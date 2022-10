Ucraina e il progetto evolutivo di Berlusconi

Parliamo di Silvio Berlusconi e della sua ambizione per una politica estera evolutiva in fatto di Ucraina.

Prima, però, non posso esimermi da due note circa la replica al Senato della signora Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tale replica, francamente, si apre in modo un po’ ambiguo. È importante la visione, dice, per comprendere i singoli provvedimenti in una luce più chiara, anzi, chiara tout court.

Una lezione di scienza della politica, ne converrete banale ed elementare, e fin qui ne potrebbe convenire anche la signora Giorgia Meloni, se comprendesse di cosa sto parlando. Politicamente parlando, meglio ‘politichesemente’ parlando, è arrogante e preoccupante. Perché vale come dire all’intero Parlamento italiano, a tutta la stampa italiana, che è una congrega di incompetenti e di imbecilli.

Ma tant’è. La signora Giorgia Meloni non è da meno dei suoi colleghi di ogni razza e religione in Italia e all’estero. Dieci minuti dopo la predetta replica, interveniva il filosofo Matteo (Renzi) da Rignano che filosofeggiava non ho capito di cosa, salvo a sottoscrivere l’idea del ‘sindaco di Italia‘, come se fosse la stessa di quella del Presidenzialismo, salvo nel fine: quello di concentrare il potere nelle mani di uno solo, che in Italia -e sottolineo in Italia- è la porta aperta all’autarchia, alla dittatura, a quello che volete, ma non ad un regime democratico. Altrove forse no, in Italia certo sì.

Con una aggravante che il Matteo da Rignano non coglie, e cioè che il presidenzialismo della signora Giorgia Meloni comprende anche la modifica degli articoli della Costituzione in cui si fa riferimento alla ‘prevalenza‘ del diritto comunitario sul diritto interno. Prevalenza, tra virgolette, perché non è prevalenza, è cosa molto diversa e molto più seria, ma inutile cercare di illudersi che un politicante italiano possa capirlo, rignanesi inclusi. Ostilità alla presunta prevalenza, resa ingenuamente nelle sciocchezze tipo sovranità alimentare, che confermano che chi parla così non sa di che parla. Se si è ancora alla discussione se la Ue debba o meno decidere su alcune cose, prima e al posto dei singoli Stati, siamo all’Ungheria, non all’Europa.

E mentre dice e fa questo, la signora Giorgia Meloni non fa che richiamare l’Europa come scudo e scusa di certe decisioni improvvide e chiaramente criminogene, come quelle sull’abolizione dei limiti alla circolazione del contante e alla cosiddetta pace fiscale, cioè condono. Se poi quest’ultimo ci sarà davvero e se sarà più o meno ampio, lo vedremo. Ma, per entrambe le ipotesi, non conta soltanto il contenuto, ma anche, se non principalmente, il messaggio, o, se preferite, quello che comunemente si definisce ‘l’andazzo’ il modo di essere: in Italia i divieti di sosta non si rispettano per lo più, così come le ricevute fiscali non si fanno per lo più, così come si paga la colf in nero per lo più e così via ‘perlopiùando’. Anzi, visto quanto la signora Giorgia Meloni filosofeggia sulle ‘visioni’ più o meno notturne, la medesima dovrebbe ben saperlo: è il segnale quello che conta, molte volte molto più del contenuto.

E il segnale è di una chiarezza lapalissiana: se pagate in nero, va bene.

Sentivo ieri qualche commentatore ‘intelligente’, scherzare sul fatto che la ‘vecchina’ (una figura tutta e solo italiana e sempre invariabilmente femmina!) è improbabile che giri con 10.000 euro ripiegati in tasca (“anche perché manco li ha mai visti” eh eh eh, che ridere!): vero ma è molto più probabile che la ‘signora bene’, paghi in contanti la colf e il facchino, che ne sono contenti perché ‘prendono’ di più (balle!), ma poi non hanno la pensione, oppure l’imprenditore paghi in nero l’operaio, eccetera. E sorvoliamo sull’IVA! Mi capita di girare spesso in zone di forte turismo e incontro in continuazione persone che hanno lavorato una vita e non avranno o non hanno una pensione, che poi dovrà essere pagata dalla collettività!

Quanto all’idea della tassa piatta sull’incremento di reddito, francamente starò a guardare con interesse.

Su di un altro tema, mi è sembrato, vi sia un problema, e forse più di uno.

Che la maggioranza sia d’accordo sui provvedimenti di ‘disattenzione’ fiscale è ovvio, ma su altri temi i problemi potrebbero essere notevoli, anche se, magari, strumentali.

