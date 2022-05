Dato che la guerra in Ucraina continua a riguardare migliaia di vite, viene dedicata tristemente poca attenzione alla sua fine.

I negoziati sono in stallo e altri governi non spingono per una ripresa. Ad un certo punto, tuttavia, si spera prima o poi, ci sarà un accordo negoziato che dovrà affrontare la regione del Donbas nell’Ucraina orientale. Il Donbas è stato al centro del decreto del Presidente russo Vladimir Putin che ha emesso tre giorni prima di invadere riconoscendo lo status separato delle due province della regione.

Un’uscita della Russia potrebbe arrivare prima se Mosca riesce a trovare un modo per rivendicare il successo nella promozione dello status della popolazione di lingua russa del Donbas. La situazione della popolazione di lingua russa nella parte orientale dell’Ucraina ha attirato l’attenzione internazionale per la prima volta nel 1994, non nel Donbas, ma in Crimea, una penisola che si protende nel Mar Nero.

La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che poco dopo è stata ribattezzata Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha capito che l’esistenza di gruppi di lingua russa nei nuovi Stati indipendenti alla periferia della Russia era una scintilla per il conflitto. La situazione ricordava come lo sparpagliamento delle popolazioni di lingua tedesca dopo il crollo degli imperi tedesco e austriaco della prima guerra mondiale contribuì a portare alla Seconda Guerra Mondiale. Questi russi erano oggetto di risentimento in quanto aderenti a un sovrano precedentemente sgradito proprio come lo erano stati i tedeschi. La Conferenza iniziò sforzi silenziosi di diplomazia preventiva, per convincere i nuovi Stati indipendenti a trattare le loro popolazioni russe in modo equo.

La Crimea è stata al centro dell’attenzione della Conferenza. La Conferenza ha chiesto a tre dei suoi Stati membri – Germania, Italia e Stati Uniti – ciascuno di nominare un ‘esperto in materia costituzionali’ per ‘facilitare il dialogo tra il governo centrale e le autorità della Crimea sullo status di autonomia della Repubblica di Crimea all’interno Ucraina’. Sono stato nominato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Il dilemma, mentre facevo la spola tra Kiev e Simferopol, la capitale della Crimea, era che la Crimea cadeva sotto la sovranità ucraina, ma la sua popolazione era a maggioranza russa e non vedeva alcun motivo per far parte dell’Ucraina. Dal diciannovesimo secolo, la Crimea era russa, fino al 1954, quando il Presidente del Partito Comunista Sovietico Nikita Khrushchev, per ragioni che ancora danno del filo da torcere agli storici, decise di trasferire la Crimea dalla repubblica russa sovietica alla repubblica ucraina sovietica.

Anche dopo il 1954, la Crimea era effettivamente governata più da Mosca che da Kiev. Quando l’Unione Sovietica fu sciolta, la popolazione della Crimea si ritrovò improvvisamente una minoranza in un Paese straniero. L’Ucraina ha accettato la necessità di un certo grado di autogoverno, ma la Crimea ha dichiarato l’indipendenza come quella che chiamava la Repubblica di Crimea. Nonostante l’obiezione dell’Ucraina, nella dichiarata Repubblica di Crimea è stata indetta un’elezione per la presidenza e un candidato è stato eletto su una piattaforma di fusione con la Russia. All’epoca, tuttavia, il governo russo non era disposto a sostenere la Crimea.

Negli incontri con le autorità della Crimea, mi sono confrontato con rivendicazioni di indipendenza basate sull’autodeterminazione. Ho cercato di trovare un modo per il governo ucraino di concedere abbastanza autonomia affinché i Crimea smettessero di chiedere la separazione.

Dopo una serie di incontri con funzionari ucraini e della Crimea, escogitai un piano per una piena autonomia della Crimea, come un trattato che avrebbe potuto essere concluso tra Ucraina e Crimea. Per proteggere la Crimea dalle violazioni, ho incluso il controllo internazionale che doveva essere esercitato dalla CSCE. Il mio trattato però non andò da nessuna parte. L’Alto Commissario della CSCE per le Minoranze, un esperto diplomatico olandese di nome Max van der Stoel, mi disse che il governo ucraino non si sarebbe attenuto al controllo internazionale. Potrebbe aver avuto ragione, ma la CSCE non era disposta a fare pressioni sul governo ucraino in merito. L’Ucraina ha represso la Repubblica di Crimea e il conflitto è rimasto irrisolto. La tensione è ribollita fino al 2014, momento quando la Russia era pronta ad agire per riprendersi la Crimea. La Crimea è stata poi formalmente fusa nella Federazione Russa.

Una dinamica etnica simile si sviluppò nel Donbas. Lì il sentimento da parte della popolazione di lingua russa era meno per la separazione dall’Ucraina che per l’autonomia. Nel 2014, l’accordo tra Russia e Ucraina è stato mediato da Germania, Francia e Stati Uniti, in base al quale l’Ucraina avrebbe formalizzato l’autonomia per il Donbas. Il Presidente dell’Ucraina Volodomyr Zelensky è entrato in carica dicendo che avrebbe mantenuto questo impegno.

Ora, se l’Ucraina farà qualcosa che si avvicini anche all’attuazione dell’accordo di Minsk, la Russia potrebbe dire che l’obiettivo della sua invasione è stato raggiunto. Qualsiasi potenziale accordo potrebbe essere addolcito per la Russia se l’Ucraina mostrasse flessibilità sullo stato della Crimea. La Russia probabilmente troverebbe un po’ di sollievo se poi l’Occidente si ritirasse dal fare pressioni affinché restituisca la Crimea all’Ucraina. Il Presidente Zelensky ha già lanciato la possibilità che le due parti possano organizzare un processo di discussione sulla Crimea, un processo che secondo lui potrebbe durare 15 anni.

Per l’Ucraina entra in gioco la realtà politica. È improbabile che l’Ucraina riavrà la Crimea, non importa come andrà a finire la guerra russa. Gli ucraini non hanno l’attaccamento che i russi hanno nei confronti della Crimea. Una Crimea sotto la Russia potrebbe essere migliore per la stabilità a lungo termine.

Per quanto riguarda il Donbas, non sarebbe difficile per l’Ucraina offrire più autonomia di quella che ha finora. L’aggressione militare russa sembra aver spinto molti di lingua russa nel Donbas ad abbracciare l’Ucraina. Potrebbero essere meno esigenti in termini di autonomia rispetto a prima. Un rinnovato impegno ucraino sull’autonomia potrebbe essere inquadrato dal governo russo come una vittoria.

L’amministrazione Biden ha mostrato scarso interesse a mettere insieme gli sforzi per porre fine alla guerra. Ha inquadrato il conflitto in termini apocalittici come una battaglia tra democrazia e autoritarismo. L’affermazione del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov secondo cui l’Occidente vede il conflitto come una guerra per procura contro la Russia non può essere respinta alla leggera. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha fissato l’obiettivo a lungo termine di indebolire la Russia. È ragionevole chiedersi se l’obiettivo degli Stati Uniti sia meno quello di costringere la Russia a lasciare l’Ucraina che di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino. Il segretario di Stato Antony Blinken afferma che l’amministrazione Biden tiene d’occhio gli sforzi per promuovere una fine negoziata della guerra, ma gli Stati Uniti sono decisamente passati in secondo piano.

La situazione potrebbe essere matura per un riaccendersi dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, che ovviamente ha un incentivo, data la devastazione che la subisce ogni giorno. E qualsiasi mosca che si trova sul muro all’interno del Cremlino potrebbe benissimo sentire i vertici russi dire al Presidente Putin che la guerra non vale la candela.