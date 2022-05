All’inizio di questa settimana, il Wall Street Journal ha riferito che l’amministrazione Biden sta valutando l’invio di forze speciali a guardia dell’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev mentre un equipaggio ridotto di diplomatici torna al lavoro. È questo il primo passo verso il dispiegamento delle truppe statunitensi in un combattimento diretto in Ucraina o un vero tentativo di garantire una missione diplomatica continua?

Il senatore Tom Cotton ha interrogato il generale Christopher Cavoli, nominato per continuare a ricoprire la carica di comandante del comando europeo degli Stati Uniti e comandante supremo alleato, proprio su quella questione. Ma Cavoli ha rifiutato di commentare la possibilità di utilizzare forze speciali a guardia dell’ambasciata, ma ha aggiunto che nessun marines statunitensi sta attualmente facendo il lavoro.

Quindi chi di solito protegge i diplomatici statunitensi?

Le missioni diplomatiche statunitensi in tutto il mondo sono in genere sorvegliate dalle guardie di sicurezza marittima statunitensi (MSG) e quel programma è supervisionato dal direttore del Servizio di sicurezza diplomatica (DSS) del Dipartimento di Stato. Nel 2012, le milizie allineate ai terroristi hanno attaccato la struttura per le missioni temporanee del Dipartimento di Stato a Bengasi, in Libia, uccidendo l’ambasciatore Christopher Stevens, l’ufficiale del Dipartimento di Stato Sean Smith e gli appaltatori della CIA Tyrone Woods e Glen Doherty. Ciò ha portato alla creazione dell’Unità di potenziamento della sicurezza della guardia di sicurezza marina per integrare gli MSG durante i periodi ad alto rischio.

I diplomatici statunitensi hanno riaperto l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev l’8 maggio dopo aver lasciato prima dell’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio. Il Wall Street Journal ha originariamente riferito che i membri del Joint Special Operations Command hanno accompagnato diplomatici statunitensi a Kiev, ma in seguito ha corretto tale segnalazione come imprecisa. La questione della sicurezza dell’ambasciata rimane aperta e poco chiara. Quando gli è stato chiesto il 19 maggio, il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha indicato i giornalisti al Dipartimento di Stato. “[Questa] è una domanda migliore per il Dipartimento di Stato, sono responsabili della sicurezza per – o determinano quale impronta di sicurezza vogliono e ovviamente se l’esercito degli Stati Uniti può aiutare”, ha detto Kirby.

Perché considerare le forze speciali?

Prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, era normale per i soldati statunitensi e altri membri della NATO, come il Regno Unito, condurre l’addestramento con l’esercito ucraino all’interno dell’Ucraina. Dopo l’invasione, quelle missioni di addestramento si trasferirono in altri Paesi europei. Ma l’uso di forze speciali per proteggere l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev come sostituto o supplemento dei marines statunitensi può offrire diversi vantaggi. In primo luogo, delegherebbe la sicurezza a soldati di grande esperienza in un momento in cui potrebbero esistere minacce uniche e un errore di valutazione potrebbe sollevare già alte tensioni tra Mosca e Washington. In secondo luogo, le forze speciali potrebbero essere in una posizione migliore per impegnarsi in operazioni di esfiltrazione ed evacuazione nel caso in cui il personale diplomatico, i cittadini statunitensi o i partner stranieri dovessero essere rimossi dall’Ucraina con breve preavviso. A gennaio, il Dipartimento di Stato aveva avvertito i cittadini statunitensi che non ci sarebbe stata la capacità di evacuare.

Ma il Wall Street Journal ha riportato che “gli Stati Uniti i funzionari prevedono una presenza più ampia per gli Stati Uniti per amministrare le decine di miliardi di dollari di armi… [e]alcuni funzionari militari statunitensi vorrebbero restituire in Ucraina le forze speciali e altre truppe che stavano conducendo operazioni di addestramento e consulenza per il Militari ucraini”. In un ambiente in tempo di guerra, una tale missione si estenderebbe ben oltre la sicurezza dell’ambasciata o persino lo status quo di addestrare e consigliare.

Senza i marines presenti all’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, non è chiaro chi stia salvaguardando i diplomatici statunitensi che prestano servizio lì. Il mantenimento di un’ambasciata operativa nella capitale ucraina è importante per la diplomazia statunitense e per il popolo ucraino. È anche vero che i diplomatici statunitensi richiedono sicurezza. L’uso di forze speciali per fornire questa sicurezza può offrire vantaggi date le circostanze uniche in cui un’ambasciata statunitense relativamente non fortificata si trova nel bel mezzo di una zona di guerra attiva. La loro presenza può anche impedire un’escalation fintanto che la loro missione è definita in modo restrittivo. Ma una missione poco chiara o che si espanda oltre la sicurezza diplomatica potrebbe mettere in pericolo i diplomatici statunitensi.