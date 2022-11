Ucraina: droni russi, cosa è andato storto?

Dall’inizio della sua aggressione su larga scala contro l’Ucraina, la Russia ha dimostrato capacità relativamente scarse riguardo ai suoi veicoli aerei senza pilota (UAV), molto più poveri di quanto ci si aspetterebbe date le vaste risorse che Mosca ha dedicato a questo aspetto delle sue forze armate. Negli ultimi 12 anni, la Russia ha investito molto nello sviluppo e nell’acquisto di tutti gli spettri di UAV militari: dai droni da ricognizione e mira alla guerra elettronica e a quelli capaci di combattere insieme a munizioni vaganti.

Tuttavia, le forze armate russe, all’inizio, hanno dovuto affrontare un grave deficit di UAV da ricognizione dopo pochi mesi di combattimenti contro l’Ucraina. Molto probabilmente, questo deficit era evidente anche alla vigilia dell’invasione, ma le ingenti perdite da allora hanno ulteriormente esacerbato la situazione. Nel complesso, abbiamo visto diversi esempi di forze russe che utilizzavano le ‘munizioni vaganti’ di fabbricazione russa Lancet e KUB-BLA e solo un paio di esempi meno efficaci di loro che utilizzavano droni da combattimento Orion.

Come risultato di questo deficit, centinaia di droni commerciali di fabbricazione cinese (inclusi diversi modelli del DJI Mavic) sono stati acquistati da volontari di varie regioni russe. Lo stesso governo russo ha acquistato centinaia di munizioni e droni vagabondi di fabbricazione iraniana. Tuttavia, l’infusione di questi rifornimenti non ha cambiato la situazione sul campo di battaglia. E la mancanza dell’elettronica e delle tecnologie necessarie, unita alla dipendenza dai componenti importati, sono solo alcune delle cause qui. Altre e ancor più significative cause risiedono nel sistema politico-economico russo, nei problemi specifici della sua industria della difesa e nella distribuzione di risorse limitate tra troppi progetti.

La maggior parte degli sviluppatori e produttori russi di UAV militari sono formalmente società private tra le enormi società di difesa statali: Special Technology Center (Orlan-10 UAV, che viene utilizzato per la ricognizione tattica dell’artiglieria e all’interno del sistema di guerra elettronica Leer-3); Kronshtadt (droni di Orione); Zala Aero Group (i piccoli droni da ricognizione tattica e le munizioni vaganti Lancet e KUB-BLA); e UZGA (progetto Altius/Altair per UAV pesanti). Tuttavia, queste entità erano affiliate all’esercito russo sin dall’inizio, come lo Special Technology Center, i cui proprietari sono direttamente affiliati alle forze armate russe, o sono state fuse con quelle società direttamente o indirettamente affiliate alle corporazioni statali della difesa e al governo russo.

Queste aziende facevano affidamento su catene di approvvigionamento globali per alcuni componenti elettronici, altri componenti (spesso di livello consumer), motori e apparecchiature industriali. Inoltre, il più avanzato UAV da ricognizione russo, Forpost, è una copia autorizzata dell’UAV israeliano IAI Searcher. Dopo l’annessione della Crimea e l’inizio della guerra nel Donbas nel 2014, lo sviluppo degli UAV russi è diventato più lento e afflitto da maggiori problemi di manutenzione. Ad esempio, all’inizio, l’UAV Orlan-10 sembrava essere molto più robusto di quanto originariamente previsto, e ciò compensa in parte l’assenza di un’adeguata manutenzione tecnica. Inoltre, il progetto Altius sembrava essere troppo sofisticato per gli sviluppatori, e non era nemmeno pronto per essere testato in combattimento attivo dopo la reinvasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Inoltre, le corporazioni statali della difesa, tra cui Rostec e United Aircraft Corporation (che ora appartiene a Rostec), hanno cercato di sviluppare autonomamente gli UAV, avviando rispettivamente i progetti Korsar e S-70. Tuttavia, sembra che le unità di prova Korsar siano già state perse in Ucraina e l’S-70 è tutt’altro che operativo, nonostante un decennio di sviluppo.

I droni da combattimento russi sono rappresentati esclusivamente dagli UAV Orion, ma il problema principale di questo UAV è l’assenza di produzione in serie. Lo stabilimento di produzione è stato completato solo di recente alla fine del 2021 e la sua capacità di produzione annuale prevista è di soli 45 UAV. Tuttavia, a luglio 2022, la fabbrica era ancora piuttosto lontana dal realizzare la capacità prevista. Pertanto, i droni Orion saranno meno presenti sul campo di battaglia per il prossimo futuro.

Presumibilmente, la situazione con la produzione di munizioni vaganti in Russia è quasi la stessa: la produzione in serie di unità Lancet e KUB-BLA è piuttosto limitata. L’attuale tasso di produzione annuale può essere stimato a 50-60 unità, ma certamente non a centinaia o migliaia.

Inoltre, considerando le perdite di Orlan-10 e altri droni, la Russia deve ora affrontare il problema di ripristinare il suo stock di UAV e non è chiaro se le fabbriche esistenti saranno in grado di gestire la produzione in serie di sistemi sostitutivi. Tutto ciò significa che il precedente approccio di Mosca allo sviluppo degli UAV era tutt’altro che efficiente.

Per quanto riguarda i droni, la Russia ha cercato di diventare un pari con gli Stati Uniti e Israele, ma invece la sua industria degli UAV sembra essere più debole di quella della Turchia. In verità, lo sviluppo degli UAV in Russia è irto di problemi perché Mosca ha tentato di distribuire risorse limitate tra troppi progetti e ha cercato di controllare gli sviluppatori di UAV, piuttosto che stimolare l’iniziativa privata e migliorare l’ambiente istituzionale tossico nel complesso. Anche se, a questo proposito, anche le iniziative private non saranno sufficienti, visto l’embargo occidentale sulle forniture di tecnologie critiche, componenti e attrezzature industriali in Russia.

Tuttavia, Mosca continuerà tutti i suoi progetti militari UAV il più a lungo possibile. Molto probabilmente, il Cremlino ridistribuirà persino risorse da altri acquisti di armi a favore degli UAV. I funzionari russi ripongono anche speranze sul contrabbando, sullo spionaggio industriale e sull’elusione delle sanzioni attraverso gli alleati della Russia. È probabile che questi sforzi siano troppo insufficienti, ma possono comunque dare a Mosca l’opportunità di imparare alcune lezioni e ripristinare parte della sua potenza militare, con l’obiettivo di avviare la prossima fase della guerra, soprattutto se si verifica una situazione di stallo sul campo di battaglia.