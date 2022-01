La virtù della diplomazia consiste nella capacità di cambiare il corso di eventi che sembrano inarrestabili e lasciano sul tavolo altre opzioni.

Nell’introduzione ai suoi meravigliosi ‘Sonnambuli. Come l’Europa è entrata in guerra nel 1914’, il professor Chris Clark ci ricorda che nella storia, nelle relazioni internazionali, negli studi militari o strategici non possiamo rimanere soli nella ricerca delle cause, perché la propaganda crea una narrazione, un universo di argomenti e un punto di non ritorno .

Ogni attore ritiene che la sua ragione sia ben strutturata, segua un procedimento logico e sollevi pretese giustificate. Vai in guerra perché hai ragione e non hai altra scelta. Lo spazio diplomatico è esaurito perché c’è un’idea preconcetta e una decisione presa. Clark fa notare che queste analisi sono insufficienti. Bisogna anche considerare come, il percorso scelto da ciascun attore per condurre verso il conflitto.

Qui sta la metafora del sonnambulo: alcuni e altri credono che il dado sia tratto e che non ci sia altro modo che iniziare la battaglia. Speriamo di svegliarci in tempo per evitare di svegliarci per scoprire che la guerra era già iniziata. Perché, in effetti, lo è. Accumula circa 14.000 morti in una repubblica ucraina indebolita dall’annessione della Crimea e dall’instabilità politica del Donbass. Prima che il conflitto si intensifichi, la diplomazia giocherà ancora un ruolo fondamentale nelle conversazioni fuori dai riflettori dei media, nella ricerca di soluzioni (meno) cattive e nella ricerca di concessioni reciproche. Vengono individuati tre assi del lavoro diplomatico per la de-escalation che coordinano le azioni dissuasive con l’effettivo andamento dei negoziati.

La deterrenza di natura economica, come sanzioni e barriere al commercio internazionale, ha lo scopo di far rivoltare le élite russe contro il loro governo e premere per ridurre le pretese. Tuttavia, l’economia opera in un sistema aperto e la Russia prenderebbe contromisure. Le conseguenze del blocco del Nord Stream 2 sarebbero terribili all’interno dell’Unione Europea: rallentamento dell’economia, disoccupazione, inflazione, aumento dei prezzi dell’energia.

La posizione degli Stati Uniti

La Germania non sostiene questo percorso perché sarebbe la prima potenza colpita, è un investitore netto nel progetto e mantiene buoni rapporti commerciali con la Russia. L’intelligence statunitense sta scommettendo su questa strada perché non pagherà il conto per l’aumento del gas e del petrolio. La riduzione della dipendenza energetica, con la recente apertura del nuovo canale del gas russo, è un impegno a lunghissimo termine.

La deterrenza militare ha un altro scopo. Se la Russia lancia un’offensiva, gli Stati Uniti dovrebbero rispondere per mantenere vivo il suo discorso di attore globale con capacità di influenzare su più fronti. Nonostante il fatto che l’Ucraina non sia membro della NATO, si potrebbe presentare un caso favorevole per l’intervento e l’aiuto militare.

L’escalation sarebbe rapida con migliaia di morti in poche settimane e una situazione peggiore per i negoziati politici. Le guerre di oggi hanno contorni più imprecisi e non si esauriscono con un trattato di pace a Versailles. La dissuasione, quindi, serve a scoraggiare i partiti ea cercare una soluzione politica. Per questo ogni giorno si alimenta il gioco della propaganda: treni russi, mobilitazioni, esercitazioni a terra e altre azioni da raccontare e condividere nei media audiovisivi.

I pericoli della propaganda

La propaganda ricorda all’altro che uno ha la capacità di coercizione e serve affinché i “nostri” condividano un’agenda di preoccupazioni. Il mio consiglio: in assenza di giornalisti sul campo, diffidate dei video istituzionali.

La terza area è istituzionale. La mossa diplomatica si gioca su due scacchiere. L’Unione europea aspira ad avere una propria voce, ma gli Stati membri non seguono la bussola strategica dei mezzi e delle risorse militari. Al contrario, la divisione interna rende difficile progettare una solida politica estera.

La Germania è la potenza reticente, nella metafora appropriata di Pilar Requena, ancor di più quando colpisce le forniture di energia. La Francia vuole guidare una nuova Europa e, nel frattempo, rafforzare la sua industria militare. Insieme, sempre nel Normandy Quartet, la voce europea si stempera. Italia e Spagna si accontentano di un background internazionale, mentre la Polonia difende una linea dura di vicinato. L’Ungheria non perde l’occasione di screditare le istituzioni comunitarie e l’unità di azione.

Nel board della NATO, il nuovo concetto strategico che sarà approvato a Madrid nel giugno 2022 deve definire le linee di azione politica e militare per il prossimo decennio. L’Europa orientale è la pietra di paragone dell’architettura della sicurezza e della difesa dei valori liberali. Se accetta l’approccio di una nuova conferenza di Yalta, sfere di influenza e sovranità limitata, alla maniera russa, la Cina avrà un percorso chiaro per difendere quelle stesse posizioni. Pertanto, sarà necessario soddisfare alcune richieste russe in merito al dispiegamento militare e impedirle di espandere il proprio potere politico attraverso i fatti. Trovare un punto di equilibrio non sarà facile.

In breve, la diplomazia è tornata dov’era. In queste settimane di incertezza conviene rivedere gli accordi di Minsk II, perché presentano concessioni politiche adeguate agli interessi delle parti, danno rilevanza agli interessi degli ucraini e favoriscono la stabilità nella regione. Quasi niente. Perché la diplomazia consiste nel trovare formule di convivenza, non nel tracciare un perfetto ordine globale. Spero che siamo in tempo.