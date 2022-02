Con una dichiarazione congiunta rilasciata venerdì 27 gennaio 2022, il Presidente della Commissione Europea (CE) e il Presidente degli Stati Uniti hanno affrontato le minacce della Russia ai confini dell’Ucraina rafforzando la loro alleanza energetica per garantire un approvvigionamento “continuo, sufficiente e tempestivo”. ” fornitura di gas al blocco comunitario in caso di crisi, come un possibile attacco di Mosca a Kiev.

Il problema dell’UE è che dipende fortemente dalle importazioni di gas dalla Russia, che rappresentano il 41% di esse. Diversificare il proprio portafoglio e ridurre la dipendenza dal gas russo è uno dei grandi obiettivi che l’UE si pone da tempo. Washington è attualmente il più grande fornitore di gas naturale liquefatto (GNL) dell’UE, un combustibile che nel breve termine può rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e allo stesso tempo consentire il passaggio a zero emissioni.

Produzione e consumo negli Stati Uniti e nell’UE

Le cifre per il gas naturale (NG) sono sbalorditive per la loro grandezza. Le riserve accertate medie mondiali sono stimate in 198,8 miliardi di m³. Tradotti in riserve potenziali, sfiorano i 400 trilioni di m³.

Nel 2019, l’ultimo anno con dati consolidati, nel mondo sono stati prodotti 3.989 Mm³ (Mm³ = miliardi di m³). Il maggior produttore sono stati gli Stati Uniti (921 Mm³; 23% della produzione mondiale), sei punti in più rispetto alla Russia (17%). Gli americani hanno consumato 846 Mm³ quell’anno e hanno lasciato l’eccedenza (75 Mm³) per l’esportazione.

Questo consumo interno straordinariamente elevato è dovuto al fatto che l’eccesso di offerta dell’industria del gas statunitense fa pagare ai consumatori prezzi ben al di sotto della media mondiale che hanno minacciato il collasso dell’industria se le esportazioni non aumentano e l’offerta interna diminuisce. Questo spiega anche perché, a causa dell’impossibilità di utilizzarlo, ogni anno negli Stati Uniti razzi altamente inquinanti bruciano circa 140 Mm³ di gas naturale nei propri giacimenti e perché i produttori di gas statunitensi hanno rischiato di morire di successo.

Se combiniamo eccedenze e gas bruciato nei campi, gli Stati Uniti potrebbero esportare più di 200 Mm³ all’anno, un volume sproporzionato che, per dirla nel contesto, rappresenta quasi sei volte il consumo della Spagna nel 2019 (36 Mm³). È un export che, insisto, gli Stati Uniti potrebbero aumentare chiudendo un po’ il rubinetto dell’offerta interna.

Dal canto suo, l’UE produce 63,3 Mm³ all’anno e ne consuma 395,9, il che significa che ogni anno la domanda di gas naturale supera di 295 Mm³ la produzione interna e rappresenta una fattura di circa 40 miliardi di dollari, il 23% del costo totale importazioni di energia. Il 60% di tale domanda potrebbe teoricamente essere coperto con le importazioni dagli Stati Uniti.

Anche se il volume importato dagli Stati Uniti fosse necessariamente inferiore (ci sono altri paesi, soprattutto asiatici, che dipendono dalle importazioni da quel paese), l’UE non avrebbe difficoltà a completare le importazioni statunitensi con i suoi attuali fornitori, esclusa la Russia (43 % delle importazioni europee) e promuovendo altre fonti, soprattutto dai paesi del bacino del Mediterraneo il cui potenziale produttivo supera di gran lunga la domanda.

Da parte loro, gli Stati Uniti sarebbero felicissimi. Guardano all’Europa come uno dei loro clienti preferiti poiché la redditività delle spedizioni di gas è superiore a quella riportata da altri mercati. Il ritorno in contanti è di $ 52,53 per milione di unità termiche britanniche per l’Europa mentre per l’Asia è di circa $ 43,8.

Condutture

Fu in Cina, intorno al 900 aC, che il gas naturale iniziò a essere convogliato a molte miglia di distanza usando tubi di bambù sigillati nel fango. Quasi tremila anni dopo, il primo gasdotto moderno al mondo fu aperto in Argentina nel 1949.

Con l’inizio del perfezionamento dei gasdotti, una fitta rete è stata posata principalmente su scala continentale (ma anche intercontinentale nel caso di continenti separati da distanze relativamente brevi, come il Nord Africa e l’Europa meridionale) e il gas naturale ha assunto una quota sempre più rilevante dell’approvvigionamento energetico mondiale.

