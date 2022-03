L’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe ha stimolato la peggiore crisi di sicurezza europea degli ultimi decenni. E’ importante prevedere le molteplici traiettorie e risultati possibili della guerra. Anticipare le incertezze che questa guerra porterà è un passo fondamentale per affrontare con successo le sue possibili conseguenze.

Il think tank americano Atlantic Council, a firma di Barry Pavel, vicepresidente senior e direttore dello Scowcroft Center for Strategy and Security dell’Atlantic, Peter Engelke, vicedirettore e ricercatore presso lo Scowcroft Center for Strategy and Security, e Jeffrey Cimmino, direttore associato della Scowcroft Strategy Initiative presso lo Scowcroft Center for Strategy and Security, hanno prodotto un’analisi predittiva su quattro modi plausibili in cui il conflitto in Ucraina potrebbe finire.

Eccoli di seguito.



SCENARIO 1: MIRACOLO SUL DNIPRO

Sostenuta dall’assistenza difensiva dei membri della NATO, la resistenza militare e civile dell’Ucraina supera le probabilità e ferma l’avanzata di Mosca, impedendo al Presidente russo Vladimir Putin di rovesciare il governo democratico di Kiev e stabilire un regime fantoccio. La determinazione e l’abilità della resistenza ucraina costringono una situazione di stallo sul campo di battaglia a favore dei difensori.

Presto diventa ovvio per il Cremlino che la Russia pagherà un prezzo esorbitante per il suo avventurismo, inclusa la prospettiva di una lunga e costosa faticaccia in Ucraina, insieme al collasso economico e all’isolamento diplomatico. Putin ordina cupamente un ritiro delle sue truppe. L’Ucraina rimane una democrazia sovrana,mentre la sconfitta di Mosca accelera il malcontento interno che ha già iniziato a emergere in tutta la Russia. Putin si concentra sulle crescenti minacce interne al suo potere. Nel frattempo, la NATO si trova ad affrontare una situazione di sicurezza migliorata, poiché la Russia viene castigata e l’Ucraina si avvicina sempre più all’Occidente.

Tuttavia, la situazione della sicurezza in Europa non torna allo status quo prebellico. La breve guerra ha causato migliaia di vittime da entrambe le parti, lasciando dietro di sé una diffusa amarezza. Esebbene un’Ucraina democratica emerga intatta se non illesa, il suo vicino ancora pericoloso deve affrontare un futuro incerto con il panorama politico russo a un punto di svolta. Se il Paese tende a un maggiore autoritarismo sotto Putin, o se si allontana del tutto da lui, determinerà in gran parte come si comporterà la Russia con il resto del mondo.

SCENARIO 2: UN PANTANO

Dopo settimane di intensi combattimenti a Kiev e in altre grandi città, la Russia riesce a rovesciare il governo ucraino e ad instaurare un regime fantoccio. Tuttavia, né le forze armate ucraine né la sua popolazione sono pronte ad arrendersi. Lungi da questo: invece, la popolazione ucraina organizza un’insurrezione ampia, ben armata e ben coordinata contro gli invasori. Sebbene le forze regolari dell’Ucraina siano diminuite nel tempo e sebbene le principali città come Kiev siano occupate, la vittoria della Russia è di Pirro.

Ripetendo un modello visto in altre parti del mondo, l’insurrezione ucraina impone un tributo umano e finanziario significativo e sostenuto alla Russia, che è costretta a dedicare molte più risorse per un periodo di tempo molto più lungo di quanto avesse previsto. Il suo mal di testa è aggravato dal sostegno esterno agli insorti, con i Paesi della NATO che forniscono un’assistenza difensiva segreta ma molto solida alla resistenza ucraina.Il conflitto prosciuga le casse e la risoluzione di Mosca, costringendola infine a un ritiro dopo molte violenze e morte.

Putin e le alte élite russe si rendono conto che stanno vivendo il loro ‘momento Breznev’, avendo esagerato nel perseguimento di obiettivi massimalisti in Ucraina. Proprio come il premier sovietico Leonid Brezhnev ha guidato le forze del suo Paese in una lunga e costosa sgobbata in Afghanistan, la Russia ha combattuto ancora una volta una guerra impossibile da vincere, il proverbiale pantano che ha intrappolato molti Stati potenti nel corso della storia. Altrettanto gravemente, agli occhi della maggior parte del mondo, la Russia è diventata uno Stato paria: l’Ucraina potrebbe essere devastata, ma il prestigio di Putin ne risente e la sua posizione interna diventa precaria poiché le élite dubitano del suo giudizio e la popolazione in generale esprime rabbia per la situazione economica della Russia e una posizione globale ridotta.

SCENARIO 3: UNA NUOVA CORTINA DI FERRO

L’Ucraina alla fine crolla sotto il peso dell’invasione russa. Nonostante l’intensa opposizione, le forze russe riescono a prendere il controllo del Paese attraverso l’uso di armi e tattiche sempre più pesanti. La resistenza contro un governo fantoccio insediato da Putin è ribollente e onnipresente, ma viene repressa con forza brutale e non si dimostra abbastanza forte da rappresentare una sfida significativa per le consistenti forze russe che rimangono in Ucraina.

Una nuova cortina di ferro scende nell’Europa orientale, che corre lungo i confini degli Stati baltici a nord attraverso quelli di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania a sud.

