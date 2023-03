Ucraina: dietro al piano di pace, l’’interesse’ della Cina

Sorprende un po’, ne parlavo l’altro giorno se non sbaglio, il modo radicale e sgarbato con il quale Biden ha rigettato, quasi lo avesse fatto senza nemmeno leggerlo, la proposta di pace e negoziato della Cina sulla questione ucraina.

Intanto e di prim’acchitto sorprende perché, fatta in quel modo plateale e sprezzante, ha mostrato chiaramente ciò che da tempo ripete Putin e non solo lui: questa guerra è una guerra tra USA e Russia. Secondo gli USA voluta e scatenata dalla Russia per volontà imperiale. Secondo la Russia, programmata per oltre vent’anni dagli USA e fatta scatenare a freddo, per così dire, dall’Ucraina quando, dichiarando di volere aderire alla NATO, ha attaccato il Donbass resosi autonomo, dopo avere impedito l’uso della lingua russa. Sì, lo so, Lavrov ha detto qualcosa del genere provocando il riso del pubblico. Fossi stato io tra quel pubblico (peraltro prevenuto) non avrei riso tanto, ma mi si sarebbe gelato il sangue nelle vene.

Queste due cose, badateci, non per caso avvengono quasi contemporaneamente e poco dopo che, quasi per caso, Blinken e Lavrov si erano incontrati per un istante.

Quelle due affermazioni, lette insieme, sono la dichiarazione ufficiale di ciò che il grande Francesco ripete da mesi, dall’inizio della guerra: questa è la terza guerra mondiale, non può diventarlo, lo è già! E quindi finirà solo quando i due veri contendenti, i due veri combattenti si saranno convinti di averla vinta o di doverla, obtorto collo, fermare.

Detto fra di noi, ma che resti strettamente fra di noi, la mia impressione è che i due siano giunti al limite, entrambi: non ne possano più, entrambi.

Il cosiddetto ‘Occidente’ ha adottato tutte le sanzioni possibili e immaginabili non gli resta che proibire di fare ascoltare le ninne-nanne statunitensi ai bimbi russi! Ha gettato nella battaglia quasi tutte le sue risorse, ha quasi esaurito le munizioni, ha dato tutte le armi possibili, ha speso miliardi e miliardi (manca un conteggio complessivo, ma siamo a spese stellari, che sono sottratte alla vita civile del mondo intero e che occorreranno anni per reintegrare! Secondo l’ISPI non meno di 160 miliardi finora, la sola Russia oltre 80, ma credo sottostimi le spese statunitensi) e continua a spenderne, ha costretto Paesi normalmente pacifici a moltiplicare le spese militari, eccetera. e cosa ha ottenuto? Il fronte è lì e poco si muove. I Leopard risolveranno tutto, si dice e la Russia usa bombe da una tonnellata e mezzo! Ora gli ucraini chiedono aerei da combattimento gli F16 e magari anche gli F35, e la Russia schiererà i suoi Sukkoi Su 37, i suoi Mig 30, eccetera (incidentalmente molti sostengono che quelli russi sono migliori!): leggo da qualche parte in questi siti di esperti bellicosi che ormai tutto dipende dai piloti … vi rendete conto, siamo tornati a Achille ed Ettore! Ma intanto la guerra continuerà, sempre più letale, sempre più costosa, sempre più tra uomini e donne che si guardano negli occhi prima di massacrarsi!

E la Russia? Ha speso cifre da favola, finora da sola. La sua economia non è collassata, anche se (leggo oggi sulla gran parte della stampa ‘occidentale’) collasserà certamente tra sei mesi, l’opposizione a Putin è agguerrita come non mai e tra sette mesi Putin sarà deposto, e comunque morirà tra otto fra atroci tormenti perché ha tutte le malattie del mondo più una, quella di non essere simpatico a Biden, che, peraltro ha un tumore, ma lui è ‘americano’ e se ne fa un baffo. Badate: così ‘ragiona’ e parla la nostra stampa!

Sul terreno ormai i morti si contano a centinaia di migliaia. Solo che i russi hanno pronti schierati altri 500.000 soldati e gli ucraini non credo possano arrivare a tanto. Quindi, almeno sotto questo profilo, i russi sarebbero in vantaggio, a meno che gli USA non riforniscano gli ucraini di armi sofisticatissime (molto più di quelle russe?!) ma anche di uomini sul campo, o molto vicino, a manovrarle: sarebbe la guerra mondiale e già ci siamo andati a un passo con la nave affondata e il ponte sul mare di Azov bombardato, per non parlare del missile ucraino sulla Polonia.