Alcune invenzioni ottocentesche

Il traffico commerciale del gas è stato per lungo tempo limitato al trasporto tramite gasdotto, che ha lasciato isolato il gas estratto in altre regioni lontane dai centri di consumo o circondate dai mari. Le cose sarebbero cambiate nel XIX secolo grazie alle leggi formulate prima e durante un periodo in cui il mondo ha assistito a una produzione scientifica senza precedenti.

La legge sperimentale sui gas, una legge che combina quelle di Robert Boyle (1627-1691), Jacques Charles (1746-1823) e Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850), arrivò a dimostrare le relazioni tra pressione, volume e temperatura con lo stato dei gas. Ora era il momento di passare dalla teoria alla pratica. Questo è precisamente il compito che assorbì Michael Faraday (1791-1867).

Nel 1823 Faraday si interessò alla possibilità della liquefazione del gas, una questione tutt’altro che chiara, e intraprese una serie di esperimenti che costituiscono il primo tentativo sistematico di indagare la questione. I loro risultati hanno mostrato che, a pressione atmosferica, quando il gas naturale viene raffreddato a -161 ℃ diventa un liquido e può essere gestito come tale.

Nel 1895 l’inventore tedesco Karl von Linde (1842-1934) riuscì a liquefare l’aria prima comprimendola e poi facendola espandere rapidamente, raffreddandola.

Nel 1870 Linde costruì la macchina ad assorbimento, cioè il frigorifero (figura 4). Per liquefare l’aria utilizzò un metodo basato sul lavoro di altri due fisici noucentisti, James Prescott Joule (1818-1889) e William Thomson (1824-1907), e l’introduzione della tecnica controcorrente.

L’aria viene aspirata nella macchina, dove viene compressa prima di raffreddarsi e quindi decompressa, a quel punto si raffredda. Nel controcorrente dello scambiatore di calore, l’aria già raffreddata viene utilizzata per raffreddare ulteriormente l’aria compressa, che viene nuovamente raffreddata con la successiva presa d’aria. La ripetizione continua del processo porta ad un’ulteriore riduzione della temperatura fino a quando l’aria non si liquefa.

Quando il gas naturale viene pressurizzato alla sua temperatura di liquefazione e trasformato in gas naturale liquefatto, occupa circa 600 volte meno volume rispetto alla fase gassosa. Ciò ne consente il trasporto e lo stoccaggio in autocisterne, dette anche metaniere, perché il gas naturale è essenzialmente proprio questo, metano.

Una nave cisterna di medie dimensioni con una capacità di 100.000 m³ può trasportare 60 milioni di m³ di GNL. Per mettere le cose in prospettiva, in Spagna vengono consumati circa 36 Mm³ di gas naturale all’anno, il che significa che sarebbero necessari 600 viaggi di una di queste navi per rifornire il nostro consumo annuale.

Il gas naturale liquefatto è un’alternativa al trasporto di gas naturale attraverso i gasdotti. All’aumentare della distanza su cui deve essere trasportato il gas, diminuiscono i vantaggi economici del gasdotto rispetto al GNL. I costi di capitale e di esercizio del gasdotto crescono esponenzialmente con la sua lunghezza, mentre un sistema a gas naturale liquefatto ha una sola componente variabile con la distanza: il trasporto marittimo, tradizionalmente molto più conveniente per mc trasportato.

Per questo motivo, è assodato che per distanze superiori a 1.000 chilometri e portate superiori a 15 milioni di m³ al giorno, il GNL sia competitivo con i gasdotti. Tuttavia, questa affermazione generale non tiene conto dei costi aggiuntivi come l’attraversamento di fiumi, montagne, foreste, ecc., nel caso dei gasdotti. Né la necessità di costruire navi e costosi impianti portuali nel caso dei terminali di gas naturale liquefatto.

I progetti GNL sono tecnicamente molto complessi, richiedono lunghi tempi di costruzione e richiedono diversi miliardi di euro di investimenti. Un investimento che la Spagna ha ammortizzato, perché dispone di sei rigassificatori attivi con una capacità di ricezione di 60 Mm³, che rappresentano il 36,5% della capacità di rigassificazione europea. Nell’ultimo mese del 2021, infatti, il 31,2% del gas importato in Spagna è stato realizzato attraverso un gasdotto e il restante 68,8% come GNL, che include partner energetici fino all’Australia.

John Fitzgerald Kennedy ha detto che i cinesi usano due tratti per scrivere la parola crisi. Un colpo significa pericolo, l’altra opportunità. Secondo Kennedy, in una crisi bisogna essere consapevoli del pericolo, ma anche riconoscere l’opportunità. Nell’attuale crisi ucraina, gli Stati Uniti hanno trovato l’opportunità di collocare le loro colossali eccedenze di gas naturale in Europa. In Spagna si frega le mani Enagás, il principale gestore dei rigassificatori.