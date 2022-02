Ieri gli Usa hanno annunciato che invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’Ucraina.

Gli Stati Uniti invieranno quasi 3.000 soldati in più in Polonia e Romania per proteggere l’Europa orientale da una potenziale ricaduta della crisi ucraina. Questi 3.000 fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta la scorsa settimana.

Uno squadrone Stryker di circa 1.000 statunitensi in servizio a Vilseck, in Germania, sarebbe stato inviato in Romania, ha affermato il Pentagono, mentre circa 1.700 membri in servizio, principalmente dall’82a divisione aviotrasportata, si sarebbero schierati da Fort Bragg, nella Carolina del Nord, in Polonia. Altri 300 membri del servizio si sposteranno da Fort Bragg in Germania.

Il Presidente Joe Biden ha affermato che il dispiegamento è coerente con ciò che aveva detto al Presidente russo Vladimir Putin: «Finché agirà in modo aggressivo, ci assicureremo di poter rassicurare i nostri alleati della NATO e l’Europa orientale sulla nostra presenza».

La risposta di Mosca è stata immediata. Lo schieramento di altre truppe da parte degli Stati Uniti in Europa orientale è una decisione«distruttiva», ha detto il vice Ministro degli Esteri, Alexander Grushko, citato dall’agenzia ‘Interfax‘. Si tratta di una misura «ingiustificata, distruttiva, che aumenta le tensioni militari e riduce il campo per le decisioni politiche», ha affermato Grushko.

Sullo sfondo le indiscrezioni di ‘El Pais‘. Secondo il quotidiano spagnolo, che afferma di essere venuto in possesso di documenti riservati, gli Usa avrebbero proposto alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina«missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento». Sarebbe questa, riferiscono le agenzie italiane, una delle risposte fornite da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza. Sia gli Usa sia la Nato rifiutano però di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.

Questa la situazione ad oggi.



Movimenti ‘simbolici‘, tesi a mandare un segnale a Mosca, tanto è vero che il portavoce del Pentagono John Kirby, nello spiegare che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti, ha affermato: «E’ importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo». Da settimane Biden va dicendo che nessun soldato americano, e per estensione nessun soldato NATO, metterà mai gli stivali sul suolo dell’Ucraina, in primo luogo perchè il Paese non è membro NATO. Nè si può davvero ritenere reale la possibilità che non solo Putin invada l’Ucraina (e per una effettiva invasione a larga scala gli analisti ci dicono che ci vorranno settimane), ma che addirittura si estenda a invadere altri Paesi a partire da quelli baltici. Ovvio che gli analisti militari sono doverosamente impegnati a prevedere qualsiasi scenario. Si tratta comunque di ‘segnali’, di un‘movimento‘ di truppe che, per quanto poco più di un gioco da tavolo, tira fuori da nascoste sotto il tappeto le molte domande (e perplessità) sulla NATO che in queste settimane gli esperti hanno espresso.

Due ordini di problemi affliggono la NATO. Il problema politico, ovvero la diversità di vedute e relative spaccature tra gli alleati europei e gli Stati Uniti, e le spaccature interne agli alleati europei, sia tra quelli UE e non-UE, sia tra quelli UE. Il secondo problema è strettamente militare.

Proviamo in queste sede a riassumere il problema militare.

Edward Lucas, analista del Center for European Policy Analysis, ex redattore senior di ‘The Economist‘, sviscera il problema dalle colonne di ‘Foreign Policy‘.

«In nessun luogo la credibilità degli Stati Uniti e dei suoi alleati è più a rischio che nella regione del Mar Baltico. L’articolo 5 della NATO impegna l’alleanza a difendere i suoi membri. Farlo per gli Stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania, tre Stati scarsamente popolati stretti tra Russia, Bielorussia e Mar Baltico, è difficile. Anni di tagli ai costi, timidezza e pio desiderio da parte dei governi della NATO rendono le cose più difficili». Ora «gli alleati della NATO si stanno affrettando a rafforzare le difese degli Stati baltici, mentre Svezia e Finlandia, membri non NATO, stanno rafforzando i loro legami con l’alleanza». Secondo Edward Lucas potrebbe essere troppo tardi. «Queste mosse, sebbene auspicabili, sono tardive e insufficienti. La sicurezza regionale nel Mar Baltico è stata un problema per molto più tempo dell’attuale situazione di stallo con la Russia. Risolvere questo problema richiede più di una distribuzione reattiva una tantum. Con Ben Hodges, un ex comandante dell’esercito americano in Europa e ora mio collega al Center for European Policy Analysis, ho trascorso l’ultimo anno nel profondo delle erbacce, esaminando i problemi della sicurezza regionale del Mar Baltico e come risolverli».

