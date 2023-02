Ucraina ed un’Europa a più velocità nella NATO

Mentre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha guidato di nuovo un vertice con il Presidente ucraino Zelenskyy a Kiev la scorsa settimana, è emersa una nuova urgenza nella retorica sulle aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina.

Basandosi sul neo-idealismo degli Stati dell’Europa centrale e orientale (CEE) di cui lo studioso Benjamin Tallis ha scritto in modo così eloquente, il nuovo presidente ceco Petr Pavel ha rapidamente espresso la sua ferma convinzione che l’Ucraina appartenga alla NATO e che non vi siano alternative. Inoltre, l’appello di Pavel al presidente taiwanese Tsai Ing-wen in cui ha insistito sul fatto che “la Cina non è compatibile con le democrazie occidentali” ha parlato anche dell’approccio pragmatico degli Stati CEE e della fiducia che la loro nuova posizione in Europa ha offerto loro.

Ciò contrasta nettamente con la Germania, in cui una quota importante nel porto di Amburgo dovrebbe essere venduta a un conglomerato cinese, ed è stata approvata anche la vendita dell’aeroporto di Francoforte Hahn a un investitore russo. Pertanto, il potere dei piccoli Stati di determinare i valori dell’Europa in modo idealistico ma pragmatico è una delle principali fonti di divergenza tra i mediatori di potere più vecchi e tradizionali dell’UE e gli Stati precedentemente periferici dell’UE.

La Polonia e gli Stati baltici hanno avuto una visione simile riguardo alle ambizioni della NATO dell’Ucraina per la maggior parte della durata del recente conflitto, e anche l’ex primo ministro britannico Boris Johnson ora crede che l’Ucraina dovrebbe essere ammessa alla NATO “il prima possibile”. Spinto dai ricordi storici dell’occupazione o dell’allineamento sovietico e che porta i frutti della prosperità occidentale ormai da diversi decenni, l’allargamento della NATO non è più uno sforzo civilizzante guidato dagli Stati Uniti con il pretesto dell’egemonia alla fine della Guerra Fredda.

Invece, è diventato nostrano e tatticamente vantaggioso per il cuore dell’Europa, non aggrapparsi ai benefici del momento unipolare, ma difendere con decisione un ordine democratico basato su regole minacciato da forze illiberali sia consolidate che emergenti, vale a dire Russia e Cina . Questo non vuol dire che gli stati CEE non abbiano essi stessi forze illiberali, e in effetti la maggior parte ha debolezze di fondo che devono ancora essere affrontate. Proprio quando Pavel è stato eletto nella Repubblica Ceca, l’Ungheria ha estromesso centinaia di alti leader militari in un atto che i critici del Presidente Orban hanno ritenuto motivato politicamente. Mentre resta da vedere la vera logica, è possibile che questo segni un altro passo nella lunga marcia dell’Ungheria dalla democrazia verso un regime ibrido che rasenta l’autocrazia all’interno dell’UE.

L’unico modo in cui l’approccio irremovibile degli Stati CEE nei confronti dell’Ucraina potrebbe ritorcersi contro l’Ucraina è con la Turchia, lo Stato della NATO più ideologicamente non allineato che detiene ancora un enorme potere, come si è visto nei colloqui sull’adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO. Sebbene la Turchia abbia meno pretese sull’Europa e sulla memoria storica che guida l’approccio della regione CEE verso gli interessi di sicurezza dell’Ucraina, è abbastanza potente da ostacolare in modo significativo la traiettoria euro-atlantica di Kiev. L’imminente vertice della NATO a Vilnius a giugno sarà fondamentale sia per la ratifica dell’adesione della Finlandia che della Svezia, producendo al contempo impegni più energici nei confronti dell’Ucraina rispetto a quanto originariamente delineato nel vertice di Bucarest del 2008. Gli stati baltici e CEE spingeranno probabilmente per una tempistica rigorosa piuttosto che per vuote promesse, sapendo che l’Ucraina non può permettersi di aspettare un altro decennio nel deserto geopolitico come una pedina sulla scacchiera delle ambizioni di altre nazioni.

Nel corso di un conflitto durato quasi un anno in Ucraina, gli Stati CEE sono riusciti a coniugare i valori dell’Europa con le sue ambizioni realistiche nei rapporti con la vicina Ucraina. Dato che un’altra offensiva russa su larga scala è probabile nelle prossime settimane o mesi, ora è il momento di formalizzare quei valori e impegnarsi per il futuro di Kiev all’interno del sistema politico e di sicurezza europeo. Nel resistere non solo alla Russia ma anche alla Cina, l’approccio energico ma guidato dai valori di stati CEE come la Repubblica Ceca, piuttosto che Germania e Francia, sono strumenti importanti nell’arsenale della NATO. Questi Stati aiutano anche a sfatare il mito secondo cui l’allargamento della NATO e le azioni degli Stati Uniti dopo la caduta dell’Unione Sovietica hanno causato il ritorno di una Russia revanscista sotto la mentalità neo-imperiale di Vladimir Putin. Il telefono a Mosca per rispondere alla sua richiesta di aiuto probabilmente ha piantato i semi del disprezzo di Putin anni prima che assumesse il potere. Come rivelano Putin e altri leader di mentalità nazionalista all’interno dell’UE, ci saranno sempre membri della società che desiderano un ritorno al passato e una dicotomia più semplice in cui vedere il mondo. Ciò che gli stati CEE hanno imparato è un senso di fortezza nostalgica, reimmaginando vecchie alleanze per nuovi scopi e traducendo i principi di liberazione e autodeterminazione al servizio di un quadro paneuropeo più elevato.

Mentre la guerra in Ucraina raggiunge il traguardo di un anno, la periferia dell’Europa sta informando e influenzando il suo nucleo in modi che sembrano irreversibili se il blocco è destinato a continuare come un potente attore geopolitico in un mondo multipolare. L’Europa dà il meglio di sé non solo quando l’asse franco-tedesco lavora armoniosamente, ma quando il dinamismo di Stati membri più piccoli e nuovi accelera sviluppi che il nucleo centrale non si sarebbe mai sognato di perseguire. Il futuro dell’Ucraina come Stato decisamente europeo è uno di questi sviluppi, e la retorica mutevole dall’Europa è motivo di ottimismo anche se la guerra di aggressione della Russia non mostra segni di cedimento lungo il fronte del Donbass.