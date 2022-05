Vorrei parlare, ma brevemente perché ben vedo quanto sia inutile, di un modo di essere sempre più netto, sempre più chiaro della nostra ‘politica’, ma non solo, anche dei commentatori e, vedo ad occhi sbarrati, degli studiosi. Delle istituzioni, anche ‘culturali’, non mi stupisce nulla.

Mi riferisco innanzitutto e con profondo disgusto, anzi, con schifo, ad un fatto tutt’altro che marginale, gravissimo, devastante. Un fatto che in altri tempi avrebbe suscitato reazioni clamorose -certo non oggi, con un PD ‘diretto’ da Enrico Letta e Matteo Renzi, il quale ultimo si allea, alle prossime elezioni comunali, con i neofascisti di Giorgia Meloni.

Non sono neofascisti? Scusate, a me così sembrava. Ma poi, che male c’è? difendere le proprie idee è bello e nobile, e se sono idee neofasciste, avere almeno il coraggio di dirlo apertamente, aggiunge un punto positivo ad una negatività enorme. A parte il fatto che io non sono affatto dell’idea che si debba impedire ai neofascisti di dire le proprie idee, anzi, sarebbe opportuno, saggio e … onesto (sì, lo so in politica non usa) dirle sempre senza timore, e lasciarle dire, senza timore e non per ‘tolleranza’.

La Costituzione italiana, scritta da persone serie e oneste, vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», non l’espressione e il ‘possesso‘ di idee fasciste; specie quest’ultimo. In una Costituzione liberale, democratica, tutte -avete letto bene: tutte- le idee -leggete bene: idee- sono ammesse. Non tutte le pratiche, ma le idee sì, altrimenti la democrazia non esisterebbe. O meglio, non sarebbe democrazia.

Ciò vale per le idee fasciste e per le idee comuniste o quel che volete. Ripeto: IDEE, non pratiche.

Dicevo di un fatto che in altri tempi avrebbe fatto gridare allo scandalo non solo il PD, ma tutta la ‘sinistra’ italiana, perfino Renzi. Mi riferisco a ciò che è accaduto nascostamente, al solito in modo carbonaro e vile, a proposito di un sito internet (‘Osservatorio sulla Sicurezza internazionale‘) gestito dal professor Alessandro Orsini, accusato da tutta unanime, o quasi, la stampa e i politicanti italiani, di essere filo-Putin.

L’accusa non è giusta o sbagliata -l’ho detto più volte- è solo e definitivamente cretina, e chi la diffonde (magari approfittando di poter scrivere su giornali, per lo più immeritatamente, di grande diffusione) diffonde solo sciocchezze, non tanto nel contenuto, ma nella ‘forma’: tu sei filo … e quindi non vai bene. Che poi chi lo dice, sia magari ‘dipendente’, non cambia le cose perché l’ipocrisia è comunque la prima dote.

Non conosco il professor Orsini e l’ho visto solo in TV, buon per lui. Le sue idee, sono sempre fondate su dati scientifici, opinabili come tutti -ripeto: tutti- i dati scientifici se presentati in modo parziale e incompleto. E lui -mi dispiace di doverlo dire ai corifei del pensiero unico- i dati li presenta tutti. Da buon studioso, da buon professore, spiega quello che pensa. Poi, come può accadere a tutti, alle volte gli piace ‘parlarsi addosso’, gli piace dire frasi a effetto, a Napoli si dice, gli piace paparearsi. Esattamente come fanno tanti altri … mentre scrivo sono quasi le 17 e sta per cominciare la ‘guerra delle cinque’, con Enrico Mentana che si sbraccia e si autocompiace, e il suo socio, che fa lo stesso, seduto, più in basso … hai visto mai!

Bene, ma torniamo al punto. Il sito internet era dell’università LUISS, la quale lo ha chiuso.

Università privata della Confindustria, la LUISS, che personalmente non conosco, ma che non apprezzo in sé e per sé, perché io credo che l’istruzione e la scienza debbano essere gestite dal ‘pubblico‘, che può (in Italia, potrebbe) essere super partes, anzi, deve (in Italia dovrebbe) essere super partes. Ma tant’è. Se uno ci vuole andare è libero di farlo, se ha i soldi, come è libero di frequentare le università telematiche, ormai a dozzine nel nostro Paese. Fatti suoi. Ma la cultura e la scienza, sono cultura e scienza ovunque, perfino lì.

