Cinque “membri di un gruppo di sabotatori” ucraini che avevano violato il confine con la Russia sono stati “eliminati”. Lo ha affermato oggi il distretto militare meridionale citato dalla Tass, precisando che l’esercito russo “ha distrutto due veicoli da combattimento della fanteria ucraina che hanno attraversato il confine. L’esercito russo e le guardie di frontiera hanno impedito la violazione del confine da parte di sabotatori ucraini”.

Pochi giorni fa, un’altra esplosione, che non ha causato vittime, è avvenuta in pieno centro città, nel parcheggio del palazzo governativo dell’autoproclamata Repubblica filorussa di Donetsk. La macchina militare che è stata distrutta era quella di Denis Sinenkov, capo delle milizie locali. Se per alcuni militari sarebbe stata posizionata manualmente e si tratterebbe di un probabile attentato compiuto da una cellula filo ucraina presente a Donetsk, per le autorità ucraine e americane, invece, sarebbe tutto una messa in scena per accrescere le tensioni. Più precisamente, il dipartimento di stato americano ha definito l’episodio come un attacco di ‘false flag’. Denunciando questo, l’amministrazione Biden ha cercato di minare il suo potere emotivo e impedire al Cremlino di fabbricare un casus belli, o giustificazione per la guerra. Nella notte di venerdì, poi, un’altra esplosione scuote il Donbass, questa volta a Lugansk, dove salta e prende fuoco il gasdotto Druzhba.

“Negli ultimi giorni, c’è stata un’impennata nei combattimenti nel DNR e LNR avviati dai separatisti sostenuti dalla Russia. I filmati di questi attacchi sono stati diffusi sui social media e utilizzati dal Cremlino per sostenere che l’Ucraina aveva iniziato i combattimenti. Questo tipo di attività non rientra nella definizione di false flag. Invece, è meglio inteso come ‘provocazione’, in cui una parte agisce in modo provocatorio per convincere l’altra a rispondere, quindi affermando che qualsiasi cosa facciano dopo è puramente per autodifesa, anche se l’hanno davvero iniziata – afferma Scott Radnitz , Professore associato di studi internazionali all’ University of Washington – “Sulla base delle notizie degli ultimi giorni nel Donbas, sembra che i separatisti stiano provando una serie di misure per vedere cosa funziona. Finora, i loro stratagemmi sono stati sciatti, poiché sono stati rapidamente smascherati dagli investigatori di Internet. Non sappiamo ancora quale sia lo scopo finale di tutto questo, ma in pochi giorni o settimane potrebbe sembrare tutto molto deliberato e calcolato con il senno di poi”.

Radnitz sottolinea che “gli attacchi false flag implicano attacchi reali o simulati alle proprie forze per creare un pretesto per vendicarsi”. Il termine è nato per descrivere l’uso da parte dei pirati di false bandiere amichevoli per attirare le navi mercantili abbastanza vicine da poter attaccare. Nel 1939, agenti della Germania nazista trasmisero messaggi anti-tedeschi da una stazione radio tedesca vicino al confine polacco. Uccisero diversi civili con uniformi militari polacche per creare un pretesto per la pianificata invasione della Polonia da parte della Germania. Nello stesso anno, l’Unione Sovietica fece esplodere proiettili nel territorio sovietico vicino al confine con la Finlandia e incolpò la Finlandia, un pretesto per iniziarne l’invasione.

Anche gli Stati Uniti sono stati coinvolti in complotti simili. L’operazione Northwoods era una proposta per uccidere gli americani e incolpare dell’attacco Castro, garantendo così ai militari il pretesto per invadere Cuba. L’amministrazione Kennedy alla fine respinse il piano. Oltre a questi veri e propri complotti, ci sono stati numerosi presunti attacchi false flag che hanno coinvolto il governo degli Stati Uniti. L’affondamento della USS Maine nel 1898 e l’incidente del Golfo del Tonchino nel 1964 – ciascuno dei quali era una parte fondamentale di un casus belli – sono stati rivendicati come possibili attacchi sotto falsa bandiera, sebbene le prove a sostegno di queste accuse siano deboli.

Più recente e ancor meno basato sui fatti è il movimento “9/11 Truth”, secondo il quale l’amministrazione Bush progettò la distruzione delle torri gemelle per giustificare le restrizioni alle libertà civili e gettare le basi per l’invasione dell’Iraq. Secondo questa logica, i governi privi di scrupoli sarebbero pronti a sacrificare la propria vita per attuare la propria agenda politica.

Questa visione così negativa, secondo Radnitz, riflette una tendenza più ampia di crescente sfiducia nei confronti dei governi di tutto il mondo, complicando le cose per i leader che intendono effettuare attacchi sotto falsa bandiera. Ma gli attacchi false flag, sostiene Radnitz, non sono più quelli di una volta. Con le foto satellitari e i video in diretta sul campo condivisi ampiamente e istantaneamente su Internet – e con giornalisti e investigatori da scrivania (come il collettivo Bellingcat) che si uniscono ai professionisti dell’intelligence nell’analisi delle informazioni – oggi è difficile farla franca con attacchi false flag. E con la prevalenza delle campagne di disinformazione, produrre una giustificazione per la guerra non richiede la spesa o il rischio di una falsa bandiera, per non parlare di un vero attacco.

Se l’impatto di tali attacchi è storicamente derivato dalla loro capacità di radunare i cittadini attorno al loro leader, gli attacchi sotto falsa bandiera organizzati oggi potrebbero non solo non riuscire a provocare indignazione contro il presunto aggressore, ma possono anche ritorcersi contro gettando sospetti sui leader che stanno per beneficio. Anche se l’amministrazione Biden tenta di smussare la capacità della Russia di prendere l’iniziativa, anch’essa deve affrontare sfide di credibilità.

“Ma questa non è l’unica tattica che ci aspetteremmo di vedere se la Russia stesse cercando una giustificazione per la guerra. Allo stesso tempo, le forze sostenute dalla Russia affermano che l’Ucraina si sta impegnando in provocazioni. La presunta evacuazione di civili da Donetsk (che in realtà non ha coinvolto molte persone) sarebbe stata una risposta a un imminente attacco ucraino. Quindi quello che abbiamo visto di recente sono varie forme di disinformazione e inganno. Ciò che tutto questo, oltre a qualsiasi operazione sotto falsa bandiera, ha in comune è che gli attori stanno approfittando dell’incertezza nella nebbia della guerra per creare una narrazione adatta ai loro interessi. Se la Russia è intenzionata a invadere l’Ucraina, potrebbe – lo ribadisco, che potrebbe – usare tale confusione come fattore scatenante per giustificare la sua aggressione”.

Siccome gli attacchi sotto falsa bandiera sono rischiosi, mentre i leader che cercano di fabbricare un casus belli possono scegliere tra una gamma di alternative più sottili e meno costose, “il governo russo userebbe la narrativa risultante per spiegare la sua decisione prima di tutto al popolo russo. I sostenitori della Russia all’estero diffonderebbero anche questa narrativa per influenzare il pubblico internazionale” – dice Scott Radnitz – “mentre la Russia o i suoi delegati possono usare le classiche tecniche false flag, questa è solo una forma di spettacolo a loro disposizione per costruire una narrativa utile”.