo fuori legge con una sentenza della Corte costituzionale serba nel 2012 a causa di violazioni dei diritti umani e delle minoranze e incitamento all’odio etnico e religioso.

Obradovic ha quindi fondato il Centro culturale russo-serbo, ribattezzato nel 2019 Obraz Saint Sava Society.

Era presente anche Milica Djurdjevic Stamenovski, un membro di spicco del partito serbo ‘Zavetnici’, identificato in un rapporto del 2019 dal Centro di eccellenza per le comunicazioni strategiche della NATO con sede a Riga come avente legami diretti con Mosca.

Con in mano una bandiera russa, Gavrilo Stevic, che è stato assolto da un tribunale bosniaco nel marzo 2020 per aver combattuto a fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale nel 2014, era tra i manifestanti.

Da Belgrado a Banja Luka e Podgorica

Le foto e i post dei raduni di organizzazioni di destra nei Balcani sono stati rapidamente condivisi sugli account dei social media di organizzazioni simili in Russia, in particolare su Telegram o sulla risposta russa a Facebook, Vkontakte. Dall’inizio della guerra, la Russia ha bloccato Facebook e Twitter.

Particolarmente interessati erano il Movimento Imperiale Russo, un gruppo militante suprematista bianco ultranazionalista designato come organizzazione terroristica negli Stati Uniti e in Canada, così come Alexander Zaldostanov, leader dei Lupi della Notte e amico di Putin, e l’Unione dei Volontari del Donbas, che riunisce i volontari che hanno combattuto dalla parte dei separatisti filo-russi nell’Ucraina orientale.

A dicembre, il Movimento Imperiale Russo ha tenuto proteste a sostegno di Mladic davanti all’ambasciata bosniaca a Mosca, mentre allo stesso tempo il gruppo di estrema destra Serb Action ha protestato davanti all’ambasciata ucraina a Belgrado con uno striscione che dichiarava ‘Stop Russophobia’. ha partecipato anche alle manifestazioni filo-russe e all’inizio di febbraio ha reso omaggio a Milan Nedic, che ha guidato un regime fantoccio nazista a Belgrado durante la seconda guerra mondiale.

In Bosnia, l’associazione Eastern Alternative ha organizzato una piccola protesta nella città orientale di Bratunac a sostegno della Russia, ha riferito Radio Free Europe.

“La nostra associazione si oppone all’espansione della NATO, quindi abbiamo dato il nostro sostegno assoluto alla Federazione Russa”, ha detto a BIRN Bosnia ed Erzegovina il leader dell’associazione Vojin Pavlovic. La sua organizzazione è nota per aver affisso manifesti di Mladic.

Altrove in Bosnia, i tifosi di calcio a Banja Luka, la città principale dell’entità Republika Srpska a maggioranza serba, hanno sventolato la bandiera russa durante una partita che ha coinvolto Borac il 5 marzo, mentre il ramo bosniaco dei Night Wolves ha organizzato una manifestazione a Trebinje, Bosnia meridionale.

Alla manifestazione di Trebinje, il vice leader locale dei Night Wolves Goran Tadic ha tenuto una bandiera russa. Tadic è l’autista ufficiale del ministro dell’energia e delle miniere della Republika Srpska Petar Djokic.

I Night Wolves sono stati anche rappresentati a una manifestazione nella capitale montenegrina, Podgorica, il 2 marzo, insieme ai membri del movimento nazionalista serbo Ravna Gora Chetnik.

“Ci dispiace che le persone stiano soffrendo, perché la maggioranza sono cristiani ortodossi, proprio come noi. Ma è opera di grandi potenze con l’aiuto della NATO”, ha affermato Mileta Pavicevic, leader del movimento Ravna Gora Chetnik, accusato di finanziare il viaggio di combattenti volontari dai Balcani all’Ucraina orientale. I ‘cetnici’ erano una forza di guerriglia nazionalista serba che ha collaborato con i nazisti nella lotta contro i partigiani comunisti di Josip Broz Tito.