E quindi mi scandalizza il fatto che, guarda un po’, la LUISS abbia chiuso il sito in questione. Ha, cioè, e intende continuare a farlo, impedito ad una persona, oltre tutto suo dipendente, di esporre le proprie idee e di raccogliere e pubblicare informazioni.

Una cosa vergognosa, che dovrebbe indurre a pensare bene prima di decidere di frequentare (avendone i soldi) roba del genere. Ma, siamo in Italia e l’ipocrisia, la doppiezza, dominano su tutto.

L’università in questione (sì non uso la maiuscola, in questo caso) si trincera dietro il fatto che l’ENI, che finanziava quel sito internet, non vuole più finanziarlo … guarda un po’ che caso, guarda un po’ chi, e guarda un po’ con quanta solerte ipocrisia la predetta università non fa una piega anche se si affretta a precisare che il professor Orsini non perde la cattedra, ma solo il sito. Come poi finirà per il prof. Orsini, non so, ma posso immaginarlo, alla fine la LUISS è una università privata! Per fortuna esistono altre Università, anzi Università, spero. Spero, però, mi limito a sperare. Perché, ormai, il clima è quello.

E a proposito ‘clima’, questo articolo nasce dal fatto che leggo, esterrefatto, un articolo sulla ‘voce del padrone’, al secolo ‘Huffingtonpost‘, di Sofia Ventura, politologa molto brava, acuta e solitamente molto aperta, problematica. L’articolo inizia così: «Non solo provocano danni al dibattito pubblico, lo inquinano montando fenomeni degenerativi come l’inciviltà, la post-verità e altre forme di disordine informativo … Non solo lo intasano di pseudo-argomenti da bar, intessuti da personaggi improbabili, lo polarizzano ad arte invitando esaltati che propagano falsità e odio, lo banalizzano facendo riversare sui loro palcoscenici ogni tipo di affermazione, fondata, dubbia, improbabile, palesemente falsa, mischiando il tutto in cocktail che alle vacche nere sostituiscono quelle ubriache, che già l’indistinguibilità sarebbe qualcosa, qui invece siamo ormai all’equivalenza nello stordimento». Perdonatemi lo riporto così come è, ma che cavolo sia la ‘post-verità’ mi sfugge, bisogna chiederlo alla LUISS forse.

Direte voi, che ben conoscete Ventura, sta parlando di quello che chiamo il ‘pensiero unico’, che, spesso, infatti, non va oltre i pensieri da bar. E invece no. La Sofia nazionale, non fa nomi, per carità, hai visto mai una querela, ti può levare la pelle. Ma fa di peggio, molto di peggio. Colpisce duramente chi ‘conduce‘ le trasmissioni televisive, accusandoli di portare in scena volgarità indicibili, portatori che non nomina, ma nomina Giovanni Floris. Non è una minaccia, per carità, scherziamo. È solo una serena constatazione di fatto; Floris sostiene i filo-Putin: ne tragga le conclusioni, lui e chi lo paga.

Che poi ho detto più volte del modo, a mio giudizio distorto, in cui il predetto Floris ‘conduce’ le sue trasmissioni, nel senso che in realtà chi non rigorosamente nel pensiero unico, lo interrompe, lo mette di fronte a 33 che dicono, urlando, il contrario, eccetera. Voglio dire, la nostra brava Sofia, ha scelto la persona sbagliata?

Eh no, cari, proprio no. Ha scelto la persona giusta. Un ‘intoccabile‘ viene toccato, che è come dire ai ‘toccabili‘: “vedete come dovete regolarvi”.

E ora vado a guardare Mentana, che mostrerà, come fa da giorni, le ‘insulse’ trasmissioni della TV russa: la prova, dicono Mentana e il suo socio, della dittatura di Putin, della sua cattiveria, della sua attitudine alla macelleria … e chi più ne ha più ne metta.

In altri tempi, ripeto, ci sarebbero state già le folle in piazza. Oggi proprio no.