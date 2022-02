E’ stato tra i primi analisti a sostenere, fuori dal coro, che la crisi in Ucraina, non solo andava ben oltre, adombrando una crisi del sistema mondiale post-Guerra Fredda, ma che quello che stava andando in scena era una narrazione dietro la quale la sostanza era altra, e a smentire la possibilità che qualcuno per davvero avesse l’intenzione di fare una guerra in nome dell’Ucraina, a partire dalla Russia.

Lui si definisce ‘un pensatore della Guerra Fredda’, e lamenta che come tale gli è difficile elaborare questo periodo di molteplici incertezze. A sentirlo ragionare su questo ‘periodo’, tempi da leggere in filigrana tra psciologia, sociologia, tattica e raramente strategia, pare invece lucidamente capace di andare lontano.

Lui è Gav Don, Visiting Professor all’Università di Edimburgo, analista geopolitico da circa 30 anni. Fondatore di Newsbase.com e Newsbase Research, ora scrive principalmente per ‘Intellinews.com‘, che ha acquisito Newsbase nel 2019. In precedenza Gav era un ufficiale di guerra della Royal Navy. Ha sviluppato un’attività globale di intelligence energetica, è specializzato in analisi geopolitiche, concentrandosi sulle interazioni tra politica, diritto, energia e forze armate. Ora dedica tutto il suo tempo alle relazioni internazionali.

Abbiamo chiesto a Gav di fare una chiacchierata su questi ‘tempi’, su ciò che si sta muovendo attorno alla crisi ucraina, su quanto ci aveva dato da intendere nelle sue analisi degli ultimi mesi.

Gav, tu sei tra coloro che fin dall’inizio di questa crisi sostengono che la Russia non invaderà. Allora questa che da settimane sta andando in scena è tutta una commedia? Allore, una commedia scritta da chi? E quali sono le motivazioni e gli obiettivi degli attori in campo (USA, Regno Unito, UE)?

Ebbene, di certo non direi che parlare di guerra sia un argomento da commedia!

Mi è chiaro che le cause profonde dell’attuale crisi risiedono all’inizio del 2014, con il colpo di Stato di Maidan. Ma i primi passi di questa fase della crisi sull’Ucraina sono stati fatti da Putin (se si esclude l’apertura che è stata l’espansione verso est della NATO dopo il 1991). L’obiettivo principale di Mosca sembra chiaro: l’ingresso dell’Ucraina (o almeno la maggior parte di essa) in una sorta di Federazione con la Russia. Putin ha chiarito che vuole ripristinare i confini della Russia più grandi per avvicinarli alle loro vecchie linee sovietiche. Lo possiamo vedere nel suo rapido sostegno al sig. Tukhayev in Kazakistan, nel suo sostegno al regime bielorusso e in Armenia e Georgia. Quello che possiamo anche vedere è che Mosca sembra accettare che i popoli di questi Stati debbano essere persuasi, non invasi. Mosca ha mostrato molto più rispetto per il diritto internazionale rispetto ad alcuni Stati che potremmo citare. In Georgia la guerra fu iniziata da Tbilisi e la reazione della Russia fu sia moderata che probabilmente legale. Putin è cresciuto e ha iniziato la sua carriera osservando l’agonia per la quale la Russia si è offerta volontaria in Afghanistan e si rende conto che il disastro afgano è stata una grande causa profonda del crollo dell’Unione Sovietica. Non ha mostrato alcun segno di guidare la Russia verso un’altra occupazione violenta.

Quindi, che ruolo gioca la concentrazione militare (in effetti, da nessuna parte vicino ai confini dell’Ucraina)? La possibile adesione dell’Ucraina alla NATO è chiaramente una minaccia mortale al piano ‘federale’ di Mosca. L’Ucraina ha passato 30 anni a nutrire speranze di entrare a far parte dell”Europa’, e questa speranza ha colorato la sua politica nei confronti della Russia. Penso che Mosca abbia finalmente deciso di distruggere quella speranza esercitando pressioni psicologiche sull’Europa per rivelare che l’Europa e la NATO non impegneranno mai risorse reali, militari o finanziarie, per l’indipendenza dell’Ucraina. Ciò che lo scorso anno ha ottenuto Mosca è una chiara comprensione a Kiev che l’Ucraina è da sola.

Ci sono anche alcune (piccole) prove che Kiev stesse pianificando di violare i suoi obblighi di Minsk attaccando il Donbas. La concentrazione di forze di Mosca l’ha certamente annullata, ammesso che sia esistita.

