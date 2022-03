Ricercatore senior per la politica e la sicurezza informatica Herb Lin esamina una delle opzioni nucleari della Russia che non è stata ancora ampiamente discussa: una dimostrazione nucleare. Lin è un membro del Bulletin’s Science and Security Board che è un gruppo di leader riconosciuti a livello mondiale che hanno impostato l’ora sull’orologio del giorno del giudizio, la catastrofe nucleare.

Il lavoro di Herb Lin è stato pubblicato su ‘Bulletin of the Atomic Scientists‘. Pubblichiamo di seguito il testo integralmente,

***

Con lo svolgersi dell’invasione russa dell’Ucraina, Vladimir Putin ha sollevato più volte lo spettro dell’uso di armi nucleari per raggiungere i suoi obiettivi. Il 24 febbraio, il giorno in cui la Russia ha lanciato il suo assalto all’Ucraina, Putin ha minacciato tutte le parti interferenti con conseguenze «come non hai mai visto in tutta la tua storia», una dichiarazione ampiamente interpretata come una minaccia nucleare. Il 27 febbraio Putin «un regime di servizio speciale di combattimento nelle forze di deterrenza dell’esercito russo». Il1 marzo, la Flotta del Nord della Russia ha affermato che molti dei suoi sottomarini nucleari erano coinvolti in esercitazioni progettate per «addestrare le manovre in condizioni tempestose», mentre il Ministero della Difesa russo ha affermato che i lanciamissili nucleari mobili si erano dispersi in Siberia per esercitarsi in dispiegamenti segreti.

Gran parte del commento sul possibile uso di armi nucleari da parte di Putin suggerisce che tale uso si verificherebbe nel caso di un intervento NATO o USA reale o mal percepito a sostegno della parte ucraina. Altri hanno suggerito che l’uso nucleare russo potrebbe verificarsi a causa della frustrazione di Putin per il fatto che l’invasione non sia andata più agevolmente.

Ma c’è almeno uno scenario aggiuntivo che non è stato ampiamente discusso: un uso che non danneggerebbe nessuno e non distruggerebbe nulla, ma che comunque dimostrerebbe la serietà e la determinazione russa. La Russia ha diverse migliaia di armi nucleari, più che sufficienti per ‘sprecare‘ un’arma nucleare a basso rendimento in un’esplosione sul Mar Nero o sull’Atlantico settentrionale che uccide solo i pesci e rilascia una minima radioattività nell’ambiente.

L’intento di tale manifestazione non sarebbe quello di invertire un’imminente sconfitta delle forze russe o di impedire l’intervento militare straniero, bensì sarebbe di influenzare le Nazioni occidentali affinché facciano pressione sull’Ucraina affinché rinunci alla sua resistenza alle forze russe.



Il ragionamento alla base di un’esplosione dimostrativa sarebbe qualcosa del genere: l’Ucraina non sarebbe in grado di resistere alle forze russe senza un’assistenza e un supporto significativi da parte degli alleati della NATO, e tagliare quelle linee di assistenza renderebbe la vittoria russa molto più facile e veloce. Putin ha fatto di tutto per segnalare agli alleati l’importanza dell’Ucraina per la Russia, ma potrebbe ritenere che non abbiano prestato adeguata attenzione a quei segnali. Per attirare la loro attenzione e comunicare in modo chiaro e inequivocabile, per Putin potrebbe avere senso indicare le capacità più potenti di Mosca: le sue armi nucleari.

Se Putin intraprendesse una manifestazione del tipo descritto, cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti e gli alleati della NATO? Sarebbe appropriato passare a un livello più alto di allerta nucleare per le forze statunitensi, indicando a Putin che gli Stati Uniti non sono indifferenti al suo brandire nucleare. Gli Stati Uniti e altre Nazioni potrebbero condannare la detonazione come una violazione del Trattato sulla messa al bando dei test limitati del 1963 piuttosto che trattarla come parte di un’operazione militare. Ma al di là di tali azioni, continuare a sostenere l’Ucraina senza un’effettiva risposta cinetica, nucleare o convenzionale, sarebbe la migliore occasione per l’Occidente per evitare un’escalation ancora più grave senza arrendersi alle richieste di Putin.

Molti caratterizzerebbero una tale risposta come un non fare nulla, e le pressioni politiche per ‘fare qualcosa’ sarebbero piuttosto intense, per non dire altro.

L’effettiva esplosione di un ordigno nucleare, anche se non letale, sarebbe segnalata in tutto il mondo e ci si potrebbe aspettare (non irragionevolmente) generare enormi quantità di preoccupazione e ansia nell’opinione pubblica. In queste circostanze, è del tutto concepibile che gran parte della cittadinanza occidentale inizi a chiedersi se la solidarietà e il sostegno all’Ucraina valgano ulteriori rischi di una guerra nucleare. Altri insisterebbero su una risposta muscolare, magari con armi nucleari statunitensi, e mettendo in moto pressioni per un’ulteriore escalation. In entrambi i casi, tali pressioni potrebbero far deragliare quella che è stata una risposta alleata costante e coerente.

Viviamo in tempi folli e pericolosi. Le autorità nucleari consapevoli negli Stati Uniti e altre potenze nucleari occidentali dovrebbero pensare a una gamma completa di possibilità mentre la crisi ucraina spiega, non solo come rispondere a varie contingenze, ma anche come resistere alle tentazioni e alle pressioni politiche per fare cose poco sagge. Inoltre, la trasparenza operativa delle forze americane e alleate dovrebbe essere massimizzata e le linee di comunicazione esistenti (ad es. comunicatori ‘Track II’ da militare a militare in servizio attivo e in pensione, informali non governativi) rafforzate il prima possibile. Infine, la prospettiva di un profondo isolamento e condanna internazionali potrebbe servire da deterrente al primo utilizzo nucleare per un leader russo che brama il rispetto sopra ogni altra cosa. Pertanto, avrebbe senso iniziare a raccogliere un consenso globale su questo punto.

Durante la crisi dei missili di Cuba, il presidente Kennedy stimò le probabilità di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica tra una su tre e una su due. Dal punto di vista del rischio, credo che potremmo trovarci a circa il cinque o il 10 per cento del livello di rischio della crisi missilistica cubana. Tuttavia, il fatto che io stia misurando la situazione attuale rispetto all’evento che è stato il più vicino che il mondo sia mai arrivato alla guerra nucleare globale è un chiaro promemoria della posta in gioco. Dovremmo tutti abbracciare i nostri cari un po’ più a lungo ogni volta che ne abbiamo la possibilità oggi, anche se speriamo che le teste sagge prevalgano nel non intraprendere la strada del nucleare in primo luogo.