In una situazione così ingarbugliata e bloccata, un piano di pace, presentato da una potenza fondamentale come la Cina, amica della Russia ma non ostile del tutto agli USA, dovrebbe essere la benedizione.

E invece no, a quanto pare no. Il piano non dovrebbe dispiacere a Putin, come dicono tutti quelli che dormono nella sua stanza da letto. Ma disgusta gli USA. Perfino Zelenski, poi brutalmente zittito dagli USA, ha detto che se ne può discutere se Xi va da lui in ginocchio a portarglielo.

Mo non c’è nulla da fare: a Biden fa schifo e quindi la guerra continua. Ovviamente quelli di cui dicevo prima che dormono nella camera da letto di Putin, dicono che è Putin che vuole continuare la guerra a tutti i costi. Ma non spiegano come mai quel piano non dispiaccia a Putin … sono sempre loro a dirlo! Sapete com’è Putin parla nel sonno e, come tutti quelli come lui, una volta dice una cosa e una volta l’altra!

A questo punto, il sospetto da me lanciato qualche giorno fa e cioè che gli USA vogliono tirare in lungo la guerra per usarla per la rielezione di Biden diventa tutt’altro che astratto. E potrebbe addirittura diventare da SPECTRE se si potesse pensare che Biden medita di farsi eleggere e poi mollare e lasciare tutto al vice. In questo mondo ormai impazzito, io non mi stupisco più di nulla e quindi anche ciò è possibile. A suo tempo, Johnson (che taluni indicano come il mandante dell’assassinio di Kennedy) servì a potenziare al massimo la guerra in Vietnam con quel che ne è conseguito.

Ma se non è così, perchè non provare il piano cinese? Provare si può, no?

Scrive uno studioso importante (Alexander Gabujew, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung del 26.2.2023) che la Cina ha tutto l’interesse al prolungamento della guerra. il che è ovvio: più dura, più gli USA si occupano di altro, ma specialmente più meriti acquista la Cina con la Russia, più armi potrà venderle, più accesso potrà avere all’Artico e più la Russia si indebolirà, lasciando la parte del primattore alla Cina nel confronto con una USA indebolita e dissanguata. Per di più, la Cina potrebbe puntare su una rottura del “fronte europeo”, che, in effetti comincia a scricchiolare.

Ma, invero, il piano serve alla Cina sia per entrare nel grande gioco, sia per potere affrontare i problemi della sua crisi economica e (incredibile a dirsi) demografica, sia, infine, per potersi attrezzare meglio per la prossima durissima sfida con gli USA: che sarà una sfida anche militare. La Cina, cioè, ha bisogno delle armi … russe!

Siamo davvero di fronte all’arcano di una politica internazionale ormai imbolsita, tutta alle prese con interessi di prestigio e spinta al macello dalle fabbriche di armi.

Eppure, come scrivevo, quel piano è ‘tecnicamente’ ben fatto. Fissa un principio cardine come base: il rispetto del diritto internazionale e, per esso, della Carta delle Nazioni Unite. Che si vuole di più? Se gli ‘occidentali’ che abbaiano contro la Russia (ma anche contro il piano cinese) hanno ragione dicendo che Putin è un delinquente che viola il diritto internazionale eccetera, dovrebbero esserne contenti. Certo, affermare per esempio che si devono rispettare i confini eccetera richiede che si accertino i confini veri e legittimi.

Beh, qualcosa si dovrà pur discutere per fare la pace, no? E così via.

O ci si ripromette di stravincere, di respingere la Russia nei suoi confini (quali? Ma lasciamo perdere), di prenderle anche la Crimea e poi imporle la pace? Roba da incubi.

È su questa illogicità plateale, su questa assurdità politica che si potrà contare, in Europa e in particolare in Italia, per riaprire un minimo di ragionamento, di analisi, di razionalità umana.

Lungi da me l’idea di saper prevedere come andrà a finire, ma a me sembra che siamo prossimi (se non abbiamo superato) la vetta della parabola in Europa, ora le sicurezze sulla guerra cominciano a vacillare, ogni giorno di più … se la guerra, visto come si stanno attrezzando i contendenti, si incrudirà ancora e i massacri si moltiplicheranno e i rischi di bombe mal dirette si moltiplicheranno, qualcuno in Europa comincerà ad avere paura e il ferreo fronte di Stoltenberg e di Crosetto (sì, di Crosetto!) potrebbe incrinarsi. Qualcuno potrebbe accorgersi che per ricostruire l’Ucraina e guadagnare montagne di soldi, occorre che l’Ucraina e l’Europa esistano ancora. Forse perciò Biden è stato così netto nel respingere quel piano: a lui la guerra serve, ormai serve più a lui che a Putin.

È un discorso azzardato?