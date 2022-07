Le sanzioni settoriali imposte per l’invasione dell’Ucraina stanno chiaramente danneggiando l’economia russa. Tuttavia, è altrettanto evidente che tali misure sono di natura a lungo termine e non ci si può aspettare che mettano fine all’invasione dall’oggi al domani. Per avere un impatto più immediato, è giunto il momento di considerare di ampliare drasticamente l’applicazione delle sanzioni personali per includere le molte migliaia di russi che rendono possibile la guerra genocida in Ucraina.

Sanzioni individuali contro funzionari governativi e altri partecipanti significativi allo sforzo bellico russo possono servire a minare la coesione dell’intero regime di Putin. Ciò richiederebbe l’ampliamento della rete sanzionatoria per includere circa centomila membri dell’establishment russo, come delineato nelle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro internazionale Yermak-McFaul.

Concentrarsi sulle sanzioni personali è un’opzione interessante per i Paesi impegnati negli sforzi internazionali per contenere il Cremlino. Le sanzioni individuali consentono ai Paesi occidentali di essere specifici nel prendere di mira l’esercito di funzionari governativi, politici, dirigenti d’azienda e propagandisti i cui contributi sono fondamentali per la continuazione dell’invasione russa.

Misure personali come divieti di viaggio e congelamento dei beni possono avere un impatto enorme su coloro che sono presi di mira. In pratica, tutti i russi inseriti negli elenchi delle sanzioni individuali si ritroveranno a non poter più accedere ai benefici del mondo democratico.

La giustizia di tali sanzioni è difficile da ignorare. Per anni l’appartenenza al regime di Putin ha significato accesso garantito ai tanti vantaggi materiali della civiltà occidentale. Quasi senza eccezioni, i membri dell’élite russa moderna hanno investito la loro ricchezza in affari e immobili occidentali. Sono diventati i principali consumatori di ogni immaginabile lusso occidentale e si sono assicurati un accesso privilegiato al meglio dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria occidentali.

I membri dell’élite di Putin hanno fatto tutto questo mentre avanzavano spudoratamente una dottrina dell’odio anti-occidentale al pubblico interno all’interno della stessa Russia. Saranno altrettanto entusiasti del loro sostegno all’agenda imperiale di Putin e alla sua guerra in Ucraina se si troveranno esclusi dall’Occidente e confinati alla Russia? Sembra altamente improbabile.

Mentre l’espansione delle sanzioni personali potrebbe aiutare a minare il consenso pro-guerra all’interno dell’establishment russo, rimane la domanda su chi dovrebbe essere esattamente preso di mira. Il gruppo di lavoro internazionale Yermak-McFaul sulle sanzioni contro la Russia ha iniziato ad affrontare questo problema e ha sviluppato una tabella di marcia per le sanzioni individuali.

Al fine di prevenire lobbismo ed evitare accuse di un approccio selettivo, è fondamentale applicare regole chiare quando si individuano gli obiettivi delle sanzioni individuali. Ciò richiederebbe ai Paesi partecipanti di concordare una serie di categorie che coprono il governo russo, l’economia ei media.

Obiettivi ovvi includerebbero oligarchi, alti funzionari del governo, dirigenti di banche e società legate allo sforzo bellico e coloro che sono coinvolti nella gestione del massiccio apparato di propaganda del Cremlino. Oltre a identificare le persone chiave in ogni dato settore, sarebbe anche importante estendere eventuali restrizioni ai delegati e ai familiari.

L’elenco finale delle persone soggette a restrizioni personali potrebbe facilmente includere oltre 100.000 persone, rendendola la più grande imposizione di sanzioni mirate mai intrapresa. Questa cifra può sembrare eccessiva, ma in realtà rappresenta meno dello 0,1% della popolazione russa.

L’efficacia di una politica di sanzioni personali ampliata dipenderebbe dal numero di Paesi che accettano di partecipare. L’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione (NACP) ha pubblicato un elenco preliminare di individui che soddisferebbero i criteri sanzionatori e lo ha condiviso con i potenziali paesi partecipanti.

I russi che si trovano nella lista sarebbero in grado di ottenere lo sgravio delle sanzioni rassegnando le dimissioni dalle loro posizioni o prendendo le distanze pubblicamente in altro modo dal regime. Sarebbe fondamentale stabilire una stretta consultazione tra le autorità ucraine e i Paesi partner quando si impongono o revocano le sanzioni. Vale la pena notare che i funzionari della NACP a Kiev sono già stati contattati da un certo numero di russi che chiedevano di essere esclusi dagli elenchi delle sanzioni.

Un’ondata di dimissioni da parte di figure di spicco delle strutture statali russe e delle industrie legate al Cremlino ostacolerebbe in modo significativo lo sforzo bellico di Mosca, esponendo anche le divisioni all’interno dei ranghi dell’establishment russo. Ciò rivelerebbe la fragile realtà dietro l’atteggiamento di Putin come l’onnipotente dittatore della Russia. Con il futuro dell’intero regime in questione, potrebbe quindi decidere di non avere altra scelta che ripensare all’invasione dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.