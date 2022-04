In tutti i discorsi sulle sanzioni contro la Russia, c’è un’area importante che sta solo iniziando a ricevere un’attenzione di alto livello: la cooperazione scientifica e accademica. Se gli sforzi dell’Occidente per isolare la Russia hanno successo, questo settore ha bisogno di una guida più chiara da parte del governo.

Considera la posta in gioco. La Russia ha la quarta forza lavoro scientifica e tecnica al mondo. Ha un record di pubblicazioni particolarmente forte in scienza dei materiali, intelligenza artificiale e robotica.

Fondamentalmente, la scienza russa dipende dalla cooperazione occidentale. Secondo l’UNESCO, il 24% degli articoli scientifici russi dal 2017 al 2019 è stato co-autore con partner internazionali, in particolare americani e tedeschi.

Eppure finora, mentre gli alleati della NATO sono stati abbastanza unificati su come gestire le banche, il commercio, la tecnologia e gli oligarchi russi, hanno solo ‘rosicchiato’ i margini del mondo scientifico. È, ovviamente, un settore grande e complicato che spende più di 2 trilioni di dollari all’anno a livello globale.

Le università non sono banche a cui è possibile ordinare di bloccare una transazione. Il loro intero scopo è lo scambio e lo sviluppo di conoscenze attraverso discipline e confini. E per secoli hanno fornito utili canali secondari per le comunicazioni, distinti dalle relazioni formali e spesso disfunzionali tra governo e governo.

Operando nella stessa etica, la maggior parte degli amministratori di sovvenzioni statali cerca, nei limiti della propria legislazione nazionale, di sostenere tali scambi e cooperazione. Ad esempio, i 37 anni di programmi quadro della Commissione europea hanno speso il 10% del suo budget per finanziare i ricercatori al di fuori dell’UE in una politica deliberata per rafforzare l’Europa lavorando con persone intelligenti in tutto il mondo. Ciò include i russi, che hanno ricevuto 14 milioni di euro dal 2014 al 2020.

In una cultura così globalizzata e collaborativa, l’idea di tagliare fuori chiunque è scioccante e solo una guerra scioccante come quella in Ucraina sarebbe sufficiente. Ma gli sforzi per tagliare fuori il mondo accademico russo sono appena iniziati.

La prima risposta è arrivata, sorprendentemente, dalla Germania. Entro 48 ore dall’invasione, il ministero della ricerca tedesco ha ordinato la sospensione delle collaborazioni istituzionali sulla ricerca con la Russia. Il governo danese ha poi seguito l’esempio. La Commissione europea è stata la successiva, sospendendo i pagamenti di ricerca e sviluppo ai partner russi. Anche i governi olandese e sloveno hanno sospeso i legami istituzionali. Infine, alcune delle associazioni accademiche europee hanno cominciato a farsi sentire. Tuttavia, le loro controparti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada hanno finora mantenuto un imbarazzante silenzio.

Il risultato è stato una pazzesca trapunta di risposte diverse. Negli Stati Uniti, il MIT ha annunciato che sta terminando la sua partnership di 11 anni con l’hub tecnologico di Mosca, Skolkovo. Ma in Belgio, il rettore dell’Università di Ghent ha dichiarato che non abbandonerà una sola attività dalla sua grande partnership con la Russia Platform. E in tutto il mondo, i consigli ufficiali alle università sono stati lenti e generalmente vaghi, lasciando le facoltà a discutere la questione internamente da sole.

In questo vuoto, sta lentamente emergendo un consenso nel mondo accademico occidentale per punire le istituzioni russe ma non i singoli ricercatori o studenti. Ad esempio, Boris Lushniak, chirurgo generale ad interim dell’era Obama e ora preside dell’Università del Maryland, consiglia ai colleghi di evitare nuovi progetti di collaborazione con la Russia, ma di non infrangere gli obblighi esistenti. In altre parole, rispetta gli studenti e gli studiosi russi già nei campus occidentali, ma non invitarne di nuovi. Mantieni i contatti online e la condivisione dei dati con i colleghi russi, ma non recarti a conferenze scientifiche in Russia o invitare scienziati russi a quelle in Occidente. L’intento è inviare un messaggio chiaro ai colleghi russi che qualcosa non va, senza interrompere tutte le linee di comunicazione con loro.

Suggerisco che questo tipo di approccio sfumato sia un buon inizio, ma trarrebbe vantaggio da un’ulteriore elaborazione. Ad esempio, il tipo di ricerca è importante. Non potrebbero esserci danni pratici e molto bene dai continui scambi su discipline umanistiche, scienze sociali, agricoltura o la maggior parte dei settori sanitari, compreso il COVID-19. Ma la collaborazione su intelligenza artificiale, robotica, ricerca quantistica e spaziale pone rischi molto maggiori nell’aiutare la scienza russa in modi che non vorremmo. Ed è più facile continuare la collaborazione nella ricerca in fase iniziale, che può richiedere un decennio o più per produrre risultati pratici, che nella ricerca e sviluppo in fase successiva. È un breve salto da un dimostratore di computer quantistico a un nuovo decifratore di codice.

Certo, potresti discutere per fermare tutto: niente più progetti congiunti, niente più scambi di studenti, niente più CERN o Stazioni spaziali internazionali. Ma questo è un terribile precedente per l’impresa scientifica globale: oggi la Russia, domani la Cina, il secondo paese di ricerca e sviluppo più grande del mondo? Il mondo scientifico si sarebbe balcanizzato, ribaltando 500 anni di progresso cooperativo.

Non dimentichiamo inoltre gli stessi scienziati russi. Centinaia di loro hanno avuto il coraggio di firmare pubblicamente una petizione contro la guerra. Vale la pena ricordare che durante la Guerra Fredda non ci sarebbero stati Sakharov o Scharansky se l’Occidente li avesse semplicemente esclusi dal dialogo scientifico globale.

La situazione è chiaramente complicata. I governi non possono emettere ordini generali a Stanford o all’Imperial College come possono fare con Intel o Deutsche Bank. Tuttavia, devono inviare un messaggio.

Le agenzie di finanziamento di tutto il mondo devono dire, inequivocabilmente, che non pagheranno i conti, almeno per ora, per le ricerche fatte con i russi. Devono suggerire modi pratici per le singole università e ricercatori per gestire i loro colleghi russi. Ciò può comportare riaffermare che è opportuno mantenere i contatti personali e gli scambi di studenti, ma non è il momento giusto per nuovi progetti sensibili. L’attuale lentezza nel farlo, praticamente ovunque tranne che in alcune capitali europee, è imbarazzante e dannosa.

