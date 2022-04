L’unico alleato internazionale di Vladimir Putin, Alyaksandr Lukashenka, sta attivamente cercando di prendere le distanze dalla vacillante invasione russa dell’Ucraina e vede il conflitto come un’opportunità per ricostruire i legami con l’Occidente, afferma il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych.

In un’intervista del 24 aprile con Meduza, Arestovych ha affermato che il dittatore bielorusso sta attualmente conducendo negoziati segreti con l’Occidente professando la sua innocenza contro lo status del suo Paese di partner e complice nell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Secondo Arestovych, il messaggio chiave di Lukashenko è “Non è colpa mia. Lui [Putin] è venuto da me”.

Le notizie sui colloqui in corso tra Lukashenka e funzionari occidentali sono l’ultima indicazione che il leader bielorusso non si sente più a suo agio nello svolgere un ruolo minore nella guerra di Putin. Invece, sta cercando di sfruttare il conflitto per riabilitarsi e porre fine a un lungo periodo di isolamento internazionale che risale alle elezioni presidenziali bielorusse truccate dell’agosto 2020.

La risposta pesante di Lukashenko alle proteste bielorusse per le contestate elezioni lo ha reso un paria globale e lo ha lasciato sempre più dipendente dal Cremlino per la sua sopravvivenza politica. Ciò ha fatto calare il sipario su un atto di equilibrio geopolitico di lunga data che aveva visto l’uomo forte della Bielorussia tracciare abilmente una rotta tra la Russia e l’Occidente. Dall’agosto 2020, Lukashenko si è trovato obbligato a concedere a Mosca un’influenza politica ed economica molto maggiore in Bielorussia, consentendo anche la fusione non ufficiale delle forze armate bielorusse e russe.

L’invasione dell’Ucraina di Putin a febbraio è stata parzialmente lanciata dalla Bielorussia, con le truppe russe che avanzavano su Kiev dalle basi appena oltre il confine bielorusso. Lukashenko ha anche permesso alla Russia di utilizzare il suo paese come piattaforma per incursioni aeree e attacchi missilistici contro obiettivi ucraini, trasformando di fatto la Bielorussia in un partecipante attivo al conflitto.

Nonostante la dipendenza di Lukashenko dalla Russia, Putin non ha avuto del tutto successo nei suoi sforzi per coinvolgere più direttamente la Bielorussia nella guerra. Fondamentalmente, Lukashenka ha resistito alle considerevoli pressioni del Cremlino e si è rifiutato di inviare le sue truppe in Ucraina.

Questa riluttanza riflette un diffuso sentimento contro la guerra in Bielorussia insieme all’allarme tra gli ufficiali bielorussi in servizio per l’entità delle battute d’arresto militari subite dall’esercito di Putin durante le prime settimane del conflitto. L’opposizione pubblica al ruolo di supporto della Bielorussia nella guerra ha portato all’attivismo, compresi gli sforzi per sabotare le reti ferroviarie del paese e impedire al personale militare e alle attrezzature russe di raggiungere l’Ucraina.

Fin dall’inizio dell’invasione, Lukashenka ha pubblicamente negato di aver partecipato direttamente alla guerra e ha cercato di presentarsi come un possibile mediatore. Ha ospitato i primi tre round di colloqui tra funzionari russi e ucraini sul territorio bielorusso, portando al ringraziamento personale di Putin per aver reso possibili i negoziati. Lukashenka ha anche parlato direttamente con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy prima del primo incontro delle delegazioni russa e ucraina in Bielorussia.

Zelenskyy non è l’unico leader internazionale che ha chiamato Lukashenka dallo scoppio delle ostilità. Il dittatore bielorusso ha anche parlato con il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo contatto del genere dall’inizio della crisi politica bielorussa nell’agosto 2020. I funzionari del regime a Minsk hanno riferito che Macron e Lukashenko hanno discusso “del futuro dell’Europa e del posto della Bielorussia in questo ordine mondiale .”

I diplomatici bielorussi stanno ora attivamente cercando di utilizzare la guerra in Ucraina per ristabilire la legittimità del regime di Lukashenka. Il 6 aprile il ministro degli Esteri bielorusso Uladzimir Makei ha lanciato un appello direttamente all’UE per un rinnovamento del dialogo. “Nella situazione attuale, dobbiamo tutti abbandonare accuse ed etichettature, retorica incendiaria e misure restrittive unilaterali e ripensare il paradigma che determinerà il futuro delle relazioni Bielorussia-UE e quello della sicurezza europea per gli anni a venire”, ha scritto.

Nonostante la retorica aggressiva di Lukashenka nei confronti dell’UE, di recente ha anche attuato una serie di misure che sembrano progettate per migliorare le relazioni con Bruxelles. L’uomo forte di Minsk ha allentato le misure di detenzione di alcuni prigionieri politici e ha consentito il loro rilascio dal carcere agli arresti domiciliari. Le autorità bielorusse hanno anche annunciato un regime di esenzione dal visto per i cittadini di Lettonia e Lituania.

Franak Viachorka, che funge da consigliere del leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo occidentale di portare Lukashenka dal freddo. Viachorka sostiene che è ingenuo credere che il dittatore bielorusso possa realisticamente porre fine alla sua dipendenza dalla Russia. Avverte anche che il regime di Lukashenka sta cinicamente cercando di sfruttare le preoccupazioni occidentali sulla guerra in Ucraina.

I tentativi occidentali di dissuadere Lukashenko dal sostenere la guerra di Putin rischiano di legittimare il dittatore screditato e rappresentano una minaccia per il futuro sviluppo di una Bielorussia democratica. Questo può già essere visto nella copertura mediatica del Paese, che è passata dal concentrarsi sull’opposizione bielorussa alla discussione delle ultime dichiarazioni di Lukashenko sulla guerra.

Nel frattempo, le telefonate con leader occidentali come Macron e Zelenskyy posizionano Lukashenka come un decisore e un potenziale partner nei negoziati volti a porre fine alla guerra. Questo tipo di impegno sottolinea anche il fatto che l’opposizione democratica bielorussa non ha influenza sulla situazione militare, mentre Lukashenka rimane il comandante in capo, nonostante il suo isolamento internazionale e la mancanza di legittimità.

I leader occidentali devono essere consapevoli di questi pericoli mentre cercano modi per porre fine alla guerra in Ucraina. La riabilitazione di Lukashenka può sembrare un rischio che vale la pena correre se indebolisce la posizione di Putin in Bielorussia. Tuttavia, ciò significherebbe ignorare le preoccupazioni dell’opposizione democratica bielorussa e potrebbe rivitalizzare il regime di Lukashenko, portando a un’ulteriore destabilizzazione della regione per molti anni a venire.