Le motivazioni degli attori occidentali in questo dramma non sono uniformi. La Commissione Ue vorrebbe davvero avere un nuovo membro, ma lo stato degli affari civili in Ucraina lo rende sgradevole anche per una Bruxelles affamata. Pertanto, la Commissione sta utilizzando questo susseguirsi di eventi come leva per separare l’Europa dagli anglofoni, come un passo verso il controllo della politica estera europea e dando vita agli articoli 25 e 26 del Trattato di Lisbona.

La Germania vuole solo una vita tranquilla e benzina a buon mercato, e vede (giustamente secondo me) che l’Ucraina non porta altro che problemi e spese all’Unione Europea e alla NATO.

Macron vuole più o meno la stessa cosa della Commissione, più una forza di difesa europea. Il fallimento della NATO e dell’UE in Ucraina può essere qui utilizzato per giustificare una maggiore integrazione tra gli europei, mentre incolpa gli anglofoni di essere deboli sostenitori di uno stato ‘europeo’ minacciato.

Gli Stati Uniti vogliono punire la Russia, più per abitudine che per una profonda ragione geopolitica. In aggiunta a ciò, il ‘blob’ della politica estera di Washington ha individuato una buona opportunità per trarre vantaggio dall’esagerare una minaccia e poi affermare di averla affrontata con deterrenza attiva. Il Regno Unito, come al solito, è felice di assecondare Washington senza pensarci troppo.

Speriamo che questo spettacolo non si trasformi in una tragedia.

E però Mosca avrebbe occasioni e modi per mostrare al mondo che davvero non vuole invadere e che la vicenda è tutta una ‘commedia’ dell’Occidente, perchè non lo fa? Dobbiamo concludere che questa ‘commedia’ è utile anche a Mosca?

Mosca ha ripetutamente affermato di non avere alcun desiderio o piano di invadere. Sta perseguendo quello che penso sia il modo migliore per dimostrarlo, non invadendo. I media statunitensi parlano ripetutamente di modi per aiutare Putin a ‘salvare la faccia’ o fare marcia indietro con grazia. Se Putin avesse dichiarato l’intenzione di invadere, allora potrebbe aver bisogno di una ‘via di uscita’ o di ‘salvare la faccia’, ma, in effetti, ha ripetutamente affermato che la Russia non invaderà, non ha diritto di invadere e non ha mai inteso o pianificato di invadere. Nessuna faccia da salvare e nessuna via di uscita necessaria.

Allora, perché Mosca continua a giocare? Perché Putin ha scoperto un vantaggio inaspettato. Penso che il suo piano originale fosse semplicemente quello di mostrare agli ucraini che le vaghe promesse di aiuto e adesione dell’Europa erano false. Poi abbiamo visto gli europei combattere tra loro e gli europei che si separano dagli anglofoni. In breve, la crisi ha rivelato e promosso debolezza all’interno della NATO. La divisione e l’eventuale crollo della NATO è stato un obiettivo della politica estera russa dal 1949, quindi ovviamente Mosca sta mantenendo vivo il gioco.

Paradossalmente, mentre il dramma ha rivelato la debolezza e le divisioni della NATO, ha anche dato alla NATO una piccola infusione di vita dandole modo di farsi vedere, ma il danno probabilmente supera i benefici.

La commedia di Mosca è anche una parte vitale di una guerra psicologica contro l’indipendenza dell’Ucraina. Metà della popolazione ucraina parla russo. La metà di quella metà sono attivisti sindacalisti russi. L’altra metà è come la maggior parte delle persone: a loro non importa molto di chi comanda finché ottengono una vita tranquilla e ragionevolmente prospera in cui allevare le loro famiglie.

Tra la metà ucraina, una piccola minoranza sono neonazisti borderline (i cui sentimenti trovano espressione nel Battaglione Azov, nei campi estivi della gioventù e nelle fiaccolate), circa il 30% sono ucraini appassionati e indipendenti che si sentono fermamente europei, ma il resto, abbastanza per oscillare una maggioranza nazionale, sono come i loro connazionali russofoni: anche loro vogliono solo una vita pacifica.

Per tutti gli ucraini il rapporto con la Russia è sempre visto attraverso la lente di una possibile adesione all’UE. Se l’adesione all’UE è una possibilità, anche per molti russofoni la federazione con la Russia diventa una cattiva seconda scelta. Ma se l’adesione all’UE (e al suo braccio militare NATO) cessa di essere una possibilità, allora per circa il 60% degli ucraini la federazione con la Russia diventa un’alternativa accettabile alla vita in uno Stato indipendente freddo, povero e debole. La concentrazione delle forze di Mosca è un attacco sia all’idea di adesione all’UE, sia all’idea che un’Ucraina indipendente potrebbe mai diventare un luogo prospero e felice in cui vivere. Ricorda che l’attuale generazione di adulti ucraini è cresciuta in un Paese che ha costantemente fallito nel creare prosperità per la sua gente, mentre oltre confine i russi sono pacifici, ragionevolmente felici e crescono in prosperità e prestigio.