Da internazionalista che ha scritto spesso su questo argomento, mi ha colpito un passaggio della seduta al Senato, che, al di là delle fortune (spero brevi) del Governo, potrebbe essere, forse solo per caso, un modo interessante e perfino intelligente di porsi di fronte al conflitto ucraino.

Che, poi, ucraino è molto poco. Non per nulla anche il Papa e Emmanuel Macron parlano di necessità di mettere intorno ad uno stesso tavolo USA e Russia, oltre Ucraina.

Ma sia come si voglia, la posizione ufficiale del Governo, dove siede il malvisto Antonio Tajani, è appiattita senza remore sulle posizioni statunitensi, trasferite sul terreno dalla politica sempre più aggressiva della NATO e dalle affermazioni sempre più decise a favore dell’Ucraina della signora Ursula von der Leyen.

Ricordo che ho segnalato più volte che Mario Draghi è l’unico politico, credo a livello mondiale, ad avere avuto il coraggio di andare da Joe Biden e dirgli, nello studio ovale, davanti ai giornalisti, ‘cerchiamo la pace‘, mettendo in difficoltà Biden. Poi, Draghi stesso ha fatto due cose importanti. Da un lato ha precisato la sua posizione nel senso di dire che la pace si ‘deve‘ fare, ma come e quando la vogliano gli ucraini o alle condizioni degli ucraini. Che -non facciamo gli ingenui- equivale a pretendere che ne fissino e di ragionevoli! Dall’altro, ha coordinato abilmente il famoso viaggio notturno in treno a Kiev di lui stesso, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, per dare solidarietà a Zelenski, ma, appunto, nei termini che ho detto sopra, e che sembrano condivisi sia da Macron, che da Scholz, il quale manda in Ucraina, sì, armi, ma strettamente difensive: se ben capisco sistemi anti-missile, cioè per fermarli, non per lanciarne. So bene che distinguere tra armi difensive e offensive è difficile, e so altrettanto bene che, nell’uso, ogni arma funziona a modo suo, ma se il clima generale fosse quello, l’ho ricordato pochi giorni fa anche in una lettera al ‘Domani‘, si potrebbe cominciare a parlare seriamente di pace. Esclusa, invece, da armi aggressive, sia pure di breve portata.

Ma tant’è, torniamo a noi.

Silvio Berlusconi, dopo essersi congratulato di avere raggiunto il numero di 17 nipoti (ai miei familiari ricordo: siamo a 1!, coraggio!), ha fatto un lungo e apparentemente solo autoincensatorio discorso sulla sua politica estera, spesso ridicola, ma che, lo si voglia o no, portò George W. Bush e Vladimir Putin ad incontrarsi e stringersi la mano in Italia (a Pratica di Mare, spesso fatto ridicolizzato ingiustamente), aprendo un brevissimo periodo di distensione. Non è il caso di approfondire, ma non si può dimenticare che poco dopo il Presidente Putin fece a Berlino il famoso discorso in tedesco, dichiarando finita la Guerra Fredda.

Ora, non facciamo i bambini. Berlusconi se volete può anche essere considerato rimbecillito, ma io non lo credo, e dunque interpreto il suo discorso come un segnale chiaro: ‘voglio che vi diate da fare per fare la pace che richiede di passare da Putin‘. A me è sembrato chiarissimo! E, incidentalmente, anche giusto. Per altro: non dimenticate la vodka di una decina di giorni or sono.

Tanto più che poco dopo, il capogruppo della Lega (certo d’accordo con Matteo Salvini, ma, nessuno può farmi convincere del contrario, su indicazione di Berlusconi) ha fatto una proposta, completamente divergente da quella del Governo (poco importa, se minacciosa o no) e cioè: di creare una linea di intesa Italia, Macron, Scholz, per cercare unitamente (attenti: unitamente) una via di negoziato, che, non si dice ma si capisce, sarebbe una ‘linea terza‘ rispetto a quella degli USA e della signora Ursula von der Leyen.

E infine, guarda caso (e mi gioco le mutande che Berlusconi ne è perfettamente conscio) una proposta del genere si articola perfettamente nel quadro del Trattato del Quirinale e del precedente Trattato dell’Eliseo. Può essere cioè un progetto coerente ed estremamente evolutivo, di politica estera italiana: una cosa che, a mio parere, Draghi pensava ma non aveva il tempo per realizzare.

Visto che la signora Giorgia Meloni parla tanto di ‘visioni’, magari questa male non sarebbe. Ma non ci conto.