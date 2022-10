Ucraina e Moldova si mobilitano per disarmare l’arma energetica di Vladimir Putin

La Russia potrebbe aver sperato che la stagione di riscaldamento iniziata il 1 ottobre sarebbe iniziata con il botto per infliggere più dolore ai mercati energetici nervosi d’Europa. Tuttavia, finora il Cremlino ha avuto poco da esultare.

La notizia degli ultimi giorni di settembre che i gasdotti russi del Nord Stream erano stati sabotati ha contribuito ad aumentare i prezzi del gas in Europa, ma non per molto. I mercati si sono aggiustati quasi immediatamente e rimangono in una tendenza al ribasso. Anche le velate minacce di Gazprom di fermare il transito di gas attraverso l’Ucraina e la sua decisione di ridurre le forniture alla Moldova non sono riuscite a diffondere il panico.

L’Ucraina ha reagito con calma, respingendo le richieste di Gazprom di sospendere il procedimento arbitrale e insistendo che la società russa dovrà invece affrontare le conseguenze per aver pagato meno di quanto contrattualmente obbligata per la capacità di trasmissione prenotata. Nel frattempo, la Moldova vendeva persino gas all’Ucraina per raccogliere denaro di cui aveva tanto bisogno.

Ovviamente è prematuro festeggiare. La Russia potrebbe ancora tentare di danneggiare i due paesi con l’avvicinarsi della stagione invernale interrompendo del tutto le forniture alla Moldova e facendo fronte alle sue minacce di sospendere il transito di gas attraverso l’Ucraina. Questo blocco del transito potrebbe verificarsi già il mese prossimo. Tuttavia, nonostante una serie di legittime preoccupazioni e le enormi sfide causate dall’invasione in corso della Russia, sia l’Ucraina che la Moldova sono probabilmente ora in una posizione migliore per affrontare la stagione del riscaldamento invernale rispetto agli anni precedenti.

Per l’Ucraina, gli sforzi per proteggere il paese dall’arma energetica di Vladimir Putin sono iniziati anche prima dell’inizio dell’invasione russa alla fine di febbraio 2022.

Forse la cosa più importante è che l’Ucraina ha aggiornato il suo sistema di trasporto del gas per un’inversione storica dei flussi. Per più di quattro decenni, il paese ha spedito gas russo in Europa attraverso un potente sistema di trasmissione che era stato utilizzato per i flussi da est a ovest. Tuttavia, quando la Russia ha minacciato di deviare il transito verso i suoi nuovi gasdotti Nord Stream attraverso il Mar Baltico, l’Ucraina ha capito che il proprio sistema di transito avrebbe dovuto essere preparato per un’inversione dei flussi per garantire l’accesso fisico alle forniture dai Paesi europei vicini.

L’Ucraina non acquista gas direttamente dalla Russia dal 2015, ma da allora le forniture alternative che si è assicurata dall’Europa dipendevano dal transito da est a ovest della Russia. Grazie agli aggiornamenti messi in atto dal gestore della rete del gas, GTSOU, l’Ucraina può ora importare quasi 20 miliardi di metri cubi all’anno dall’Europa, ovvero due terzi del suo consumo prebellico, indipendentemente dal fatto che il gas sia transitato o meno attraverso l’Ucraina.

Il problema più grande dall’inizio della guerra non è stato la mancanza di accesso alla capacità di importazione, ma la sicurezza dei finanziamenti. Finora, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e partner occidentali come il Canada hanno offerto un sostegno finanziario di quasi 1 miliardo di euro. Questo denaro potrebbe non essere sufficiente per acquistare grandi volumi perché i prezzi del gas sono stati a livelli record, ma le esigenze di importazione dell’Ucraina sono attualmente limitate poiché la domanda si è quasi dimezzata a causa della distruzione delle infrastrutture ucraine da parte della Russia e di un forte calo dell’attività economica in tempo di guerra. Di conseguenza, la maggior parte dei consumi interni è ora coperta dai volumi prodotti localmente.

In modo critico e contro ogni previsione, l’Ucraina ha anche sincronizzato il suo sistema di trasmissione dell’elettricità con quello dell’Europa entro poche settimane dall’inizio dell’invasione russa. Da quando sono iniziati gli scambi commerciali, l’Ucraina ha esportato la sua produzione di elettricità in eccedenza nella vicina Moldova, Romania, Ungheria e Slovacchia. Questi flussi potrebbero essere invertiti per facilitare le importazioni, in particolare se la Russia distrugge o cattura più impianti di produzione questo inverno e crea una carenza di approvvigionamento interno.

Con la sua dipendenza storica dalle importazioni russe, la Moldova rimane uno dei paesi europei più vulnerabili ai tagli alle forniture, avendo un accesso limitato a risorse alternative e nessun proprio impianto di stoccaggio. Detto questo, le autorità moldave hanno compiuto alcuni progressi negli ultimi mesi per ridurre l’insicurezza energetica del Paese.

La Moldova ha trasferito 50 milioni di metri cubi di gas allo stoccaggio rumeno e ucraino, che potrebbe ritirare entro la fine dell’inverno. Il paese ha anche ottenuto un prestito di 300 milioni di euro dalla BERS che potrebbe aiutare a garantire abbastanza gas per un mese.

Per poter far fronte a una riduzione totale del gas russo, la Moldova dovrebbe comunque ridurre drasticamente la domanda di elettricità e gas e garantire la massima efficienza nel funzionamento dell’intero sistema energetico. Finora sono stati compiuti alcuni passi critici in questa direzione. Il paese ha istituito un grossista di elettricità e gas di proprietà statale, Energocom, che ora è guidato e consigliato da esperti occidentali con una vasta esperienza commerciale e il cui compito ultimo è garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del paese.

Nel frattempo, dopo quasi tre anni di ritardi legali, alla fine di settembre la Moldova ha lanciato flussi inversi virtuali nei suoi punti di interconnessione con l’Ucraina e la Romania. Ciò significa che, anziché spostare fisicamente il gas in entrambe le direzioni, le consegne possono essere compensate alle frontiere. Un totale di 4 milioni di metri cubi/giorno può anche essere esportato fisicamente dall’Ucraina alla Moldova, ma i flussi virtuali sono utili per semplificare le operazioni e, soprattutto, ridurre i costi di trasporto.

Per ora, gli scambi si basano sull’importazione di gas russo dalla Moldova o su volumi immagazzinati in Ucraina e spediti lungo il corridoio transbalcanico. In futuro, potrebbe essere possibile introdurre operazioni più sofisticate che faciliterebbero il trasporto del gas proveniente dalla Grecia o dalla Turchia fino alla Moldova e all’Ucraina a costi ridotti.

Con l’invasione russa in corso e la guerra senza fine, i prossimi mesi invernali potrebbero ancora assistere a dolorose carenze di energia sia in Ucraina che in Moldova. Tuttavia, c’è la sensazione che un angolo sia stato girato. Per quanto l’Unione Europea abbia ridotto la sua dipendenza dalle importazioni di gas russe dal 40% dell’anno scorso al 7% nel 2022, anche Ucraina e Moldova stanno imparando a recidere i legami che in precedenza le avevano lasciate prigioniere delle forniture energetiche russe.

La versione originale di questo intervento è qui.