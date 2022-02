L’Ucraina è molto più della sicurezza di una nazione sovrana. La battaglia per l’Ucraina è una battaglia per il nuovo ordine mondiale.

In quella battaglia, il Presidente russo Vladimir Putin è all’altezza delle peggiori aspettative dei politici e degli analisti occidentali. A differenza del Presidente cinese, Xi Jinping, Putin sta cercando di rovesciare l’attuale ordine mondiale, almeno per quanto riguarda l’architettura di sicurezza dell’Europa e del continente.

Al contrario, Xi preferirebbe garantire il posto della Cina nell’ordine mondiale esistente, rafforzato da quelle che chiamerebbe caratteristiche cinesi. Ma, così facendo, Xi offusca pericolosamente il confine tra il mantenimento e l’alterazione fondamentale dell’attuale ordine mondiale.

Se il periodo dalla prima guerra mondiale era nelle parole del presidente Woodrow Wilson sul ‘rendere il mondo sicuro per la democrazia’, oggi è nella mente di Putin e nelle parole dell’editorialista del Financial Times Gideon Rahman sul ‘rendere il mondo sicuro per autocrati’.

Ciò che Putin e Xi hanno in comune e condividono con una massa critica di altri leader mondiali, tra cui l’indiano Narendra Modi, il turco Recep Tayyip Erdogan, l’ungherese Victor Orban e l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, è che pensano in termini di civiltà piuttosto rispetto ai termini nazionali. In tal modo, definiscono i confini della loro nazione in termini di civiltà anziché in termini legali riconosciuti a livello internazionale.

Questo è ciò di cui parlava Putin quando questa settimana, seduto su una sedia con un’espressione apparentemente annoiata sul viso, ha parlato per 90 minuti, durante i quali ha annunciato il riconoscimento russo di due repubbliche separatiste ucraine. La versione della storia di Putin è stata progettata per giustificare le violazioni russe e sostenute dalla Russia sul territorio ucraino e definire i confini di civiltà di quello che lui chiama il mondo russo. I confini di quel mondo sono definiti dalla presenza di russofoni e/o aderenti alla cultura russa in un determinato territorio.

Questo è lo sfondo del suggerimento di Putin secondo cui nessuno degli Stati emersi dal crollo dell’Unione Sovietica, ad eccezione della Russia, erano Paesi reali e che l’Ucraina non aveva una tradizione di genuina statualità. Proprio come la giustificazione di Saddam Hussein dell’invasione irachena del Kuwait nel 1990, il ragionamento di Putin negherebbe la legittimità alla maggior parte degli Stati in Europa e oltre. Lo stesso vale per le affermazioni del signor Xi sul Mar Cinese Meridionale o gli sforzi per controllare la diaspora etnica cinese.

Poco importa a Putin e ad altri leader ‘civilizzazionisti’ il ​​cui mondo è quello in cui l’uso della forza è giusta.

Il riconoscimento russo nel 2008 di due repubbliche separatiste in Georgia, l’annessione della Crimea nel 2014 e la promozione degli insorti secessionisti nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la presenza permanente temporaneamente trasformata di un numero significativo di truppe russe in Bielorussia dimostrano che punto.

Ciò che è passato inosservato è che dal 2014 Putin ha parlato del Kazakistan nei termini della stessa negazione di una storia nazionale che impiega quando parla dell’Ucraina. Settimane prima che le truppe russe intervenissero all’inizio di quest’anno in Kazakistan per reprimere le proteste anti-governative di massa e poi si ritirassero rapidamente, Putin ha usato una domanda non correlata posta dalla TV del Kazakistan per ricordare al suo pubblico che “il Kazakistan è un Paese di lingua russa nel vero senso della parola della parola.”

Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, ha colpito nel segno quando ha recentemente notato che le politiche interne ed estere autocratiche del presidente russo erano solo ‘il punto di partenza’.

Il suggerimento di Peskov secondo cui “c’è una richiesta nel mondo di leader speciali e sovrani, per leader decisivi” parlava del fatto che Putin è diventato un modello per una classe di leader mondiali che non ritiene più necessario mantenere le parole Per questi leader, accaparramento di terre, minacce militari, destabilizzazione, disinformazione e assassinio dei propri avversari sono le nuove regole del gioco.