«In superficie, tutto sembra a posto. Gli alleati della NATO hanno di stanza le cosiddette forze di tripwire con presenza avanzata in avanti, forti di circa 1.000 soldati, in Estonia, Lettonia e Lituania. Queste unità ovviamente non possono resistere a un assalto russo; sono lì per assicurarsi che il Cremlino sappia che un attacco agli Stati baltici sarebbe anche un attacco ad altri membri della NATO. Nella vicina Polonia, gli Stati Uniti hanno una presenza più consistente di 5.000 membri del servizio. Anche gli Stati baltici e la Polonia fanno la loro parte: i loro budget per la difesa superano il 2% minimo del PIL imposto dalla NATO. Questi fondi vengono spesi con saggezza, anche in armi moderne che potrebbero almeno rallentare, e quindi aiutare a scoraggiare, un attacco russo. Dall’altra parte del Mar Baltico, anche Svezia e Finlandia hanno aumentato le loro spese. Questi due Paesi non NATO hanno stretti legami militari tra loro così come la NATO. La vicina Norvegia, sebbene non sia uno Stato litorale, è strettamente coinvolta nella sicurezza del Mar Baltico attraverso le sue capacità logistiche, di intelligence e di aviazione militare. La Danimarca ha ribaltato la sua precedente posizione di difesa, che escludeva qualsiasi necessità di difesa territoriale e regionale. Insieme, la Polonia più i Paesi nordici e tre Stati baltici hanno un PIL maggiore di quello della Russia. La loro spesa combinata per la difesa è circa la metà di quella russa, ma il Cremlino ha ambizioni globali, come armi spaziali, una marina militare e un arsenale nucleare strategico». Questa la situazione sul terreno per la quale l’analista affermava che sembra tutto a posto.

«Eppure, sotto la superficie, le disposizioni di difesa e sicurezza della regione, lungi dal minacciare la Russia, sembrano preoccupanti e fragili». Lucas, richiamando il rapporto, afferma che sono stati identificati «più di una dozzina di problemi seri».

«La raccolta e la condivisione dell’intelligence sono ostacolate dal divario tra membri della NATO e membri non NATO. Washington custodisce gelosamente le sue migliori informazioni, ad esempio qualsiasi cosa che coinvolga i sottomarini russi. Anche all’interno della NATO esistono circoli interni ed esterni. Ad esempio, c’è l’accordo di condivisione dell’intelligence britannico-statunitense, che include anche gli altri cosiddetti Five Eyes: Canada, Australia e Nuova Zelanda. Anche la mobilità militare, l’attività vitale di spostare un gran numero di truppe e attrezzature, è irregolare. Non esiste una strategia marittima comune, sebbene il controllo del Mar Baltico in una crisi determinerà ciò che accade a terra». Problema evidenziato anche da ‘War on the Rocks‘ quello delle marine europee che arrancherebbero in una situazione di guerra ad alta intensità.

«I sistemi per difendere i bersagli terrestri dagli attacchi aerei e missilistici sono costosi. Nessun Paese della regione ne ha abbastanza di questi sistemi difensivi e alcuni non ne hanno. Il piccolo dispiegamento di polizia aerea della NATO – in genere solo quattro aerei da guerra con base in Estonia o Lituania- è lì per affrontare i problemi in tempo di pace, come le intrusioni nello spazio aereo, non per combattere l’aviazione russa», prosegue Edward Lucas.

«Un’esercitazione polacca l’anno scorso, nonostante le generose ipotesi, si è conclusa con il massacro delle forze polacche in cinque giorni e i russi pronti a prendere Varsavia. La struttura di comando è come una ciotola di spaghetti. Ogni Paese custodisce gelosamente il proprio processo decisionale nazionale». Il frazionamento dei comandi è una Babele pericolosa in caso di guerra.