Gav tu hai scritto: «The mainstream media have consistently cried that invasion is imminent, and have firmly anchored that trope in the mass mind that Russia’s troop formations are lined up on Ukraine’s border just awaiting the ‘go’ signal». Dunque, come è stato possibile che i media internazionali siano caduti in questa ‘trappola’? Oppure non è una ‘trappola’ e allora dobbiamo pensare a un piano al quale i grandi media occidentali hanno deliberatamente aderito? Oppure ancora è tutto molto più banale?

I giornalisti, come la maggior parte delle persone, trovano conforto nella folla. Se una voce forte dice ‘A’ in un giornale o in un canale di notizie, è difficile che altre voci dicano ‘B’ o ‘C’. Con poco tempo e ancor meno budget, i giornalisti trovano che seguire la folla sia efficiente e sicuro. A livello pratico, le autorità hanno nutrito con il cucchiaio la storia durante i briefing con la stampa, il che rende la stesura della copia rapida e facile, e rifiutare la storia si rischia di essere espulsi dal pool di stampa. Infine, le cattive notizie fanno vendere più giornali che le buone, rendendo la storia della ‘guerra’ molto più attraente della storia del ‘niente da vedere qui’. Potrei aggiungere che non sono in nessun pool di stampa!

Come se tutto ciò non bastasse, la guerra fa una semplice storia A/B. Riferire che la Russia ha 100.000 uomini allineati su un confine e potrebbe invadere, è una storia molto più semplice da raccontare rispetto alla verità, che la Russia ha due divisioni insolitamente situate in un campo a 250 km dal confine, e in effetti 450 km per ferrovia (le forze possono spostarsi strategicamente solo su rotaia) e ci vorrebbero diversi giorni o addirittura settimane per schierarsi in posizioni per un assalto. Viviamo in un mondo di intervalli di attenzione così brevi che una storia più lunga di una singola frase ha difficoltà a ottenere trazione.

Certo è che questa ‘commedia’ sbatte in faccia alcuni problemi seri. In primo luogo, l’ordine mondiale emerso dalla dissoluzione dell’URSS, che si porta dietro la questione delle ‘spheres of influence’, la NATO, così come AUKUS, insomma l’edificio stesso della ‘security’. Beh, questi sono temi seri, che ne dici? Non credi che, commedia a parte, sia venuta l’ora di affrontarli? E se non si coglie l’occasione di questa crisi per affrontarli, quale sarà il prezzo che pagheremo?

Stiamo sicuramente vivendo tempi interessanti! Sono cresciuto con le semplici certezze della Guerra Fredda (e ho preso la mia parte in prima linea anche in quella guerra come ufficiale di marina), e questo periodo di molteplici incertezze è difficile da elaborare per un pensatore della Guerra Fredda. Si è rivelato particolarmente difficile per i responsabili della politica estera degli Stati Uniti, che non sono riusciti completamente a sviluppare una comprensione strategica coerente del nuovo mondo.

Quando si osservano gli attuali punti di stress del mondo (Siria, Taiwan, Afghanistan, Israele, Palestina, Gaza, Iran, Russia/Ucraina, Yemen, Venezuela) sembrano essere alla base di quattro forze trainanti.

La prima forza trainante è quella che equivale a una guerra civile tra sunniti e sciiti. Questo è il principale motore in Yemen, Siria e Iraq, e la principale fonte di tensione dentro e intorno al Golfo Persico. Se l’Alleanza Atlantica avesse semplicemente lasciato che le due parti risolvessero tra loro, probabilmente lo avrebbero fatto, o lo farebbero, ma nel cuore del conflitto si trova Israele, di fatto il 51° Stato degli Stati Uniti. Il luogo di Israele trascina gli Stati Uniti in Medio Oriente, con il Regno Unito obbedientemente al seguito, e porta a entrambi una lunga coda di questioni e interessi collegati e contrastanti.

La seconda forza trainante è il declino del potere egemonico degli Stati Uniti. Nel 1991, con il crollo dell’Unione Sovietica e con la Cina povera e debole, i pensatori di politica estera americani si sono abituati all’idea che il potere statunitense (sia militare che economico) fosse ormai supremo. E questo fu, per un breve luminoso momento, vero. Ora non è vero. Da un lato la potenza militare cinese è aumentata a livelli prossimi a quella degli Stati Uniti (in alcune aree supera gli Stati Uniti).