L’idea di Putin della centralità dell’Ucraina per assicurarsi il suo posto sulla scena mondiale ha una lunga storia nel nazionalismo militante russo. È un’idea che è stata riconosciuta da alti funzionari statunitensi già decenni fa. Il consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, ha osservato negli anni ’90 che “senza l’Ucraina, la Russia cessa di essere un impero, ma con l’Ucraina soggiogata e poi subordinata, la Russia diventa automaticamente un impero“.

Quello che accadrà dopo nel perseguimento dell’obiettivo di Putin è un’incognita per tutti. Tuttavia, il suo riconoscimento delle repubbliche separatiste implica che, nonostante abbia l’autorità parlamentare di spostare le truppe a piacimento attraverso i confini russi, un’invasione su vasta scala dell’Ucraina potrebbe essere improbabile.

Un generale degli Stati Uniti in pensione ha suggerito a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco della scorsa settimana che la Russia potrebbe ‘investire’ la capitale ucraina di Kiev. Il generale non parlava di investimenti finanziari; stava tornando al significato del termine per descrivere l’assedio di una città piuttosto che la sua occupazione che passò di moda una volta finita la Guerra Fredda.

Nonostante le affermazioni contrarie, Putin non è irrazionale e su tutte le furie. Al contrario, è un brinksman che ha dimostrato di essere un brillante stratega. Sa che la sua richiesta che la NATO si ritiri dall’Europa orientale e prometta di escludere l’Ucraina dall’adesione all’UE e alla NATO non è realistica.

Con il riconoscimento delle repubbliche separatiste ucraine, ha dimostrato di non essere preoccupato per le sanzioni statunitensi ed europee. La Russia ha accumulato circa 600 miliardi di dollari in riserve e ridotto al 50% la quantità di scambi effettuati in dollari.

Di conseguenza, Putin, finora, può considerare la sua scintilla e la manipolazione della crisi ucraina come un successo nonostante gran parte del mondo abbia condannato la Russia, come è stato evidente nel dibattito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nella cautela con cui la Cina ha commentato sulla crisi. Oltre a inviare un messaggio agghiacciante alle repubbliche dell’ex Unione Sovietica, Putin ha esposto le debolezze dell’Occidente in un momento in cui la democrazia liberale è in crisi e attaccata da elementi illiberali e non democratici sia di sinistra che di destra, alcuni dei quali goditi almeno l’empatia russa.

A dire il vero, Putin può aver dato alla NATO e alla solidarietà occidentale una nuova prospettiva di vita, ma gli Stati Uniti e l’Europa devono ancora dimostrare di essere all’altezza della sfida. Non hanno sviluppato un approccio che riconosca che il leader russo sta giocando una partita lunga nonostante lo valuti come un tattico piuttosto che uno stratega.

È improbabile che le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Europa impediscano a Putin di stabilire il suo nuovo ordine mondiale nell’ex Unione Sovietica o in Paesi in cui potrebbe creare artificialmente avamposti del mondo russo sostenendo l’istruzione in lingua russa così come è cercando di fare nella Repubblica Centrafricana.

Le sanzioni, per quanto dolorose, si sono finora rivelate inefficaci nel forzare il cambio di politica, se non di regime. Si prenda, ad esempio, l’Iran. Finora, le dure sanzioni non hanno costretto la repubblica islamica in ginocchio e la Russia è in una posizione migliore per assorbire l’impatto delle sanzioni punitive.

A questo, bisogna aggiungere che Putin potrebbe avere a che fare con un altro Stato americano entro la fine di quest’anno se il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovesse perdere il Senato e/o la Camera dei Rappresentanti alle elezioni di medio termine. Allo stesso modo, Putin potrebbe avere a che fare con un leader francese più ‘empatico’ se il Presidente Emmanuel Macron non riuscirà a respingere i suoi sfidanti di estrema destra alle elezioni di aprile.

Il lungo gioco di Putin, afferma la giornalista e autrice Anne Applebaum, è che la democrazia ucraina fallisca. Ciò, spera, contribuirebbe a sua volta al fallimento dell’America e assicurerebbe che la sua retorica democratica suoni vuota.

“Questi sono grandi obiettivi e potrebbero non essere realizzabili. Ma anche l’amata Unione Sovietica di Putin aveva obiettivi grandi e irraggiungibili. Lenin, Stalin e i loro successori volevano creare una rivoluzione internazionale, soggiogare il mondo intero alla dittatura sovietica del proletariato. Alla fine, hanno fallito, ma hanno fatto molti danni durante i loro tentativi. Anche Putin fallirà, ma anche lui può fare molti danni mentre ci prova. E non solo in Ucraina”, ha detto la signora Applebaum.