Mentre la Russia deve affrontare alti costi economici, Putin rafforza la sua presa sul potere internamente, reprimendo il dissenso interno con ancora più forza. La NATO è più unita di fronte a una Mosca incoraggiata, ma è costretta ad accettare di avere opzioni molto limitate per invertire la perdita dell’Ucraina. Sulla scia della crisi, Svezia e Finlandia si uniscono all’Alleanzaper rafforzare la loro sicurezza contro i disegni revanscisti di Mosca.

Come per la prima cortina di ferro, il nuovo scisma nel cuore dell’Europa porta con sé un familiare elenco di pericoli e incertezze. Le truppe della NATO e quelle russe, recentemente sospette, ora si fissano l’un l’altro attraverso un confine improvvisamente militarizzato, sollevando ancora una volta le prospettive di un conflitto diretto per caso o di proposito.

Crisi di sicurezza intermittenti vanno e vengono, poiché la Russia lancia ripetutamente ulteriori avventure militari e operazioni di guerra ibrida molto più aggressive contro gli alleati della NATO.

Gli antagonisti si preparano a una lunga e accidentata situazione di stallo, senza un esito chiaro e nessuna garanzia di una risoluzione pacifica.

SCENARIO 4: UNA GUERRA NATO-RUSSIA

Lo scenario più pericoloso per il futuro dell’Europa e dell’ordine mondiale è quello in cui il conflitto in Ucraina pone le basi per un conflitto militare diretto tra NATO e Russia.

Esistono diversi percorsi verso un tale risultato, tra cui:

La NATO potrebbe decidere di intensificare il suo coinvolgimento in Ucraina, ad esempio, tentando di implementare una no-fly zone o un’altra forma di intervento diretto. Per ora, gli Stati Uniti e altri alleati della NATO hanno rifiutato l’implementazione di una no-fly zone, ma questo calcolo potrebbe cambiare se la Russia continua a intensificare il suo bombardamento di civili. La Russia sarebbe costretta a decidere se fare marcia indietro o scontrarsi direttamente le forze militari dell’alleanza. Se scegliesse quest’ultima, il rischio di un’escalation del conflitto armato tra NATO e Russia aumenterebbe notevolmente. La Russia potrebbe inavvertitamente colpire il territorio di un membro della NATO, ad esempio mirando in modo impreciso o identificando erroneamente amici e nemici, provocando contromisure da parte dell’alleanza. (La Russia ha già attaccato obiettivi vicino al confine polacco.) Mentre lo stock di munizioni a guida di precisione dell’esercito russo inizia a diminuire, il rischio che un simile incidente porti a un’escalation involontaria con la NATO aumenta. Questo scenario vedrebbe l’inizio di un conflitto diretto, forse aria-aria o aria-terra, nelle regioni di confine dell’Ucraina. A sua volta, questo potrebbe innescare un ciclo di attacchi e contrattacco che porterebbe ad ostilità aperte. Una prospettiva spaventosa riguarda la possibilità che Putin abbia progetti più ampi ben oltre l’Ucraina. Se le forze russe faranno rapidi progressi in Ucraina e raggiungeranno un controllo effettivo sul paese, Putin potrebbe rivolgere la sua attenzione agli Stati che desidera ardentemente come parte del desiderio di ricostituire una sfera di influenza che si allinea ampiamente con il territorio dell’ex Unione Sovietica. I candidati più ovvi per testare i suoi progetti, e la determinazione della stessa NATO, sarebbero gli Stati baltici(che sono tutti membri dell’Alleanza). Putin potrebbe nutrire la convinzione che la NATO si tirerà indietro se spinta; La NATO insiste sul fatto che combatterà qualsiasi incursione militare russa in uno Stato membro.

LA NEBBIA DELLA GUERRA

Le prime prove suggeriscono che questa guerra sta girando a favore dell’Occidente per tre ragioni. La cruda aggressione dell’invasione russa e la vivace resistenza ucraina hanno ispirato il sostegno popolare all’Ucraina in tutta Europa. La Russia e Putin sembrano aver fortemente sottovalutato sia la determinazione dell’Ucraina che l’indignazione globale contro Mosca. Infine, i governi democratici su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno compiuto scelte politiche di vasta portata -economiche, finanziarie, diplomatiche e di sicurezza- che riflettono un’audacia di intenti e una ritrovata solidarietà.

Eppure il mondo rimane in un momento pericoloso e altamente incerto. Quello che succede dopo questo conflitto è un punto interrogativo tanto quanto come, quando e dove finiscono i combattimenti. Questi quattro scenari riflettono risultati plausibili, ma difficilmente esauriscono tutte le possibilità. Putin potrebbe finire rafforzato o indebolito all’interno della Russia, a seconda degli sviluppi interni (una rivolta popolare o colpo di Stato) ed esterni (la Cina rafforza o riduce il suo sostegno allo stesso Putin). Potrebbe fare un gioco per la Moldova o la Georgia, o anche tentare di colmare il divario di Suwalki tra l’enclave baltica russa di Kaliningrad e la Bielorussia.

Le guerre, una volta iniziate, raramente seguono un copione. Più frequentemente, guidano combattenti e non combattenti allo stesso modo lungo percorsi imprevisti, con risultati occasionalmente che cambiano il mondo. L’invasione russa dell’Ucraina sembra avere i semi di un tale conflitto. Resta da vedere quale sarà il suo risultato per l’Ucraina e il mondo.