D’altra parte, il potere finanziario degli Stati Uniti è stato gravemente minato dalla dipendenza dal debito. Nel 1991 il debito federale degli Stati Uniti in essere era di 3.600 miliardi di dollari, poco più del 50% del PIL. Oggi sono 30.000 miliardi di dollari, ben oltre il 100% del PIL. Al contrario, ad esempio, la Russia ha accumulato nello stesso periodo circa 600 miliardi di dollari di liquidità netta. La capacità di prendere in prestito e il denaro sano sono armi strategiche importanti quanto le portaerei e le armi ipersoniche.

Ma il popolo americano e la sua leadership nel Blob non si sono adattati mentalmente a questa realtà. Entrambi si aspettano che il loro governo metta in giro tanto, o più peso geopolitico che mai. Questa dissonanza cognitiva, quasi certamente porterà a problemi, molto probabilmente su Taiwan. Puoi vedere la stessa dissonanza cognitiva in azione sull’Ucraina. La psiche americana è profondamente turbata dal fatto che non può semplicemente ‘prendere a calci in culo’ per risolvere il problema.

In un certo senso c’è una somiglianza con la situazione in cui si trovava il Regno Unito nel 1956: con un impero insolvente, un enorme debito statale e un’economia interna debole, ma una mentalità imperiale che pensava ancora di avere il diritto e il potere di imporre la propria volontà sugli Stati più piccoli. Il risultato di ciò fu la crisi di Suez, che di fatto segnò la fine del trasferimento del potere quasi egemonico dal Regno Unito agli Stati Uniti e che segnò una fuga precipitosa delle colonie britanniche verso l’indipendenza.

La terza forza, ovviamente, è l’emergere della Cina come potenza globale. La Cina, mi sembra chiaro, non ha alcun desiderio di essere un egemone, ma vuole solo vivere a modo suo, arricchirsi e mantenersi al sicuro. Come esempio di questa filosofia, l’ultima volta che la Cina si è impegnata in una guerra straniera è stata il 1979. L’insicurezza strutturale di Pechino risiede nell’accesso all’energia degli idrocarburi, e ha trascorso l’ultimo decennio a costruire contrafforti per proteggere quella vulnerabilità. Uno di questi contrafforti è una forte relazione di partnership con la Russia, che da sola potrebbe fornire tutto il fabbisogno di importazione di petrolio e gas della Cina se le infrastrutture dovessero essere costruite per trasportarli. La Russia è il partner minore -la sua economia e la sua popolazione sono un decimo più grande di quella cinese- ma Pechino ha sempre rispettato i suoi partner minori. Questa nuova partnership si aggiunge al dolore post-egemonico degli Stati Uniti, ed è in parte una fonte della retorica quasi isterica anti-russa di Washington di oggi.

E la quarta forza è finanziaria. Una delle armi egemoniche degli Stati Uniti è stata per due generazioni il controllo delle transazioni globali in dollari. Se sconvolgi gli Stati Uniti in qualche modo geopolitico, perdi l’accesso agli insediamenti globali in dollari, il che rende la vita molto difficile. Cina e Russia stanno lavorando silenziosamente per de-dollarizzare i loro scambi, sia tra loro che con terze parti. Gli Stati Uniti hanno gestito una generazione di deficit commerciali e federali in parte fornendo al mondo nuovi dollari che non tornano mai all’economia nazionale. La de-dollarizzazione significa due cose: in primo luogo, la domanda di nuovi dollari diminuisce, poi crolla, ponendo fine alla capacità di Washington di gestire una carta di credito senza fondo. In secondo luogo (e più orribile) il pool di dollari offshore inizia a fluire verso casa alla ricerca di attività da acquistare. Risultato, crollo dei tassi di cambio del dollaro, inflazione e forse anche iperinflazione.

In questo momento di grandi cambiamenti, ciò di cui abbiamo bisogno sono statisti che riconoscano le vulnerabilità degli Stati che rappresentano e lavorino per accogliere il cambiamento inevitabile senza conflitti su vasta scala. Il trasferimento del potere egemonico non deve essere automaticamente violento. La Gran Bretagna lo prese dalla Spagna con bassi livelli di conflitto internazionale. Gli Stati Uniti l’hanno preso dalla Gran Bretagna con ancora meno. Gli Stati Uniti lo cederanno alla Cina con ‘grazia’? Probabilmente no.

[La seconda parte di questa intervista sarà pubblicata mercoledì 09 febbraio 2022]