«Sebbene gli Stati baltici siano una piccola area operativa in termini militari, hanno tre quartier generali nazionali, ciascuno al comando di forze di piccole dimensioni. La NATO ha due quartier generali di divisione e uno di corpo, con forze estoni e lettoni sotto un quartier generale danese che ha sede in parte in Danimarca e in parte in Lettonia. Le altre due sedi sono in Polonia. Più in alto nella gerarchia, il quartier generale delle forze di terra principali della NATO si trova nei Paesi Bassi, ma si divide a rotazione semestrale con la sua controparte navale a Napoli. Dietro tutto ciò c’è la sede regionale degli Stati Uniti in Polonia e la sua sede principale per l’Europa in Virginia. Da qualche altra parte ci sono gli inglesi con la loro Joint Expeditionary Force -una struttura militare di 10 nazioni per un rapido dispiegamento- e il Joint Support and Enabling Command con sede in Germania, che ha lo scopo di garantire che le forze giuste siano nel posto giusto al momento giusto. Confuso? E non ho nemmeno menzionato il quadro della cooperazione nordica per la difesa a cinque Nazioni, l’Iniziativa di intervento europea a guida francese e, naturalmente, i nascenti sforzi di difesa dell’Unione europea: gruppi di battaglia che esistono principalmente sulla carta».

«Il presupposto è che in una crisi, questo spaghetto si raddrizzerà spontaneamente sotto la pressione degli eventi e grazie alla leadership statunitense. Sarebbe bene verificare tale ipotesi con esercizi realistici e duri in cui i decisori possono esercitarsi a superare gli ostacoli burocratici e fisici che ne ostacolano l’efficacia in tempo reale. Gli esercizi attuali nella regione sono troppo piccoli, troppo ben programmati e troppo privi di complessità. Ai pianificatori vengono concessi molti mesi per assicurarsi che tutto vada liscio. Troppo spesso, il momento clou è una giornata d’onore del visitatore più vicina a uno spettacolo teatrale che a un evento di formazione, in cui i partecipanti identificano i problemi vivendoli».

«Le esercitazioni NATO erano diverse: più difficili, più grandi e più costose. Nella Germania occidentale della Guerra Fredda, ad esempio, i carri armati britannici e statunitensi tuonavano attraverso i terreni agricoli, schiacciando siepi e rovinando i raccolti. Seguiva una jeep con un ufficiale che portava contanti e assegni per risarcire gli agricoltori per le perdite subite. Le chiusure stradali erano comuni, così come i rumori assordanti notturni. Tali inconvenienti e costi sono il prezzo della sicurezza e della libertà. Al giorno d’oggi, la vita civile ha la precedenza. Ciò riflette una questione molto più profonda: dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991, la NATO è stata un’organizzazione progettata per la pace, non per la guerra. Era un’ipotesi difendibile, anche se ottimista, negli anni ’90. Ora è pericolosamente obsoleta».

«Tutte queste questioni che coinvolgono la NATO e gli Stati costieri baltici stanno arrivando al culmine nell’attuale situazione di stallo con la Russia. La proposta di veto di Putin sull’allargamento della NATO viola direttamente la sovranità e la sicurezza di Finlandia e Svezia, che da anni sostengono che, sebbene non desiderino aderire all’alleanza in questo momento, hanno il diritto di fare domanda se lo desiderano. La crescente presenza militare della Russia in Bielorussia mette in evidenza la vulnerabilità del corridoio di Suwalki, il sottile collo di terra che collega gli Stati baltici e la Polonia. La minaccia di Putin di rispondere alla Nato con ‘misure tecnico-militari‘ potrebbe facilmente comportare il dispiegamento di missili a medio raggio, forse anche armi nucleari, nell’exclave russa di Kaliningrad. Gli attacchi informatici russi e la guerra sotto soglia sono già evidenti. La Svezia, ad esempio, è preoccupata dai misteriosi voli di droni».

Se la domanda alla fine fosse se la NATO sarebbe in grado oggi di difendere gli Stati baltici che dovessero chiedere il sostengo dell’Alleanza, la risposta del Center for European Policy Analysis è abbastanza inequivocabile.